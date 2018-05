El Larguero (2ª parte / 01/05/2018): Más sanedrín, el Roma - Liverpool, y los playoff de la NBA

Voz 1 00:00 El Larguero con Manu Carreño

Voz 1670 00:21 críticas alguna estamos leyendo alguna de las portadas que no ha hecho Mario Torrejón al la del diario Sport en Barcelona es así así claro que si pasa el modelo así pasa el Madrid con las fotos de los dos penaltis que nos decía Iturralde no pitado

Voz 1375 00:33 he aquí la tengo la puerta así así así se clasifique al mar

Voz 4 00:38 con los dos penaltis no mira bueno en Alemania están

Voz 1670 00:41 diciendo lo mismo Ramos a mandar este mensaje

Voz 5 00:44 mira el Madrid Europa una palabra bueno que sigue hablando la gente nosotros nos gusta hablar en el campo que es donde mejor sabemos hacerlo

Voz 1670 00:51 sí casi Gallo eh que así siga que sigan hablando Modric ha dicho después del partido a propósito de alguna de las jugadas polémicas siempre minimizan nuestros éxitos ha dicho Luka Modric también enseguida lo escuchamos antes del derbi el sanedrín enseguida saludo a Manuel Jabois

Voz 1375 01:06 y a Yago de Vega los madridistas que están pensando en conseguir una de esas diecisiete mil

Voz 1670 01:13 entradas que la UEFA le da al club blanco de las sesenta y tres mil que van a caber en el Olímpico de Kiev eh no lo tiene muy fácil para conseguir una entrada y un billete de avión pero que prepara en la cartera no como

Voz 1991 01:22 las últimas noticias bueno lo primero que hay que decir que son sesenta y tres mil entradas lo que hay de aforo en el Olímpico de Kiev de esas sesenta y tres mil la UEFA esa queda veintidós mil trescientas Leda diecisiete mil a cada equipo y luego seis mil setecientas salen a la venta en UEFA punto com la puede comprar cualquier usuario no no hace falta ser aficionado del Real Madrid luego entras en el sorteo insite toca la que te toque es decir te puede tocar de primera categoría segunda tercera o cuarta

Voz 1670 01:48 de setenta o de cuatrocientos cincuenta exacto siete

Voz 1991 01:51 de primera categoría es señor le ha tocado esta de cuatrocientos cincuenta que va usted con su hijo con su señora con lo cual multiplica cuatrocientos cincuenta por tres sino la quieres lo siento por otra persona es decir no puedes decir renuncie a esta no se quitó la camisa otra persona que eso no se puede hacer de segunda categoría son trescientos veinte de tercera categoría ciento veinte de cuarta categoría setenta y luego a esto hay que sumarle los vuelos y el vuelo hay que tener en cuenta que dura cuatro horas con lo cual hay que salir tempranito por la mañana y no ha cambiado mucho eso con respecto a la semana pasada que te acuerdas que hablábamos de los precios de los vuelos está para volar el día del partido y volver al día siguiente cuatrocientos cincuenta y siete euros y devuelta por persona que bueno está

Voz 1670 02:28 eso no ha cambiado y volver al exacto pero el problema viene

Voz 1991 02:30 el alojamiento noventa y nueve por ciento de ocupación ahora mismo un apartamento a siete kilómetros son ochocientos ochenta y cuatro euros un hotel de dos estrellas son mil doscientos ya han empezado a salir paquetes hay paquetes de diferentes agencias de viajes que ofrece en vuelo ida y vuelta Se sale el viernes se vuelve el lunes es decir cuatro días tres noches de hotel traslados al campo entrada del partido incluida

Voz 1670 02:55 con lo cual no te entendías culpar de eso pero hay amigo tres

Voz 1991 02:57 trescientos pavos de huelga por cierto hay gente que está mirando para ir desde otros lugares del mundo porque no sólo hay madridistas en en Madrid hay una persona que está mirando desde Nueva York

Voz 1375 03:08 billete diez mil quinientos cincuenta y dos euros en nombre

Voz 1670 03:12 no está mal no está en cuadro que tenemos unos y no es no es en Primera que además especifica Valle en primer aquí en bodega enmudece si bien mire modera he puesto que aquí

Voz 4 03:21 Manuel Jabois hola muy buenas qué tal

Voz 6 03:24 buenas manos yo creo que es compensaría salir de Barcelona

Voz 7 03:28 pero si no no estaría mal hay que mirar oye has está en el Bernabéu estaba en el Bernabéu me a tal y como y como como ha sido capaz de escribir el artículo del país ver el partido y que fumando

Voz 1389 03:39 no yo nunca sé cómo hacerlo la verdad pero ha sido una noche de muchísimo miedo de muchísima Isabel todas la sensación de que estamos desafiando ya algo más que rivales europeos ese son como desafiar las leyes naturales no y esto ya no es normal yo lo estoy

Voz 1670 04:00 hace poco tengo miedo cuando nos demos

Voz 1389 04:02 vuelva la suerte la hostia que nos debe no estamos jugando con fuego y lo que hemos hecho en Múnich lo que hemos hecho hoy es muy muy muy peligroso hemos dejado en fin ante en ocasiones como una banda derecha completamente entregada al rival hemos aprovechado lo que hemos tenido pero pero en fin nos hemos dado con un canto en los dientes yo por supuesto encantado pero pero caray no no da la impresión no da la sensación de un equipo que vaya a decir pues llegan ganar CIO si desde el minuto uno pero siempre ganan las que ganar si desde el minuto uno es importante pero ganar sino si en el minuto noventa es bastante más importante creo yo

Voz 1670 04:43 tenemos una encuesta puesta en las redes sociales en la en el Twitter de El Larguero y en la voz de la Cadena Ser que hice la pregunta Jabois la ya ya han contestado casi ellos pero te pregunto a ti

Voz 1375 04:52 Jabois que si crees que el Madrid debería fichar un portero este verano está pues

Voz 4 04:57 en la web podéis votar ahí hay miles de votos ya lo digo como mal los resultados

