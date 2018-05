Testimonios del acoso escolar

Voz 0313 00:00 Marta Fernández buenas tardes al bienvenida en La Ventana cómo estás sálvese quién es esta canción pues no esta canción la compuso un señor norteamericano negro muy grandote que se llama Cary Cary Touré la compuso a su hija que quien tenía toda la pinta de sufrir este problema no iré dice la letra la canción si se quiere de a ti misma pierde a ti mismo ves hoy hermosas hoy inteligente hablarte a ti mismo como alguien a quien quieres bueno lo la compuso así en una iniciativa particular ya tenido un montón de de visualizaciones ha convertido se convirtió de hecho en una especie de himno de de de de rap contra el el bullying no bueno bueno contra el acoso escolar que esto de las palabras del artículo de la profesora hoy es muy intenso

Voz 1512 00:40 es importante tener un himno y lo que tú decías al principio poder hablar de ello y poder dar voz a todos esos que sienten el acoso en clase es que cualquiera que piense en sus años de colegio si recuerda o haber sufrido esto o haberlo visto y haber callado por no caer en lo que estoy decías en ser un deseo actuando la valentía está precisamente en decir éste que es más alto o más grande más fuerte se está aprovechando de los que no lo somos

Voz 1 01:07 Alberto Sánchez buenas tardes compañera al bueno está vemos a los oyentes los canales que tienen de redes sociales para ponerse en contacto y que les pedimos

Voz 0313 01:13 que hablen con la etiqueta Stop bullying

Voz 2 01:15 sí a través de Twitter también cualquier comentario dentro de nuestra página de Facebook sobre si lo habéis vivido lo habéis sufrido

Voz 0313 01:21 cerca el teléfono nueve cero dos catorce sesenta sesenta claro cuando hablamos de acoso escolar exactamente de qué estamos hablando pues el cosas como estas

Voz 3 01:29 cuando iba al colegio ya existía aburrirme yo tenía una compañera que otra de Mis compañeras la hacía la vida imposible la perseguía la acosada la llamaba a la puerta era un temor la que el detenido horrible si le hacían regalos lo quitaba la atemorizada

Voz 4 01:51 no me decían y estudiar no me apetecía hacer nada me gustaba quedarme en casa y cada vez que salía lo era conseguir un ratito de mí y me iba yo luego Al-Kassar IV tranquilizaba más que eso yo no

Voz 5 02:04 abierta bueno pues fue desde el primer momento fue acosado brutalmente el resto de los alumnos pues dice bueno a mí que no me toque lo que hacen en día apoyar a la víctima por supuesto ni decir nada en la vida totalmente son comparte lo hacen en grupo y así mi hermano siempre recuerda calor nombres hay que ver que nunca me han llamado fin para pedirme perdón porque él tenía catorce años de edad catorce quince años especialmente una da muy muy conflictiva

Voz 6 02:36 en el en el tema de de la

Voz 7 02:38 pues sufría acoso escolar es muy difícil de detectar los niños intentaban intentaran ocultarlo porque tienen miedo a hacerlo están amenazados es lo que lo que le pasó a mi hijo me eh

Voz 8 02:51 hay diario nosotros desde que nos levantamos por la mañana en hija Sara hacían Instituto una rutina que tenemos es a dónde estás en el metro ha llegado ya al instituto ya estoy dentro ese es el día a día de nuestra hija es vivir con miedo

Voz 1036 03:08 alerta las veinticuatro horas del día bueno algunas veces se me ocurría abrí la boca intentaba colaborar con las conversaciones que tenían ellos y a una de ellas pues uno de mis compañeros por llamarlo de alguna forma decidió lanzar me un cuchillo que afortunadamente fíjate lo que digo me dio en la cuenca el ojo ojo que si no hoy pues habría perdido un ojo acabe siendo el marginado de clase y al que todo le ponían la muletilla

Voz 0313 03:30 cuando hablamos ya acoso escolar hablamos de este tipo de de situaciones no no son cosas de niños no lo podemos ventilar con una frase tan hueca tan tan tonta como ésta y como esta tarde hemos perdido a los oyentes de La Ventana que no cuenten sus historias lo vamos a escucharles ya desde Albacete Mari Trini buenas tardes

Voz 9 03:46 hola buenas tardes bienvenida Mari Trini qué tal es

Voz 0313 03:49 su historia un hijo de catorce años acosado durante año y pico verdad

