Alberto: "Trabajo como educador social con refugiados. Estre trabajo me ha cambiado la vida"

Voz 0267

00:00

soy Alberto educador social del hogar Juan Bakari el Madrid te acogemos en nuestro hogar a familias refugiadas que han quedado excluidas del sistema de solicitud de asilo internacional de protección internacional nosotros tenemos tres viviendas en las que acogemos a dos a dos familias en cada vivienda en nosotros la particularidad del hogar de acogida es que apostamos por las familias y que sean las propias familias las que encuentren su momento para salir del recurso y poder tener una vida más autónoma yo como educador en el hogar de acogida tengo un papel muy importante realizó intervenciones en todos los ámbitos y lucho por por promocionar sus derechos en todos los espacios que haga falta cuando un refugiado llega a España o en este caso a Madrid se encuentra en situación de vulnerabilidad se encuentra perdido nuestra viene huyendo de un ex de un sitio en el que su vida corría peligro busca un recurso seguro no siempre lo encuentra nosotros lo que intentamos es lo primero que trabajamos es la confianza saber que ya están en un sitio seguro saber qué les vamos a coger que no les vamos a poner un plazo inminente para salir y que apostamos por esas piezas esas personas división en este ámbito es que me ha cambiado la vida yo nací en Madrid pero cuando me he acercado a conocer a las personas refugiadas división del mundo ha cambiado