Antoni Daimiel: "Hemos visto a un LeBron más solo que nunca, esta fundido"

Voz 1 00:00 hola qué tal muy buena tal muy buenas

Voz 1887 00:03 noches Manu pues estamos en los mejores playoffs de la historia de la NBA o no pero es también no sé si los mejores pero desde luego ha habido mucha emoción ahí bueno pues una conferencia muy abierta como es la Conferencia Este

Voz 0200 00:16 dos equipos muy dominantes es verdad en el oeste

Voz 1887 00:19 bueno empezamos Poor bueno estamos por lo de anoche fue el primer partido de la

Voz 1375 00:23 la semifinal del este entre Celtis y Sixers uno cero para los Celtis

Voz 1887 00:27 claramente desde el principio se pusieron por delante y no no tuvo opciones Philadelphia no

Voz 0200 00:31 sí sí bueno hicieron un partido redondo casi perfecto con lo que tienen porque además les faltaba Yale en Brown de habían ganado Irving además de toros salta encima encima ya Ellen Brown que es un jugador muy importante titular bueno pues juntaron no y yo creo que actuaciones en ataque de el base Rouse de Jason Tate del novato ideal Horford que es muy difícil pensar que las podían juntar no veintinueve veintiocho Tate un veintiséis puntos Horford metieron diecisiete de treinta y cinco en triples sólo fallar un tiro libre a casi el partido perfecto en ataque yo creo que eso sorprendió a Filadelfia Philadelphia planteaba un partido de intercambio de canastas en Boston es un equipo serio atrás dejó a Filadelfia en ciento un puntos y yo creo que los suplentes de Filadelfia y sobre todo desde la línea de tres falló el equipo Essex uno cero para Boston uno cero para Boston

Voz 1375 01:23 hay en el oeste ya han ganado también el primer partido de la semifinal de sus respectivas series

Voz 0200 01:27 Rockets IU Warriors de momento uno cero alguna

Voz 1375 01:30 a ya los pelícanos

Voz 0200 01:33 a pocas muy pocas e lo quizá lo lógico es que fueran eliminatorias de cuatro cero cuatro uno para Golden State para Houston eh además eh parece que vuelve Stephen Curry en el segundo partido con Warriors en Ricky Rubio se va a perder seguramente

Voz 1887 01:49 nosotros sí que acaban cuatro cero es saque difícil para Utah difícil para no darle antes la vamos a engañar esta noche arranca la cuarta

Voz 1375 02:00 la semifinal que también es del este entre Toronto y Cleveland que ganó Indiana en el séptimo partido con una actuación de Hebrón espectacular Israel no sé cómo lo ve

Voz 2 02:07 duelo contra Toronto ahora bueno para mí muy incierto Manu eh

Voz 0200 02:12 verdad que no nos fiábamos demasiado Toronto en playoffs eh que me consta que en el Vestuario de Cleveland el propio Lebron la estado diciendo a los compañeros durante estos últimos meses buenos y luego en play off nos toca Toronto tranquilos que les ganamos en Toronto tienen cierto miedo al Ebro Le Bron Leza eliminado en los dos últimos años pero ahora mismo hemos visto a un Lebron más solo que nunca ha agotado el mismo ha dicho estoy fundido después del séptimo partido contra Indiana Toronto es un equipo sólido y ha demostrado ya es algo que los suplentes aportan también en playoffs

Voz 1887 02:44 a vuelta Thompson muy bien está poniendo si el partido sí claro que sí

Voz 0200 02:49 sí ayuda mucho en el rebote de ataque da segundas opciones defiende el tablero también bueno es un jugador a sumarse sobredosis se acerca al de hace dos años al título el dos

Voz 1375 02:59 entonces está en el no sé si del mejor momento Le Bron en cuanto a sus actuaciones individuales es yo decidiré pero es que esta unidad

