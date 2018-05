El Larguero (1ª parte / 01/05/2018): Keylor Navas, Marcelo y el Sanedrín analizan el Real Madrid - Bayern

Voz 1 00:00 Tim la cantina Sir

Voz 2 00:45 muy buenas noches enhorabuena al Rey

Voz 3 00:48 el Madrid que va a estar el sábado veinte

Voz 4 00:50 seis de mayo este mes en otra final de la Liga de Campeones en Kiev junto

Voz 5 00:56 al Liverpool o a la Roma que juega mañana la vuelta de la

Voz 1375 00:59 otra semifinal supongo que es más fácil contar las cosas y legendarias de leyenda históricas con el paso del tiempo que cuando las estás viviendo en el presente y creo que no somos conscientes de lo que está haciendo el Real Madrid en esta competición que muchos recordamos cuando empezaba a la Copa de Europa lo que hizo aquel Real Madrid jugando ir ganando las cinco primeras eso quedó para nuestra generación es que no lo vimos como algo que no volveríamos a ver en la vida eso es algo que jamás se volvería a vivir pues el Madrid está rozando eso está acercándose a eso va a ser la tercera final de Champions consecutiva la cuarta en los últimos cinco años en el quinto fue una semifinal y además da igual cómo lo haga esta es la dictadura del Real Madrid en la Liga de Campeones da igual que juegue bien que juegue regular que juegue me veo mejor o peor que el rival que le influya al árbitro que no que el rival falle que haga regalos que no da lo mismo

Voz 6 01:55 no gana el Real Madrid

Voz 1375 01:58 está en la final habiendo sido peor que el Bayern en el global de la eliminatoria pero aquí se trata de ver quién mete más goles o quién consigue un mejor resultado y en eso ha sido mejor el Real Madrid en la ida en la vuelta dos dos ha terminado ese partido en el Santiago Bernabéu dos goles de Benzema uno de los grandes en sacrificados de este final de temporada por Zinedine Zidane señalado por todo el mundo incluso por el Bernabéu también por su entrenador pues Benzema esta noche ha conseguido los dos goles del Madrid después de que se adelantara el Bayern con gol de química en el minuto tres empataba Benzema en el once volvía a marcar Benzema en el cuarenta y seis nada más empezar la segunda parte con un regalo del portero Ullrich que duda no sabe si cogerla pero como es cesión quiere pegarle con el pie ni una cosa ni la otra gol ya no regalaran uno en la ida el de Asensio hoy este en la vuelta luego ha marcado James Rodríguez que no la celebra ha pedido perdón en el sesenta y tres el empate a dos y a partir de ahí ha emergido otra figura la de Keylor Navas no sé si el Madrid va a fichar otro portero este verano yo creo que sí pero ya lo puede hacer bien porque Keylor gana enteros cada vez que sale vivo de una eliminatoria como la de hoy Keylor ha sido el que has salvado al equipo haciendo tres o cuatro paradones impresionantes en la recta final del partido otra vez Keylor Navas Isaura deseaba volver a hablar de si viene a De Gea desde viene si viene quién sea pero vaya paradones que ha hecho Keylor Navas así que dos de los que salieron tocados en la última eliminatoria contra la Juve el portero y el delantero hoy claves en un partido en el que repito ha sido mejor el Bayern supongo que perdió lo estaréis de acuerdo supone habrá gente que no pero da igual el Madrid ha sido más efectivo el Madrid aprovecha sus ocasiones y el Madrid demostró que es quién manda en esta competición es la dictadura del Madrid en la Champions mandan ellos Days

Voz 5 03:51 igual jugando mejor regular bien muy bien o

Voz 1375 03:54 tal son los vigentes campeones iban a jugar la tercera final de la Champions consecutiva

Voz 0851 04:27 sí bueno creo que no hay que echarle culpa él ya creo que no SAS han salvado mucho él eh con hemos hecho errores puntuales tanto en la ida como como aquí también pero bueno el fútbol es es algo que no es algo que no puedes verlo no entonces hay que sea tranquilo Si bueno pensar en la próxima final que Piqué tenemos que es la de la de Copa igual no poder estar bien para para poder ganarlo

Voz 8 04:58 otra jugada clave del partido contigo como protagonista porque centraban cuando acababa la primera parte y tocó el balón con la mano Marcelo lo que no sé si estuviste dentro fuera

Voz 0851 05:07 no sé no sé yo no vi mucho pero Pedro por ahí dicen que sí fue penal pero bueno yo creo que no hay que echarle culpa nadie eh fútbol es algo que que que nadie espera no y bueno hay que estar tranquilos hayan influido en este partido sí fue sí fue penal si entonces eh porque teníamos un PP con pena claro yo ahora si si falla o no eso ya no ya no sé cómo cómo era no yo estaba estaba lejos y yo no voy eh yo estaba tapado y si no no lo vi muy muy bien todo pero bueno todo los todos los

Voz 3 05:50 dicen que si fue dice que fue Bennati e Iturralde también ha dicho que fue penalti ahora se lo preguntamos a nuestro árbitro hábitos dos penaltis no pitado al Bayern de Munich ahora se lo preguntaremos a Iturralde González pero cómodo

