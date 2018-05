Ousmane: "Falta mucha comprensión hacia nosotros, los refugiados"

Voz 1

00:00

yo no íbamos a salir todo bien te hizo en dos mil once El chico que bueno yo acabo en España en en barco porque ha entrado hoy en esa me claro ganaría las formas pero para llegar en España está claro muchos años así cuando dedicado a ninguna a excepción que así estaba en Salzburgo algunos tiempo Leko estará con una otro asociación para dormir hasta que he conseguido es donde estoy ahora las Andersen inmigración aquí no estoy trabajando pero aquí también yo estoy estudiando jardinería esto es decir cuando el ciclo ya puede acabar porque mayo puedan empezar las prácticas creo que falta mucho incomprensiones ayudas hombre de nuestro existiese que cuando prefiero que llevo aquí casi tres años toros día no puede hacer nada de tiene mate de los hoteles es un poco difícil para inmigrantes inmigrante yo siempre quiero quedarme aquí y me gustaría quedarme así todo lo que busco tras bajar estar en España viviendo tranquilamente yo no tengo ninguna familiar aquí yo toda mi familia aquí españoles no tienen