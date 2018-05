La Vida Moderna es creer que un glory hole son los estigmas de Jesucristo

Voz 1 00:00 los al programa de hoy bien todos

Voz 2 00:18 sí sí

Voz 3 00:21 es que te vayas vas viene un grupo de gente estrella que estar sentado en el suelo

Voz 1 00:26 así que todo el mundo pero pues no queda Ojeda medio bueno

Voz 1194 00:40 hasta aguanta qué piensa de repente villas que que empecé a decir tu nombre muy pronto en un estado de la banda yo minutos pero no con seis Mis habilidades judío

Voz 0470 01:07 o sea que no queremos que fuerce claro porque es que ha lanzado el balón que ha hecho eran eran tratadas mareado claro

Voz 1194 01:16 es verdad a mí me estoy yo tengo insuficiencia venosa es la típica situación en la que pudo morir por encajar porque por encajar en un tiempo por la industria claro con la industria

Voz 0470 01:29 sí bueno muchas gracias a unos y Juan Ignacio pues esa es que eso

Voz 0759 01:35 no te parece que Don Juan Ignacio podría ser

Voz 0470 01:37 speaker perfectamente un equipo la NBA pero bueno de los Timberwolves

Voz 4 01:40 te hasta total me imagínate y ahora afeitado más claro

Voz 1194 01:43 tú sabes que Daimiel y Guillermo ya cuando unos la lanzan los que habrá jugadores lo mejor de qué equipo era empezó se como una especie de baile ellos Can Canijo absoluto estamos dando como Ignacio

Voz 0470 01:58 pero tú perfectamente podría ser de los Timberwolves queda del día

Voz 1194 02:01 estancia dependiente me imitación de Andrés Montes y cuando la tenga sabiendo que me la voy a preparar

Voz 0470 02:06 van

Voz 4 02:06 por lo pronto hoy va por ahí empieza la eh pero es

Voz 0470 02:15 creo que elemento demasiado hay demasiado alta pero no la han metido más allá de darle aire

Voz 4 02:28 me da rabia

Voz 1194 02:33 lo imita mejor bueno hoy es

Voz 4 02:35 el dos de mayo eh

Voz 0470 02:38 el programa ciento veintisiete llevamos unas semanas en el programa que prácticamente el gran salto a venir al público de los publico más bellos que han venido en medio pésimo a una cocinar hay gente para el suelo hoy sensacional la verdad es que hoy da gusto verlo Pata Pata Pata Pata si es un chico

Voz 1194 02:56 el coreano por Seopan

Voz 0470 02:58 la la la dicho el vinimos de Ecuador cargar quiso amigo barra manager ha dicho es que habla así

Voz 4 03:03 da la casualidad la soledad

Voz 0470 03:06 sí bueno hoy quiere hacer una llamada de ingeniería pero antes tengo que contaros una cosa que tiene moviendo papeles pero es un momento Pele muy corto

Voz 4 03:16 por qué te Intereconomía Moby en tu papel

Voz 2 03:20 de CSN dijera

Voz 4 03:29 hay cadenas ahí tuve que rellenar un impreso

Voz 5 03:36 ahí hay un papel para arreglar tu nivel de fascismo

Voz 4 03:46 si superas el cinco cinco Paquito lo llaman

Voz 5 03:59 sí

Voz 4 04:03 Paquito

Voz 0470 04:05 que sí es que muy rápida se que suplente lo textura Intereconomía eh tengo que decir que me trataron muy bien OME eh la gente tiene una educación educación yo pregunté dónde tal del parche

Voz 4 04:15 y no estaba de parches no lo pero pero bueno todas las si el programa estuvo muy bien

Voz 0470 04:21 y es un moviendo papel en muy corto Mister una entrevista muy una hora de entrevista eh a instancias tuya que me dijiste que fuese porque votaba cambiarán han preguntado quién como que como hoy no papeles ante cara a España me han preguntado si bien si ahí vosotros a Intereconomía si sólo para que

Voz 1194 04:37 me encanta

Voz 6 04:38 pero de verdad y darles la mano y ser educado y mostrarles la Miss Mara el mismo nivel de

Voz 1194 04:47 de de educación educación y definir más y fachadas que ellos son capaces de mostrar

Voz 0470 04:54 pues Pontiac luego es Pontiac

Voz 1194 04:57 de espaldas vale

Voz 0470 04:59 será era para para saber si quieres es cuánto pagan

Voz 4 05:02 nada nada barritas una entrevista ya pero una hora de cola

Voz 1194 05:07 claro está una tarifa más de diez minutos ya es trabajar

Voz 4 05:10 ya la puesta en escena es un poco

Voz 1194 05:12 lo busqué desbocada que inverso cañí eso es como chica es que te rodean digamos que Rivers pican compra

