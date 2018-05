José Manuel Gómez Benítez: “El problema político era secundario: había que evitar más muertes”

Voz 1984

00:00

negociar con quiénes cargan muchas muertes en sus espaldas supone una gran violencia moral ver sus caras de cerca intentar ponerse en su lugar para así poder extraer lo más posible en una negociación sin traspasar las líneas rojas argumentar frente al lenguaje de la violencia vista de cerca superar momentos de tensión extrema y amenazas terribles sin que la negociación se rompiera durante mucho tiempo mucho tiempo sin matar por tanto supone tal violencia moral interna que requirió un control emocional extenuante conseguimos que estuvieran mucho tiempo sin matar y sin secuestrar sentamos las bases para su desaparición pero no pudimos evitar que desde que se rompió la negociación hasta ahora hayan asesinado a once personas más once muertes y el dolor de sus familiares que intentamos evitar pero no pudimos si me hubieran preguntado en el primer minuto porque acepten negociar con ETA en nombre del Gobierno habría contestado sin dudar que para intentar evitar más víctimas y el dolor de sus familiares lo que pasa es que los atentados terroristas son además algo que afecta muy dramáticamente a la convivencia en sociedad importante algo que junto a la vía policial tiene que intentar ser resuelto desde la política cuyo objeto es precisamente ese favorecer la convivencia social eh pero este problema político fue para mí secundario lo fundamental fue intentar evitar más muertes y más dolor para mi fue una misión de alto contenido moral además de un servicio al Estado