Voz 1375 05:59 pero enhorabuena al Real Madrid que está a punto de salvar un año va haciendo doce buenos partidos los doce de la Champions los seis de la primera fase más luego los de octavos cuartos semifinales está en otra final de la Liga de Campeones en será como digo la cuarta en cinco años el Madrid no pierde una final de la Copa de Europa desde el ochenta y uno la perdió por cierto con el Liverpool e mañana juegan la vuelta a esos otros dos a las veinte cuarenta y cinco en el Olímpico de Roma con el cinco dos de la ida para el Liverpool y enseguida os contamos que bueno ya lo decíamos la semana pasada ojo con el tema de las entradas para que ahora vamos a contar cómo está el asunto pero no va a ser nada fácil ni conseguir entradas ni consumir viaje diecisiete mil designa a la UEFA al Real Madrid de la sesenta y tres mil que caben en el Olímpico de Kiev donde será la final diecisiete mil para el Real Madrid se guarda la UEFA para compromisos varios veintitrés mil precios entre setenta y cuatrocientos cincuenta euros ahora hablamos de la polémica del árbitro aquí enseguida todo el sanedrín porque voy a estar aquí todo el mundo Romero Gallego Pulido Dani Garrido Mario Torrejón Antón Meana Pedja Mijatovic Álvaro Benito Tomás Roncero

Voz 9 07:05 no todo el mundo para Manuel Jabois Rafa Alkorta todos para analizar lo que ha sido esto

Voz 1375 07:09 partido del Real Madrid dos Bayern de Munich

Voz 0458 07:13 Dani Garrido director de Carrusel muy buenas noches Manuel qué manera de sufrir de de meterse en la final si además esto de la suerte en el fútbol es muy relativo por ejemplo en Alemania se estarán preguntando porque entre la ida y la vuelta el Bayern ha rematado treinta y nueve veces y su hombre gol Robert Lewandowski se dice pero no será una pregunta porque había tanta diferencia a la portería y muchas preguntas para el madridistas como lo explicas ahora a un seguidor del Madrid que el Madrid puede desembolsar ochenta cien kilos obteniendo este este que que me ha recordado por cierto

Voz 1375 07:42 al mejor Casillas ha hecho tres paradas en la segunda parte

Voz 0458 07:45 pero lejos de Varane brutal increíble brutal

Voz 5 07:49 que cogemos un coche Pablo Arévalo hay a los mandos de este Volkswagen espectacular al Bernabéu

Voz 15 08:24 saludo a Pedja Mijatovic que está ya por ahí insípida del Larguero o la Pedja muy buenas

Voz 3 08:29 bueno enhorabuena lo primero dame sólo un minutito que está justo empezando ahora mismo Zidane en sala de prensa estaba ahí Antón Meana qué tal Carreño buenas noches

Voz 16 08:37 la respuesta de Zinedine Zidane sonriente y feliz

Voz 1994 08:41 para el fútbol yo creo que bueno hay que felicitar también al al rival que han hecho un gran partido y nosotros mismo comenzando bueno con dificultades encajando el gol y no encontramos nuestro juego la segunda parte fue mucho mejor presionando arriba hay bueno y marcamos el segundo gol jugamos mucho mejor la la segunda parte

Voz 16 09:09 estaba muy contento Zinedine Zidane me veo sonriente se ha quitado un peso de encima y la verdad es que ha llegado eso mucho más no voy a decir eufórico porque Guada siempre las formas pero le veo contento y escuchamos y quiénes son una respuesta más del técnico del Madrid en directo en El Larguero

Voz 17 09:25 la final tiene mejor sabor todavía si cabe

Voz 1994 09:29 sí porque además es es lo que hay es fútbol tenéis que sufrir puedes conseguir cosas en la Champions sobre todo que nos Champions sabemos la exigencia de de la del del nivel sin sin sufrir tú no pues estar en la final sin sufrimiento es como decía aún mejor es más bonito porque porque al final sí bueno para corazón poco complicado pero pero hay que estar tranquilo hay que estar descansaremos vamos a tener tiempo para descansar después

Voz 18 10:08 hola buenas tardes

Voz 19 10:11 por el pase a la final quería preguntarle por Benzema por los goles que encima da la casualidad que justo el año pasado la vuelta de las semifinales también hizo esa jugada que eso quedó para el recuerdo doy para extraer Madrid bueno quería preguntarle por por hoy cómo han sido las celebraciones en el Vestuario y si ha tenido

Voz 1994 10:28 en una palabra a solas con convencer no bueno me como siempre con todo el jugador pero me alegro por él porque él esperaba eso marca marca goles ha hecho dos hoy nos ha dado también las pues iba de de pasar con sus dos goles y estoy contento pero no cambia nada de lo que lo que ha hecho esta hasta ahora alegro por él ha sido complicado de no marcar pero su trabajo sin pero hace siempre no baja los brazos Si bueno no sólo yo yo creo que los compañeros de la fisión también la demostrado su cariño hay estamos contentos

Voz 20 11:14 qué tal Zinedine buenas noches Antón Meana en directo Larguero de la Cadena SER Si alguien ha defendido en este lupa Keylor Navas es usted tiene el Madrid al mejor portero del mundo

Voz 1994 11:26 bueno nosotros tenemos a que lo estamos contento con con que el oro y como tú decía eh los los jugadores de todos los portero bueno por el tema de de Keylor se ve los partido así partido grandes

Voz 21 11:43 yo creo que la semifinal eh

Voz 1994 11:45 una semifinal de vuelta han sido la la primera parte complicada y la segunda él ha hecho nos ha dado muchísimo con sus para paradas no sólo sus paradas yo creo que con los centros que metieron ha salido no a la vida por por él porque es es el portero de Madonna