Voz 0470 05:21 juntas

Voz 1194 05:24 Pedimos desde aquí a nuestra amable

Voz 0759 05:26 evidencia que coja la captura de pantalla de Dabiz rodeado de

Voz 0470 05:30 mujeres un montaje con X vídeos ya ya ya ya más tarde hace ya seguido ponía el ex

Voz 3 05:38 bravo bravo nuestra gente nunca decepciona Bravo Fuentes robando

Voz 0470 05:48 era algo así como confío Jean boy huy huy mil GAM van para que va a mil son jóvenes que son jóvenes ir muy muy muy amable si mejor habrán usado cremas bueno lo se lo salida eso simplemente ese cuánto está ahí y ahora la ingeniería hay una cosa clara

Voz 7 06:12 lo demás claro

Voz 5 06:23 de Marbella ojo eh la ingeniería viaducto de pantanos en Paquito claros antenas Bordas lograr yo nuestra personales de cables de acero

Voz 4 06:53 pero bueno vamos a ver

Voz 3 06:59 españoles tienen menos prejuicios piensa que lo escuchan cumbia merengue

Voz 4 07:05 no sé si vamos a ver la cosas que he leído una noticia que dice un novedoso esqueleto español

Voz 0470 07:14 porción hará autonomía lo lesionado medular espuma estos la esqueletos nexos que el texto la hostias un avance media brutal más de más de total es una cosa que se pone como una como si fuese un esqueleto externo se lo ponen alrededor del cuerpo rollo Ironman Robocop revocó Pauline que por ejemplo tiene movilidad la pierdas algo así puedes andar con eso como robótica

Voz 1194 07:33 Abate te metes dentro de un esqueleto eso es verdad

Voz 0470 07:35 el Espanyol es un invento español se está poniendo en marcha un momento a ver qué pasa

Voz 4 07:42 porque un novedoso Exeo esqueleto español

Voz 0470 07:44 joder será lo habrán hecho ahí

Voz 4 07:46 Adif en Euskadi un armazón de esqueleto si en la que el paciente si una persona con problemas si se mete dentro los acabamos yo siempre he dicho lo que acabas de decir tú ya lo quiero allá Botella nosotros y gratuito lo que tuviese rangos repito lo que yo mismo he explicado

Voz 0470 08:06 Ignatius el Give humanos digo claro digo dónde habrán hecho esto supongo que en Vitoria en los núcleos tecnológico en una parada de España claro claro los núcleos fíjate que curioso e I

Voz 1194 08:19 ahí está el País Vasco o Barcelona tal como sitios así

Voz 0470 08:22 muy avanzados técnicamente pero me llevo la sorpresa porque la empresa que lo ha hecho de Murcia

Voz 4 08:31 responder a la bandera y ahora murciana que ingenió

Voz 0470 08:35 los murcianos clara que podemos llamar a a la empresa Gemma Humet se los han callado la boca como señores es que tiene todo porque tiene la ingeniería e lo disfuncionales Murcia pues es una sección es un pero es un compendio de la vida

Voz 1194 08:51 cuatro años y todavía no nos habíamos encontrado con la noticia que pone cojones te pasa

Voz 0470 08:57 qué me dice aquí vaya a que es

Voz 1194 09:00 España capaz línea telefónica con Murcia que ellos inventan pero comunicadas joder igualar en venta más cosas vete a saber lo que sabemos

Voz 4 09:11 estamos enterando enterarnos que luego se hablan tampoco sé

Voz 1194 09:13 gente

Voz 4 09:18 fíjate que Murci llevan ya años que abrochó fusión nuclear todo y no lo sabemos no lo sé no son capaces queríamos llamar porque esto es la hostia un esqueleto

Voz 0470 09:27 es un hecho esqueleto diseñó en Murcia pero me dice que como por por por cosas de de Ingeniería Industrial de propiedad intelectual todo esto que todavía no se puede no lo pueden anunciar y que no podemos llamarle

Voz 1194 09:39 iba a ver si ahora que lo hemos dicho no está escuchando a algún científico alemán les va a pisar la idea

Voz 4 09:45 claro pero

Voz 0470 09:47 diputada que bajón pero podíamos llamar a otra cosa ingeniería ya que estamos

Voz 4 09:52 haber puesto a Ramos te empanada

Voz 3 09:55 minuto con Ustaritz

Voz 0470 09:57 dice Allen no están autorizados a hablar del tema hasta noviembre o bar entonces qué hacemos aplazada a noviembre la Perino hacemos ninguna llamada europeas y volvemos en Carlos y seguimos si sigue el programa oye vamos algo rápido así de cemento son dos

