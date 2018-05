Las lecciones de Historia de Isaías Lafuente a los políticos de Ciudadanos

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido bueno seguro que hubo más pero los llamó la atención concretamente una trifulca ayer en Twitter

Voz 1995 00:12 ver a cuenta de Clara Campoamor la diputada que peleó por conseguir el voto de las mujeres en España en mil novecientos XXXI Campoamor no podemos entrevistarle pero sí podemos hacer lo más parecido que es hablar con nuestra compañera de La Ventana de la Cadena SER Isaías Lafuente Isaías muy buenos días

Voz 1 00:28 hola qué tal buenos días bueno vamos a respetar tú

Voz 1995 00:30 descanso afortunadamente hoy tienes un día de descanso pero aún así no podemos dejar pasar la oportunidad antes de ayer treinta de abril Albert Rivera Inés Arrimadas Los líderes de Ciudadanos quisieron conmemorar el aniversario del fallecimiento de Clara Campoamor arrimando el ascua a su sardina diciendo que esta es de los nuestros y eso Isaías biógrafo de Clara Campoamor autor de la mujer olvidada fantástico libro pues lo podías conseguir que esto que te mosto de te molesto del Twitter Rivera

Voz 2 00:59 bueno a mí no me molestó que Albert Rivera lo indica Clara Campoamor no sino lo que me moleste es que para reivindicar a Clara Campoamor ataque a los socialistas jugó a los conservadores de aquella época porque lo que decía Albert Rivera es que lo que ya incluso pues su visión liberal y progresista frente a los socialistas a los conservadores yo solamente les recordé que efectivamente aquel voto salió precisamente gracias a los ochenta votos que les dio el Partido Socialista también a voto de los partidos eh conservadores es decir realmente a quién derrotó Clara Campoamor pues a sus compañeros de partido liberales progresistas que prometieron el voto a la mujer pero en el último momento dieron marcha atrás y quisieron perdérselo

Voz 1995 01:44 pero a veces nos muestran también cómo la verdad los hechos acontecimientos poco importan se olvidan y lo importante son las opiniones más allá de lo que hubiera ocurrido de verdad más allá de la realidad

Voz 2 01:55 bueno esta es una cosa que se ha ido corriendo a lo largo de los tiempos hace unos años también Alberto Ruiz Gallardón dijo lo mismo en el Congreso de los Diputados al Partido Socialista no que el Partido Socialista saldría opuesto al voto femenino si alguien le recordó y alguien le preguntó al Ejecutivo si realmente pensaba que era así efectivamente el Ejecutivo tuvo que que rectificar porque quiero decir la verdad es la verdad y los datos son los datos y esos datos no es que los defienda yo ni que defiende el Partido Socialista es que están en las actas del Congreso de los Diputados aquel debate memorable y además están en las memorias declara

Voz 1 02:36 Campoamor Clara Campoamor en sus memorias

Voz 2 02:38 agradece especialmente al Partido Socialista el apoyo que le dio lo personifica además ningún diputado como era Manuel Cordero que llevo hasta el final esa decisión del Partido Socialista es verdad que con la oposición de algunos dirigentes como Indalecio Prieto que efectivamente decía que aquí el voto de las mujeres iba a ser una puñalada trapera para la República pero el Partido Socialista en aquel debe este votó masivamente ochenta votos a favor el resto fueron abstenciones de ciento quince el a que tenían gracias a esos ochenta Otto salió el voto porque en otros partidos que apoyaron eran partidos minoritarios si alguno de esos partidos no minoritarios hubiera dado marcha atrás pues a lo mejor el voto podía haber salido todavía no porque se ganó el sufragio veinte muertos de cuarenta votos de diferencia pero en el caso del Partido Socialista no si aquellos ochenta diputados socialistas no hubieran votado ese voto no habría salido adelante

Voz 1995 03:33 también Inés Arrimadas publicó un tuit sobre Clara Campoamor crecía extrañamente el mismo día a todos los líderes de de un mismo partido hablaban de lo mismo decía el tuit de Inés Arrimadas en una época en la que ni siquiera se reconocía el derecho a la educación las mujeres ella no de las mujeres ella nunca se resignó y luchó por defender la igualdad la libertad y los derechos de ciudadanía de las mujeres eso tampoco era verdad