Voz 1375 12:08 querella es decir la frase de es el mejor portero del mundo que nunca se sabe si puede ser esclavo esa palabra de esa frase pero ahí está defendiendo como siempre lo ha hecho en la sala de prensa y en las alineaciones Zinedine Zidane a Keylor Navas antes de entrar en el Sanedrín que seguro vamos a tener que seguir escuchando interrumpiendo las opiniones con los protagonistas en directo sigue la rueda de prensa decidan ahí en el Bernabéu noche de felicidad para el madridismo ahora escuchamos también en el micrófono de Paco Hernández a los madridistas que todavía hay muchos por ahí en la calle celebrando la clasificación de Madrid pero está por ahí Álvaro Benito que ha comentado el partido en Carrusel hola Álvaro qué tal

Voz 3 12:38 qué tal Manu él decía Dani Garrido está por aquí también todavía qué qué manera de sufrir y lo estaba diciendo en sala de prensa así sabe mejor todavía la clasificación no

Voz 0104 12:48 bueno sabe sabe muy bien obviamente porque es un es increíble es un hito histórico conseguir tres finales en tres años pero pero está sufrió de lo lindo yo no yo no recuerdo un partido de tanto sufrir no ha asediado la portería del del Real Madrid desde yo creo que desde Munich desde que se vio por detrás en la eliminatoria y se fue a por el gol de una manera antológica con mucho éxito porque ha llevado muchas situaciones de de área pero el Real Madrid ha sabido sufrir yo creo que con unos centrales espectaculares sobre por ramas que te has para imperial partidazo sí sí sí lo he y lo que ha hecho unas paradas absolutamente milagrosas no pero yo he sufrido mucho mano la verdad cuestionado cuestionado

Voz 3 13:33 Keylor fíjate que partidazo cuestionaba Benzemá marca dos goles no

Voz 0104 13:37 bueno pero esto es mucho mérito de Zidane que ha apostado de una manera clara siempre y contra viento y marea cuando las cosas no no venían bien sea apostó por Keylor blindó el vestuario no con con la posible llegada de que se ha hablado de un delantero porque Benzema no estaba porque la la posible incorporación de Kepa que era un portero de futuro aún pareció tal y como está el mercado quedaron haga el pues apostó por lo suyo por por la gente que había dado el éxito en un pasado reciente de Saviola ha respondido no yo fíjate que Keylor de juego jugador del Real Madrid en esta eliminatoria a pesar de que a lo mejor pudo tener algo de responsabilidad en el gol de Kimi en la ida aun así luego sostuvo al equipo con unas paradas increíbles yo y hoy ha sido lo he visto ahora repetido las intervenciones Si Isaac

Voz 3 14:26 el gol tremendo tremendo no sé cuánto tiempo volverá a un equipo a tardar en hacer lo que está haciendo el Real Madrid

Voz 22 14:33 que es cuatro de cinco finales cuatro de cinco en los últimos cinco años tercera consecutiva esto es algo que no sé si somos con

Voz 3 14:40 antes de la de la grandeza de lo que está siendo el Madrid en la Copa Europa

Voz 0104 14:44 es algo de otra época Manu realmente esto cuando un equipo cuando no había la posibilidad de incorporar tantos jugadores y equipo encontraba un equipo compensado un once tremendo con con una dinámica muy buena ahí es muy difícil estamos igual si el fútbol de élite hoy en día ya no sólo cuarta finales en cinco años sino que que la otra edición la que te quedas fuera asiste a un paso con un buen demócrata en el Bernabéu que estuvo a puntito de meterte en otra finales todo habla de la hegemonía del Real Madrid

Voz 23 15:15 en Europa hay hay que saborearlo yo más

Voz 24 15:19 sabes que haya sufrido más o menos que se ha sufrido mucho en esta eliminatoria quizá el bachillerato

Voz 0104 15:23 a acciones de de superarla ahí en plantarse en la final ésta que saborearlo porque la vacas flacas van a llegar esa esto es imposible mantenerlo esa es la realidad esto va a ser imposible mantenerlo en el en el tiempo hay que disfrutarlo hay que agradecerlo porque porque lo que estamos viviendo es histórico y nos acordaremos dentro de veinticinco años de treinta años de las finales consecutivas de ya no te digo si se consigue otro título de manera consecutiva cuatro en cinco años sería absolutamente impensable hace hace lustro

Voz 3 15:51 a disfrutarlo Álvaro enhorabuena porque hay más

Voz 25 15:53 el gracias un abrazo Álvaro Benito está Marcelo y el micrófono de realizó la Javi hola qué tal buenas noches aquí viene Marcelo con sus dos hijos de la mano contento el futbolista del Real Madrid que bueno pues está saboreando con el resto de la plantilla lo que ha sido esta victoria para el Real Madrid que tal enhorabuena Marcelo muchas gracias bueno cuarta final en cinco años historia viva del Real Madrid un partido de sufrimiento pero al final el Real Madrid ha conseguido meterse en la final de Kiev

Voz 1421 16:20 estamos muy contentos y eran nuestro objetivo llegar a otra final estamos muy muy contentos hemos trabajado muchísimo hemos sufrido muchísimo y hoy hemos sufrido también el partido muy duro

Voz 25 16:34 nada estamos en otras zonas Keylor Navas ha hecho un bueno todo el equipo pero Keylor ha estado soberbio momento mi puntuales

Voz 1421 16:41 sí estoy estoy muy contento con con Keylor con Karim con todos yo creo que merecía no tener un partido así porque

Voz 26 16:49 el fútbol a veces a un poco

Voz 1421 16:53 difícil no porque estás bien un día pero falla si al final no sé qué pero estoy estoy muy contento otra final que está muy contento con el equipo