Voz 4 10:11 porque ya total nada

Voz 0470 10:13 energía pues no sé algo de ingeniería habrá no

Voz 4 10:16 el chico ecuatoriano puedes hacer el baile del robot

Voz 1194 10:25 hacerte pasar por si Borg vamos

Voz 4 10:27 programada para ser indígena podemos empezar el programa

Voz 0470 10:36 pero yo votaría por empezar el programa vale pero vamos a hacerlo por por la votación

Voz 1194 10:40 como no nos ha presentará aquí no ha pasado nada esto no ha pasado ya pero él haciendo el robot yo voy la chupo el PSOE vale pero ya siendo

Voz 4 10:48 probó también al ex me dice que no es que no se pueden Ramstein en vano vale pues si quieres venir la ingeniería humana acerca tengo una Koke

Voz 3 10:58 France para entrar en calor

Voz 5 11:02 el chaval viene de los Picos dos vamos vale pero atención ya tendré ya atención cuando el robo no me lo esperaba

Voz 8 12:24 actriz sí

Voz 9 12:33 Carolina Marín campeona de Europa por cuarta vez consecutiva

Voz 5 12:43 el

Voz 1 12:55 olvidado

Voz 3 13:01 señoras señores porque Páramo llamo si reparamos con ella

Voz 4 13:04 yo me tiraría al lo veintiocho minutos de programa diciendo Huelva Huelva Huelva cantando eh

Voz 0470 13:09 me tengo ante ante te presentarse ya todo esto hemos fotos resultado de Carolina Marín que ha ganado el campeón de Europa de bádminton

Voz 1194 13:16 bueno pues ahora que lo más bonito que una chica de Huelva gane el campeonato de bádminton en Huelva recordemos es deporte para gente

Voz 6 13:24 eh especial elegida

Voz 1194 13:27 para los elegida el deporte los cracks el deporte de los campeones pues no sólo en ese deporte no son una chica de Huelva sino que la competición se disputó la casualidad en Huelva Huelva pueda haber un marco no es primar algo más incomparable

Voz 0470 13:42 de hecho de hecho queremos poner una cosa porque ayer fue bueno ayer no cuando fue el domingo al es que llevamos pero tenemos un corte de de de Carrusel del domingo Rudd quien precioso Nacho estoy Kutxa porque esto que acabas de decir en directo conectaron con Fran Barbosa que es el deporte de Huelva justo cuando acabó cuando ganaba Carolina el torneo de Acapulco mirar el corte que tenemos de de Audi

Voz 1 14:07 estas pide pasó Fran Barbosa desde bueno con una de las grandes protagonistas del fin de semana

Voz 10 14:11 a qué tal Anne fíjate que estoy en el Palacio de los Deportes Carolina Marín la casualidad que estoy con Carolina Marín que estalla en la el del campeonato no es antes de la final del gasolineras todos

Voz 4 14:26 Nos duele aquí lo tuyo un abrazo a Fran Barbosa

Voz 0470 14:29 es a llamamos al al que mató que va la comedia para la comedia y ahora sí esto en la vida moderna y estar aquí sentado después del puente que yo no daba un duro porque hay viéseis porque sé que a que estamos a vuestra movidas pido un aplauso si hay Nati sí que quel apunta

Voz 3 14:44 ah vale

Voz 10 14:48 el Granadilla

Voz 1194 14:52 cascada en una favela

Voz 4 14:56 Fénix y el lema yo digo

Voz 1194 14:58 los sitios donde nunca he actores él nunca ha estado en una favela ni basta es por cierto una chica brasileña haberme la actuación sirve Station de preguntas su nombre me llamo Fabio de favela claro yo pensé como de favela como

Voz 4 15:13 no no pero igual que nosotros tenemos a fluir la mascota la favelas sí sí sí sí

Voz 0759 15:21 oye pues hablando de favelas a toda la gente del Viña Rock

Voz 4 15:27 hombre Kaká cariñoso si la gente que ha preguntado si no habéis visto mucha bandera de libro

Voz 0759 15:35 sí sí sí nos han hecho algún tributo que otro los conciertos así que muchísimas gracias a que hemos visto mucha foto podría haber hecho una sección entera de una vez

Voz 4 15:44 tras optar por trabajar por mandan para hacer acuse de recibo que siempre puesto y hacer un poquito de porque claro la promoción una cosa nos lleva a la otra tenemos que recordar que vamos a Guadalajara Albacete en junio que quedan muy pocas entradas que quedan los cuatro Price de Madrid que se están agotando y en la gira No somos mucho más Tour de dos mil dieciocho sí pero no va nada mal así que