Voz 2 03:55 bueno es verdad que cuando nace Clara Campoamor a finales del siglo XIX España estaba debatiendo esto no así las mujeres tenían o no derecho a la educación y al final llegaron a la conclusión de que sí que lo tenía porque bueno cómo iban a ser las madres de los futuros empresarios y dirigentes políticos y gobernantes pues hombre sí tenían un barniz educativo mucho mejor que si no lo tenían no pero claro cuando se defiende el voto femenino el sufragio universal en el año XXXI ya han pasado más de cuarenta años de todo aquello no solamente recordar una fecha que para mi padre que es una fecha muy importante porque creo que los españoles y las españolas no reivindicamos convenientemente fue pues el ocho de marzo de mil novecientos diez cuando un decreto gubernamental ya permite que las mujeres accedan a la Universidad sin ningún tipo de trabas en los años anteriores había habido mujeres que habían llegado a la universidad pero tenían que sortear todo tipo de trabas universitarias administrativa gubernativas etcétera no ya a partir de mil novecientos diez pues aquello ya se había superado no fue un paso más porque al final el camino de la igualdad primero fue la conquista de trabajo después fue la conquista de la educación porque sin una educación universitaria había oficios que estaban vedados para las mujeres y la tercera gran revolución Flaqué destino Clara Campoamor en mil novecientos setenta y uno que era el derecho político no aquella España fue una España muy rara y la verdad es que digamos que el temor a las mujeres a la transversal en la Segunda República que por ejemplo en el decreto que convoca las elecciones constituyente resulta que a las mujeres les permitió que se presentaran para ser diputadas pero no se les permitió votar lo Press un contrarios tremendo no teníamos ahí a dos abogadas como eran Victoria Kent Clara Campoamor que pudieron llegar al Congreso de los Diputados y sin embargo no se les había ha permitido contar mientras que hombres analfabetos de la época votaban y eso es lo que luego lo Clara Campoamor que efectivamente ella se definía como liberal y me parece que en ese sentido pues si Albert Rivera la quiere reivindicar pues está estupendamente bien yo creo que Clara Campoamor es una mujer monumental que ponemos reivindicar todos los ciudadanos y las personas de este país

Voz 1995 06:05 pero podríamos hacerlo todos los días y utilizando hablando un poco de coherencia eh

Voz 2 06:10 claro que sí no es decir lo que hace falta respetar lo que hizo esta mujer después me parece muy interesante Tony también fíjate coronel del siglo XXI todavía estamos reivindicando que haya hombres que se sumen a la causa feminista que se sumen a la causa de la igualdad hay que recordar que hubo otros tiempos en los que se feminista era más complicado y que hubo hombres que lo tuvieron muy claro e que dijeron claro que Ci co

Voz 1 06:34 claro que si no cómo no van a poder votar la mujer bueno ayer he de confesarte Isaías

Voz 1995 06:39 que fue placentero ver como en esa discusión hubo muchos muchos comentarios de muchas salidas de todo en algunos casos pero era fantástico y placentero como comprobar como la razón estaba eh tu parte reivindicando con los hechos con la verdad a Clara Campoamor infatigable asignará

Voz 2 06:58 sale de parte de Clara Campoamor eh yo lo único que hago es sencillamente recordar lo que sucedió

Voz 1995 07:03 bueno pues a favor de Clara Campoamor en las en los dedos en este caso en Twitter de Isaías Lafuente compañero de La Ventana escuchamos el programa en la cadena SER Isaías un abrazo muy muy grande gracias

Voz 1 07:15 gracias a vosotros para emplazar nos vamos

Voz 3 07:18 la que en Twitter hay muchas polémicas y bueno a ver a alguien con fundamento respondiendo a unos y a otros tiene la cierto placer nos vamos volvemos mañana a partir de las seis de la mañana con más Hoy por hoy hasta entonces

Voz 4 07:57 en la Cadena SER Hoy por hoy con Aimar Bretos