Voz 27 17:01 los profesionales en cinco años no sea que se puede

Voz 25 17:04 no

Voz 1421 17:07 yo no yo no piensen en comparaciones el Real Madrid ha tenido muchísimos jugadores buenos no yo creo que estamos ahí intentando hacer todo lo posible para dejar el Madrid no tiene que estar que siempre arriba como se quiere sí pero no pensamos esto de hacer estar ahí esas cosas queremos jugar ganar y ya está

Voz 28 17:29 el de una asistencia ya marcasteis en Múnich también contra la Juve contra el París Saint Germaine una de tus mejores Champions no cómo estás

Voz 1421 17:38 bueno yo no yo estoy bien no me siento con confianza tengo la puedes de los compañeros bueno si es mejor o peor no se habla y se puso tres que que sabéis de fútbol pues no yo no no no me meto en estos yo me siento tengo mucha confianza esto

Voz 29 17:54 celebrado casi como si fuera ya la final ha sido vuestra eliminatoria

Voz 25 17:57 la sufrida

Voz 26 17:59 estoy haciendo muy muy muy difícil estábamos jugando contra un rival muy duro

Voz 1265 18:04 eh una tensión increíble

Voz 1421 18:08 llegar a otra final también sabiendo que si ellos marcan ahí va a complicar un poco no hay la verdad es que ha sido muy So hemos sufrido muchísimo pero con yo creo que con mucho trabajo sabiendo lo que estábamos haciendo

Voz 30 18:29 sin habéis felicitado especialmente porque sabrá que encima también siendo no

Voz 1421 18:33 yo no creo que que este pensando y quitar un peso

Voz 31 18:36 en él trabaja bien trabaja muchísimo para

Voz 1421 18:38 para ayudar al equipo en noches malas todo hemos hemos pasado no en al final el fútbol como he dicho es un poco difícil lo día metes dos goles otro día falla si así va a ser hoy te aplaude y mañana te pitan ahí ya hay que seguir yo creo que hay que mantener una línea intentar mantener la línea trabajar ya está bueno estamos parados para mí en Mi punto personal el trofeo más importante que he jugado que que para que él no es el que vamos a jugar no entonces

Voz 1265 19:11 pues es para mí es importante

Voz 25 19:15 Liverpool Roma dime pero Roma recoge sus cosas Marcelo dice que es la última contestación bueno pues Se marcha ya el futbolista brasileño del Real Madrid esperamos a más jugadores del Real Madrid para ver su impresión la verdad es que la gente está muy contenta porque se han metido una vez más en la final de la Copa de Europa

Voz 32 19:33 empezamos a tiempo de opinión con Romero con Gallego

Voz 3 19:36 he ido con Mario Torrejón Antón Meana con Dani Garrido pero dejadme que felicite también a Tomás Roncero que le he oído en Carrusel y dos sí si la paz

Voz 33 19:42 como bueno bueno digo algo hola Tommy muy buenas más Roncero hola digo igual le daba algo ahora aguanta

Voz 3 19:53 por qué cómo estás en la eliminatoria que van ha sufrido o no

Voz 34 19:58 bueno yo yo te creo sinceramente sufrir más el día de la Juve porque con cero tres ahí sí que realmente me viene el precipicio oye sufrido porque los alemanes como ataque y ellos no tienen nada que perder porque con el uno dos otra pues tiene de los casi dos metros pues si me impresionan pero sinceramente siempre te variación de que el Madrid iba a sobrevivir a barriadas sonó no hoy no el momento de verdad que me haya visto fueras ha sufrido como todos porque ha habido dos paradones de que hay las llegadas derechos desesperada pero yo iba tira p'alante y yo creo que el peor día de la Juve

Voz 35 20:31 sí estaba convencido

Voz 36 20:34 estaba convencida de que se cae convencido ya lo que pasa iba a preguntar si se había ya la portada del diario As

Voz 37 20:40 puedo decir a darnos la cuenta Tomás Roncero todavía será pronto aunque ahora mismo en la web estática titulado has pudo como una final para un héroe Keylor ahí está tirando las punto com

Voz 3 20:50 en la web Tommy digo la portada del diario As todavía no se puede decir no

Voz 34 20:57 si quieres que te digo que la portada

Voz 3 21:00 diario As todavía no está lista no sé si uno

Voz 34 21:02 con contó lo mejor es ir entre estas vacaciones aquí que más grande que mi cabeza aquí ahora aquí es pasar ya está dejando recae también el Madrid empezó el esta historia en Lisboa lo bueno que es no narices pero eso no aguantan metropolitanos

Voz 3 21:22 sí se sabe que a lo mejor antes está ahí la Supercopa de Europa Madrid Atleti vamos a ver lo que pasa que te apareció para para terminar tome el partido de Keylor

Voz 34 21:32 sabes que sabes que yo soy de los que no quiero dar ninguna medalla pero siempre he defendido a que lo hay momentos porque siempre lo he visto en los días de verdad fíjate con la excepción del tercer gol de la Juve es ya de los grandes que es el que está en Madrid que ha pero bueno son faltaba que no ser un error igual que Cristiano pues bueno penalti o un centrocampista fallar un pase yo creo sinceramente que es un tío que merece mucho respeto porque es súper competitivo ha sobrevivido a todo sabe que el primer día dudaban de su propia casa no está buscando un sustituto pero he leído a lo suyo trabaja tiene una

