Florentino Pérez canta a la flor de Zidane

viva el pino amigos a la política

Mela Mela duda de la traía al fresco tú qué miedo de que la pregunta Sara claro así que lo poco que de aquí digamos Faldo claro es ni nos parece un razonamiento muy brillantes en vivo

Voz 4 00:42 acordamos también con los Pepe con los demás partidos políticos en los presupuestos como dije antes en el año

Voz 5 00:49 dos mil diecisiete acordamos con los sindicatos

Voz 6 00:58 la genial esto era era genial

Voz 7 01:01 todos los bordes de lo escuchado ayer qué maravilla de verdad que tu como te echaba sí sí si se le notaba además eh alargar y alargaría contado

Voz 8 01:11 sí sí sí sí tantas sentía libre eh

sí sí sí sí tantas sentía libre eh

Voz 9 01:19 todo lo bueno bueno bueno el próximo martes ya veremos bueno empezamos ya no saludo a golpes y a todo mejora se es pero luego corona si en el tiempo que cuente lo que había pasado

Voz 0871 01:38 se cruza con Cristina Cifuentes en el paso de cebra viniendo para la radio

Voz 7 01:42 pero luego luego contamos al Levante

Voz 0871 01:47 eso lo mentira invitaba

Voz 7 01:50 Nuestro no no que va

Voz 0871 01:52 a mí me lo ha pedido digo pero no no solamente gente con estudios nuestro programa

Voz 10 01:59 venga venga aquí le oye la economía de la eurozona la economía de la eurozona

Voz 11 02:06 ha detenido su crecimiento es estanca de cero coma cuatro por ser yo ahora así que más mata como os quedáis a Quique

Voz 10 02:13 Fuentes de Van der la economía de la eurozona

Voz 13 02:41 alegría alegrías lo que había hoy en la tradicional recepción política de la Comunidad de Madrid todos sonriendo

Voz 6 02:48 todos felices todos

Voz 10 02:50 en armonía unos han ido con chaleco antibalas otros con cota de malla otros con chaleco y cota de malla el candidato a presidente el presidente en funciones Ángel Garrido se ha presentado con escafandra daba la mano que parecía Neil Armstrong en la Luna

Voz 0230 03:06 todos comentaban oye tú cómo se protege de los puñales no pues claro Íñigo Errejón candidato de Podemos a precandidato a la presidencia de Madrid comentaba este dato que hoy ha sido la verdad muy comentado hace tan sólo un año

Voz 14 03:18 la señora Cifuentes vino aquí a decir que si acababa el tiempo de los corruptos en Madrid y hoy ninguno de los cuatro ex presidentes de la Comunidad de Madrid

Voz 0230 03:26 puede venir a esta fiesta pero ninguno de los cuatro y esto es una cadena porque hace dos años decíamos hace un año decíamos ninguno de los tres hace dos años de Thiem ninguno de los dos hace tres años dijimos el último claro y el año que viene que diremos

Voz 15 03:47 ninguno de los cinco

Voz 0230 03:50 vamos a escuchar al presidente en funciones Ángel Garrido dirigirse a sus invitados hoy diciendo que es un honor para él recibirles y una muestra de normalidad y estabilidad institucional no tenéis el sonido algo raro porque ya digo que iba con escafandra y casco de astronauta

Voz 16 04:06 un verdadero honor recibirles hoy en esta Real Casa de Correos como presidente en funciones de la Comunidad de mal lo hago como resultado de las predicciones en materia de gobierno contenidas en nuestra normativa autonómica el lo que representa sin duda una muestra clara de la estabilidad de las instituciones madrileñas más allá de las circunstancias que seguirán en cada momento

Voz 10 04:28 más allá esas circunstancias

Voz 0230 04:30 bueno oye muy valiente la verdad cualquiera de nosotros le hubieran temblado las piernas dando este discurso ser presidente en funciones de la Comunidad de Madrid después de lo que ha pasado con los otros cuatro es de tener mucho valor hoy es dos de mayo

Voz 17 04:44 hola venga twiterías

Voz 7 04:51 es mentira que queda sí sí

Voz 18 04:58 venga la primavera la primavera amigos que pide soluciones como la que aporta Mango

Voz 1262 05:03 ojalá inventen un forro bipolar para ponerte esos días en lo que no sabe si hace frío o calor on Twitter señorita Tammy cante que vamos a redirigir a nuestro querido Jordi Carbó hostia puta como unidad de medida de la temperatura ambiental

Voz 18 05:19 conmigo en la salida de ese demuestra el cómo

Voz 1262 05:22 de hecho es el trámites de Antic con nota lo vas a creer el que puedo adivinar el futuro coño es verdad no me lo he creído eres bueno Sherezade Suria Twitter el amor según un autónomo es triste y amar sin armado pero más triste es pagar el IVA sin haber cobrado

