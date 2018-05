Estartapeando: mentorizaje para futuras científicas

Voz 1 00:00 y apoyando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio pesa cerca crezca Cadena SER

Voz 1762 00:20 llegamos al momento de hablar de empresas Rafa Bernardo buenas noches buenas noches buena una empresa que se dedica al mundo de los eventos en concreto atender las necesidades de los que quieren organizar un acontecimiento de alcance y esas necesidades e incluyen pues pues casi de todo Gonzalo Fernández cofundador y CEO de célebres buenas noches buenas noches encantado de estar aquí con vosotros celebren es una plataforma online que ayuda a organizar eventos pero cómo se traslada esto en la práctica Cases a Kamen

Voz 1100 00:43 te lo que hacemos es conectar clientes usuarios con con empresas clientes que necesitan cualquier servicio para organizar su boda su evento empresa Ferias congresos cumpleaños cubrimos todo el espectro de de celebraciones o eventos de de empresa ese puedan organizar

Voz 1762 01:05 qué ventaja tiene contactar con vosotros frente a organizarse uno mismo el evento

Voz 1100 01:08 nosotros las la aventaja o la propuesta valor que hacemos a nuestros usuarios es que ahorrarán tiempo y dinero ellos nos dicen lo que necesitan el servicio au servicios que que necesitan o espacio que necesitan tipo espacio para para su evento celebración nosotros les facilitamos cuatro presupuestos específicos de ese servicio en esa zona o de ese tipo de espacio en en la zona en la que lo necesitan de esta forma no tienen que estar navegando buscando pidiendo presupuestos en múltiples canales sino que en un solo proceso que dura treinta segundos completan ese ese formulario y les les facilitamos esas cuatro opciones de precio luego completamos esta propuesta valor con sistema de valoraciones tipo Trip Advisor donde los usuarios a su vez valoran a los profesionales que que han contratado tras de la plataforma tal forma que los futuros usuarios pueden disponer de información cualitativa sobre la calidad de de estas empresas

Voz 1762 02:07 sí eso que países de eventos corporativos esta cumpleaños tendréis que tener un abanico de servicios amplio cuantas posibilidades ofrece Elsa a vuestros clientes

Voz 1100 02:15 tenemos ahora mismo más de ciento cincuenta tipos de servicios y cubrimos servicios de catering fotografía y vídeo todo tipo espacios restaurantes hoteles espacios singulares fincas palacios

Voz 4 02:29 y y servicios tipo bandas de música para música en directo ya has dj's animación infantil alquiler de mobiliario urbano podría

Voz 5 02:40 estar toda la entrevista enumerando de hasta ciento cincuenta tipos de servicio

Voz 1762 02:44 cuando ponéis en marcha vuestro negocio que opta a este sector

Voz 1100 02:47 ya empezamos en mayo del dos mil dieciséis ahora ahora hacemos justo nuestro segundo aniversario celebren surge porque vemos que hay una necesidad no resuelta y de poder hacer este proceso de una forma mucho más eficiente imagínate por ejemplo unos novios que se casan contratan hasta diez quince veinte servicios

Voz 5 03:09 en la era que nos ha tocado vivir el te

Voz 1100 03:11 pues un recurso escaso hicimos una oportunidad de aplicar este modelo que ya esa se aplica en otros sectores y otros países justo a este sector porque veíamos que puede aportar mucho a al usuario no también lo que hacemos de esta manera es aportar mucho a nuestra red de de de Partners no tenemos siete mil empresas profesionales registrados ya en la plataforma que continuamente de una forma continua están generando negocio están captando clientes potenciales para bueno para

Voz 1762 03:43 para hacer crecer sus negocios seguro que los dos años que lleva en marcha os han llegado peticiones de lo más curioso cual este vienen ahora mismo en la cabeza

Voz 1100 03:50 ahora haremos gestiona en estos dos primeros años son más más de dieciocho mil solicitudes de de presupuestos para distintos eventos mucha gente hace una solicitud específica con servicio específico y otras personas hacen varias solicitudes de varios servicios es una de los valores añadidos que que ofrecemos eh

Voz 5 04:10 la entrada de todo pues servicios muy estándar que entrar todos los días y luego cosas que que nos llama la atención que me inspiraron por ejemplo una una Wedding Planell para organizar una boda hawaiana en Madrid no hay tanto un mar y tal no os han pedido un avión privado para llevar a los invitados de una boda a Bahamas pedido un cantante para animar a los empleados de una empresa la vuelta después de vacaciones no Nos han pedido esto esto nos lo pide mucho no paseos en globo para todo tipo de temas románticos desde Valentín pedir la mano a a la a la prometida celebrar cumpleaños hace poco entre una cosa curiosa que que necesitaban treinta farolas antiguas para hacer una grabación de un vídeo en un espacio tal no nos han pedido también recientemente un un espacio que tenía que cumplen las características particulares porque era para presentar una PP de mascotas iban a invitar a cientos de usuarios con sus mascotas es un espacio especial que tuve una zona amplia zona al aire libre muy amplia para para coger esto no un cheque domicilio para celebrar una cena romántica en una azotea bueno que cada uno con sus ideas locas pero pero hay muchas cosas muy curiosas que nos piden a diario