Voz 1375 05:01 tú crees que el Madrid debería fichar un portero este verano

Voz 1389 05:04 yo sí creo que Madrid debería afectar al portero y también creo que Zidane debería seguir entrando Real Madrid decidiendo quién es sale por no me me fío del criterio meció de la justicia decidan pero sí creo que el Madrid necesita un portero más sí pero eso lo creo

Voz 1670 05:19 el Incasol que era oportuno más extraerá uno para ser titular

Voz 1389 05:22 no no no no necesariamente no no no ese armamento seamos de hemos visto que que en fin hemos tenido banquillos en en semifinales de sacos de Bale y Benzema podemos tener un mantenía con De Gea así en Si te resulta a cientos de los partidos en los que esté demuestra que está muchísimo mejor en forma yo me fío de Zidane en ese sentido por ejemplo a otro entrenador pero del sí que venció pero sí que necesitamos un portero Macy

Voz 1670 05:47 y fíjate qué pasa el Madrid sin que haya marcado Cristiano ni en la ida ni en la vuelta con Bale en el banquillo con Benzema siendo titular hoy y metiendo los dos goles del Madrid hoy una no ha habido dependencia de Cristiano es algo que siempre ha hecho Cristiano cuando llega es el que le mete bueno esta vez no ha marcado Cristiano

Voz 1389 06:02 no se le puede ver explicación ante estas esperando tú dejas a tu gran amor porque no te responde pasa un tiempo y cuando están en peligro que hubiera esa rescata lo que ha ocurrido con Benzema

Voz 1670 06:13 es tremendo lo de lo de Carlinos que ha llevado una ovación tremenda banda salió del campo como titula El País problemas mañana en El País el artículo

Voz 1389 06:20 si después de la muerte no hay nada el Real Madrid pero pero es que es que nos hemos visto muertos varias veces en esta Champions

Voz 4 06:32 decía antes Roncero que pasó más miedo contra la Juve que hoy contra el Bayern tú

Voz 1389 06:36 yo he pasado más miedo contra el Bayern bueno vamos a ver saca porque no estaba desde está hundiendo pero equipo porque ocasiones en la Juve no no creo ni la mitad ocasiones que el aire bueno repasó en la vía y en la vuelta tuvo muchas más ocasiones que nosotros esa he con la Juve tuvimos un poquito de mala suerte hubo al un gol mal anulado tuvo más ocasiones el Bayern en la ida no no mereció ganar tres uno o a lo mejor cuatro uno en la vuelta desde luego mereció mejor suerte quédate tú no yo para mí como rival Bayer fue mucho más duro

Voz 1670 07:09 bueno irás aquí si no por supuesto

Voz 1389 07:11 pues no lo sé pero vamos si sale con el periódico hoy espero estar allí porque caray llevamos una racha lo quiero hacer pero quiero ser la causa de que algo vaya

Voz 4 07:21 la tercera consecutiva que el veintiséis de mayo hablamos esta semana estos días un abrazo Jabois un abrazo mano hasta luego a bueno pero no bueno pero Gallego Julio

Voz 1670 07:31 en Torres a Axel Torres hace hace un momento en Mina

Voz 1501 07:34 porque estaba viendo una de las jugado el Madrid bueno concretamente la del gol de Benzema de cabeza y de verdad que el Madrid tenía un momento de lucidez fútbol

Voz 1670 07:40 Tica durante este partido porque ha dado veintiocho pases

Voz 1501 07:43 en aquel le han tocado prácticamente todos los jugador del Real Madrid en esa jugada que ha durado más de un minuto setenta y siete segundos exactos

Voz 1670 07:49 de grabado con el gol de Benzema

Voz 1501 07:51 decir que no

Voz 1670 07:53 sí sí Julia yo quitaba plural del momentos moment aumento alguno yo yo creo que alguno más

Voz 1501 07:59 pero sobre fundamentalmente ese que que ha sabido tocar Xavier

Voz 1670 08:02 para calmar el partido y al final marcaron

Voz 1501 08:04 porque que nadie esperaba apareciendo perdiendo de nueve Karim Benzema no

Voz 1670 08:09 en ese minuto sí lo ha hecho si eso sí los setenta y siete segundos echado mucho menos no sé vosotros pero hombre creo que

Voz 8 08:17 tiene ahora una el momento en el que está ahora sin tienen un rango en el juego del equipo que

Voz 1670 08:23 se le echa mucho menos cuando no está notaba mucho más que es que hoy si os dais cuenta de quién estamos hablando de lo bien que ha estado Modric ayudando a defender a Lucas del gran partido de Ramos del partidazo de Keylor

Voz 4 08:33 el Madrid mantiene algo frío nadie no tenían el balón en Madrid no tenía una pelota sea Cross

Voz 1670 08:38 vaya partido de Kroos y Asensio no ha podido nada cristiano estaba aburrido Benzema es verdad que ha tenido los dos goles uno de regalo pues mira gracias oye gracias al portero pero es que lo que destaca del Madrid hoy es la zona de atrás pero pero habiendo defendido mal que han defendido mal pero

Voz 0239 08:52 yo noto aquí mano en el estadio oyendo a Zidane en la rueda de prensa en la zona mixta luego gente del club que al Madrid le encanta esto de la mística que Diego que le gusta que sea el factor Real Madrid el que juegue parte de la eliminatoria Chema

Voz 4 09:03 ha ganado cuatro cero al Bayern no estaba bárbaro

Voz 0239 09:07 pero que también apoyan haber perdido dos uno tres entonces que esto

Voz 1670 09:10 que esto forma parte de su camiseta su escudo historia esto

Voz 0239 09:13 el Bayern han salido hoy creo que lo dije contra el PSG como la gente en la gran vía del Mago Pop pues no sabe y no sabe cómo hacerlo

Voz 9 09:19 truco pero está en el tenis como dice Jabois el Madrid no puede estar jugando permanentemente en este alambre pues no le va mal la verdad yo no yo creo que no yo creo que no yo creo que el Madrid porque al final ese alambre un día se rompe se cae todo Castro