Voz 18 05:42 acabamos las líderes con Rubén que convierten película una experiencia vital

Voz 1262 05:46 hoy he visto en mi barrio a dos aparcacoches fumándose un porro había tan tuvo que casi no se les veía así que los he llamado gorrillas en la niebla

Voz 20 05:59 bueno bueno

Voz 13 06:55 Adri Madrid Día de la Comunidad de Madrid es verdad

Voz 10 06:59 pero no sólo pasan cosas en Madrid el presidente

Voz 23 07:02 pues no sólo los coreanos yo pienso que lo volví a Dios agricultores

Voz 10 07:16 esto va subiendo los auriculares lo cual milagro pero hiciera la palabra presidía esto el presidente de Corea del Sur no lo entenderemos todo el presidente de Corea del Sur ha propuesto para el Premio Nobel de la Paz ha propuesto para el Premio Nobel de la Paz al de la pista con esta con esta pista no falla el presidente de Corea del Sur te voy reponía presidente de Corea del Sur ha propuesto como Premio Nobel de la Paz gran gran gran ah pasan cosas mientras nosotros estamos aquí con nuestras aventuras domésticas ahora mismo en el mundo está pasando la sexta temporada de Homeland estrenado hace dos años

Voz 0230 08:22 en estos días si escuchamos las noticias sabremos

Voz 0871 08:25 en Israel acusa a Irán de tener un programa nuclear secreto

Voz 0230 08:32 el presidente de Estados Unidos da credibilidad a esta denuncia mientras Irán acusa a Israel de estar inventándose la realidad este es uno de los argumentos de la sexta temporada dejó de hace dos años la realidad va con dos años de retraso cosa lógica porque la realidad es gratis y Juan grandes de pago no es el único caso de realidad que va por detrás de la ficción hace tiempo hace un año casi escuchamos al Mundo Today dar la noticia de la fusión

Voz 25 08:57 de Tinder Linkedin en una nueva red social llama

Voz 0230 09:00 da Tinder in Linked In

Voz 26 09:03 se fusionan para que los que buscan trabajo puedan comer lo de abajo

Voz 0230 09:09 a las una noticia que dio El Mundo Today hace casi un año esta mañana escuchamos la SER Aimar Bretos

Voz 27 09:16 Mark Zuckerberg en una conferencia en la que ha confirma

Voz 5 09:19 dado también que Facebook

Voz 27 09:20 quieren lanzar una plataforma de citas

Voz 5 09:23 a competir con Tinder

Voz 0230 09:25 bueno ahora falta decidir si se llamará Team of sin dar en este caso la realidad llega bueno con unos meses de retraso esto de la realidad la ficción tanta gente ha hablado en estos días de la mafia en el Partido Popular de Madrid como si fuera una cosa anormal todo el mundo hablaba hacia prácticas vacaciones hoy era imposible no evocar las escenas de las series de las películas de mafiosos en las que todas las familias asisten al entierro de uno de los nuestros porque sólo hace un año yo de esto Cristina Cifuentes quitándose encima el pasado renegando de sus antecesores

Voz 5 10:07 yo nunca ha pertenecido a ningún gobierno ni de Esperanza Aguirre Ignacio González Alberto Ruiz Gallardón y de nadie

Voz 0230 10:14 hubo hace un año diciendo yo hoy en el acto de hoy nadie discursos oficiales nadie ha nombrado Cristina Cifuentes escuchamos el año pasado

Voz 10 10:25 y el tiempo de los corruptos ha llegado a su fin la Comunidad de Madrid como de un año de esto

Voz 0230 10:33 Ignacio Aguado de Ciudadanos considera que el Partido Popular al Partido Popular le está costando encontrar un candidato limpio que es una afirmación que tiene su miga viniendo de un partido que está anunciando su apoyo al Partido Popular madre dice que tiene sospechas de que de los cuarenta y siete diputados dice es difícil parece encontrar a alguien limpio además hay unos antecedentes unos cuantos sucios vamos a decirlo así pues no es fácil entender que esté dispuesto a apoyar nos lo cuenta Ignacio Aguado por cierto en un Ben Johnson

Voz 11 11:01 en menos de nueve segundos estamos observando que es una de claro

Voz 0230 11:04 acción de de duración tipo eh es como un modelo deben tener todos el mismo asesor que dice a los diez segundos la Peña antagónicas Otón escuchamos a Ignacio Aguado en el tiempo que dura una carrera de cien metros

