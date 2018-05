Sergio Vila-Sanjuán: “El ‘bullying’ te marca para siempre”

Voz 2

01:46

bueno ellos sufrió un poquito de hecho yo hay un personaje que se llama Pitágoras que es un apodo que sacaba muy buenas notas en algún momento me habían puesto este apodo pero no lo mío era poco relevante respecto a otras cosas que vi y sobre todo que vi y que luego con los años pensé esto lo tendría que haber denunciado no tenías que haber anunciado porque eran situaciones digamos intolerables no lo que pasa que en aquella época no se denunciaba todo esto colegios donde que yo iba que eran una cierta mística todo el mundo tenía que ser machote de duro aguantar los pobres que eran frágiles por distintas razones no porque venían de un estrato social más humilde o por un tema de homofobia directamente con este tipo que se les machacado no yo esto lo bien otros a lo largo de los años le he dado muchas vueltas a este asuntos sí pienso nombre tendríamos que ha plantado más cara no todos y solidarizarme Fornas