Voz 0470 16:08 queremos agradecer también a la gente de Barcelona del fin de semana pasado iba a decir que que llenaron dos veces el Fórum que se gigante el ambiente que había allí era de poder de elecciones europeas bueno serán entera de mitin del dos mil nueve

Voz 1194 16:21 cinco escaños cinco escaños del Parlamento Europeo Bruselas no sé si hay más ambiente y esa noche buena

Voz 4 16:32 una provocación favor remo las cosas porque volvemos a los grandes clásicos e volvemos a gran

Voz 0759 16:39 de respuestas a raíz de una cosa que le paso a a Pedro Duque

Voz 4 16:44 Sabino pero creo que es un tío que ojo Castán el espacio ese tío sí sí sí sí Pedro Duque como estás sacando necesito saber qué es esto qué que saca una la tarjeta abono transporte

Voz 1194 16:58 a ir al espacio seis

Voz 4 17:00 hay gente de Madrid aquí hoy no te utilizáis esta movida

Voz 0470 17:03 es la el abono transportes de Madrid la tarjeta no

Voz 4 17:05 Morlán esa nueva a así que han quitado el metro la tarjeta monedero la tarjeta monedero pero

Voz 3 17:10 sí es

Voz 4 17:16 no

Voz 0759 17:20 bueno está la tarjeta que saca el aporte de Madrid que en teoría te vale para todo pero que es una chapuza impresionante porque por ejemplo cercanía no entran o hay líneas que tienes que pagar otra vez a tal Pedro Duque un tío que ha estado en el espacio que ha manejado la última tecnología

Voz 0470 17:37 la NASA e del ser humano sí sí

Voz 0759 17:39 quizá la NASA ahora en lo que irá en nuestro iPhone dentro de veinte

Voz 1194 17:43 claro pero lo que viene después de las mochilas

Voz 0759 17:45 hace Carmena un cohete de la comete entonces Pedro Duque el veinte de abril el de de año dice Metro de Madrid se mete en Twitter dice Metro Madrid nombra a Metro de Madrid dice tengo la tarjeta roja veo hay que enumera cosas soy soy cuando tengo la tarjeta roja segunda cosa he metido dinero bastante

Voz 3 18:09 hostia esto desde el punto de vista el castellano el habla como ya ya como la NASA pero del espacio exterior pues puede hacerlo

Voz 4 18:20 lo dije como en inglés sí M T no es bastante

Voz 0759 18:23 se ha metido dinero es igual

Voz 1194 18:26 el intento entrar en el aeropuerto

Voz 0759 18:29 la máquina me dice que tengo que meter otra vez dinero para el suplemento no les gusta el otro dinero que metí

Voz 3 18:38 acaba con un parque de indignación dice no viajar yo podría Pedro Duque poco que broma

Voz 4 18:47 es esta nueva Yala en poco la indignación

Voz 0470 18:50 paso el cachondeo la que te revienta Cifuentes

Voz 1194 18:53 o sea lo lo lo que ha entendido todo el mundo Pedro de Pedro Duque que este éxito

Voz 0759 18:59 además no es fácil y lo que han querido hacer

Voz 1194 19:02 como en Londres que no es fácil yo no lo entiendo pero bueno previsor me lo explica atrás

Voz 4 19:09 yo a los periódicos Haley yo José Pedro Duque estaba yo estoy a a encaja que pero efectivamente es hombre que ha estado

Voz 0470 19:16 lo encima de la atmósfera a esa tranquilidad en la ACB

Voz 4 19:19 no quita para salir de la atmósfera no tienes que pagar un euro el suplemento se gira

Voz 3 19:26 a él dando vueltas en el despacho espero que mi dinero

Voz 4 19:34 de hecho la gran respuesta primera viene por ahí que además fue la primera que le pusieron arroba Vicente al sesenta y cinco creyó muy conveniente decirle eso no te pasaban el transbordador espacial porque no hay respeto por nada todo esto nos da el pie para empezar con grandes respuestas

Voz 11 19:53 leer grandes respuestas que han pasado últimamente en la red de tiempo que no lo hacía se me me pongo ocho se te habrán acumulado no

Voz 0759 20:04 esto pasó el otro día cuando jugaba en el Madrid y el Sevilla Alavés jugándose su futuro con desigual fortuna Mariano Rajoy Brey en Chad

Voz 4 20:13 tiene vuestro presidente mejor

Voz 0759 20:16 cada día el de de más gente no sé pero bueno pasó la jornada puso el Sevilla casi lo consigue