Voz 29 11:17 todavía no ha pasado ya una semana desde que conocimos la dimisión de la señora Cifuentes todavía no han encontrado con un candidato parece que les está costando un poco a los señores del Partido Popular encontrar un candidato limpio

Voz 0230 11:26 claro no bueno no es tan fácil presentarse a candidato a presidente por un partido que tuvo como secretario general a una persona que comentando la dimisión de Cifuentes dijo lo siguiente

Voz 4 11:38 si buscas venganza cava dos fosas

Voz 15 11:44 tras es

Voz 0230 11:45 Francisco Granados e recordamos es el antiguo secretario general del Partido Popular de Madrid en una frase que encaja perfectamente muchas películas es una frase que no está mal miras vamos a encajarlo vamos a escucharla en Sin perdón

Voz 20 12:03 la verdad es que nunca me había fijado

Voz 4 12:08 sí eso Si buscas venganza cava dos esposas

Voz 6 12:15 es

Voz 0230 12:20 no podemos poner como nos pongamos pero no es una frase que deseamos no hemos dado ya por normal es una cosa un poco locas

Voz 11 12:28 esta frase tiene su punto

Voz 0230 12:31 sobre todo porque viene de gente que ha gestionado nuestro dinero el presupuesto público vamos a escuchar la frase la misma frase en otra película vamos a escuchar una frase Un fragmento de uno de los nuestros

Voz 0871 12:42 estamos contigo

Voz 7 12:45 lo que tenga que hacerlo lo haré te lo

Voz 4 12:46 es que si buscas venganza cava dos fosas pudieron bastantes

Voz 0871 12:58 no

Voz 7 13:01 decías hay gente que se siente asfixiada por la realidad por lo que se toma medidas drásticas no siempre es buena idea multa de nueve mil euros por abrir la puerta de emergencia de un avión para ventilar nuestro cuenta Nerea a pie

Voz 5 13:15 es es una noticia que podemos encontrar en veinte minutos en China cuando un avión aterrizó pues uno de los pasajeros que se maten pensó que el ambiente estaba muy cargado

Voz 30 13:24 hacía mucho calor así que aprovechando que estaba sentado junto a la ventanilla de emergencia situada sobre las salas decidió abrir la puerta para ventilar la alega que sólo empujó un poquito y Lhasa de La Ventana pero que no sabía que era una puerta que se dio cuenta de que era la salida de emergencia cuando vio que también se desplegaba el tobogán amarillo o tira la aerolínea no creyó esta versión de tren porque dicen que para poder abrir esta puerta tienes que hacer mucha fuerza y por lo tanto nunca es algo casual ni sin querer así que el hombre ha pasado quince días en el calabozo ha tenido que pagar una multa de nueve mil euros la elevación es el uso no autorizado de elementos de seguridad

Voz 5 14:09 Raúl Castro mire mira sección que hice el año pasado lo que pasa es que a mí me va a ayudar algunos personajes a ver la vida nos encontramos con gente que tiene comportamientos pues que no das crédito situaciones que te exaspera no a mí me exaspera mucho se como un señor mayor encerrado en este cuerpo no me hacen es un por favor por pero con la sabes que es más como más indignado verdad os acordáis del lado de paro

Voz 31 14:30 a los tres ejemplos de gente parte

Voz 5 14:38 Gloria Serra que viaja mucho nos va relatar un caso gracias miles de restaurantes todo el mundo toneladas de celulosa ya árboles talados por que aún existen bares que tienen servilletas de papel impermeables

Voz 31 14:54 Juan Zavala

Voz 5 14:56 yo voy a estar en alguno de estos bares que tiene serviría pero qué sentido tiene una D2 pero puede ser no puede ser dos cosas que confían plenamente en la clientela no derrame nunca nada es un yo estaba dejarle una apuesta del proveedor siete euros al mes y servilletas en la mesa porque esto es como mandar mensajes a un concurso de radio con número oculto hubieron un marroquí esquiando es que no tiene sentido bueno otro caso esa gente que para justificar su comportamiento y convencernos que son buenas personas siempre ponen como aval a otros por ejemplo mira y lo va a decir en las palabras de Rafael Hernando por ejemplo portavoz del PP

Voz 32 15:34 es bueno pero eso es indudable que mucha gente se piensa que en ocasiones falto al respeto pero bueno yo tengo la conciencia muy tranquila porque la gente que me conoce sabe cómo soy

Voz 31 15:48 es esto de

Voz 5 15:49 decir que la gente que me conoce sabe cómo soy nosotros no conocemos esa gente mi tenemos tiempo para preguntárselo uno a uno Eso es un argumento miedo decir voy a misa porque es gratis oye que se o Hitler no era tan mala persona verdad Si Gila o me sacaba a pasear al perro no es un argumento mierda así que eso de que la gente me conoce tales como la que los que me conocen saben cómo soy no por favor bueno al esquí baja youtuber influencer nuestra de otro caso