Voz 38 22:05 sí él en en si mismo en la vida

Voz 34 22:08 en lo que hace normal al Real Madrid yo sinceramente con Keylor con estar a la verdad estoy tranquilo ha hecho tres paradones que son de los de quizá por sentido tiene que estar aquí por importe que no te

Voz 3 22:18 pero ahora la verdad lo decía lo decía Dani con Rafa creo no quién es quién es el que te decía en una pausa va a gastar noventa millones cien millones

Voz 39 22:25 Rafa me decía Rafa Nadal que ha hecho sobre todo la tercera la segunda parte pero bueno como como va a desembolsar el Madrid tanta pasta por un portero cuando tiene uno que que que que que responden el momento

Voz 3 22:35 da pues nada como dice la portada del diario As mañana a Kiev allí nos veremos Roncero en Kiev un abrazo

Voz 0104 22:39 o sea yo la verdad abrazo Dani que eso de que el candidato a las doce más uno vacas de verdad no ver

Voz 3 22:46 y si además sin gas y nada la trece que no pasa nada

Voz 0104 22:49 un abrazo y hasta luego

Voz 3 22:51 Javier Roncero compañero el diarias que está comentando también el partido en Carrusel siguen saliendo protagonistas

Voz 25 22:58 si Javi Herráez estaba a punto de llegar aquí Keylor Navas está con las teles con derechos estar aquí que los Navas

Voz 1414 23:03 en un minuto y medio dos minutos nada terminado ya a mano de una frase buena que la clave de esto entre el Madrid y el resto de equipos es que nunca se rinden esté como este el partido el Madrid sabe competir en este tipo de encuentros en seis

Voz 3 23:16 además protagonistas pero está hablando Benzema para

Voz 9 23:19 Boza

Voz 40 23:20 fue un partido muy difícil control es muy bien y fuerte Mohsen

Voz 1582 23:26 la uno de la ida sabemos que tenía que hacer un partido muy duro con mucha intensidad e descosido hemos a hoy con con dos coles estamos muy contento para llegar a la final y yo siempre siempre estoy aquí para para trabajar hay momento difícil hay momento bueno creo que hoy disfrutamos mucho del del partido con la fisión con todo el equipo y Staten para

Voz 41 23:55 para el la la final que tu segundo gol como ha sido porque ha habido un pase tú has aprovechado estaba atento ya has llegado hecho una

Voz 1582 24:03 era una una presión aquí yo veo que el portero no va a tener el a bloquear el balón entonces yo concibió la esfuerzo oí llegó y marcó el gol

Voz 42 24:14 y ahora lo último ya ha por otra final e intentar ganar otra

Voz 3 24:17 campeón le si una final no se juega se gana Benzema en UEFA está hablando el delantero del Real Madrid que ha sido autor de los dos goles del equipo blanco Antonio Romero hola muy buenas qué tal

Voz 31 24:28 muy buenas y estaba pensando yo que decía Tomás Roncero ha sufrido sin lo que yo he visto aquí la primera parte Acciona sufrir conozca cómo será cuando sufra un viaje en la cabeza no

Voz 43 24:35 ha quedado un cuatro cuatro

Voz 1375 24:39 cejas aquí

Voz 31 24:40 no sea abierto la cabeza de milagro ha perdido pie perdió

Voz 36 24:43 sí sí que el meneo que se pegó en la cabeza rota pero es que ha sido va a sufrir bueno

Voz 3 24:48 que vale tarde Jesús Gallego y hola qué tal muy buena cola mano buenas noches a Julio Pulido la Julio qué tal buenas noches está por aquí Mario Torrejón qué tal buenas noches enhorabuena todo el Madrid y enseguida Manuel Jabois que también vamos a incorporara al tiempo de sanedrín

Voz 1375 25:03 mientras sale Keylor Navas que está a punto de comparecer ante los medios Pedja Mijatovic que nuestro comentarista de el Larguero que conclusiones sacas después de lo de hoy además de la felicidad de la satisfacción de otra final con qué te quedas del partido de hoy de la eliminatoria ante el Bayern Pedja

Voz 44 25:19 uf un sufrimiento tremendo sabéis no me extraña

Voz 45 25:22 pues fíjate demostró no todos pero

Voz 44 25:25 enhorabuena enhorabuena para dos jugadores también el cuerpo técnico y para todo el madridismo porque haciendo historia con lo están haciendo ahora pues no pasarán muchos años hasta tener una situación así no cinco años cuatro finales tres granadas ya con posibilidad de ganar cuarta buenas una cosa que

Voz 46 25:43 qué vamos a echar de menos la verdad

Voz 44 25:46 imagínate en la aproximación de la Real Madrid como las el próximo entrenador también va a abrir también la psique madre mía me alegro de no haber sacado el título de entrenador sólo fuera

Voz 47 25:57 que llegue el que llegue al banquillo después de le van a decir

Voz 3 26:00 por eso ahora vas y lo superas no jugadores eh

Voz 1375 26:03 oye la alineación te sorprendió vi viste a Lucas Vázquez de lateral derecho ya Kovacic en el equipo titular y Casemiro en el banquillo te sorprendió

Voz 44 26:11 lo que me ha sorprendido porque esperaba que verle data señor lo lo demás no porque la absolución que que se encontró tantos en Munich con las que sacó al derecho ya hay dándole Luka Modric pues eso lo esperamos todos los de coches y no lo no lo esperaba había personalmente pero bueno el chico ha dado todo lo que he podido y luego Luca también ha sufrido muchísimo se encontraba muy mal tendrá pues la banda derecha no funcionaba muy bien defensivamente hablando pero bueno sea sufridos hago y me ha costado mucho tu lectura diciendo lo de lectura algo de eso me encanta

