Mario Rivera: "Los jugadores en Brunéi salen sentados en la camilla saludando a la gente"

Voz 0699 00:00 pues ojo a esta historia con la que cerramos el programa a ver si os Mona os voy a presentar a un Espanyol que entrena ante el sultán más poderoso del planeta Tierra abandonó España para coger la selección sub veintiuno de Brunei y tratar de hacer del fútbol deporte al nivel de sus ciudadanos que tienen un nivel bastante alto Mario Rivera el seleccionador sub veintiuno del equipo de Hassan al volcán que es el sultán que posee cinco mil coches de lujo y vive en el palacio más grande del mundo hola Mario Brunei muy buenas tardes donde te pillamos ahora

Voz 1 00:33 lo que ya se sabe a punto de irme a para verla en las semifinales del Trofeo Conde no no estáis que hay allí

Voz 0699 00:41 jugaste seis antes de ayer vosotros y seis contra Myanmar no

Voz 1 00:45 sí perdimos con llamar uno cero he quedado fuera

Voz 0699 00:49 voy a empezar por el comienzo Mario cómo cambia un entrenador español su país por la aventura en Brunei

Voz 1 00:55 bueno pues que cuando se lo propone el primero ligas saber dónde está Brunei que nadie sabe quién dirá dónde está y que lo piensa coincidir en varias varias la situación aclara para qué para que pueda si eres un periodo corto de tiempo y el reto es apasionante estoy pues nada se tira el apoyo de Fielder buenas tardes

Voz 0699 01:24 he sitúa en Brunei llegas a Brunei que te encuentras futbolísticamente Marion Brunei

Voz 1 01:30 bueno futbolísticamente te encuentras muchas carencias a nivel organizativo del poca cultura deportiva en cuanto a hacer llega así a ya para ir a entrenar realizo dentro de una situación un poco compleja pues yo también te con respecto muy pocos jugadores la lista de jugadores para Sara digamos hacer la la la elección de los jugadores de los jugadores que haríamos decías que sólo de cuarenta y tres chalecos de todo un país tenemos jugadores de los cuales luego por ejemplo ni siquiera vienen todos a hacer las pruebas para la selección porque bueno lejos y en esa no tienen los medios el Arsenal se va reduciendo el tienes que inculta sindical una cultura deportiva y al mismo tiempo no

Voz 0699 02:24 es alucinante con con cuatrocientos mil habitantes tenga A42 para jugar la selección sub veintiuno y luego no se presenten todos a las pruebas quizás hay que explicarlo un poco Mario sabiendo que Brunei Brunei es un lugar muy cómodo para vivir quizás es bueno explicarlo de las subvenciones estatales para la luz para la comida

Voz 1 02:41 sí es demasiado cómodo aquí la gente no es alguien normal para ciudad hazañas pero pagar no pagan eh que tienen facilidades para colegio no se pagan impuestos gratuito de la universidad vas todo lo que quieran estudiar es otro tipo de tienen una subvención anual entre seis mil dólares drones para con esta tiene muchísimas noticias más ayudas lo que hace que la ir hacia el final muy cómodo para todos desde hace difícil deporte deporte nacional este existencia necesitas capacidad de sacrificio si además pues lo hace complicado

Voz 0699 03:23 a ver si tratan revocó la prisión donde o bien no se paga la luz hay una subvención de seis mil euros anuales para para comer no se paga la educación ni a ningún nivel ni en la universidad no hay impuestos eso trasladado al deporte significa que no hay cultura de del esfuerzo y que a veces si llueve a lo mejor a los jugadores no les apetece ir a entrenar

Voz 1 03:44 sí yo creo que el tomos normal directamente los entrenadores locales y la gente de la Federación del normal que hace bueno manto impartiendo hacen en casa siempre es la temperatura abuela cero sino que hay que cambiar horarios o alguna cosa y demás ella siempre que las medidas fácil es decir que que no se entrena ella como como que no pasa nada sabes como que el entrenamiento realmente que no es tan importante se pasa que tienen

Voz 0699 04:15 luego ante la más mínima molestia en un partido B tampoco serán muy de seguir no porque creo que la camilla he corre más que los laterales

Voz 1 04:24 sí sí ese algo más es bastante difíciles bastantes pues fuimos a hacer no sólo embrionaria y con varias zonas la las diez cero horas más en la liga local el poder si sale la familia iba a veces salen tumbados en la camilla a veces sentado saludando a la gente y luego el esto del levantan están tan normal tiren entraba campo sea asados una situación para parón europeo bastante bastante rara cuatro partidos dudas de bastantes extraños

Voz 0699 05:00 oye técnicamente cómo son tus futbolistas por esos casos bajo

Voz 1 05:05 te estoy con los juntan malos atendida veinte digamos de toda salida hacia las a nivel de menos no se entrenan a los demás de Arsenal bueno pues la habilidad la tienen en el fondo de lo tienen que pasar por otra parte la verdad

Voz 0699 05:30 me queda alguna antes de que se nos estropee la línea del todo el lo de que el Sultán tiene cinco mil coches de lujo hoy vive en un palacio que es el palacio más grande del fútbol es exageración occidental o es una realidad hace comprobable

Voz 1 05:43 es una realidad la puedes compruebo al porque estábamos con el coche de pasábamos por una zona coordinaba ya muy grandes y varias centradas en el Palacio algo en el gitano que es pero no no es ese el Kun el parte sardo estemos bien minutos algo así en dar la vuelta con el con el coche si quieres hacer todo el recorrido se lo llevaron los diez minutos no son horas dar la vuelta a la otra es el Palacio esa parte sea cada ganancias que ya pues rodear porque una parte el la dónde una rosa seguro que hay cinco mil con espacio para más

Voz 0699 06:22 eso es Felipe absoluto viendo cómo lo cuentas supongo que no te arrepienten ni un poquito de ser el seleccionador sub veintiuno de Brunei no

Voz 1 06:30 no para nada para nada es maravillosa mejorado les hicieron dos metes algo Félix yo ganando a Tailandia que muta entran en la categoría ha ganado ha sido no de las ligados gracias a las semifinales cero pero bueno estoy en muy brotes final no se hubieran querido ha sido llegar hasta la final pero la verdad que el sentido muy contento con países musulmán ir más Escultor nivel a Simancas se tan el de diferentes sale vuelves Arsenal sin trato siempre la verdad que hace tres meses y del de interesante y apasionante

Voz 0699 07:16 bueno pues cuando llegue a España incluso con más tiempo y una línea mejor hablamos de todas las experiencias que nos quedan por contar tú dices que ha sido un buen broche lo de ganar Tailandia yo creo que este es un buen broche para cerrar ser deportivo más muchísimas gracias Mario por estar con nosotros ha sido un placer

Voz 1 07:31 no fue hasta luego