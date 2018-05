Las polémicas del Real Madrid - Bayern, según Iturralde González

Voz 1375 00:00 doce y veintiséis Iturralde González nuestro árbitro hola muy buenas

Voz 0514 00:03 buenas noches y cordiales es cordial minuto diez días griega exactas

Voz 1 00:09 veinte minuto dieciséis Lewandowski

Voz 0514 00:11 eran el área se cruza se topa con ramos para ti penalti para mí es una situación de fútbol vale la protestaron alargada pero sí con ganado pero bueno que el fútbol es contacto que se nos olvida vale

Voz 1375 00:23 están el dieciséis

Voz 0514 00:24 Justo antes del descanso en el cuarenta y cinco centra James desde la banda derecha del ataque dan la mano de Marcelo este super curiosa esta jugada porque para mí es penalti tiene la mano cuando un espacio natural dentro sí pero a ver es súper curioso porque le pilla de frente al árbitro asistente le pilla en la línea al quinto árbitro si el árbitro no lo puede ver porque es la misma espalda de Marcelo la etapa pero ninguno de los dos le pone le comunican al árbitro que es que es único penalti es decir Ellos sabrán interpretaba habrán visto la mano guiaron ha interpretado que la mano es natural que no es punible es lo único que puede haber pasado porque yo creo que la mano la tienen que ver las manos que es imposible nombró la veo pues vale no la veo pues no la veo ya está no lo has visto pero yo creo que el han visto Ike pues eso que es medio segundo analizan en León analiza Omar de penalti

Voz 1375 01:14 no señala a favor del Bayern justo antes del descanso

Voz 0514 01:17 ya empezando la segunda parte hay una pugna

Voz 1375 01:19 balón entre otra vez Ramos y Lewandowski dentro del área posible penalti central el Madrid para ti

Voz 0514 01:23 sí sí para mí comprar muchos más porque le le derriba le arrolla por detrás no toca balón ni nada y la acaba derribando creo que también esa Lewandowski de todas maneras oyes todos los palos

Voz 1375 01:34 es encontrada del Bayern sí pero bueno

Voz 0514 01:36 ahí es donde realmente se ve que generalmente siempre ponemos demasiada transcendencia los errores arbitrales si decimos a decide un partido pero es que hoy los errores del Bayern de Múnich cara a puerta y en su propia portería con el portero parece que son cosas del fútbol hasta que no sepamos siga hasta que no analicemos un error arbitral como otro concepto del fútbol pues va a ser igual de trascendente es uno que el otro

Voz 1375 01:59 las que han fallado los del Bayern iba cielos del Madrid aboga porque tampoco se han tenía muchas luego luego luego

Voz 0514 02:05 no penalti gol es decir penalti ya es gol el penalti que meterlo después de meterlo luego el partido cambia el Madrid jugaría diferente primero Estarás a una que pitar los luego meterlo sino lo que es imposible que luego lo puedan no pero es que pero no pero es que el concepto es no pita un penalti pero que se considera que eso siempre

Voz 2 02:25 bandas con lo mismo poniendo el foco en el fallo del equipo que tiene que tira el penalti primero hay que poner el foco en el árbitro que no pita el penalti porque si no pita el penalti luego es imposible que lo puedan fallar

Voz 0514 02:39 el ahora mismo y seguimos a dos ex lesiones no viene perfectamente para el Madrid pero es la realidad no sí pero eso está totalmente de acuerdo pero es que te vuelve otra vez a lo mismo vosotros siempre decís penalti no ha pitado robó departieron no penalti no pitado hay que meterlo porque es que vosotros ya os adelantaba ya decís no es que le han robado uno no espera hay que meterlo

Voz 3 03:00 a destrozar el árbitro está

Voz 0514 03:03 bueno está para impartir justicia para no equivocarse podía ser humano que se puede equivocar pero eso es verdad

Voz 1375 03:08 dos penalti no pitado a favor del Valle

Voz 0514 03:10 lo de la designación del árbitro lo vuelvo a repetir tiene un problema muy grande UEFA porque no puede ser que en los partidos más importante en los últimos cuatro años Hospiten dos árbitros cuando UEFA tiene el poder de coger los mejores árbitros de toda Europa si coges los mejores de toda Europa tienes que sacar por lo menos quince veinte Árbitros que piten este tipo de partidos porque porque al final tanto de ponerte delante del toro tanto del toro te pilla o de una vaquilla que yo te pilla pilla no puedes

Voz 1375 03:40 bueno me imagino que en Alemania habrá rajada mañana en los próximos días del árbitro seguro ya lo metieron presión antes del partido y me imagino que mañana algo diré algunas claro

Voz 4 03:49 esas ahí algunos jugadores ya ha sido Boateng y ha sido Arturo Vidal

Voz 0514 03:53 ya no hablamos de agentes en la rueda de prensa no

Voz 1375 03:57 una pregunta porque el arbitraje de por parte de la prensa alemana lo he dicho él no ha dicho nada él no ha dicho nada

Voz 4 04:02 luego a decir de los twis de Arturo de I Arturo Vidal y de Boateng sobre el penalti

Voz 0514 04:07 esto que se les ha debido acabar las pilas por la por el fallo del portero luego nada más empezar porque no han puesto ningún tweet vale claro

Voz 1375 04:16 mal pues nada la titular de la prensa alemana pero en España que están tirando todos los

Voz 1501 04:22 portales digitales ahora mismo miran a España el as portadas digitales ya ya casi están preparadas las portadas luego te lo cuento Javi Blanco pero digo que los portales digitales una final para un héroe como decía en la final de Keylor Navas dice el diario As lleva a Kiev al Madrid en un partido de infarto Kimi adelantó al Bayern y Benzema remontó con doblete James hizo el dos dos y puso emoción hasta el final el Marca dice el Madrid nunca muere Mundo Deportivo el Real Madrid se clasifica para la final de Kiev Sakhir y Kuipers la mejor dupla del Real Madrid en el diario Sport el Madrid sobrevive al acoso del Bayern jugar la final el país esperando la la firma de algunos todavía el Madrid elimina el Bayern y jugará su tercera final consecutiva en el mundo el Madrid resiste al Bayern y jugará su cuarta final de Champions en cinco años el conjunto decía con un gran kilos sobrevive al empuje del Bayern en la galleta siempre el Real tercera final consecutiva bastó con el dos dos para al para de rica derrotar al Bayern en The Gardian el Madrid aprieta hacia la final tras el fallo de Ullrich lleno le

Voz 3 05:13 así así así pasa el Madrid