Voz 4 09:35 yo creo que es un año además alambre del ya pulido no sé que las tres últimas ya no sé qué pero bueno yo lo extraña digo que la tiene

Voz 9 09:42 si tú estás permanentemente en el alambre al final hay un día que ese alambre se rompe no te viene de cara

Voz 1501 09:49 tampoco se puede pretender pasar por octavos de final es cuartos de final en semifinales por París Anne Germaine en el momento en el que estaban en ese momento por la Juventus de Turín y el Bayern sin sufrir Ollas sufrió mucho el Real Madrid mucho ha sabido sufrir mucho pero no se puede pretender ganar una Champions y sufrir eh por lo menos un par de ratos esto es algo más de un par de ratos ha sido casi noventa minutos pero que el María sabido sufrir y sufrir

Voz 1670 10:10 de verdad bajo jugadores estar acostumbrado

Voz 1501 10:12 porque digo Asensio Luka Modric en una banda el ayudando a ICO o así los dos centrales imperiales el que más el balón ha recuperado lo ha dicho Escorial e como en Carrusel ha sido Karim Benzema con siete tremendo ha sabido sufrir otro más

Voz 4 10:27 bueno hay más sabía todo eso no no hay Rafa el que saludamos Rafa que va de camino a Bilbao además que ha terminado Carrusel aquí en Madrid Hola Rafa

Voz 0239 10:34 hola Romero decías no me no quiero no quiero que no despedirnos sin que me parece resaltar la figura de verdad que han estado los dos centrales imperial eso es verdad pero sin resaltar la figura de un capitán que ya es historia en el Real Madrid Sergio Ramos luego estará mal cinco seis partidos de la Liga porque pista porque jugará sobrado porque no estará con con toda la concentración que que merecerá ese partido pero las ocasiones importantes estando bien malo regular porque hoy el equipo defendió mal pero los dos centrales han defendido muy bien sobre todo por arriba Sergio Ramos es el ochenta por ciento del equipo por lo que aporta atrás por lo que aporta de personalidad yo no me imagino un Real Madrid en esta edición de la Liga de Campeones clasificado para la final

Voz 1670 11:17 sin Sergio Ramos te capitán sea yo creo que

Voz 0239 11:20 con la perspectiva del tiempo estaremos hablando de un jugador de un central de Lejeune

Voz 1670 11:25 es que he Rafa si cualquier otro equipo hace la eliminatoria que ha hecho el Madrid probablemente no estaría en la final

Voz 10 11:32 sí pero bueno armas ahí sí algunas cosas que que estoy escuchando oí tienen razón todos no pero claro yo no si igual en el alambre cuando tienes un muy buenos jugadores que cuando no tienes tan buenos jugadores es verdad que Juanan eran juegan el alambre porque lleva todo el año sin tener cómo incluido no quizás no tiene nada que ver con el del año pasado pero cuando tienes determinantes desde el portero hasta los centrales el medio cosa tienes tanto jugador buenos son tan buenos ellos individualmente que a pesar de que muchas veces olviden del colectivo de alguna manera lo resuelven no hay también escuchado que les gusta lo de la mística yo creo que lo que les gusta dejó que contar esta eliminatoria has sido mejores que el contrario pero es que ellos son muy buenos y ese es el ADN en es el ADN pero siempre tienen algo donde se agarran a que individualmente son jugadores que están entre los mejores jugadores entre los mejores del mundo en cada puesto entonces puedes sentirte allá por un equipo como el Bayern que a mí me parece un equipo fantástico pero ahí siempre hay algo siempre hay algo y no sé si es el Bernabéu en Madrid pero para mí son ellos es que eso es muy buen equipo y es verdad lo que dice Antonio de Sergio estamos nombrando muy poco Varane me parece a mí yo creo que Varane ha hecho un partido espectacular no voy a decir que como sabes cuál es el capitán que evidentemente tiene más liderazgo

Voz 4 12:57 bueno no nos olvidemos llevarán sí que es verdad que llevarán

Voz 1670 13:00 mucho mejor que día que jugó al lado de Ramos por supuesto

Voz 4 13:02 claro efectivamente cuando cuando

Voz 1670 13:05 no está Ramos claro

Voz 4 13:07 no baja la defensa bajaban como lo pasado pasaba Hierro contigo Rafa

Voz 6 13:11 no no te has muchas a Fernando

Voz 10 13:15 pero seguramente ha necesitado entidad al lado que le hable

Voz 1670 13:18 sí sí como Ramos por ejemplo no

Voz 10 13:21 es muy importante claro eso también es parte de la el liderazgo de un jugador como como Sergio Ramos sin ninguna duda

Voz 1375 13:29 pues este es el Real Madrid otra vez en la final de la Liga de Campeones jugándose lo todo a una carta que está a punto de salirle perfecta porque claro fijaros lo que era la temporada pero yo creo que el Madrid no no creo que conscientemente probablemente inconscientemente pero yo creo que esta generación de esta de esta histórica plantilla que va a pasar a la a la a la historia entre las mayores leyendas del fútbol estos qué son

Voz 1670 13:54 con algún retoque en los últimos dos años pero el Madrid ficha muy poco Morata luego se ha ido luego olvida pero no has dicho

Voz 1375 13:59 buenas tardes esta generación

Voz 1670 14:01 que llevan cuatro cinco años plantando una final de la Champions el año que no lo ha conseguido en semifinales

Voz 1375 14:06 yo creo que han cogido ese hábito probablemente inconscientemente me imagino que será así de decir con diez doce partidos buenos salimos por la puerta grande que me importa mi no digo que la desprecie ni la tiren pero levante el Eibar yo donde me pongo cachondo es en el PSD es en la Juve es en el en el en el en el Bayern de Munich y haciendo esos doce partidos se meten en la final de la Champions y lo demás es historia los treinta y ocho partidos de la Liga se que el va el Barça de Valverde lleva treinta al Madrid pues muy bien te voy a ganar la Champions con doce partidos buenos llevan doce Si gana en el trece ganan la trece yo el año que viene puede que caigan en lo mismo que es decir bueno empieza la Liga pero claro eso tiene en peligro