Voz 11 20:27 una lástima vale puntos suspensivos a la madre

Voz 0759 20:34 a lo que arroba Pons CL consideró oportuno contestarle te va a votar tu puta madre

Voz 3 20:41 joe aquí no tiene nada que ver lo que está acusado de ser equidistante por eso es una respuesta ya hablo de fútbol eh

Voz 0759 20:51 esto pasó una de estas semanas que ha caído muchas tormentas cayeron

Voz 4 20:56 ya lo habrán dicho granizo en la zona

Voz 0759 20:59 Lucía y el usuario arroba SVK City colgó una flotilla o no lo típico Gross madre mía la que está cayendo aquí el cielo negro y tal instó está pasando mucho últimamente que hay una está pasando algo into llegan los medios de comunicación a tu tuit en este caso ABC de Sevilla buenas tardes le hizo el chaval

Voz 4 21:18 qué dice a veces Sevilla al usuario usual

Voz 0759 21:21 dice buenas tardes nos permite publicar tu imagen de la tormenta en ABC de Sevilla vale irá firmada con tu nombre la educación es un saludo a un saludo a la gente el abc serán sea lo que sea pero educación educación a tope a lo que el usuario esta Olano al Abc ni agua es decir que el ABC la público en Twitter a sí sí porque en Twitter sí que la puesto poder legal pero en la

Voz 4 21:53 B que zorros gorros vamos

Voz 0759 21:56 con Pepe Oneto tenemos en la cabeza Pepe

Voz 4 21:58 entonces lo más inquietante de España si te pones tonto la cortinilla esa melena rubia cayendo aquí que dices Pepe Oneto con sesenta y siete años AIS tal tío la sí sí aguantando el tirón en sí señor aguantando el cierto es que no le pille el viento tramontana ya quisiéramos llegar con ese pedazo e hijo eh

Voz 0759 22:17 esto bien comentaba la final de la Copa dijo por primera vez sea oído perfectamente el himno nacional la afición sevillista que ha tarareando el himno ahogado los pitos opinión de Pepe Oneto que estarían en su casa a lo que arroba Del Moral le responde poco por el pelillo le dice cambia de peluquería ley se sin venir a cuento claro ahí como falta del tuitero al periodista que pasa que el tuitero por la foto de perfil se pelo no tiene que

Voz 4 22:49 pues llegó arroba Esteban dejó por lo menos se puede es la doble vuelta

Voz 0759 22:56 esta faltos a ver vamos a acabar con dos menciones a a porque es muy duro ser Community Manager de parece un trabajo fácil todo el mundo plano yo podría ser comenzó a llevar las redes cuidado eh Ojo cuidado y cualquier muy socorro hay que hacer hay que ser luego claro no no caer en la ira no caer en

Voz 4 23:10 no calentar la gente te va a estar provocando

Voz 0759 23:13 todo el rato por ejemplo un día arroba ideal se levantó parece ser que tuvo algún lance en una oficina de correos que no les fue muy allá y optó por el Twitter para desahogarse imponer de una manera muy fina muy bien explicada me cago en mi puta existencia en los subnormal es de correos

Voz 4 23:29 el poder

Voz 0470 23:30 era usted de alegría ya le podían haber perdido un paquete

Voz 3 23:33 sin ni siquiera nombrar a Correos Correos se auto busca busca cosas cuando pierda

Voz 1194 23:42 muy bien porque Brit primero empieza a criticar a veces no me gusta que sea alguien que empieza así ya puede decir luego lo echa lo hago ya ella fue mi puta existente y por qué no dicen eso por ejemplo Rodrigo Rato con los representantes de los tribunales cago en mi puta existencia

Voz 3 24:02 es el mercado luego ya daría más de sí entrena así pues mira por lo menos

Voz 0759 24:14 Correos encontró asimismo se encontró ese tuit si yo tuvo la la la

Voz 4 24:20 sí sí de contestarle finamente caro

Voz 0759 24:22 sí hola Pau somos el SAC de Correos y desde aquí podemos ayudarte pero por favor utilizar un lenguaje más gentil o gracias

Voz 0470 24:30 la edad media de nuevo aquí dijo

Voz 0759 24:33 Doña Pau han puesto un poco en tu sitio a Pau es un lenguaje más plácido tú con una mentira lo que pudo efectivamente recoge hoy dejó me vais a comer los cojones

Voz 3 24:47 yo no sé que la han hecho Alfaro

Voz 1 24:50 algo algo

Voz 3 24:53 la dispuesto a recoger yo creo que hay algo ya personal

Voz 4 24:56 cartero ligado con alguien no dice si algo pasa espero correos no se viene abajo y de Pau no prestamos