Voz 7 03:54 bueno tú ha gozado el año pasado en el tengo Compañía de María de Albacete el problema va más allá porque gracias a Dios está la querella admitida en el juzgado sí que es cierto que yo soy inocente y sí que es cierto que debemos como docente debemos educar a los niños para que esto no ser no repito para que esto no no suceda el problema es que el centro no solamente que no actuó sino que que permitió que esto ocurriese sin imponer ninguna sanción a nadie con lo cual los niños se volvieron se volvieron aún aún mucho más los recibos no solamente eso sino que además el equipo directivo encerró a mi hijo con un despacho en varias ocasiones obligarle a decir que es mentira llevo con una lucha intensa desde hace un año y pico con esto para que para que la Administración algo he denunciado el Colegio Compañía de María la ACT al jefe de estudios orientador director el inspector de Educación el cual ni siquiera se presentó el centro se lo suplico que le suplica que por favor se por el centro escolar para ver qué estaba ocurriendo con mi hijo siquiera se pasó por el centro sabe que no no lo no lo consideró oportuno

Voz 0313 04:57 me chirría muchísimo usted es profesora y lo sabe hace años que hace años igual no pero ahora existen protocolos existen en de modos de actuar que están perfectamente en fin explicitado instruidos de cuando se detecta se olfativa que puede haber algo que tiene que hacer el colegio porque estamos poniendo el foco en los alumnos sean agredidos agresores pero claro el el el colegio tiene toda la responsabilidad no entiendo esto que me está contando de verdad es terrible

Voz 7 05:22 pero el centro no quería ir de protocolo yo les digo que por favor tienen que abrirlo porque no querían abrirlo cuando por fin consigo que lo abran diciéndoles que voy a Inspección Educativa de F uno presentó intención educativa porque veo que nadie hace nada y nadie hace nada a los III no estaban informados todo seguía igual el crío pasado mucho peor porque encima echaría Zhivago o y lo había confesado estaban haciendo con lo cual las agresiones fueron mucho más fuertes tanto técnicas como psíquicas aunque te puedo asegurar que son mucho peores la la psicológicas que la física hace calcado en esta inspector de Educación cine llegó a reconocer que era un caso grave de acoso pero que se centro no era valiente de Inspección Educativa no podía hacer nada yo me echó las manos a la cabeza como que la Inspección Educativa no puede hacer más para que estamos me he reunido con el director provincial de Albacete me he reunido con el consejero estoy pidiendo por aquí decía aquí os pido ayuda para que por favor me Hacienda estoy pidiendo desde hace dos o tres meses en una entrevista con el presidente de Castilla La Mancha con con el llano Page y algunos no me han concedido porque no no como docente no me puedo explicar cómo el una educativa tapa este tipo de cosas encubre este tipo de cosas y permite que su opción educativa no ponga manos en el asunto es tan grave que mi hijo tuvo que dejar de asistir al centro una y pico

Voz 0313 06:33 está en otro colegio ahora

Voz 7 06:35 hombre por supuesto pero el año pasado el año pasado tuvo que dejar de asistir al centro yo lo tuve en el en mi despacho en el plazo de la Jefatura sobrios en una mesa y mis compañeros me ayudaban a aplicar las matemáticas o explicarle la lengua porque porque no podía ir al colegio la Inspección educativa lo sabía sino sonada Se ve que es que hay que ser valiente para hacer algo pues debe aquí a que a que esto no se repita primero como padre ya digo que los niños son niños y por supuesto que no tienen que hacerlo pero el problema tan grande es que si los adultos no les decimos a los niños que eso no se hace los críos no piensan que esté bien de hecho a mi hijo le llegan a mandar un augurio donde esos mismos niños le dicen que ellos saben lo ha pasado muy mal pero que no creen que viene a ser bullying porque no se suicidaba esto esto es esto es estoy muy esta es la problemática que el tema centro acompañada de María de Albacete se está trabajando la lectura que hacen los críos de este de este de esta situación es que como mi hijo no se llega a su ciudad gracias adiós en habido Boonen

Voz 0313 07:32 bueno

Voz 7 07:34 permite entonces desde aquí desde aquí pido ayuda a que a que esto no vuelva a repetir

Voz 1512 07:39 misma gracias por llamarnos el jueves Furia de verdad porque además se produce una lógica perversa ignora el colegio al que iba el hijo de Mari Trini por la cual a veces en los colegios piensan que hacer público que hay un caso de acoso grave en su centro va a dañar la reputación del colegio y por eso lo van tapando pero no sean es lo que araña realmente la reputación Legio es eso es que guardan silencio que miren a otro lado me cubran a los acosadores eso es lo que no se puede hacer

