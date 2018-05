Diana: "He decidido libremente ejercer la prostitución"

No hay resultados

Voz 1363 00:00 Diana buenas noches buenas

Voz 1 00:02 muchas de Jerez muchísimas gracias

Voz 1363 00:05 Marc ya adelante

Voz 1 00:07 gracias a vosotros por escucharme bueno te llamaba porque hoy en la segunda noche que mi pareja yo dormimos

Voz 2 00:21 se da vivíamos de alquiler

Voz 1363 00:25 sí

Voz 2 00:27 se acabó el contrato de dueña vendió el piso con lo cual no se ha renovado no encontramos no alquile otro otro vivirla

Voz 1363 00:44 porque Diana exactamente qué es lo que no

Voz 1 00:48 no podemos presentar una nómina

Voz 1363 00:53 sin nómina no lo alquila

Voz 2 00:58 mi certamen ni te enseñan lo pienso

Voz 1 01:06 porque la nómina tiene que ir por delante

Voz 1363 01:11 tienen trabajo Diana yo sí

Voz 1 01:18 mi marido mañana tiene una entrevista yo sí pero no puedo darme ideas porque la seguridad Social no me deja hijos

Voz 1363 01:35 qué es lo que se lo impide el darse de alta aparte de la Seguridad Social exactamente por qué

Voz 1 01:42 pues porque ejerzo la profesión que me doy Beal alta comer con lo que manda me dice soy prostituta hice y me voy de alta según explicaron en la Seguridad Social yo sería mi propia proxeneta con lo cual estaría

Voz 2 02:02 cometiendo un delito yo no lo entiendo yo

Voz 1363 02:11 entiendo lo que dice pero no lo entiendo tampoco desde luego

Voz 2 02:15 yo no lo entiendo entiendo que

Voz 1 02:19 soy la primera que están en contra de la trata obviamente pero yo estoy haciendo libremente esa profesión libremente que quiero darme de alta y como no puedo justificar ingresos de ninguna manera nada aquí estamos mañana en nuestro aniversario de Huelva

Voz 2 03:00 porque estoy yo amigo mi pareja no cabe yo sí tengo familia aquí pero no tengo relación con ellos

Voz 1 03:34 así que cuando solo

Voz 1363 03:41 no tiene relación con su familia desde hace mucho tiempo o es una situación nueva

Voz 2 03:51 aproximadamente ocho vengo Cinco hermanos y mis padres

Voz 1363 04:09 a qué ha ocurrido Diana si quiere hablar de Joe pero es para entender si es una situación insalvable o o su malentendido que puede estar en vías de solución

Voz 1 04:25 Ellos quieren ponerme una forma de vida entiendo que es porque me quieren pero no es la forma de vida que yo no he sido quieren imponer me que decía mi pareja

Voz 2 04:44 por qué no le juzga me veo estoy muy triste

Voz 1363 05:04 Diana sabe la familia como se ganen la vida

Voz 2 05:20 sí sí es lo que hay no

Voz 1363 05:52 por qué no aceptan a su pareja porque entendemos que unos padres no quieren que su hijo se prostituye pero que tiene su pareja que no gusta a los padres

Voz 1 06:07 mucho enterarme

Voz 2 06:11 si si algo no le gusta ir esto bueno nunca se sabe la casa de mis padres lo que dicen ellos como se suele decir va mira entonces cuando cuando en algún momento ha habido discusiones

Voz 1 06:48 no sólo él tiene mucho temperamento mi padre también y ha habido enfrentamiento

Voz 2 06:55 bastante fuertes siempre desde el respeto pero bueno yo digo

Voz 1 07:15 espero que algún día esto se solucione pero a corto plazo no

Voz 2 07:21 no lo veo posible

Voz 1363 07:25 queda tiene usted Viana

Voz 1 07:29 la semana que viene cumplo cuarenta y uno eso sí tengo que reconocerlo unos coches estamos Mi pareja y yo pero no es toda mi hija con mis padres

Voz 1363 07:50 tiene usted hijos

Voz 2 07:57 de diecisiete años cafres

Voz 1363 08:09 como les hace sentir Diana el pensar que que su hijo está con sus padres que entiendo que está bien cuidado que está protegido que está

Voz 2 08:18 acompañado pues

Voz 1 08:25 obviamente le tardé siempre agradecido no pero por otro lado me da un poco de miedo me verdad que me metan ideas en la cabeza

Voz 2 08:49 sí

Voz 1 08:50 así lo quieran poner a encontrar mi

Voz 2 08:59 estoy todo muy complejo

Voz 1363 09:17 porque tiene usted contacto regular con el niño Diana

Voz 2 09:21 lo veo a diario

Voz 1 09:29 salgo con mi hijo

Voz 4 09:33 sancionarlo

Voz 1 09:43 pero cuentas muy poco tiene dietas hizo me enfado con él por qué no estudias