Voz 0759 25:01 dice que no solicita

Voz 4 25:10 hombre claro sería un servicio de raro de correo puedes elegir paquete azul como nosotros los pues bueno

Voz 3 25:18 sí que lo prestan ese servicio de esos terrenos destacamos ya

Voz 0759 25:23 con la última mención también de un community manager corporativo al que admiramos realmente que es el de Cruzcampo

Voz 0470 25:28 poder está aguantando uno cero

Voz 0759 25:31 Nuestros esto ya es una cosa os a meterse con Cruzcampo es un casi a una

Voz 0470 25:35 sí sí de rancio están defendiendo lo muy bien los tutsis

Voz 0759 25:38 en Twitter los juega muy bien de hecho anuncia aquí nueva Cruzcampo especial esto pasó a principios de mes la cerveza especial de Cruzcampo como te quedas cara al chorreo de ETA por ejemplo uno a la arroba hace dos mil cinco Olivé mal horroroso meando de vacas sevillano

Voz 4 25:54 lo que faltó otro poner el sida es árido como como ha ocurrido a mí que a lo que Cruzcampo responde muy bien y con esto acabamos eso es mentira joder

Voz 3 26:09 el truco retórico Tristán el ensayo pero el tiene a tiro el voy

Voz 0470 26:18 el tercer puesto me Amal horroroso clase

Voz 4 26:20 sevillano indignación de Cruzcampo en mayúsculas eso es mentira algunas son de Cádiz

Voz 12 26:31 y ahora tiene un aplauso para cricket el cronista de la Villa

Voz 9 26:37 Juan Ignacio Delgado Alemany Granadilla de Abona mil novecientos setenta y tres con conocidos

Voz 3 27:01 a la hora de de los de a propósito de los de la broma de Rodrigo Rato sabes que es verdad

Voz 1194 27:08 es que cabe ya por un lado cada vez sorprende menos Antiqua Por otro lado caben los vamos Ma el el grado de desvergüenza en tener ante todos los casos de corrupción el PP saca que lo deje el mercado amigos la manera chulesca que se presenta lo de Cifuentes de no me voy me quedo

Voz 4 27:27 intuyo que la sesión de hoy de Ignatius

Voz 0470 27:29 ahí va a ser crítica política social

Voz 4 27:32 a las políticas sociales

Voz 0470 27:36 política social política social CRIT

Voz 4 27:39 la social política no te entiendo

Voz 0470 27:42 caminar de hoy hacer una crítica al sistema político o a una estructura social que deriva de ello

Voz 4 27:48 del Estado que emanan no digo si va por ahí porque bueno sí

Voz 3 27:53 te sorprende eh

Voz 1194 27:57 o te acuerdas también sea lo que estuvimos comentando en una de las actuaciones Barcelona que los quedamos que que yo hablando en el camerino que tenemos Tune momento no nos presentan con sede con todos ustedes ahora que que nadie por entretenernos hablando de esto si estuviera a punto de no estar allí cuando tú no presentaba tareas relegados por los pelos

Voz 4 28:16 lanzado diciendo que

Voz 1194 28:19 lo que es otra cosa que yo los Felipe sea a propósito era de Cifuentes ostias pues sí que es crítica política social

Voz 4 28:25 pero ahora en cuenta sobre lo está

Voz 1194 28:28 de hablándole de Cifuentes lo que le contestó Enrique Granados saque que Enrique Granados Granados porque ya estaba museos

Voz 4 28:35 Francisco Granados sí claro un compositor no soy Francisco que está en la cárcel por la cosita de Francisco García

Voz 1194 28:43 Enrique Granados era el músico ves cómo va Gilito que

Voz 3 28:50 fue el que le dijo porque

Voz 1194 28:51 eso polen que él está en la cárcel por todos los casos de corrupción que desveló y Cifuentes

Voz 0759 28:55 bueno de Dios dijo una frase que no están no es que deba cincuenta que Cifuentes no se encargo de que no se investigar actos y entonces eh Granados cuando ahora hay dos Cifuentes p'alante ha dicho cuando planes una venganza cava dos zanjas así la tuya y la de las tiendas de las personas que va ir a la cárcel un nivel de mafiosa

Voz 1194 29:15 la además el área no el nivel de navaja verismo el nivel de navaja abismo político del PP ya están altos que que lo flipa es muy Paqui es muy Paqui en realidad muy Paqui es muy antisistema en el fondo la actitud la acritud que tiene entonces a mí me parece gracioso chasis es el nivel que da el PP me parecía gracioso el nivel de desvergüenza me parece gracioso ciudadanos que también lucha por cubrir ese espacio político de la derecha lo flipa encogiendo hostias es que no llegamos a nivel