Voz 33 16:16 la clave era que las redes sociales hay gente que quiere mantener tu nombre a toda costa en el perfil pero todas las combinaciones posibles están súper pillada por ejemplo una chica que se llama Ana García perfiles

Voz 34 16:28 a a quince

Voz 5 16:31 era uno va

Voz 31 16:35 siete mayo

Voz 7 16:39 no tenéis seguidores que les pasa esto

Voz 5 16:43 creo que hay algunos que eso que debe ser que Ana García setenta y está todo y pues ya se ponen su nombre pero ha alardeado a cincuenta o vocales cincuenta consonantes se original un poco de personalidad ay mente tiene ese nombrar así parece que estás hablando va lleno sido mi hija tienen muy poco igual suena así porque se están acabando las pilas sólo por eso en fin Amaya lote Amaya de España nos relata su último caso de gente por favor que comparto personalmente Amaya por favor

Voz 0593 17:16 sí dijo que va a estar aquí La Ventana que guay Carlas puestas el mira ahí pasa que estás en la cola del escáner el aeropuerto el AVE tú vas dejando la maleta lleva hacía sus bolsillos de quitarse el abrigo todo guay no pero antes de que metas todo por el escáner llega a esa gente que estando tú antes interpone sus cosas delante de las tuyas paso antes como si fuera implosión a la tierra

Voz 31 17:41 no

Voz 5 17:42 y además que cuando crees que has te que ha terminado vuelven porque es el olvido pasar otra cosa si sus santos vasos y todo para que para encontrar los en la cola del avión en el tren justo delante tuya y lo que es peor retrasando al resto porque tiene algún problema con su billete no falla esto en de porque se conoce como hacer un Fernando Alonso un gran arranque para nada te das un día me encaré con un tipo de esto se le dije oiga oiga mal educado me respondió a la gente que me conoce sabe Cobos

Voz 23 18:07 el favor no

Voz 9 18:18 Especialistas secundarios veíamos con una oficina geográfica

Voz 18 18:22 sí sí geográfica que se que me interesa mucho a los presentes es una noticia geográfica muy trascendente resulta que un montón de ropa sucia de un joven soltero de Manises alcanza oficialmente la categoría de Colina así así Elio es el protagonista de seis a Cornelio qué tal bueno el montón de habitación ya es colina

Voz 1262 18:46 nada muy cateto la verdad hasta hace una semana que no comunicaron la buena nueva al superar por lo cien metros de altura de de lo que es

Voz 18 18:54 desde la base Jesse es oficial verdad sí sí sí

Voz 1262 18:56 es un certifica el Instituto Geográfico Nacional dependiente del Ministerio de Fomento en base a un estudio cartográfico de la Comisión Nacional de Geología está formada exclusivamente por ropa sucia nada más cada estrato perfectamente camisetas calzoncillos calcetines hay mogollón de de pantalones chaquetas complementos como bufandas pañuelos guantes datos ropa no por Icomos ente en en en la Comisión Nacional de Geología de la existencia de tu montón de ropa tan bestia por los ojos si hace ya tiempo que tuve que a eliminar el derecho lo que es la vista se ha hecho a la habitación si al vivir en un ático el montón de ropa superaba mucho hombre del edificio bloque de enfrente hábita pues un geólogo novio hoy enseguida pues viniera a tomar medidas pertinentes

Voz 18 19:44 en los que otro montón de ropa se ve desde el bloque de enfrente no

Voz 1262 19:47 se ve desde Google Maps humana

Voz 7 19:49 el juego oye cuando solos

Voz 18 19:52 límites naturales de tu está la habitación tu coliseo verdad sí

Voz 1262 19:56 con cual al norte linda con la con la ventaja me cuarto al este con la cama al oeste con armarios empotrados y al sur a ha desbordado por la puerta hay ocupa lo que es la mitad del pasillo va el un glaciar hecho de ambos lo que salió la cara sur el lince ibérico se está recuperando ahí en la pantalla esa ya tienes a un águila Francino así

Voz 7 20:16 qué punto exactamente encima la cumbre en la que no porque si no

Voz 1262 20:20 se juegan hay que es el cerdo para conseguir estoy mucho mucho mucho mucho si a veces con orgullo a mí no me gusta lavar la ropa no creo en ello algo huele a establo cuando algo huele de la ropa pues al montado a la colina supongo que te estará dejando un pastón en ropa nueva porque sino se hará con la condición geológica como colina voy a pedir las subvenciones necesarias al Gobierno para su preservación esas mierdas