Voz 0200 03:07 posible de matrícula de honor en esa en esa ronda contra Indiana ha promediado treinta y cuatro puntos diez rebotes ocho asistencias cincuenta y cinco por ciento de acierto en tiros a cabo este partido con cuarenta y cinco puntos eh creo que nunca en un séptimo partido se habían hecho esa cantidad de puntos rebotes asistencias y robos de balón los récords en séptimos partidos mira qué curioso Manu los tiene Dominique Wilkins con cuarenta y siete puntos y Kevin Johnson un base finish con cuarenta y seis perdieron me perdieron antiguo en el séptimo partido sí en cambio Le Bron ya había tenido un partido de cuarenta y cinco puntos también perdido un séptimo encuentro en play off bien este algo dado ganar con esos cuarenta y cinco puntos y esa imagen que se va de de la cancha se va al Vestuario al

Voz 1887 03:53 en el tercer cuarto que bueno mandarinas naranjas bueno fue tremendo Increíble Le siguen comparando le insisten no queda bien comprarle con Jordan no no sé si es más parecidas son muy diferentes también son muy diferentes son muy diferentes en cuanto a esto

Voz 0200 04:05 el juego pero es verdad que en cuanto a todas las ventajas diferencias que crean con rivales la manera en la que dominan partidos lideran su equipo pues hay vínculos por supuesto no voy hay comparación en off sobretodo porque en playoffs eh bueno pues en porcentaje de acierto en tiros en partidos disputados pues Le llevaba bastantes más en triples dobles muchos más Lebron más rebotes a excedencias

Voz 1887 04:28 también también más años no he también masai

Voz 0200 04:31 los claro más partidos disputados más puntos anotados también pero Michael Jordan ganó seis

Voz 1887 04:36 eso eso eso es lo más sorprendente que Le Bron con todo lo que eso lo lleve tres pero bueno vamos a ver qué pasa muchas finales saber qué pasa esta noche empieza suele

Voz 1 04:43 Anatolia contra Toronto

Voz 1375 04:46 bueno aunque ya han comenzado tres de esas cuatro semifinales e allí comentar las predicciones de los expertos de la espía no si me ha llamado

Voz 0200 04:54 la atención no porque eh veintiun XXII expertos hacen las predicciones de las semifinales de conferencia en todos ellos dicen que Houston gana Utah

Voz 2 05:03 eh nueve que cuatro dos

Voz 0200 05:05 los siete que cuatro uno ver todos dicen que Golden State gana a peli canse en la mayor parte dicen que cuatro dos en seis partidos IU en cambio en en el Toronto Cleveland mucha igualdad dicen más a Cleveland doce Cleveland nueve Toronto eh pero todos los que dicen que gana Cleveland dicen que cuatro dos o cuatro tres osea una eliminatoria bastante igualada y en el voto y en el Boston Filadelfia la lo hicieron antes del partido de anoche pero de veintiuno dieciocho daban ganador afilado fíjate no sé si ahora cambia la cosa

Voz 1887 05:35 los peores si veremos a ver y otro asunto ha sacado un mea informe la NBA que ha hecho balance un poco de todo el año asistencia pabellón eh yo qué sé productos de marketing el valor de las franquicias que tiene llamó la atención de todos

Voz 0200 05:46 bueno que cuarto año consecutivo que sigue marcando récords de asistencia a los pabellones veintidós coma uno millones en total una media de diecisiete mil novecientos ochenta y siete casi dieciocho mil espectadores por partido e también sube lógicamente la venta online de productos NBA veinticinco por ciento y luego me llama la atención la valoración de las franquicias no que que en total bueno pues se ha ido a un ciento cincuenta por ciento más en en cuestión de cuatro años los Knicks la que más vale tres mil seiscientos millones la que más vale no es ni sí sí sí o bots por la capaz

Voz 1887 06:17 ya crisis Manu de generar dinero no año tras año

Voz 0200 06:20 con ventas de entradas normalmente la venta de entradas es un veinticinco por ciento de los ingresos generados por una franquicia Lakers segunda Warriors tercera el plan de Warriors es yéndose a San Francisco podrá alcanzar a los Knicks e y colocarse como la que más vale

Voz 1887 06:34 ese van en dos años no si si si en dos años

Voz 0200 06:36 luego Chicago cuarta Tamudo en un gran mercado Boston quinta Brooklyn por estar en Nueva York cesta Houston que ha sido la última compra venta que ha habido una franquicia Ice valoró en dos mil doscientos millones no la última peli Cannes solo