Voz 3 29:47 entonces me pareció graciosa

Voz 1194 29:50 la la comparan la analogía entre el PP y Ciudadanos entonces escribí me gusta imaginarme la relación política que hay entre el PP y Ciudadanos como la relación familiar que hay entre Luis Bárcenas hizo hijo Guillermo el cantante de Taburete

Voz 3 30:03 como el padre

Voz 1194 30:07 el hijo que llega con un estilo nuevo el padre padre LIC el hijo al padre padre de la corrupción política padre es el padre del alijo

Voz 4 30:21 cuando tú me dice él

Voz 1194 30:24 el paga al al hijo duro las canciones para que para que las quinceañeras hemos en las bragas niño le dice el padre al hijo muchísimo claro el hecho Ankara una cosa y el padre el echan cara otra entonces seguir seguir tirando del hilo en plan un riff en plan un riff modelos Ritter y narramos repetitivo de tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan sonoros esto ha querido vamos a tirar del hilo ya era otra me gusta imaginarme la razón política que hay entre el PP y Ciudadanos como la relación que hay entre una gran banda de rock y una banda tributo a esa gran banda de rock las canciones son iguales pero no hay ni sexo ni droga ni rock'n'roll seguí tirando el y me gusta imaginarme darle opción política que hay entre el ciudadano como la relación que hay entre esos dos hermanos que era el hermano mayor que fue en su día un adolescente conflictivo y rebeldes el hermano menor que todos deseaban que hubiera sido niña se quedaba en casa cuidando la huelga

Voz 3 31:26 sí

Voz 1194 31:31 la relación política entre el PP ciudadana como la relación de hermanos que hay entre Cruise irá este Hoffman en Reims

Voz 3 31:39 que no que no

Voz 1194 31:41 la bonita no lo que pasa es que yo no sabría quiénes que da fijó me lo utilizaba a Dustin Hoffman Tom Cruise que utilizaban para llevárselo a los casinos tenías habilidad con los número Nicolás matemática claro ganaba dinero como yendo el tío gana dinero pero los completo me gusta ellos me gusta imaginarme la relación

Voz 0470 32:07 en una tarde con eso

Voz 1194 32:10 Nacho te lo juro me pasé yo como había que el Madrid estaba ganando digo pues

Voz 3 32:14 has hombre si si hubiera ganado el Bayern de Munich pactar yo escribí de política que te dan

Voz 1194 32:24 es como la relación que hay entre esta estás a lo mejor es un poquito más no sé cómo en la relación que hay entre el grupo de Chicos del Pueblo el chico de las mira Argentina pasar todos los veranos y los chico el pueblo lo lleva la discoteca subía Lohan borracha primeras en su vida y una chica del pueblo por primera vez en subir a lo chico del pueblo le enseñan a pescar la lencería en hacer una hoguera la noche de San Juan en la playa vuelve a follar con latigazos pero ya pero ya sin condón ese es el mejor verano subida su en la ciudad seas abogado y meter en la cárcel por traficantes maltratador a un chicos del pueblo

Voz 10 33:03 lo no la la historia que se repite

Voz 1194 33:11 casi siempre los chicos que le ayudaron a pasar el mejor verano subida pero claro luego él claro en la ciudad prosperó que llegó a ser abogó imbatido en la cárcel claro a estos chicos por

Voz 4 33:22 lo acaban de afilado traficante ya la chica con la que

Voz 1194 33:25 esta vez les entregó porque tomarán

Voz 3 33:31 el último el último

Voz 0470 33:33 este este anteriores está muy bien crees que a nivel con media el siguiente más superada

Voz 1194 33:37 es que el siguiente me tengo la ayuda de un vídeo entonces como para rematarlo adivinar quién es que creo

Voz 0470 33:43 entre como subir temporalmente interiorizado ya

Voz 1194 33:46 conozco que llega muy despistado con esto pero poco a poco va comiendo terreno para algún día José estará bien notas que además ahora tiene una publicidad que policía anunció el parque de atracciones cada cosa no te lo voy a perdonar en mi puta bien cada cosa que hace meses para más de mi hijo tú sabes la vergüenza a mí sólo me dice que José Mota magros se que yo sino que vamos cambiando con la calle Ibeas José Mota anunciando mira Fatah el parque del racionamiento José Mota sabe soy un padre separado y me está jodido la puta vida

Voz 4 34:25 no quiero que sea más guay que yo todo denuncia cosas súper Palocci Guille José Mota te trae de nuevo el polo Flash