Voz 18 20:46 oye pero una cosa que me han dicho que esto de lo de la colina que es Colinas es un paso previo que se puede quedar corto Podemos

Voz 1262 20:53 más allá si si no en los últimos días casi con la llegada la calor Zika acumular ropa de invierno a a la isla pues va creciendo montón ya hemos llamado a los de la Comisión geológica vale para preguntar cuando cambie el estatus de Colina montaña a montó añade montaña esto ya son palabras mayores que te han dicho a partir de seiscientos me copas y de los seiscientos metros desde la base sepa considera llamo

Voz 18 21:16 esto será increíble dio una montaña cuarto en cuanto a esta hora

Voz 1262 21:21 a los trescientos y pico metros y metros de de Colina

Voz 18 21:24 pues no tienes a puntito puedo juntar a granel

Voz 1262 21:26 pero bueno me ha llamado Jesús Calleja si quiere venir quiere venir con Edurne Pasabán y Juanito Oyarzabal sólo primero en escalar la montaña Cornelia lo hemos dañado Cornelia Cornelio ya lo ha puesto nombre a mi madre Cornelia porque bueno con ella empezó todo el día que me dijo tiene veinticinco años no piso lavar tu puta arroparon camada de Ávila solo ese día pues nació la leyenda de la colina

Voz 18 21:48 daña ahí está ya habéis como un tío o hacer historia regodearse en su propia molicie dejadez es ese aplauso

Voz 23 21:57 bueno vemos

Voz 36 22:01 en La Ventana

Voz 5 22:06 Francina

Voz 9 22:18 son las cinco y treinta y seis minutos de la tarde las cuatro y treinta y seis en Canarias y en el guión de todo

Voz 5 22:23 por una ventana ahora tocaría un poquito

Voz 9 22:26 si gana qué pudo haber ocurrido en las últimas veinticuatro horas en la tele que acumula una audiencia estratosférica a ver preguntas la atención de marcada

Voz 15 22:45 hola mi madre mía

Voz 0871 22:50 sí XXII XXXVIII

Voz 0277 22:53 más de once millones de espectadores un cincuenta y dos por ciento de pantalla

Voz 15 22:58 y sufriendo al ver esto como la primera parte

Voz 38 23:03 es un círculo se trata de nuevo hay su les vamos para Kimi Iris presionaba gobernada por carecer

Voz 39 23:30 la última jugada no pueden más que vas diciendo eso las tres últimas que estamos tras

Voz 40 23:49 eh casi nueve millones de espectadores un cuarenta y cuatro coma seis de cuota en TV tres Un veinte algo más de un veinticinco por ciento de cuota otro Barbara de lo que es otra vez el mes de mayo su mes de citas importantes a Eurovisión la final de Champions la excomunión del baloncesto las comuniones menos mal que esté es el Madrid sino algo

Voz 5 24:19 vamos Raúl bueno no te vayas muy lejos y quiero dedicar una calle

Voz 41 24:23 el discurso de perdona y José Antonio Marcos de informativos que interrumpió casi siempre de hecho me espero y luego adrede pero es que en este momento el presidente del Real Madrid Florentino Pérez se ofreciendo una rueda de prensa inesperada conectados

Voz 37 24:37 quinientos se deja de lado en definitiva

Voz 0521 24:40 como les decía hoy es el Día de la Comunidad deberá Iker felicitar al equipo por cumplir los sueños que desde pequeños tenía muchos seguidores y quiero anunciarles que desde hoy estará disponible en la tienda oficial del club un nuevo producto de merchandising que llevará el nombre de Zinedine Zidane porque digamos que no no sabemos sufrir si hacemos historia estamos haciendo historia porque sabemos cuidar la cantera para que aquí brote en los mejores y las mejores no lo digo como presidente

Voz 6 25:13 lo digo como jardinero también de la institución cargan contra

Voz 42 25:25 como hicieron con My Head lo Live

Voz 43 25:31 penalti

Voz 42 25:34 en qué se metió en un jardín si queréis yo nos enseñan bien

Voz 44 25:42 que tenemos aquí la noche las estrellas Lyle un final da la traiga hinchas nos abre camino de la décimo tercera

Voz 1 26:05 Champions de nuestro Palma haré

Voz 44 26:12 ha sido una flor a Juan en algo el hecho tú a la vez que noche Keylor Navas fuera Benzema marcador más esa ya de lo que haya que jugar el juez llama a su flor marca a mí

Voz 0871 26:52 pues no sé

Voz 44 26:55 pero voy da

Voz 45 26:59 me ha tocado vivir se Florentino Bravo de me encargo de regar la flor de Zidane Flag de Zizou precio de lanzamiento noventa y nueve euros viene con Sarkozy maceta se tienen un regalo para el día de la madre pues te ponemos varias flores en un ramo con nuestro caso un Ramos no así así así huele mal