Voz 48 26:48 sí sí me encanta

Voz 0104 26:51 sí está siempre está haciendo está recordando aquí

Voz 3 26:54 Madrid de la Copa de Europa de las cinco seguidas cuando empezó la competición no es que no hay nadie porque además

Voz 22 26:58 ya mira España la selección española impuso esa especie de dictadura en el fútbol a nivel de selecciones pero fue siempre

Voz 1375 27:06 bordando el fútbol de una manera casi todos los partidos sin embargo el Madrid cuando juega bien gana cuando este Madrid de digo de estos años le en esta eliminatoria contra el Bayern no hemos visto en gran Real Madrid ni mucho menos fíjate hoy lo que ha sufrido el Madrid sin embargo se meten en la final

Voz 44 27:19 totalmente de acuerdo y además lo decían

Voz 25 27:23 a nivel el portero clave Navas hola qué tal buenas noches buenas noches enhorabuena Vaya partidazo que has hecho preguntarte qué ha sentido en el día de hoy porque bueno hace unos días por ejemplo te daban un premio el presiente de la Peña Ramón Mendoza iré decía públicamente el Madrid que fichar a un portero que decía con con cariño tú decías yo nunca pedí nada pero evidentemente hoy el oro ha demostrado que es un portero de garantías y que puede seguir siendo el portero del Real Madrid porque lleva ya duchado

Voz 1265 27:49 bueno yo creo que me haya ficharon uno ya me corté el pelo llegó otra cara no era eh yo estoy tranquilo la verdad es que yo siempre trato de darlo todo en cada persona tiene su opinión es yo la respeto pero eso no me va a cambiar a mí es las ganas de salir a la cancha darlo todo

Voz 3 28:08 pero ese club estará en una final más yo creo

Voz 1265 28:10 que eso me motiva muchísimo me dan muchísima alegría es con el apoyo de mucha gente yo creo que con eso es lo que me tengo que quedar hay gente que habla mal pero también hay gente que habla bien y que está conmigo en todos los momentos gracias a mi familia a todos ellos yo creo que son mi motivación para los siempre con con lo mejor Taylor tres finales consecutivas de de Champions bueno grandes jugadores yo creo que no es un secreto que el Real Madrid hoy en día tiene jugadores a nivel individual se increíbles y aparte yo creo que Mister hace un gran trabajo y que todos estamos a muerte con él entonces es de como como decimos somos un grupo y eso yo creo que es una ventaja muy grande cuando cuando el equipo sale y aporta lo individual y lo colectivo esté siempre sale veloces

Voz 49 29:04 tiene un contrato firmado con el de arriba eso está claro pero no sé cómo es tu vida es que parece que no tienen sondeada tranquilo hasta los homenajes te pasan cosas raras estar cerca de tu tercera Champions tú cómo te lo tomas todo este tipo

Voz 1265 29:17 yo es que siempre he dicho hoy lo hablo con mucha gente de este para mí estar aquí es un privilegio entonces es de él estar día a día el ir a entrenar yo creo que lo único que me puede quitar eso a mí es Dios porque si él me han salud yo soy ahí entonces es de lo que la gente hable mano muchas veces uno como persona le gustaría que que la gente hablara cosas buenas pero si no es así

Voz 50 29:45 sí yo creo que hay gente que me quieres como dije anteriormente no no todo el mundo

Voz 1265 29:48 piensa de la misma manera

Voz 51 29:50 no todo el mundo les gusta lo menos para gustos los colores de entonces

Voz 1265 29:53 con los que apoyan a Keylor Navas con los que están con conmigo a muerte con los que

Voz 1375 35:59 yo enhorabuena al Real Madrid que está a punto de salvar un año va haciendo doce buenos partidos los doce de la Champions los seis de la primera fase más luego los de octavos cuartos semifinales está en otra final de la Liga de Campeones en será como digo la cuarta en cinco años el Madrid no pierde una final de la Copa de Europa desde el ochenta y uno la perdió por cierto con el Liverpool e mañana juegan la vuelta esos otros dos a las veinte veinticinco en el Olímpico de Roma con el cinco dos de la ida para el Liverpool y enseguida os contamos que bueno ya lo decíamos la semana pasada ojo con el tema de las entradas para aquel que ahora vamos a contar cómo está el asunto pero no va a ser nada fácil ni conseguir entradas y conseguir viaje diecisiete mil designa a la UEFA al Real Madrid de la sesenta y tres mil que caben en el Olímpico de Kiev donde será la final diecisiete mil para el Real Madrid se guarda la UEFA para compromisos varios veintitrés mil precios entre setenta y cuatrocientos cincuenta euros ahora hablamos de la polémica del árbitro Sakhir enseguida todo el sanedrín porque hoy a estar aquí todo el mundo Romero Gallego Pulido Dani Garrido Mario Torrejón Antón Meana Pedja Mijatovic Álvaro Benito Tomás Roncero

Voz 9 37:05 no todo el mundo para Manuel Jabois Rafa Alkorta todos para analizar lo que ha sido estepas

Voz 0458 37:09 el Real Madrid dos Bayern de Munich dos Dani Garrido director de Carrusel muy buenas noches Manuel qué manera de sufrir de meterse en la final si además esto de la suerte en el fútbol es muy relativo por ejemplo en Alemania se estarán preguntando porque entre la ida y la vuelta el Bayern ha rematado treinta y nueve veces su hombre gol Robert Lewandowski enchufado un juicio por ejemplo no será una pregunta porque había tanta diferencia a la portería y muchas preguntas para el madridistas