Voz 1194 34:33 entonces también tiene que ver con un padre y un hijo la relación entre el último ejemplo que voy a poner me gusta imaginarme la relación política que hay entre el PP y Ciudadanos como la relación que hay de a ver quién es más Flaquer

Voz 3 34:46 entre Julio Iglesias Henry King les dejó a viejo

Voz 1194 34:51 el esto ya termino Jay un vídeo Julio Iglesias que díganme ustedes si en esa no es si se puede sacar la analogía la actitud que tiene el PP respecto a ciudadanos vale sólo dos veces el papelón que Iglesias

Voz 13 35:04 que ya lo se corresponsal de la cadena Telemundo mi pregunta es doce me permitió la primera es que hace un momento mencionaba que su hijo Enrique finalmente ha seguido de alguna manera sus pasos en cuanto a la vida amorosa se refiere

Voz 14 35:18 el matrimonio de hablar llevas leído avispas yo he sido un campeón perdón corrí como ya que esto quitándose dijo que mejor que yo pero lo de no había nada

Voz 0470 35:36 diré el tengas vergüenza pero momento pero la periodista le pregunta si ha seguido su paso en en la en la vida amorosa y entreguen las la la risa de futuro

Voz 3 35:50 en la calle en la sede del PP imagino así que vienen los ciudadanos vamos a terminar con la corrupción Nolis daba una copa de coñac

Voz 4 36:05 claro claro

Voz 3 36:09 no a la pregunta

Voz 4 36:12 oye joe pero ayunos sección de analogías sí pero la técnica del Rif cabe incorporó más más cosas del rock a la al programa Hernández ha sido un Riis así un riff tu sección de hoy sí Riis canónico

Voz 1194 36:26 rizar el rizo sacarle punta ya encontrar petróleo cómico

Voz 4 36:32 como ha metido Petrov metí petrolera perfecto porque mi enhorabuena

Voz 15 38:01 todos los escuchando shock muy honda de choque de Black Light íbamos a una Review no

Voz 4 38:10 a pesar de que ya ya están voy no de primeras no sí pero no si la pregunta me gusta sí pero pero me da igual que hay cosas que te gustan pero que te dan igual de Utah sí pero me da igual si eso

Voz 3 38:29 sí sí que me gusta músicos ha habido siempre lo que se necesita talento te lo juro el virtuosismo ya no va a ningún lado me jode me jode que la titula el onda de choque Xavi y el nuevo a ella

Voz 0470 38:49 marea negra marea negra musical musicales

Voz 3 38:52 ente si te fijas lo que pretenden es crear el efecto de onda de choque si alguien del grupo ha dicho y no los entienden como a llamar la canción que porque el acto musical que me temo pero para que se entienda más baja que la gente sepa que es una onda de choque para entonces es que luego a gente por tocar quiero defender esta idea de que de que hay cosas que te pueden gustar igual este es el caso ese es el caso de tanto notas por tanto lo voy a dar como me gusta pues nada igual claro cincuenta junto a nuestro líder

Voz 4 39:22 Juan Ignacio es como lo que el viento se llevó vale

Voz 3 39:25 tuvo muchos conozcan lo puedo apreciar lo puedo comprender pero me da igual la sala que otra nota ser veinticinco pero claro es verdad mejor cincuenta cincuenta cero es como que te importa enmendar fiarlo cincuenta una nota mediocre lo que le corresponde estabas

Voz 4 39:42 otros cincuenta llevarla hay en Florida siguen activos y en activo creo que si estos son de dos mil cinco a mí

Voz 3 39:47 Varela han vestidos de negro también hostia puede ser Roberto venga vamos a ver ha tomado vestidos todos de negro chico Porxinos entiende no vamos a llamarlo marea negra

Voz 4 40:01 como en cincuenta habla de la vida moderna

Voz 0470 40:05 es creer que un Glory Hole son los estigmas de Jesucristo

Voz 5 40:09 el Loris pero Pretrarca Cano porque era porque creemos tornillos

Voz 4 40:21 era el único que lo ha entendido

Voz 3 40:26 eh

Voz 4 40:26 todo el mundo riéndose que que es lo gracioso pero Jesucristo no vive

Voz 1194 40:31 no

Voz 4 40:33 esta ha sido notificado ya Burgos Ciudadanos ha enviado esta definición es Burgos ciudad así que hacemos un día más que hayan vuelto a ver aquí no estén en su finca de gente con dinero

Voz 0470 40:44 así que pido un aplauso para que que en la vida moderna

Voz 4 40:46 tirados

Voz 10 40:47 algo sí salmantino la comedia y el rock

Voz 12 40:51 una planta para el final sobre la polvareda