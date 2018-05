Sandra pide ayuda para encontrar el audífono que su hermana perdió hace unso días

Voz 0313 00:00 eh sabéis que está de moda en concepto y la economía colaborativa que se aplica para para muchos proyectos de este nuevo mundo digital y tecnológico fin compartir gastos compartir proyectos y demás qué os parece si lo trasladamos a otros ámbitos iba a poner un ejemplo a través de un mensaje de de Twitter que dice así hola a mi hermana con síndrome de Down el domingo se le perdió un audífono por pasaje delirios entre calle primavera hay calles fontaneros

Voz 1 00:26 aún no está terminado ni de pagar hilo necesita sino no escucha ocasionada sabríais vosotros salgo gracias por todo

Voz 2 00:36 saldrá González buenas tardes hola buenas tardes buenas Sandra bienvenida La Ventana divisa en Granada verdad cuando cuando se perdió el audífono y cómo fue eso cuéntanos a ver

Voz 3 00:45 pues nada se perdió el domingo por la mañana en un tramo de cincuenta metros

Voz 4 00:50 ostras aquí

Voz 3 00:53 una cosa rara como te animas

Voz 2 00:55 a colgarlo en Twitter

Voz 3 00:57 pues bueno viendo que la gente que al final colabora bastante bueno pues lo mandé a la policía locas y evita ir a un grande llamamiento haya hubo mucho recluir mientras la verdad es que ha llegado a muchísimos sitio

Voz 0313 01:16 pero han pasado tres días sin tener noticias au todavía no

Voz 3 01:19 no no voy llamado a objetos perdidos de la Policía toca ir no no no han llevado nada

Voz 2 01:26 si alguien está escuchando la radio hoy hiló ha encontrado o

Voz 0313 01:30 entra en cualquier momento que tiene que hacer dónde debe dejarlo

Voz 3 01:33 pues el objetos perdida en oficiado casi yo estoy en contacto con ellos vaya

Voz 0313 01:39 oye Sandra que tú cuentas que tu hermano tiene síndrome de Down Iquique que dice que dice ella desde desde la pérdida

Voz 3 01:45 pues mira la verdad es que había costó muchísimo los pusiera porque nos acostumbraba yo no hace un año un año y ahora ya no puede estar sin ellos puesto que ella se da cuenta que no que no escucha prácticamente calcinada no entonces ella toda la mañana se levanta y lo primero que le dije a mi madre melón no si claro está un poco perdida Cars normas porque solamente

Voz 2 02:18 bueno

Voz 3 02:19 sí es encima de todo quizás perdido esconden que

Voz 2 02:23 a lo mejor escuchaba cuánto cuánto cuesta un cacharrito de estos cuánto cuesta Sandra

Voz 3 02:29 podría bromas a una o dos mil euros cada uno

Voz 2 02:31 no sé a cuatro mil en total ilícita que lo que lo estáis pagando todavía

Voz 3 02:36 que ese es el tema que mi madre pensionista o ir para no está la cosa como para desembolsar dinero a la vez no entonces fue bueno pues ya pagó un poquito al principio porque luego para todo para todos los meses ir pagando poco a poco Iker no lo que era para que no tiene un menos de un año

Voz 5 03:00 Sandra la gente se ha volcado contigo en Twitter se creo que estas desde desde el domingo agradeciendo te han ofrecido a alguien el audífono antiguo de su madre la gente te daba consejos no no sé supongo que te habrá sorprendido

Voz 3 03:14 yo la verdad que sí la verdad es que llevo ya mucho tiempo la cuenta no pero no lo no lo he buscado y fue lo que fue ayer cuando decidí ponerlo que sí ayer una él no pero que que nada que no llevo casi nada usando Twitter y la verdad es que sí impresionante toda la gente que se ha volcado no

Voz 0313 03:40 pero usted historias así torear reconforta mucho Sandra dentro de joder la desgracia de haber perdido algo tan valioso como como este audífono de tu hermana estas esta reacción de la gente moco al menos gratifica no

Voz 3 03:52 hombre yo sigo vamos yo de estoy diciendo que bueno que hay mucha gente buena que hay mucha gente buena hay

Voz 6 03:59 sí objetos perdidos que os han dicho son objetos por ejemplo que se suelen encontrar o que se dejan por ahí abandonados que la gente si los encuentra dos a esa oficina

Voz 3 04:08 sabes lo que pasa que el problema de esta es que sillón me encuentro un aparatito de esto sé que a la persona que estaba perdido

Voz 2 04:17 se lo están necesitando no

Voz 3 04:20 Louis no se me ocurre revenderlos no pero me han dicho hoy que es muy común tal lo porque se adapta a la parte que está dentro de lo hizo hilo otro a Rajoy vino puede ser que no porque es muy importante que los doce aún vamos que se han comprado a la vez que sea de la misma marca y todo eso no pero que hay mucha gente que lo revenden entonces es en vez de comprarlo por dos mil euros lo quieres comprar doscientos fue lo mismo cosas

Voz 2 04:54 no no no no lo hubiera imaginado nunca nunca no lo hubiera imaginado nunca

Voz 3 04:58 hay otra especie de mercado no entonces

Voz 0313 05:02 ojalá esté escuchando la radio algún responsable de alguna empresa fabricante el lugar de solidarizarse con vosotras por Twitter y dueños de uno regale los directamente que tampoco debe ser tanto tanto esfuerzo no y con la historia que estás contando de verdad que me parece que qué sería un gesto sabían detalle fantástico por su parte bronce

Voz 3 05:23 estaría estaría muy bien que estaría estupendo y de una cosa que no sube él no se subvencionar nada no oí en el caso de que que son doy es que casi no escuchado esa es con ello hoy tenemos problemas para que no dejó no escuché en el momento no

Voz 0313 05:42 es que hace va al cole va a algún centro así especial o algo

Voz 3 05:45 va al cole todo ahora lleva ellas desde que era pequeña está yendo te cincuenta años ya está yendo al colegio a la Purísima aunque sea para el niño que tenía de mí ya no le allí hace su mano quiere mucho esta habló con ella a quemó fiestas era sí la verdad es que si esa es su mundo la verdad es que está muy entretenida porque en casa todo el día sería de locos que tiene una vitalidad que no veas

Voz 0313 06:17 ya ya ya ya la peli de Javier Fesser campeones a todavía no

Voz 3 06:21 no es que el problema es que es que no saben de tiene oído y la vista también las perdida entonces yo recuerdo imposible de venía la llevado al cine yo yo allá sobre todo con mi niña no va al cine de Hollywood ha llevado a no presta ahora en doce Si sin siquiera lo podría haber en condiciones

Voz 7 06:45 bueno Sandro oye