"Mi familia no denunció. Hoy sería inconcebible"

Voz 0392

00:18

sí bueno saber hay me decidí a participar en esta iniciativa porque bueno como habéis comentado era era el momento y era absolutamente necesario visibilizar toda esta historia de la infamia que que bueno que hemos que hemos llenado en nuestras vidas un poco de manera cada una individual y sin imponer demasiado en común Cibona pues éste era el momento de de visibilizar todas estas todas estas situaciones que con las que parece que nos acostumbramos a vivir las mujeres somos pequeñas Il y que no que no deberían ser normales no deberíamos asumirlas cultura del miedo y de de la mano de ser potencialmente susceptibles de de sufrir bueno abusos agresiones o por lo menos situaciones de intimidación y acoso sexual yo me decía voy a contar bueno pues la experiencia que tuve de abuso sexual a los diez años con un profesor de kárate que que bueno que en aquel momento es importante no reconocer lo que se ha avanzado en este sentido porque bueno en aquel momento no bueno pues mi entorno familiar no no consideró que no se decidió a denunciarlo bueno pues esta personal pues supongo que iría allí seguiría hay Liga de parecía que había otras que otros casos de otras minas pero pero bueno hay que no llegan y no creo que me resulta inconcebible que hoy en día eso pudiera volver a pasarnos dice diera un caso similar quiero pensar que que hemos avanzado en el sentido de que tener una mayor sensibilidad social hacia los derechos y las libertades de las mujeres en en en este país y bueno cose demuestra con bueno con el momento actual no no que cómodamente han comentado a más compañeros a partir del ocho de marzo fue quizás ese punto de inflexión en el cual las reivindicaciones feministas pues Le estaban no sobre las calles donde siempre han estado sino que estaban ya en los varios no porque llegaba todas esas reivindicaciones puedas las reflexiones a población que que bueno que nunca había estado involucrada en el activismo pero que evidentemente reconocía que la justicia hay de democracia que que las mujeres que hubiéramos pues bueno igualdad de derechos