Voz 1762 05:26 Gonzalo Fernández cofundador y CEO de celebres muchas gracias por estar con nosotros

Voz 1100 05:29 gracias a vosotros

Voz 1762 05:58 hablamos ahora de un proyecto que busca fomentar las vocaciones científico tecnológicas entre las niñas inspira una iniciativa que lleva a las científicas a las aulas de los colegios para romper en las edades más críticas con los clichés y estereotipos que luego obstaculizan la entrada de las mujeres en esas carreras Lorena Fernández directora de Identidad Digital de la Universidad de Deusto buenas noches

Voz 1640 06:19 hola muy buenas noches qué tal cómo funciona inspira Tim bueno tira este es un proyecto que surgió en la Universidad estoy son de esos proyectos que vamos a decir aquí que no es calientan en la mano porque en su día veíamos que nos faltaban pocas mujeres referentes en el ámbito científico tecnológico y sobre todo mujeres cercanas porque sé que hacía años habíamos lanzado premio la Byron y veíamos gente con mujeres currículos excelentes pero queríamos gente como no que estuviera más a pie de calle desarrollando su día a día en torno a la tecnología entonces nos pusimos manos a la a la obra y decidimos hacer un proyecto de entre niñas de sexto de Primaria o sea que estamos hablando de unos once en torno a once añitos en los que a las niñas se se juntan con mujeres tecnologías pues que los cuentan a través de seis sesiones pues subida a día no rompen un montón de de estereotipos y sesgos veinte son mujeres normales de de carne y hueso que que no viven no apartadas de la luz solar que igual es algo esas cosas que no vienen de la imagen estereotipada de científico loco y sobretodo también trabajan con ellas pues se les cuentan les hablan de otras mujeres eterno lo galas a la a lo largo de la historia o que en la actualidad están de desde empleando su carrera en eso en la tecnología

Voz 1762 07:39 cómo ha ido creciendo vuestro proyecto porque empezasteis en Euskadi pero ya estéis en más sitios

Voz 1640 07:42 sí lo lo bonitas que empezó con un primer piso piloto con diecisiete mentora que que lo hacen de manera voluntaria y once centros escolares sí que llegábamos en torno a unas doscientas niñas pero de repente la segunda edición pasamos a ciento cuatro horas cuarenta y cuatro centros y más de mil niñas y más de mil niños porque también tiene su para su pata para para los niños y eso empezó todo partido de El País Vasco pero acabamos de arrancar nodos en Catalunya en Madrid con la mente puesta ya en en desembarcar en un montón de sitios

Voz 1762 08:17 además de formar parte del equipo de inspirar Tim tú eres una de esas mentiras como se vive eso de compartir tu experiencia con la ciencia con niñas de sexto de Primaria y que te dicen que te transmiten

Voz 1640 08:27 pues para mí bueno es una experiencia que es es un auténtico chute de energía no estar con ellas poder dialogar con ellas hablar cuáles son sus inquietudes una de las cosas que ves por la que es importante este tipo de proyectos es que por ejemplo una primera edición cuando terminamos el les pasamos un cuestionario hoy una de las minas nos dijo que lo que más le había gustado me inspira es que había descubierto que podía hacer lo mismo que los niños es decir con once años ya pensaba que que podía hacer o menos au diferente en este caso no ir de hecho inspira nació precisamente en sexto de Primaria porque analizando estudios por ejemplo uno que salen en Science que es muy duro porque te dice que las niñas con seis años ya piensan que son menos listas que los niños no entonces es muy necesario este este tipo de iniciativas de sensibilización descubran que no son malas en matemáticas porque reciban tantos mensajes que al final incluso aunque saquen él mismo la misma nota que que en lengua ya ellas van con la programación y nunca mejor dicho esto de tecnología que son mandas en matemáticas no entonces para mi ha sido un regalo como como mentora poder estar con ellas intercambiar John es que me descubran hay también una súper bonita porque en el cuaderno que trabajamos con ellas les pedimos en en una de las de las actividades que divisan que dibujan a una persona que trabaja en en ciencia y tecnología no de repente ves que te dibujan todas Fatih dices acabo de crear un nuevo referente con la responsabilidad que eso supone pero también con la satisfacción no es que ahora ya tengan un espejo en el que poder mirarse

Voz 1762 09:58 Lorena Fernández directora de Identidad Digital de la Universidad de Deusto integrante del equipo de inspira Steam muchas gracias

Voz 1640 10:04 nada ha sido un auténtico placer gracias pie

Voz 1762 10:07 Ramos por ahí estartapeando hasta la semana que viene pero estamos siempre disponibles en Twitter el Facebook estartapeando arroba Cadena Ser punto com hasta la próxima hasta la próxima