Voz 1670 14:52 es lo que les ha pasado esta temporada que es descolgarse del Barça a las primeras de cambio

Voz 1375 14:56 pero ese hábito lo tiene este equipo que es motivar

Voz 1991 14:59 ese cien por cien con la Champions y no tanto en las

Voz 1375 15:01 otras competiciones yo creo que el Madrid sinceramente

Voz 1501 15:06 en ningún momento ha tomado conscientemente la Liga porque hemos visto vimos los partidos de principio de temporada en los que muchas veces recuerdo ahora al Betis por ejemplo que tiró no sé cuantos tiros al puerta veinticinco tiros a puerta dentro ninguno ya terminó el premio el cero uno que lo intentó de verdad y que ha ido por la Liga desde el principio de verdad pero de repente en noviembre a finales de noviembre en diciembre ya Sevilla descolgado completamente Jaycee ahí yo creo que sí es cuando ya entrenó factor de haber esto esto como lo hago ya ha pasado prácticamente no de grupos

Voz 4 15:32 hay que poner todo esta octavos cuartos

Voz 1501 15:34 el semifinal final cuanto partidos son estos dos cuatro seis y claro al final de la eh

Voz 4 15:39 Davis de octavos cuartos y semis imponen efectiva

Voz 1501 15:42 de todo luego os en esa cesta y tienen la capacidad de conectar y desconectar de una manera que solamente jugadores de ese nivel son capaces de hacerlo

Voz 1670 15:51 dice Arbeloa en Twitter ha puesto no entiendo cómo todavía queda gente que no es del Madrid es como renunciar voluntariamente a la felicidad porque ven que venga Bilbao alguien pregunta

Voz 10 16:04 se dio un paseo esto es lo que ha hecho Luka Modric y os decía

Voz 1670 16:07 antes escuchar lo que ha hecho el croata aerolíneas

Voz 11 16:10 siempre cuando jugaba más polémicas penaltis no no las vistas situación por eso no puede opinar si lo veo sí pero no lo he visto de verdad pero siempre

Voz 12 16:22 eh eh

Voz 11 16:24 a pesar nuestro voto no no creo que exista los éxitos pero vale ya estás estamos acostumbrados pero de verdad no puedo opinar porque no ha visto situación después

Voz 4 16:39 no es lo mismo de hace una semana o unos días de ahí antimadridismo pero siempre

Voz 1375 16:44 quieren minimizar nuestros éxitos siempre están quitándonos

Voz 1670 16:47 yo a los éxitos son al contrario no se le puede quitar a Villa

Voz 1501 16:49 es imposible administrarla vamos el Real Madrid porque son constantes y continuos

Voz 8 16:53 el mañana a Madrid que tendrá

Voz 0239 16:55 en la mañana que lea el Marca ya no es si es

Voz 4 16:59 el Cole o el Sport Mundo Deportivo bueno ya no y bueno ya veremos pero hay cosas

Voz 0239 17:05 pero hay cosas que se tiene que decir el nombre viene del vestuario del Madrid de no

Voz 9 17:11 es un mensaje victimista que mantienen las últimas semanas que yo creo que no tiene nada de realidad

Voz 0239 17:19 nada de eso y que lean también el tailandés alojó el Bayern porque es lo que he dicho mano antes lo bueno aquí me lo me lo ha pasado Benito empezó aquí a leer Arturo Vidal otra vez

Voz 1670 17:28 penal de mierda que si mucha presión

Voz 0239 17:31 porque no penalti como dice aquí Boateng o sea que no que yo creo que no tienen razón pero que lo que les pregunté hace un año en rueda de prensa que tampoco es la crítica periodística como hoy cerramos nuestra prensa de los jugadores de los rivales dicen que al Madrid le ayudan los árbitros no dicen que jugaron mal ni que no vaya

Voz 1670 17:49 por el balón acusan al Madrid de que la ayuda en los sabes

Voz 0239 17:52 no que Livni lo hizo el otro de la Juve hoy lo ha hecho Boateng hoy lo ha hecho Arturo Vidal los rivales del Madrid le acusan al Madrid de que la ayuda en los

Voz 1709 18:00 sí pero además el Madrid puede estar tranquilo porque después de aquella campaña después de lo de la Juve que estoy recordando la portada de Marca al Madrid le preocupa la acusación que la acusación de robo le pase factura ante el Valle pues parece que no le ha influido mucho todo lo

Voz 4 18:16 totalmente yo yo no creo que a los árbitros ayudan al Madrid

Voz 1670 18:20 porque no es verdad que los ayuda en el Madrid sigue es

Voz 4 18:22 habrá que esa cantinela ha acogido

Voz 1375 18:25 formo haya cogido peso tanto el día que les favorecen como hoy como el día que no le favorecen el día de la Juve la cantinela de la misma al Madrid le favorecen

Voz 1670 18:36 eso que durante mucho tiempo ocurrió en España pues en Europa ahora los grandes tanto tengan razón como si no la tienen la cantinela el árbitro llevará que esta noche lo ha dicho Iturralde ha habido dos penaltis que no les

Voz 1375 18:46 pitaba el Bayern tienen razón en las queja los alemanes

Voz 1670 18:49 pero el día que no es así también se quejan de del árbitro los italianos o los franceses somos es a lo que ahora está verdad

Voz 1501 18:56 el Real Madrid es el último representante este año de de español en la Champions cabe recordarlo yo creo yo creo eh irme me voy ahora mismo en Rusia y pienso que si esto pasa en semifinales con España contra Brasil por ejemplo creo que sin inhóspita en dos penaltis en contra lo celebramos todo