Voz 1887 06:49 mil penúltima Memphis

Voz 0200 06:52 equipo de Marc Gasol con mil veinticinco la última bélicas

Voz 1887 06:54 a pesar de tener ahí lo que tienen no si a pesar del CES estrenada eliminatoria bueno bueno pues nada hay un montón de preguntas de los oyentes así que vamos a ver si nos da tiempo a unas cuantas

Voz 2 07:04 eh dice por ejemplo Manoli Sánchez

Voz 1375 07:09 arroba Manoli Sánchez si todo sigue su lógica en el Oeste no te parece Anthony que Rockets Warriors sería la verdadera final de la NBA los dos más fuertes de la NBA

Voz 0200 07:17 sí claro posiblemente es yo creo que son los dos mejores equipos no hay un equipo en el Este que llega al nivel que han mostrado hasta el momento estos dos ir tiene si llegan finalmente a final de Conferencia puede ser una de las mejores eliminatorias en mucho tiempo

Voz 1887 07:30 dice

Voz 1375 07:32 Die Morales m crees que después de las declaraciones de Pat Riley puede terminar saliendo de Miami Hassan website pues depende de cómo

Voz 0200 07:39 no se comporte el jugador es verdad que ha apoyado al entrenador Rally Iliada Un palito ha dicho que no estaba preparado físicamente para el play off el jugador podría tratar de forzar un traspaso pero no es fácil Un pivotan grande hoy en día están ya casi pasados de moda ir es un jugador de contrato muy alto

Voz 1887 07:55 me da un poco este jugador no sí sí yo cuando lo vi empezar dije éste va a ser un pívot dominador pero un poco blando no no sé si mentalmente lo ven totalmente verdad realmente señalando si se viene abajo enseguida cuando lo engaña

Voz 0200 08:07 han se enfada con sus compañeros con su entrenador y luego contra Embid pues no ha podido comprarán

Voz 1375 08:13 en y duelo de dice por aquí Vidal S F Anthony crees que las victorias de Boston Celtis Celtics son más mérito de Brad Stevens el entrenador o de los jugadores y cómo ves el rendimiento de Rusia si está a la altura de Irving

Voz 0200 08:27 no ella es demasiado lo que está jugando a gran nivel yo siempre he pensado vino como Ricky a Madrid a jugar un partido de estos de octubre y dije avisé que era un gran jugador y con mucha personalidad todavía no ha demostrado el nivel de Irving mantenido pero es un fantástico jugador y yo le doy el mayor mérito al entrenador sin duda eh porque hay que mezclar para que estos jugado en el buenas a nivel para que Tate un novato juegue con

Voz 1887 08:52 esa confianza ahora mismo te preguntara quién así para hacer mejor entrenador podría ser el de Boston podría ser el de Boston es que el de Boston es buenísimo para amistad entre los dos o tres mejores sin duda

Voz 0200 09:02 NBA pero creo que hay que considera el trabajo el de Toronto que al final ha sido el mejor equipo de la temporada y sobre todo cómo ha ido cambiando sus ideas en estos últimos años también para mí favor

Voz 1375 09:13 te pregunta Jorge guión fácil veintidós por qué Tate un no Estado en las conversaciones en las quinielas por el rookie del año

Voz 0200 09:20 pues es una pregunta porque se manejan criterios que a lo mejor se le han escapado Mas Atún que así Montse y a Michel no que son los dos grandes aspirantes pero creo que se debería valorar no que un rookie en un equipo como Boston que ha estado entre los mejores de su conferencia haya tenido ese protagonismo y ese nivel de seriedad no pero es verdad que ha impactado más mediáticamente a nivel individual Simon si Donovan Bridge

Voz 1375 09:43 te te dice aquí Pili dos tres siete siete tres ocho tres chófer que hay

Voz 1887 09:47 qué hacer para que estudiantes vuelva a la Final Four porque no comprendes a Michael Jordan cuando vayas a Estados Unidos para abajo y algún partido Steele

Voz 0200 09:54 venga dinero por Djamel claro claro lo que habría que de que cediera algún jugador de echarlo no pero pero si ahora mismo por presupuesto está lejos de esa posibilidad no estudiantes y tendría mucho camino por recorrer todavía vamos a ver si Movistar también ponemos dinero no paraje estudiantes puede acercarse a esos presupuestos