Voz 2 08:06 Fran dice siempre en esta vida hubo manadas fui víctima vivo en un pueblo de después de treinta años han pasado ya treinta años

Voz 0313 08:12 a alguno lo sigo viendo mirando con

Voz 2 08:15 preparo hígado hablarlo abiertamente pero ellos lo minimiza

Voz 0313 08:18 desde Alicante Rosario buenas tardes

Voz 7 08:21 hola buenas tardes Rosario tal como eso miran pues nada mira encadenada poder hablar con vosotros mi caso sucedió hace treinta y siete años

Voz 0313 08:30 eh

Voz 7 08:31 ha no te estoy hablando de antes no ícono me ha llamado tú esta mañana a tu compañera porque yo hace ya mucho tiempo que no no pienso en lo sucedido

Voz 0313 08:40 sí

Voz 7 08:40 pues me ha venido todo lamente no yo me situaciones yo estaba en una academia privada finalizando recibe era lo último año DGB entonces digamos que por un buen número de chavales es la clase éramos chicos y chicas no a las tres de la tarde cuando entrábamos al centro explicó lo que sucedía ponían todos en en hilera y conforme intentaba pasar hacia el centro me decían en voz alta Sadr Geron todo sola todos los días de la semana que tiene que ir a clase entonces bueno a cualquiera que dentro de plagio también comentarios hirientes bueno incluso en una de las ocasiones donante de la profesora una de las profesoras presenció esto hizo como que no había escuchado nada entonces sí que es verdad porque sólo se lo que pasa es que no lo puede justificar porque era de forma sutil que las órdenes venían por parte del director

Voz 0313 09:36 ya

Voz 7 09:37 mi madre un día viendo lo que me estaba haciendo porque yo llegaba al a la conclusión a la que llegue porque solamente lo sabían y madre ni padre se lo comenté a nadie y entonces le dije a mi madre ha pasado ya había había un poquito más tarde a clase para evitar esa situación violenta en medio de la calle entonces el director quiera también nos nos daba clase en me castiga sería pues por haber llegado tarde y entonces mi madre coge va a hablar con él y se explica el motivo por el cual yo llegaba tarde las me explica lo que estaba sucediendo este señor no solamente no toma cartas en el asunto sino que le dice que yo estoy obligada a llegaran no dormí mal me dice bueno pero usted no comprende la situación que está atravesando mi hija que no se comprende el porqué de este señor pues nada que yo tenía restar a las tres osea incluso figúrate yo me yo me pasé toda todo el año con todo el año en esa en esa circunstancia

Voz 0313 10:33 Roswell ese ese episodio y le dejó huella durante mucho tiempo

Voz 7 10:40 sí vamos a ver bueno yo te explico demasiado a salir porque cuando hacía el Instituto yo me había sido abierto a mí me parece una maravilla en el sentido de que los profesores me trataban con normalidad los alumnos que me llevaba no normal con todo el mundo me pareció que yo entraba Moon la sensación de amargura que yo pasé ahí no se lo deseo a nadie es más hablo puedo verbalizar pero hubo épocas en las que yo lo hablaba con mi madre porque mi madre pues la valentía de poder al centro Mi padre por lo que sea un hombre bajo la pasado más Instituo no no puedo no puedo reprocharle pero fue mi madre la que en ese momento salió por así decirlo en mi defensa y con la única cosa no podían siquiera euro a realizarlo con mi madre se ponía a llorar directamente me pasó pasado años y años yo ahora mismo no puedo estar contando pero yo te aseguro que ha habido momentos a mi vida aquí es que ilegalizarlo sea directamente una congoja porque claro yo decía sin ningún tipo de emotivo sin ningún porque tener de estar atravesando suficientes claro lo que siempre decimos somos somos críos tres de catorce años entonces lo pasas muy mal animado sobre todo viendo que el director de ese centro no tomo yo no es que no tomara cartas en en asuntos que las hordas de porque el comportamiento a la actitud de la profesora anclaje conforme retiró las abajo la hay tal es que eran órdenes las que restituyan la sensación de impotencia del dolor y de rabia si queda éramos

Voz 9 12:09 mi hijo no me extraña Rosario gracias pero sólo si de Maher habían salí gracias

Voz 0313 12:15 ahora gracias por asomarse a la ventana para contarlo e de verdad gracia después de tanto tiempo además de mi ahora escuchándole lanzamos la desprotección claro y lástima