Voz 1375 19:12 pues yo creo que es para celebrarlo todo

Voz 4 19:15 tenemos la abismal en Madrid también el día

Voz 1670 19:23 quince de julio estemos en la final del Mundial con la otra

Voz 4 19:25 ya

Voz 1709 19:26 mañana algo que mañana se va se va a clasificar para la final de champán

Voz 13 19:29 o la Roma que será una proeza

Voz 1709 19:32 impresionante llegará como un equipo heroico que ha eliminado al Barça y al Liverpool o el Liverpool que va a ser el equipo de moda con entrenador Salah no sé qué que sacarlo al City que sacaron a veces no es bueno pues da igual da igual porque ya sabemos quién es el favorito para la final aunque haya llegado cómo ha llegado el equipo de moda

Voz 0239 19:50 la Champions el Liverpool en el Madrid

Voz 1709 19:53 el equipo de moda es el madre bueno pero que mejore que llegan cuando mejor arrasó obrado Dajla

Voz 1670 19:58 por eso pues prefieres al Liverpool

Voz 4 20:01 tiene toda la pinta de que ahora de preguntado si llamamos a una final muy bonita ya no yo creo que si no cinco Copas de Europa el Madrid el líder mola doce más doce mil euros por lo menos que no os perdone perdone Monchi pero aún Madrid Liverpool mola yo prefiero

Voz 0239 20:16 la Roma que son peores ya que estamos

Voz 1670 20:18 en la Roma el Madrid mañana que metan tres y que luego le metan otros tres a ellos en Kiev

Voz 1501 20:22 a la venganza histórica el ochenta y uno

Voz 4 20:25 en la última la última Liga perdió

Voz 1670 20:27 a mí me gusta voy a decir esas diez pero antes quiero que escucháis este último audio de Kiko Casilla en el césped celebrándolo gritando esto

Voz 14 20:36 sí

Voz 4 20:42 ahí de pronto ha dicho alguien no graves claro todo te hoy de un inicio de arrancarse cantar leyendo el Barça pero se ha quedado en un hotel Cabo no lo grabó graves supongo que habrá seguido el himno bueno esto es así cuando gana el Sevilla se acuerda del Betis cuando gana Betis Sevilla y al revés imagino que en Canaletas no hora oído gente esta noche en Barcelona si hubiera marca el Bayern a lo mejor algún domingo hubiera sido una tercera celebración de como el domingo no la tercera celebración del Barça Rafa te queda mucho para Bilbao ya no mucho no no estoy ya estoy en Lerma vale pues nada que vaya ganar no me da tiempo a esperaron poquito corderito ese tiempo amigo todo Cerrato cerrado a estas horas que de viaje abrazado en viajes a batir gracias a un abrazo Romero y Meana ahí Herraiz ahí en el Bernabéu cuida el gallego Pulido esta mañana hasta luego Torrejón un abrazo la una de la mañana saludos por ahí Axel Torres y Bruno Alemany no Laxe muy buenas qué tal buenas noches Bruno qué tal hola buenas noches analizamos el partido de el Bayern con vosotros y el de mañana

Voz 1375 21:42 ese Liverpool Roma y enseguida Daimiel

Voz 4 21:44 con la NBA en El Larguero

Voz 4 26:37 a dos expertos en fútbol internacional pues no sé cómo lo habéis visto vosotros abriendo lo estaba viendo

Voz 1670 26:43 en Carrusel a Axel Torres estaba ahí en la tele me me imagino que les ha parecido lo mismo no que el Bayern ha sido mejor en la eliminatoria pero que el Madrid sigue siendo

Voz 1375 26:53 por los motivos que sean

Voz 1670 26:56 insuperable no cuando llega la hora de la verdad en esta competición en su competición no

Voz 8 27:00 sí sí está claro es evidente llevaba tres finales seguidas cuatro en los últimos cinco años yo creo que hay que distinguir esta eliminatoria de las anteriores para mí esta es la primera en la que quizá no haya sido superior al rival de hecho creo que probablemente ha hecho más méritos el Bayern para pasar pero no fue así ante el París yo creo que en el cómputo global fue mejor el el Real Madrid que el París y fue mejor que la Juventus nos hemos quedado con la imagen del penalti la última jugada es verdad que el partido de vuelta es malo el partido de vuelta casi te remontan pero en el cómputo global yo creo el Madrid fue mejor que la año pues entonces yo creo que esta es la primera en la que sí se puede hablar de que bueno de que la mística de que es una mujer que sobrevive incluso cuando el rival parece que es mejor en esta éxtasis se puede hablar de eso pero bueno yo creo que también este es un juego de errores y aciertos el Barna cometido dos errores que son imperdonables en estos niveles uno en la ida y uno en la vuelta

Voz 1670 27:57 sí sí eh bordando te sorprendió la alineación

Voz 1375 27:59 el Madrid con porque el Bayern no tenía claro el Valle

Voz 1670 28:02 la olió la sangre y dijo bueno Lucas Vázquez titular con Modric por delante

Voz 1375 28:05 se hablaba a Ribéry han hecho sangre por ahí

Voz 0301 28:10 sí bueno al al final de la Liga de Heynckes era muy atrevida porque es verdad que viene muy condicionada por esa bajada de Javi Jiménez que tampoco había una manera de suplirle que ofreciera el equipo en las mismas características que le da el futbolista navarro pero bueno Rudy es un futbolista mucho más parecido seguramente a nivel de guardar la posición que que Thiago Alcántara que al final es el que ha jugado en esa posición de Javi Martínez por cierto bastante mérito en alguna opción defensiva de de Thiago Alcántara que no es habitual

Voz 13 28:39 primera parte pues ha tenido un par de acciones que

Voz 0301 28:41 seguramente han salvado a a su equipo no me ha sorprendido dando la del Bayern sí un poquito más la la del Madrid sobre todo por el daño hicieron James y compañía a la espalda de los centrocampistas de del Real Madrid pues bueno sacará Casemiro no no lloran un poquito más el centro campo meter a Modric por la derecha yo creo que hoy sinceramente y en esta eliminatoria lo estoy de acuerdo con Axel creo que es más serio eliminatoria de algunos grandes jugadores de Madrid que han dejado su grandeza que decidan lo decidan en estos dos partidos me deja bastantes más duro