Voz 1375 10:14 comparte esa opinión dice esquí raptor comparte esa opinión de los que dicen que Le Bron ha hecho la mejor serie de su historia dice él dice yo no

Voz 0200 10:22 bueno puede estar entre las mejores eh eh por ejemplo la final que pierde la primera contra gorros estaba el solos lesionan Kevin Love Kylie Irwin está fantástico luego en la que gana en el dos mil dieciséis tiene algunas lo que pasa que aquí voy perdiendo no le recuerdo una contra Boston e alguna otra anterior con Cleveland Cavaliers está entre las tres mejores para mí esta contra Indiana

Voz 1887 10:46 que está me gusta sin titubeos directo y sin pensarlo mucho Lebron o Jordan dice Jordan suena ocho Jordan ya estás una pregunta exactamente hay que pensar más eh

Voz 0200 10:56 pero ya el hecho de que se mantenga el debate es mucho para Le Bron no reconocerle vamos a a Le Bron toda la gran carrera que estalló

Voz 1375 11:04 dice que alguien que no sé si bueno su nombre es indescifrable arroba seis a doce B FCB f5

Voz 1887 11:10 a cuatro de la leche vendida de dice que los árbitros de la NBA son tan viejos tan fuertes dicen es verdad que hay una tendencia en los últimos años de que están muy fuertes eh y además muy bien preparados en el decirlas

Voz 0200 11:23 no sé si tiene que ver eso o que oye para tener menos miedo o imponen más respeto a ciertos jugadores no y luego lo de la edad es algo que viene ya de largo y me parece bien si mantienen una buena preparación física la experiencia es muchísimo en el arbitraje yo creo que ha habido varios árbitros si hay todavía de sesenta y tantos años fue va veta llegó hasta los setenta setenta y tantos que ofrecen un gran nivel

Voz 1887 11:48 el gran nivel de arbitrar con algún error importante también como reconoció la NBA en el Indiana Cleveland Le Bron al día siguiente dijeron sean pero bueno eso me pasa Antolín

Voz 1375 11:58 los de mira esta está bien dice Jesús logró no arroba Jesús Logroño no crees que la NBA puede perder parte de su encanto y calidad si siguen yendo solo

Voz 1 12:08 hacia el run and gun con triples sin parar

Voz 1375 12:10 en la extinción de los pívots clásicos echo de menos ciertos aspectos del juego antiguo

Voz 0200 12:15 la nostalgia no bueno nos pasa a todos con el deporte con muchos deportes con muchas cosas valoramos más de lo que tenemos gran recuerdo no de de hace años yo creo que la NBA está muy bien ahora para el espectador y lo a los jóvenes la asimilan enseguida e eh a en pocos equipos tan espectaculares como lo que hemos visto en en los últimos años este año en Houston no no creo que a nivel de espectacularidad o de afición se pierda era otro baloncesto y es verdad que pues aquellos pívots grandes eh tan habilidoso tan fuertes nos aquí el Olallo de los más recientes pues eso ya es muy difícil verlo es verdad pero también vemos sí pero vamos a ver Manu también jugadores de dos cero seis dos cero ocho dos cero diez que van a correr como vas mira Simon no por ejemplo Le Bron no entonces bueno yo creo que cambia el físico cambia la naturaleza humana y la NBA

Voz 1887 13:04 ante las dos últimas muy rápido ese teje Tudela dice Besa Philadelphia llegando a finales de conferencia Simmons ganando el rookie del año

Voz 0200 13:10 yo creo que todavía tiene opciones en su serie y por supuesto de llegar a la final de la NBA incluso lo decimos bueno pues se reparte las opciones continua Michavila

Voz 1887 13:20 la última nadie como Gárate te pregunta por favor voy a la costado este Estados Unidos recomendable un par de restaurantes en Los Ángeles y San Francisco Gracia sí aúpa

Voz 0200 13:29 bueno he pues mira en San Francisco luego hay uno muy conocido no pasa con mucha tradición hay un mexicano que se llama Qala e como jugador de fútbol Cala y está muy bien está muy bien en los Angeles ya he hablado alguna vez de Moon SADUS en Malibú pero hay uno en Beverly Hills que se llama Villa Blanca que está muy bien y luego el clásico no Wood que es el japonés que que empezó en hizo muy famoso Nueva York que hay también en el downtown de Los