Voz 9 27:33 no hemos perdido oyente para desempatar todavía por el gusto te lo pido ahora lo pido ahora y mientras cuentas la nervioso un oyente o una oyente de La Ventana nueve cero

Voz 26 27:41 dos catorce sesenta sesenta para desempatar en el gusto o muerte de Javier Coronas a ver qué ha pasado el paso

Voz 0871 27:47 pero bueno no ha pasado nada osea hemos engordado Aquino anécdota que no es anécdota me he encontrado con Cristina Cifuentes me la he encontrado justo el paso de cebra de Gran Vía que no dura mucho entonces no somos hemos visto Nos hemos conocido un poco yo lo he visto usted digo Cristina Caco Senante digo no dónde vas amigo yo voy a dónde vas ella digo yo voy a la radio dice yo voy al primar a ver si pican los tangas a ver si a ver si pillo uno yo digo no te pregunta si lo pasa con pero no vente conmigo todo tu cuerpo me tapas izquierdas que no nos pase por la tarde digo yo tengo que yo tengo que ser profesional aunque me encantaría rodar contigo pero tengo que ir a la radio que también es otra manera de robar pero pero claro declarada con su iba a su rollo y me ha dicho puede venga hasta luego Kato ya está

Voz 7 28:36 no no hablo más tarde Caco Caco

Voz 0871 28:42 no siempre igual tiraba por los sentidos no lo sé es que ella es muy Cuca sabes entre Cuca y claro al final SAS forman Dubai cojonudo entrañable el encuentro entrañable

Voz 5 28:51 es el gusto muerte con oyentes entre con la gente pues te tiene que esperar

Voz 0871 28:55 ah bueno pues el redacción pero no haga

Voz 9 29:00 no no no se hace nunca aquí en la radio algún más adentro

Voz 0871 29:08 el café que sabes que alguien se ponga a una persona relevante de la SER los que tenga la oportunidad de descubrir si hiciera otra persona no pasa nada si queréis vamos empezando

Voz 0871 29:32 esta vez a calzón quitado así señores vamos a empezar comuniquen que es muy bonito llega al paso por lo bueno eso pasa porque también los oyentes no está está uvas

Voz 7 29:41 ya habría que estar más vivo claves tenemos móvil ya está

Voz 0871 29:46 a vivir que es una cosa que ya se está poniendo muy de moda casi demasiado de moda llega el verano llega el momento de hacer cosas que están de moda y que entretienen estoy hablando de colorear mandarlas colorear mandarlas muerte que ya dicen que baja vale si yo te podría ser una lista de cincuenta cosas que relaja más que colorear mandarlas pero bueno a lo mejor no se pueden decir en Radio Marca

Voz 7 30:08 si sale Barcelona

Voz 0871 30:11 porque el punto porque es que lo luego eso no hay nada no hay un profesor que venga revisar todo te diga muy bien coloreado tenemos que tenemos ahora no quiero si no ser rencoroso venga no ser rencoroso Cristina

Voz 9 30:22 pese a eso no ves el en Logroño Pedro buenas hola Pedro qué tal aquí está actuando con el morro

Voz 0871 30:31 Pedro no estoy contento de verdad es la gran esperanza blanca cómo estás bien te lo digo bueno se te ve por el tono vamos pero está pasando teta en casa remiten estábamos hablando Pedro de colorear mandarlas que es una actividad veraniega muy chula para acoger tus ex en una terraza con una caña con limón pues colorear mandarlas entonces no está bien visto en ahora fuera porque no tiene amigos pero estamos hablando de esa opción entonces empezamos por Barcelona gusto o muerte colorear Dallas bandazos pero supongo es muerte eso

Voz 7 31:07 no las pruebas que está bien y Madrid muerte muerte muerte de verdad tenemos Talk viene muy dieciséis tú colorear Mandela no vale ya lo demanda demandadas Pedro de Logroño te gusta colorear mandarlas gusto o muerte

Voz 9 31:26 mira voy más desarrollo desarrolla

Voz 47 31:32 déjame que desarrolle andando a las colonias manda la normalmente lo está haciendo ahora de ratos que dicen luego para ganarse la vida verdad

Voz 7 31:43 eh

Voz 0871 31:45 la vida coleando mandáis lo metió un gol paremos la sección que gana es la vida coloreado mandarlas profesional luego madre mía cómo se pueden juntar los astros terminado madera profesional de colorear mandarlas en el primero

Voz 18 32:02 por una manda la cuánto se cobra por la banda

Voz 47 32:05 hombre no depende depende de la época pero conocido en verano si casi te lo crees tomando algo