Voz 1375 37:33 cómo le explicas a un seguidor del Madrid que el Madrid puede

Voz 0458 37:36 desembolsar ochenta cien kilos obteniendo este está parado pero éste que que me ha recordado por cierto

Voz 1375 37:41 al mejor Casillas sí ha hecho tres paradas en la segunda parte

Voz 0458 37:45 pero lejos de Varane brutal increíble brutal

Voz 15 38:24 saludo a Pedja Mijatovic insípida del Larguero o la Penya muy buenas

Voz 3 38:28 bueno enhorabuena lo primero dame sólo un minutito que está justo empezando ahora mismo Zidane en sala de prensa está Brian tome Ana qué tal Carreño buenas noches

Voz 16 38:36 era respuesta de Zinedine Zidane sonriente feliz

Voz 1994 38:40 para el fútbol yo creo que bueno hay que felicitar también al al rival que han hecho un gran partido y nosotros mismo comenzando bueno con dificultades encajando el gol y no encontramos nuestro juego la segunda parte fue mucho mejor presionando arriba hay bueno y marcamos el segundo gol jugamos mucho mejor la la segunda parte

Voz 16 39:09 estaba muy contento Zinedine Zidane veo sonriente se ha quitado un peso encima y la verdad es que ha llegado eso mucho más no voy a decir eufórico porque Guada siempre las formas pero le veo contento escuchamos si quieres alguna respuesta más del técnico del Madrid en directo en El Larguero

Voz 17 39:24 en la final tiene mejor sabor todavía si cabe

Voz 1994 39:29 sí porque además es es lo que hay es fútbol tenéis que sufrir no puedes conseguir cosas en la Champions sobre todo que nos Champions sabemos la exigencia de de la del nivel sin sin sufrir tú no pues estar en la final sin sufrimiento es cómodo y aún mejor es más bonito porque porque al final sí bueno para corazón poco complicado pero pero hay que estar tranquilo hay que estar descansaremos vamos a tener tiempo para descansar después

Voz 18 40:08 hola buenas

Voz 19 40:11 por el pase a la final quería preguntarle por Benzema e por los goles que encima da la casualidad que justo el año pasado la vuelta de las semifinales también hizo esa jugada que se quedó para recuerdo doy para extraer Madrid bueno quería preguntarle por por hoy cómo han sido las celebraciones El Vestuario y si ha tenido algo

Voz 1994 40:27 una palabra a solas con convencer no bueno me como siempre con jugadora pero me alegro por él porque él esperaba eso marca marca goles ha hecho dos hoy nos ha dado también la posibilidad de de pasar con sus dos goles y estoy contento pero no cambia nada es lo que lo que ha hecho esta hasta ahora alegro por él ha sido complicado de no marcar pero su trabajo es en pero hace siempre no baja los brazos Si bueno no sólo yo yo creo que los compañeros de la fisión también la demostrado es su cariño hay estamos contentos

Voz 20 41:14 qué tal Zinedine buenas noches Antón Meana en directo en el Larguero de la Cadena SER Si alguien ha defendido en este club a Keylor Navas es usted tiene el Madrid al mejor portero del mundo

Voz 1994 41:25 no no nosotros tenemos a que lo hagan estamos contento con con Keylor Cobo tu decía eh los los jugadores de toso menos portero bueno el tema de de Keylor se ve los partido así partido grandes

Voz 21 41:42 yo creo que la semifinal eso

Voz 1994 41:45 una semifinal de vuelta han sido la la primera parte complicada y la segunda él ha hecho nos ha dado muchísimo con sus para paradas no sólo sus paradas yo creo que co con los centros que metieron ha salido oí no a la vida me alegro por poner porque es es el portero eh

Voz 1375 42:07 aquello es decir la frase de es el mejor portero del mundo que nunca se sabe si puede ser esclavo esa palabra de esa frase pero ahí está defendiendo como siempre lo ha hecho en la sala de prensa y en las alineaciones Zinedine Zidane a Keylor Navas antes de entrar en el Sanedrín que seguro vamos a tener que seguir escuchando interrumpiendo las opiniones con los protagonistas en directo sigue la rueda de prensa decidan ahí en el Bernabéu noche de felicidad para el madridismo ahora escuchamos también en el micrófono de Paco Hernández a los madridistas que todavía hay muchos por ahí en la calle celebrando la clasificación de Madrid pero está por ahí Álvaro Benito que ha comentado el partido en Carrusel hola Álvaro qué tal

Voz 3 42:38 qué tal Manu él decía Dani Garrido está por aquí también todavía qué qué manera de sufrir Iggy lo estaba diciendo en sala de prensa así sabe mejor todavía la clasificación no

Voz 0104 42:48 bueno sabe sabe muy bien obviamente porque es un es increíble es un hito histórico conseguir seis finales en tres años pero sufrió de lo lindo yo no yo no recuerdo un partido de tanto sufrir no era asediado la portería del del Real Madrid desde yo creo que desde desde que se vio por detrás en la eliminatoria y se fue a por el gol de una manera antológica con mucho éxito porque ha llevado muchas situaciones de de área pero el Real Madrid ha sabido sufrir yo creo que con unos centrales espectaculares sobre por ramas que te has para imperial partidazo sí sí sí lo que ha hecho unas paradas absolutamente milagrosas no pero yo he sufrido mucho más cuestionado cuestionado