Voz 1670 29:11 si ahora el partido se precioso desde el punto de vista al espectador ha sido un poco correcalles una locura desde el minuto desde que desde que ha pitado el árbitro mete el gol el

Voz 1375 29:19 ellos Axel que que o sea ya había hecho hincapié en Madrid y en algo en algún

Voz 1670 29:25 concepto especialmente era no encajar pronto como pasa contra la Juve Jude sale el partido minuto tres te mete el Bayern

Voz 8 29:30 sí ha sido demasiado demasiado bonito yo creo para para lo que le interesaba el Madrid yo creo que no había necesidad exponerse eso no es decir no jugar con Casemiro ahí es jugador que te sostiene incluso y yo pensaba que si jugaba Cobas Chi era para jugar en la banda yo también intentaron también con cava Chincha

Voz 1670 29:52 a Modric en el centro con Kroos no exacto claro

Voz 8 29:54 es decir yo lo que pensaba es no puede ser que meta Kovacic para jugar donde Casemiro Márquez durante toda la temporada como suplente clarísimo en esa en esa demarcación no bueno yo no la he entendido muy bien la alineación del Real Madrid así como otras veces creo que Zidane ha ganado ha ganado las eliminatorias El no Noel

Voz 4 30:15 sólo eh pero sí que ha salido reforzados ha tomado

Voz 8 30:18 decisiones en París sobre todo pero también en Turín en el partido de ida es decir es un Zidane muy intervencionista este año que sorprende con sus alineaciones que hace las alineaciones pensando en el rival es decir modificando

Voz 1375 30:31 pequeñas cositas para detectar puntos del

Voz 8 30:34 si los puntos fuertes del rival y hasta ahora con mucho acierto en cambio en esta yo creo que las decisiones que ha tomado probablemente han puesto en riesgo la clasificación del Real Madrid al final no ha caído pero pero no creo que no haya caído por la alineación que ha sacado que la alineación ha puesto en peligro

Voz 1670 30:50 el experimento no salió del todo bien bueno para mí

Voz 4 30:53 Illana Bruno Liverpool Roma en el Olímpico de Roma cinco dos en la ida para de Klopp bueno ya ya dejó fuera a en la cuneta al

Voz 1670 31:01 esa con un tres cero que es lo mismo que la de falta mañana

Voz 4 31:03 a la Roma pero sí difícil no

Voz 0301 31:06 necesita otro milagro es verdad que a mí me cuesta mucho pensar en que el Liverpool no vaya a marcar mañana porque el nivel defensivo de la Roma en el partido del Estadio Olímpico contra el Barça es una excepción dentro de de la temporada un equipo que comete errores en defensa que me cuestan goles la temporada de la Roma en general es muy buena pero es un equipo que encaja goles pues con bastante frecuencia mañana necesita además de marcar tres goles no no encajar ninguno y además enfrente va a tener

Voz 8 31:32 firmó uno y compañías y que eh

Voz 0301 31:34 empresa muy complicada evidentemente si marcan un gol la Roma en los primeros quince minutos por una cuestión ambiental que se va a meter muy muy dentro el el público y además se van a meter ahí en la en la eliminatoria llega al Liverpool con el lío de Zeljko Bugs el el segundo de Delclaux que no ha viajado el club ha dicho que es por motivos personales va a dejar

Voz 8 31:55 estar con Clos de ser el segundo

Voz 0301 31:57 si hasta final de temporada pero bueno hay rumores de todo tipo desde que son motivos personales de verdad una cuestión familiar

Voz 13 32:06 hasta que compren

Voz 0301 32:08 sea Bosnia se publicaran día de hoy que es el próximo entrenador de del Arsenal incluso se hablaba de una discusión importante con Jürgen Klopp bueno que parece que no está demasiado clara la la veremos si afecta también a los jugadores o no porque al final del segundo y como le llama Klopp el cerebro para la ópera el cerebro

Voz 1670 32:25 bueno sería bonito a una final Madrid Liverpool Jackson bonita también también hay que no Ferrero los romanos pero por historia no pare

Voz 4 32:32 que es la historia hay por nivel ahora por nivel por jugador

Voz 8 32:37 es porque realmente está el Liverpool tiene ahora mismo sala es evidente en un momento extraordinario oí yo creo que apetece medirse en una final de Copa de Europa apetece me en ese escenario ante un rival como el Real Madrid es verdad lo que dice Bruno que la Roma un equipo que que yo creo que defiende regular que que tiene problemas ahí que lo normal es que el Liverpool Márquez

Voz 4 33:03 pero

Voz 8 33:03 yo en Champions no ha encajado en casa la Roma es muy curiosa la estadística es un poquito contra natura porque porque tú ves jugar a la Roma normalmente y te da la sensación que no es un equipo muy equilibrado a unos un equipo sólido pero ha ido el Chelsea ahí no no metió hay del Atlético de Madrid no metió fue un milagro que no metiera porque Alison hizo montones de paradas pero no metió cara metió Shakhtar Donetsk no Barça no metió Sanz e cinco partidos de Champions este año ante cuatro rivales muy potentes inning uno ha conseguido marcar en Champions en en el Olímpico estás una estadística a la que ellos se agarran evidentemente pero bueno yo creo que se tienen que abrir se tienen que exponer ante un rival que es buenísimo en transiciones el mejor en transiciones y por lo tanto yo sí creo que mañana esa estadística se va a cortar

Voz 4 33:53 mañana hablamos a ver qué tal se da ese Roma Liverpool con el cinco dos de la ida para los ingleses un abrazo H libro no hasta mañana hasta luego y ahora un hay once tiempo para NBA que estalla por ahí Daimiel hola qué tal muy buenas tal muy buenas noches Manu pues estamos en los mejores playoff de la historia de la NBA uno