Voz 0871 32:12 no no son Peña que a lo mejor quiere presumir de que a colorear una mandarla osea lo está está comprando un máster demandar la falsificado para luego presumir me estás hablando

Voz 48 32:24 claro claro no si eso en el en el

Voz 47 32:26 Master Chief X contacto siempre es el título más tarde demande a las masas

Voz 0871 32:33 cuando Pedro gracias por venir a mi vida desde Logroño vamos como el siguiente y me gusto lo mandara

Voz 37 32:41 que sea deporte

Voz 7 32:49 está mal que lo diga yo a poner siempre se aprende algo de verdad

Voz 0871 32:54 y sin pensarlo el siguiente estamos hablando de esos adultos que van en patinete eléctrico llaman un patinete eléctrico a cualquier tipo de movimiento que sea en una plataforma tú sabes que este tema se trata de ir de pie con la con la barbilla hacia arriba como chuleta de diciendo mirando camino pollas directamente utilizando condiciones no estoy inclinando no mucho no me pongo ninguna que un pequeño previo solamente lo sabe me parece lo más gandul del mundo tienes casi cincuenta años la tripa sabes en yate camina yo qué sé a Dallas mandarlas a caballas en patinete eléctrico de las gusto o muerte Barcelona Juan Carlos Ortega encima de uso ves las cosas pero bueno Juan Carlos Ortega tiene los pies muy picos de todos los pasos sino uno circo así dándose empuje es así con el pienso sin más ridículos eso sí más esfuerzo eres semi semi Gbagbo muerte

Voz 9 33:48 en Madrid y me total

Voz 0871 33:52 la que no avisan no sabes lo que te pueden aparecer en cualquier momento Pedro sorprende no atiendo de patinetes eléctricos

Voz 47 34:02 yo soy más de de meta dando no lo Stalin te pido posible decidió casado en el patinete saludarlos mandar las patitas claro

Voz 0871 34:12 tu es mandar que estamos hablando bien de Amancio Ortega de Dallas vale a un hábito alimenticio que también está considerado un deporte de riesgo llega el verano y también se da mucho más que en invierno estamos hablando de chupar esa parte de la gamba que hay gente que chupa hay gente que no la cabeza a veces para la cabeza de la gama la la sociedad española está dividida entre los que chupan la cabeza de la cámara y los que no hay duda la cabeza de la mismo admito que por respeto fíjate lo que sea porque sacaba una vez que ha sido disensión nada o sea sana el cortar el puesto encima meter la cabeza en la boca y hacerle ahí común tu saber esto no me merezco Barcelona gusto muerte la ex top tres disgustos yo le chupo estaba Mis amigos incluso por lo que no quiere no hablemos de Vidas privadas

Voz 10 35:16 me gusta me gusta

Voz 9 35:19 mensaje homenaje a la cabeza con una cosa y otra cosa es la buena tiene cambiar seis cuerpos de gambas por doce cabe decir vamos allá

Voz 7 35:34 cambio Madrid dieciséis mercado negro está ahí eh tú eres el que decide si es gusto o muerte

Voz 49 35:41 sabes la ha vuelto a gusto de todos

Voz 46 35:44 qué tal muy bien

Voz 7 35:53 llegamos a la opción de una más unos tienen que gustar las dos cosas para aquí sea gusto o con qué falla unas muerte empezamos por Barcelona estamos hablando del caviar habéis probado por lo mejor probado el caviar

Voz 23 36:07 desde África

Voz 7 36:12 las dos cosas a la vez osea in Africa quien África aquí África no Kiki Nacho

Voz 12 36:22 lo que tienen que Conget que nunca eh

Voz 7 36:26 África alemán muerte a todo muerta pero no no me gusta tanto el caviar bueno yo no sé si es me gustó gusto Gustavo es capaz de comer cuando tengamos la muerte gusto gusto justo justo justo con lo cual también tenía puesto cabezas de gambas con África a ver qué pasa

Voz 8 36:46 joder no soy perfecto Pedro el caviar King África

Voz 49 36:51 la muerte parte puro postureo

Voz 46 37:01 todo se prevén

Voz 7 37:04 el alguna vez

Voz 37 37:05 Picasso

Voz 7 37:07 pero si yo he probado aquí en África una vez y no me lo que quiere el caviar tampoco hoy no yo es que las cosas no yo no creo recordar con unos precios muchas veces se porque no es un barrio que se lo ha dicho usted es cambiar votaría sí el fin de pelota vamos que es que evite

Voz 0871 37:29 música estamos hablando de lo que era el Barça Madrid de los del año ochenta y cuatro una cosa así no te voy a pedir perdón directamente tenemos dos ítems de dos de dos lovers total de dos rompecorazones de ochenta y cuatro de marzo en Madrid musical válida empezamos por Pedro Marín