Voz 3 43:33 Keylor fíjate que partidazo cuestionaba Benzema marca dos goles no

Voz 0104 43:37 bueno pero esto es mucho mérito de Zidane que ha apostado de una manera clara siempre y contra viento y marea cuando las cosas no no venían bien sea apostó por Keylor blindó al vestuario no con con la posible llegada de que se ha hablado de un delantero porque Benzema no estaba porque la la posible incorporación de Kepa que era un portero de futuro aún pareció tal y como está el mercado quedaron haga el posa apostó por lo suyo por por la gente que la dado el éxito en un pasado reciente de Saviola ha respondido no yo fíjate que Keylor de mejor jugador del Real Madrid en esta eliminatoria a pesar de que a lo mejor pudo tener algo de responsabilidad en el gol de química en la ida aún así luego sostuvo al equipo con unas paradas increíbles yo y hoy ha sido lo he visto ahora repetido las intervenciones sí Isaac

Voz 3 44:26 al es tremendo tremendo no sé cuánto tiempo volverá a un equipo a tardar en hacer lo que está haciendo el Real Madrid

Voz 22 44:32 y qué es cuatro de cinco finales cuatro de cinco en los últimos cinco años tercera consejos

Voz 1375 44:37 diva esto es algo de no sé si somos conscientes de la grandeza de lo que está siendo el Madrid

Voz 3 44:42 la Copa Europa

Voz 0104 44:43 es algo de otra época Manu realmente esto cuando un equipo cuando no había la posibilidad de incorporar tantos jugadores y equipo encontraba un equipo pensado uno se tremendo con con una dinámica muy buena ahí es muy difícil estamos igual si el fútbol de élite hoy en día ya no sólo cuarta finales en cinco años sino que que la otra edición la que te quedas fuera asiste a un paso con un buen demócrata en el Bernabéu que estuvo a puntito de meterte en otra final esto habla de la hegemonía del Real Madrid

Voz 23 45:15 en Europa hay que saborearlo yo más

Voz 24 45:18 de que haya sufrido más o menos que se ha sufrido

Voz 0104 45:21 en esta eliminatoria quizá el Bayern ha tenido opciones de de superarla hay en plantarse en la final esto hay que saborearlo porque la vacas flacas van a llegar esa esto es imposible mantenerlo esa es la realidad esto va a ser imposible mantenerlo en el en el tiempo hay que disfrutarlo hay que agradecerlo porque porque lo que estamos viviendo es histórico y nos acordaremos dentro de XXV Años de treinta años desde las finales consecutivas de ya no te digo si se consigue otro título de manera consecutiva cuatro en cinco años sería absolutamente impensable hace hace industrial

Voz 25 45:51 a Álvaro enhorabuena porque a Marcelo gracias un abrazo Álvaro Benito está Marcelo hola Javi hola qué tal buenas noches aquí viene Marcelo con sus dos hijos de la mano contento el futbolista del Real Madrid que bueno pues está saboreando con el resto de la plantilla lo que ha sido esta victoria para el Real Madrid que tal enhorabuena Marcelo muchas gracias no su cuarta final en cinco años historia viva del Real Madrid un partido de sufrimiento pero al final el Real Madrid ha conseguido meterse en la final de Kiev

Voz 1421 46:19 sí estamos muy contentos y eran nuestro objetivo llegar a otra final estamos muy muy contentos hemos trabajado muchísimo hemos sufrido muchísimo yo hoy hemos sufrido también el partido muy duro

Voz 25 46:34 nada estamos en otra final Keylor Navas ha hecho un bueno todo el equipo pero Keylor ha estado soberbio momento mi puntuales

Voz 1421 46:41 sí estoy estoy muy contento con con Keylor con Karim con todos yo creo que merecía no tener un partido así porque

Voz 26 46:49 el fútbol a veces un poco

Voz 1421 46:52 qué difícil no porque estás bien día pero falla si al final no sé qué pero estoy estoy muy contento otra final estoy muy contento con el equipo

Voz 27 47:01 cuatro finales en cinco años no sea que se pueden

Voz 1421 47:07 yo no yo no piensen en comparaciones el Real Madrid ha tenido muchísimos jugadores buenos no yo creo que estamos ahí intentando hacer todo lo posible para dejar el Madrid no me tiene que estar siempre arriba como se quiere a sí pero no pensamos esto de hacer Store ahí esas cosas queremos jugar ganar y ya está

Voz 28 47:29 has dado una asistencia ya marcasteis en Múnich también contra la Juve contra el París Saint Germaine una de tus mejores Champions no cómo estás

Voz 1421 47:37 bueno yo no yo estoy bien no me siento con confianza tengo el apoyo de los compañeros bueno si es mejor o peor no se habla ahí sí que que sabéis de fútbol pues no yo no no no me meto en esto yo me siento tengo mucha confianza esto

Voz 29 47:54 es celebrado casi como si fuera ya la final ha sido vuestra eliminatorias

Voz 25 47:57 sufrida

Voz 26 47:58 voy haciendo muy muy muy difícil estábamos jugando contra un rival muy duro

Voz 1421 48:04 en una tensión increíble llegar a otra final también sabiendo que si ellos marcan ahí va a complicar un poco no hay la verdad es que ha sido muy su hemos sufrido muchísimo pero con yo creo que con mucho trabajo sabiendo lo que estábamos haciendo

Voz 30 48:28 me habéis felicitado especialmente porque sabrá habrá quitado un peso de encima también siendo no

Voz 1421 48:33 yo no creo que que este pensando quitar un peso

Voz 31 48:35 a él trabaja bien trabajado muchísimo para