Voz 13 34:26 están bien no sé si los mejores pero desde luego ha habido mucha emoción bueno pues una conferencia muy abierta como es la Conferencia Este dos equipos muy dominantes es verdad

Voz 4 34:38 bueno empezamos por bueno vamos por lo de anoche fue el primer partido de la

Voz 1375 34:41 la semifinal del este entre Celtis y Sixers uno cero para los Celtis

Voz 1670 34:45 claramente desde el principio se pusieron por delante y no no tuvo opciones Philadelphia no

Voz 13 34:49 sí sí bueno hicieron un partido redondo casi perfecto con lo que tienen porque además les faltaba Yale en Brown de de lo que habían también

Voz 4 34:57 además oír que salta encima

Voz 13 34:59 encima Helen Brown que es un jugador muy importante titular bueno pues juntaron y yo creo que actuaciones en ataque de el base Russell de Jason Tate del novato ideal Horford que es muy difícil pensar que las podían juntar no veintinueve veintiocho Doom veintiséis puntos Horford en metieron diecisiete de treinta y cinco en triples sólo fallar un tiro libre osea casi el partido perfecto en ataque yo creo que eso sorprendió a Filadelfia filial del que ha planteado un partido de intercambio de canastas Boston es un equipo serio atrás dejó a Filadelfia en ciento un puntos y yo creo que los suplentes de Filadelfia y sobre todo desde la línea tres falló el equipo de Essex uno cero para Boston

Voz 1670 35:40 uno cero para Boston en el oeste

Voz 1375 35:43 sí ya han ganado también el primer partido de la semifinal de sus respectivas series Rockets Warriors de momento uno cero alguna opción

Voz 13 35:49 la los pelícanos pues pocas muy pocas y lo quizá lo lógico es que fueran eliminatorias de cuatro cero cuatro uno para Golden State para Houston eh además eh parece que vuelve Stephen Carrie en el segundo partido con Warriors en Ricky Rubio se va a perder seguramente

Voz 4 36:07 los otro que sí por lo menos

Voz 1670 36:10 se acaban cuatro ceros eso sea difícil para Utah difícil para Nueva Orleans vamos a engañar esta noche arranca la cuarta semifinal que también es del este entre Toronto y Cleveland que ganó a Indiana en el séptimo partido con una actuación de Le Bron espectacular no sé cómo lo veis ese duelo contra Toronto

Voz 13 36:26 era

Voz 33 36:27 bueno Moon para mí muy incierto Manu eh

Voz 13 36:31 da que no nos fiábamos demasiado Toronto en playoffs eh que me consta que en el vestuario de Cleveland el propio Le le ha estado diciendo a los compañeros durante estos últimos meses buenos y luego en playoffs nos toca Toronto tranquilos que les ganamos en Toronto tienen cierto miedo al Ebro Le les ha eliminado en los dos últimos años pero ahora mismo hemos visto a un Lebron más solo que nunca es una e agotado el mismo ha dicho estoy fundido después del séptimo partido contra Indiana Toronto es un equipo sólido y ha demostrado ya es algo que los suplentes aportan también

Voz 1670 37:01 Dios quiera que la vuelta Thompson muy bien así tomos en esta vida

Voz 13 37:05 sí ella saben el partido sí claro que sí ayuda mucho en el rebote de ataque da segundas opciones defiende el tablero también bueno es un jugador a sumarse sobredosis se acerca al de hace dos años al título el dos mil diez es esta

Voz 1670 37:18 en el no sé si en el mejor momento Le Bron en cuanto a sus actuaciones individuales

Voz 4 37:24 es muy difícil pero es que está un nivel posible de matrícula de no

Voz 13 37:27 en esa en esa ronda contra Indiana ha promediado treinta y cuatro puntos diez rebotes ocho asistencias cincuenta y cinco por ciento acierto en tiros acabó este partido con cuarenta y cinco puntos eh creo que nunca en un séptimo partido se habían hecho esa cantidad de puntos botes asistencias y robos de balón los récords en séptimos partidos mira qué curioso Manu los tiene Dominique Wilkins con cuarenta y siete puntos y Kevin Johnson un base finish con cuarenta y seis perdieron me perdieron metiendo esos esa inoperativo en el séptimo partido sí en cambio Le Bron ya había tenido un partido de cuarenta y cinco puntos también perdido un séptimo encuentro empleo en este ha logrado ganar con esos cuarenta y cinco puntos y esa imagen que se va de de la cancha se va al Vestuario al final del tercer cuarto

Voz 4 38:12 que bueno mandarinas todo acto bueno

Voz 1670 38:15 Increíble Le siguen comparando le insisten no quedarían compararle con Jordan no no sé si es lo más parecido Jordan son muy diferentes también son muy diferentes no son muy diferentes en cuanto a estilo de juego pero

Voz 13 38:25 da que en cuanto a todas las ventajas diferencias que crean con rivales la manera en la que dominan partidos lideran su equipo pues hay vínculos por supuesto no hay comparación en play off sobre todo porque en playoffs eh bueno pues en porcentaje de acierto en tiros en partidos disputados pues Le Bron llevaba bastantes más en triples dobles muchos más Lebron más rebotes más a también masa

Voz 1670 38:48 años no también más años claro más partido

Voz 13 38:50 dos disputados más puntos anotados también pero Michael Jordan ganó seis Annie Le Bron lleva tres

Voz 1670 38:56 eso eso es lo más sorprendente que Le Brown con todo lo que eso lo lleve tres pero bueno vamos a ver qué pasa muchas finales saber qué pasa esta noche empieza su eliminatoria contra Toronto

Voz 1375 39:04 bueno aunque ya han comenzado tres de esas cuatro semifinales

Voz 1670 39:08 ahí comentar las predicciones de los expertos de la allí

Voz 1375 39:10 bien no si se me ha llamado la atención no

Voz 13 39:13 porque veintiun veintidós expertos hacen las predicciones de las semifinales de conferencia en todos ellos dicen que Houston a Utah