Voz 6 37:50 te Masako

Voz 37 38:09 adecuado ya ves porque tú

Voz 50 38:20 eh

Voz 37 38:25 en el momento

Voz 7 38:29 vale vale lo varios su momento en Cáceres satánicas analizamos esta canción digamos que soy ahí despegado tintes directamente y no puedes escapar osea otro te seguir no pero es estilos pero bueno era quitarle romanticismo

Voz 0871 38:49 el segundo hizo segundo te Mazo era y era durante marzo flotando venga

Voz 7 39:20 cuando se sabe cuál es el no hasta que llega al estrés

Voz 37 39:26 ahora Villa

Voz 7 39:30 eh vale ya está combatiente digamos tu marido de Madrid y Barcelona aire o foto

Voz 0871 39:47 la idea hay que ir

Voz 8 39:50 Madrid hay tanta

Voz 0871 39:58 pero pero

Voz 9 40:01 el que manda es Pedro este concurso saca lo de

Voz 0871 40:04 que Pedro estás ahí todavía decía que te da igual tascas cada dos mandarla

Voz 7 40:10 vamos a ver Pedro I de de Pedro Marín o foto novela de iban

Voz 49 40:18 a vivir de Pedro Duque

Voz 37 40:28 Pedro

Voz 52 40:35 mira

Voz 7 40:37 de Pedro para ser un oyente que ha llamado

Voz 0871 40:40 de última hora de verdad el oyente más completo que hemos tenido concursando si el sorpresivo quizá con el temperamento más ecuánime más más centrado te lo digo yo y agradece yo en este cuarto

Voz 47 40:54 pero eso catorce canté desde luego cederá Cesare

Voz 0871 40:56 que te diga algo que te digan bueno eso tengo presente siempre

Voz 9 41:02 moco vaya bien a todos

Voz 37 41:12 ah sí

Voz 9 41:23 hombre si la lista de como la arreglado está listo

Voz 51 41:34 a ver

Voz 53 41:40 pero bueno yo voy a empezar con malas noticias porque traigo malas noticias para Shakira que como ella misma podría decir que lo cuento porque es que es Akira Se debe haber quedado loca en relación a su tema loca vamos a escuchar primero el tema y os cuento la historia

Voz 52 42:00 ha habido

Voz 0277 42:31 pues sí Shakira llevaba años de disputa con el cantante del catas sobre la autoría de este tema que estamos escuchando y finalmente el juez le he dicho a Shakira que naranjas de la China que la canciones del Cata no de ella que ya puede ir borrando su nombre como autora de la canción y me imagino que también tendrá que borrar unos cuantos delitos

Voz 11 42:47 de de su cuenta que disgustado para en fin mil y mira yo no sabemos si estará pero sí va a estar esta noche la cantante Martirio para suerte de muchos vamos a recordarla con esta sevillanas desternillantes

Voz 54 43:05 qué Vieira ICCA puro lo que hasta me lo como usted y me da algunos temblor vida calor y me tengo cargo que quisiera como lo bien pongo digo te lo juro o lo que toque si era volverme invisible don Manuel que nadie me viera

Voz 0277 43:23 pues la Habana ver unos cuantos afortunados porque martirio Don concierto esta noche los Teatros del Canal con motivo de este dos de mayo en Madrid junto a la Banda Sinfónica Municipal madrileña iba a repasar muchos de sus éxitos con estas mil calorías y fijos que martirio siendo una cantante que sea atrevido con todo ha cantado flamenco ha cantado jazz ha cantado tango bolero rock bossa nova por sevillanas ya hay algo que todavía no ha perrera que todavía no ha cantaor que podría grupo como podría haber decidido ella You todavía tu bebió Lupe Riou que yo toda vía todavía perreando INI falta que acepte Manuel porque ahora Shakira You Tube y que lado así que vamos a ver como cantaría martirio esté loca de Shakira vamos allá me traigo el abanico y todo

Voz 23 44:06 me falta

Voz 37 44:10 mayo

Voz 20 44:15 por lo que yo sí hito Road to Billy Junior aquí

Voz 55 44:31 tampoco títeres y con bigote Catoche lo complejo que ocurrió el oído alta muere por ti por mí es que mata tranquila como una paloma de fino mientras ella hace cosa tuve ya lo hundió yute aquí no me voy sé que no hay ninguno va a poder

Voz 56 44:48 estoy loca por me yo soy Loca promete yo soy Durme ya estoy acá yo soy no no actual ya taca Francino que estoy ataca

Voz 23 45:15 mañana más eh