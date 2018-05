"El ministro Catalá se ha excedido y pedimos su dimisión"

Voz 0027 00:00 Álvaro García buenos días hola buenos días Álvaro García es el ex presidente de la Unión Progresista de Fiscales y actual miembro del Consejo Fiscal de hecho fue el fiscal más votado de España cuando se decidió la composición de del Consejo Fiscal señor García usted respalda la petición unánime de las asociaciones de jueces y fiscales para que Catalá dimita o sea destituida la verdad

Voz 1 00:17 sí sí naturalmente yo creo que que es una voz unánime asociativa hay compartida por gran parte de las carreras

Voz 0027 00:24 a qué atribuye que Catalá dijera lo que dijo sobre el juez que tiene un problema que todo el mundo lo sabe que ese problema que tenía que haber valido para que el CGPJ hubiese apartado preventivamente al juez del tribunal que juzgó la sentencia a la manada

Voz 1 00:41 yo creo que a varía razones no la primera y apuntarse a un carro al parecer que puede darle réditos políticos con ocasión de de El asunto de la manada también y quizá me preocupa no sólo un ataque personal a a un profesional a una persona concreta y determinada hecha desde nada menos que la tribuna que es un Ministerio de Justicia directamente contra una persona preocupa también que persevera que persevera que diga que por qué no va a comentar la actualidad judicial la razón es el no puede comentar sentencias o hablar de las cosas que sabe la responsabilidad y ministro de Justicia es muy alta su miembro del Gobierno de España nada menos nada menos eso significa mucho dignificar respetar la separación de poderes y sobre todo conocer cuál es el papel del Ejecutivo respecto al poder judicial

Voz 0027 01:27 a ustedes los firmantes del escrito contra el ministro por haber dicho que el juez tiene un problema saben que no es así saben que no hay un problema que no existe un problema del que habla Catalá y que según insinúa puede condicionar la capacidad de del juez impartir justicia

Voz 1 01:41 pues mire si le digo la verdad no tengo la menor idea no lo sé no lo sé creo que si fuera el caso debería decidirse pero con datos o debería haberlo puesto y es su responsabilidad como ministro en conocimiento de los órganos que efectivamente de manera que el constitucional tiene la obligación de una emprender expedientes disciplinarios o de otro tipo en el caso los jueces y magistrados es decir el el Consejo General del Poder Judicial esto es importante porque si existe el Consejo General del Poder Judicial es precisamente para que no haya un ministro de Justicia que cuestione la capacidad de los jueces por eso está el autogobierno del Poder Judicial por eso la línea que ha traspasado el ministro insinuando además insinuando una manera eh yo creo que personalmente bastante lamentable cuestiones sobre la capacidad de una persona eso no lo puede hacer un ministro de Justicia así tiene los datos los tiene que dar al Consejo General del Poder Judicial y el Consejo General actuar pero es que no sólo ha hecho esto sino que ha extendido esa sospecha a que todo el mundo lo sabe todos los jueces en Navarra lo saben todo el Consejo General del Poder Judicial lo sabe y nadie está haciendo nada bueno tendrá que explicarse tendrá que decirlo muy claramente y sino efectivamente bueno pues yo creo que se ha excedido en su cometido por eso pedimos su dimisión

Voz 0027 02:59 ustedes piden su dimisión se han puesto de acuerdo rápido de forma unánime para pedir la dimisión de Catalá pero no para criticar el el voto particular no sé ya si el fondo pero por lo menos las formas un voto particular en el que el juez González se dice que que que la víctima estaba practicando sexo enormemente de jolgorio y regocijo que durante una relación sexual consentida puede llegar a sentirse una excitación sexual física para criticar esto no se pusieron de acuerdo

Voz 1 03:25 bueno eso es eso es un una buena pregunta una buena apreciación pero quizá hay que saber cuál es el papel que cada uno juega o carro juega cada uno en en las cuestiones procesales ante una sentencia que no es firme ante una sentencia de sobre la que todavía cabe recurso en la que hay un voto particular qué personalmente pues a mí me disgusta muchas de las apreciaciones que hacen evidentemente yo no puedo estar de acuerdo con esa forma de articular la presunción de inocencia o con esa forma de articular que no se ha creído a la víctima o que o que no se muestra conforme con los hechos quedan reflejados compañeros sí a instancias son las asociaciones judiciales el propio Consejo General del Poder Judicial opina estaríamos interfiriendo en el posible recurso es que no podemos olvidar que estamos ante una instancia judicial esto puede ser corregido puede ser corregido puede ser comentado incluso el voto particular por otras instancias judiciales cuando termine el procedimiento es cuando quizá debamos hacer todas estas apreciaciones y podamos reflexionar y eso es muy sano sano incluso que la opinión pública haya sacado a la luz todo esto sobre si es necesario no modificar los tipos penales sobre cuál es la condición de víctima en el proceso penal español como Se trata