Voz 2 09:55 lo suficiente mi hija buena histórico

Voz 1 10:08 una relación lo más normal no puedo

Voz 1363 10:11 si come porque es consciente de las dificultades por las que está pasando

Voz 2 10:27 no

Voz 1 10:29 me he dicho que estoy días cuando iba a estar una temporada allí

Voz 2 10:38 sí

Voz 1 10:47 sabe que la economía no está muy bien pero no lo comparaba

Voz 2 10:53 lo del que somos Mi niña otra

Voz 1363 11:04 ahora usted sería muy importante verdad Diana el tener recuperar un lugar donde vivir esto es una es una prioridad ahora mismo

Voz 2 11:20 el último gran podría ser pero si yo

Voz 1 11:26 Aduriz sé que puede sonar un poco yo tengo ahora dinero para pagaban una fianza un alquiler incluso madro una mensualidad lo cual podría estar un coche podría estar hotel pero ese dinero extra para conseguir un piso sin a Carlo al final me veo sin dinero y sin piso y sin nada

Voz 1363 11:50 entiendo dice que mañana su pareja tiene una entrevista de trabajo su marido

Voz 2 12:05 sí lo estoy

Voz 1363 12:08 ayudaría mucho que lo cogieron verdad

Voz 2 12:11 por su puesto

Voz 1363 12:15 ya no me pregunto cuánto tiempo yo a usted ejerciendo la prostitución y si es toda esta situación la que la ha llevado a elegir ese camino

Voz 2 12:26 lo decía yo he trabajado

Voz 1 12:32 depende ahora se me amable por cuatro cien pueda dura

Voz 2 12:39 sinceramente

Voz 1 12:41 no creo que haga daño a nadie me parece sabe lo que hago de hacer nada ya alguien sería él por eso he intentado hacerlo bien intentaban darme de alta intentado poder presentara una declaración de la renta

Voz 2 13:08 no puedo no me dejan

Voz 1363 13:17 cuánto tiempo lleva ejerciendo la prostitución

Voz 2 13:21 cuatro años cuál atrae

Voz 1 13:35 mañana iré a un sitio donde sólo ir a trabajar para el alquiler de la habitación IMAS duchar charemos allí claro que puedo decir pues ser menos presentable a a la entrevista

Voz 1363 13:56 os hasta usted pagando Diana en el lugar donde trabaja

Voz 1 14:02 sí bueno yo cuando voy allí alquilar la habitación por ahora

Voz 1363 14:07 sí

Voz 1 14:11 entonces con la primera persona con la que él rara pues era mi marido allí se hace árabes de cuchara ella tenemos que tenga suerte y poder presentar un contrato y una luminosa

Voz 1363 14:34 ojalá ojalá Diana son usted una mujer muy madura que lo tiene todo muy pensado pero es verdad que esta noche no es una noche muy bueno

Voz 1 14:52 no es y más frío que ya lo han hecho tras J sí yo digo la temperatura de aquí buenas noches Madrid me decidí que una buena no sé cómo a ocho grados

Voz 2 15:10 sí sí

Voz 1363 15:10 desde luego no es una buena temperatura para estar en el coche con la preocupación y con todos estos problemas encima desde luego que no no es una buena temperatura

Voz 1 15:28 yo espero que nada entonces

Voz 1363 15:41 y ahora me pregunto si su marido tiene la misma angustia que usted o es la persona que que la ayuda cuando una flaquea sabe que esto siempre no hay que ir turnando se coló de las fuerzas

Voz 2 15:53 a mí Pilar yo me Pilar

Voz 3 16:06 para

Voz 2 16:09 San Fe un padre

Voz 1 16:16 el día que yo lo dejará él envía me él que una frase no fuera cierta la frase aquí les dijo que al mes y medio o dos meses me conoce frío tengo soy más feliz que asoma yo soy feliz normalmente

Voz 2 16:42 la verdad que a su lado soy más feliz El día pienso deja de ser cierto será el día que que lo de lo que trece sonríe

Voz 3 17:16 sabes

Voz 1363 17:17 entonces un equipo

Voz 1 17:21 somos un equipo hemos tenido hecho ahora no él no está mejor racha como pareja pero estamos a mí es uno para el otro siempre

Voz 1363 17:40 Diana ojalá que esa entrevista de trabajo que tiene mañana ojalá que que salga bien que tenga buenos resultados y ojalá Diana que nos llame los digo que efectivamente esa mala racha pasado gracias gracias por la confianza Diana