Voz 33 39:21 he nueve cuatro dos

Voz 13 39:24 los siete que cuatro uno ver todos dicen que Golden State gana a peli canse en la mayor parte dicen que cuatro dos en seis partidos IU en cambio en en el Toronto Cleveland mucha igualdad dicen masa Cleveland doce Cleveland nueve Toronto eh pero todos los que dicen que gana Cleveland dicen que cuatro dos o cuatro tres SA una eliminatoria bastante igualada y en agosto y en el Boston Filadelfia y lo hicieron antes del partido de anoche pero de veintiuno dieciocho daban ganador afilado

Voz 1670 39:51 fíjate no sé si ahora cambia la cosa con ese veremos a ver yo otro asunto ha sacado un mega informe la NBA que ha hecho balance un poco de todo el año asistencia pabellones yo que sé productos de marketing el valor de las franquicias que te ha llamado la atención de todo

Voz 13 40:05 bueno que cuarto año consecutivo que sigue marcando récords de asistencia a los pabellones veintidós coma un millones en total a una media de diecisiete mil novecientos ochenta y siete casi dieciocho mil espectadores por partido eh también sube lógicamente la venta online de productos NBA veinticinco por ciento y luego me llama la atención la valoración de las franquicias no que que en total bueno pues se ha ido a un ciento cincuenta por ciento más en en cuestión de cuatro años los Knicks la que más vale tres mil seiscientos millones lo que más vale es ni si sí sí o su por la capacidad si tienes un generar dinero no año tras año con ventas de entradas normalmente la venta de entradas es un veinticinco por ciento de los ingresos generados por una franquicia Lakers segunda Warriors tercera el plan de Warriors es yéndose a San Francisco podrá alcanzar a los Knicks eh colocarse como la que más vale

Voz 1670 40:52 cuando se van en dos años no sí sí sí dos años

Voz 13 40:55 luego Chicago cuarta también es un gran mercado Boston quinta Brooklyn por estar en Nueva York sexta Houston que ha sido la última compra venta que ha habido una franquicia Ice valoró en dos mil doscientos millones no la última peli Cannes sólo mil penúltima

Voz 1670 41:10 el equipo de Marc Gasol con mil veintitrés la última peli Cannes a pesar de tener ahí lo que tienen no si a pesar del CES por ahí es nada eliminatoria bueno bueno pues nada hay un montón de preguntas de los oyentes así que vamos a ver sino una tiempo a unas cuantas

Voz 33 41:23 dice por ejemplo

Voz 1375 41:25 Manoli Sánchez arroba notorio Sánchez si todo sigue su lógica en el Oeste no te parece Anthony que Rockets Warriors sería la verdadera final de la NBA los dos más fuertes de la NBA sí claro

Voz 13 41:36 posiblemente es yo creo que son los dos mejores equipos no hay un equipo en el Este que llega a nivel que han mostrado hasta el momento estos dos ir tiene si llegan finalmente a final de Conferencia puede ser una de las mejores eliminatorias en mucho tiempo

Voz 1375 41:49 dice

Voz 1670 41:50 Die Morales m crees que después de las declaraciones de Pat Riley puede terminar saliendo de Miami Hassan website

Voz 13 41:56 pues depende de cómo se comporte el jugador es verdad que ha apoyado al entrenador Reilly Iliada un palito ha dicho que no estaba preparado físicamente para el playoff el jugador podría tratar de forzar un traspaso pero no es fácil Un pivotan grande hoy en día están ya casi pasados de moda ir es un jugador de contrato muy alto

Voz 1670 42:13 me da un poco este jugador no sí sí sí yo cuando lo vi empezar dije éste va a ser un pívot dominador pero un poco blando no no sé si mentalmente au mentalmente verdad realmente señalando si se viene abajo enseguida Ecuador Gambia

Voz 13 42:26 la con sus compañeros con su entrenador y luego contra Embid pues no ha podido comprobarán

Voz 1670 42:31 duelo eh dice por aquí vida

Voz 1375 42:34 al ese FC Anthony crees que las victorias de Boston Celtis Celtics son más mérito de Brad Stevens el entrenador o de los jugadores cómo ves el rendimiento de

Voz 1670 42:43 ausente

Voz 1375 42:44 sí estaba altura de Irving

Voz 13 42:46 demasiado lo de ser está jugando a gran nivel yo siempre pesa he pensado vino como rookie a Madrid a jugar un partido de estos de octubre y dije avisé que era un gran jugador y con mucha personalidad todavía no ha demostrado el nivel de Irving mantenido pero es un fantástico jugador yo le doy el mayor mérito al entrenador sin duda eh porque hay que mezclar para que estos jugado en el buenas a nivel para que Tate un novato juegue con esa confianza

Voz 1670 43:11 sí ahora mismo te preguntara quién así para del mejor entrenador podría ser el de Boston podría

Voz 13 43:16 es el de Boston es que el de Boston es buenísimo de amistad entre los dos o tres mejores sin duda de la NBA pero creo que hay que considerar el trabajo el de Toronto que al final ha sido el mejor equipo de la temporada y sobre todo cómo ha ido cambiando sus ideas en estos últimos años también para mí favor

Voz 1375 43:31 te pregunta Jorge guión fácil veintidós por qué Tate un no ha estado en las conversación

Voz 1670 43:36 en las quinielas por el rookie del año

Voz 13 43:38 pues es una pregunta porque se manejan criterios que a lo mejor se le han escapado Mas Atún que así Montse y a Michel no que son los dos grandes aspirantes pero creo que se debería valorar no que un rookie en un equipo como Boston que ha estado entre los mejores de su conferencia haya tenido ese protagonismo y ese nivel de seriedad no pero es verdad que ha impactado más mediáticamente a nivel individual Simon si Donovan Mitchell

Voz 1375 44:01 eh te dice aquí Pili dos tres siete siete tres ocho tres ocho que hay

Voz 1670 44:06 qué hacer para que estudiantes vuelva a la Final Four porque no convences a Michael Jordan cuando vayas a Estados Unidos para que juegue algún partido intestino