Voz 0027 04:35 pero cuál es la condición eh

Voz 1 04:37 Jero de género en nuestro ordenamiento jurídico sin necesitamos uno necesitamos mayor formación en jueces fiscales en todos los profesionales de la Justicia sus reflexiones son naturalmente pero criticar el cada una de las frases de las palabras de un voto particular en este momento por nuestra parte nos parece que la nuestra es la defensa frente a las palabras del ministro no tanto en este caso concreto quizá focalizarse en el caso concreto sea o pueda ser el error sino frente a cualquier misión porque imagínese usted que pasa mañana el ministro decide que su agenda política está comentar lo que pasa en la Gürtel lo que pasa en la Púnica lo que pasa en el caso Urdangarin todos ellos procedimientos sobre el que todavía no hay sentencias firmes bueno quizá no sepamos defender de eso y ese es el sentido al comunicado el ministro de Justicia tiene que hacer de ministro de Justicia que bastante difíciles dejar las cuestiones disciplinarias o de otro tipo al Consejo General del Poder Judicial

Voz 0027 05:31 cree que cabe algún expediente disciplinario el juez por el contenido degradante de ese voto particular

Voz 1 05:37 no lo sabía yo creo que esa es función también del Consejo General del Poder Judicial yo sobre eso no me puedo pronunciarlo

Voz 0027 05:43 pero cree que a un juez que deja por escrito algo así en un voto particular se puede considerar un buen juez como dijo ayer aquí en estos micrófonos a esta hora el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra

Voz 1 05:54 bueno yo creo que los jueces como todas las personas se equivoca no nos podemos equivocar incluso nos podemos equivocar torpemente en algunas expresiones para eso está la corrección que pretenden los recursos yo carezco la capacidad para saber si esto es una equivocación una grave equivocación no conozco la trayectoria profesional de este magistrado y sobretodo no soy quién para juzgarlo

Voz 0027 06:16 considera ajustada a derecho a la sentencia de la manada

Voz 1 06:20 la sentencia de la manada bueno yo tengo mi mi visión particular

Voz 0027 06:23 Iglesias naturalmente vamos a ver

Voz 1 06:25 en cuanto a los hechos probados y yo creo que la descripción de hechos probados que hace el voto de de los que hace perdona es la reflexión de los magistrados es una son unos hechos probados que a mi juicio es más juicio de mucha gente no se corresponde con la consecuencia jurídica de que extraen pero eso también creo que que serán los tribunales los que deban corregirlo sobre eso también es interesante que la reflexión que se ha hecho sobre la sentencia la manada venga tanto en cuanto a la modificación de los tipos penales que si hay que darle una vuelta hay que pensar los un poco desde luego el debate debe estar abierta como también cuál es el cauce de los recursos nuestro proceso penal por ejemplo hubiera habido una sentencia absolutoria es decir si el voto particular es el que hubiera prosperado

Voz 0027 07:08 a qué argumentos qué posibilidades tienen rostro

Voz 1 07:10 bueno miento jurídico para poder condenar a personas que han sido absueltas en instancia esa también es una discusión que sería interesante poner sobre la mesa para evitar en ocasiones y a nosotros los fiscales nos enfrentamos hay muchas veces que una solución en la instancia es muy difícil de corregir después enviada de recursos

Voz 0027 07:26 Señor García usted comprende la indignación social de cientos de miles de personas que han protestado contra el contenido de esa sentencia

Voz 1 07:32 sí naturalmente que la comprendo comprendo yo de esta de esta cuestión no de este juicio de la manada de esta sentencia de este voto particular es los traigo dos conclusiones y me va a permitir que diga que algunas de ellas son positivas la primera es que que nuestro sistema penal y la publicidad de las sentencias y de los juicios es una cosa muy saludable porque por un lado permiten que todo el mundo conozca cuál es contenido las resoluciones judiciales India responsabiliza también sobremanera a quién tiene que la así quién escribe determinadas cosas porque eso es importante que haya un control social la justicia que se queda en los papeles que se queda dentro de unas oficinas no es justicia por otro lado sin entrar a valorar quizá algunos excesos que serán o no respecto a cómo se han manifestado su indignación popular yo creo que es un poco extraño lo que voy a decir creo que no se puede desconectar todos estos movimientos que generalmente au fundamentalmente son de defensa de la mujer de puesta en valor de determinada forma de ver las cosas con el movimiento del ocho de marzo ir de alguna manera pues algo de esperanza no sirve dar que las fuerza que moviliza a este país la fuerza espontánea que sale a la calle que es capaz de fíjese en la opinión pública degenerar está está todas estas discusiones Si ir todos todo este maremágnum públicos se ha producido sea la fuerza que proviene de las mujeres luego yo creo que la esperanza de este país en el fondo es esperanzador tenemos fuerza iremos fuerza a través precisamente de los movimientos relativos a los derechos a las mujeres

Voz 0027 09:12 Álvaro García miembro del Consejo Fiscal ex presidente de la Unión Progresista de Fiscales gracias por estar en la SER buenos días