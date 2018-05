Hora 25 Deportes: Un Madrid de época (02/05/2018)

Voz 1 00:00 son las ocho y media las siete y media

Voz 4 00:12 buenas tardes Real Madrid esperando no a timbas

Voz 0919 00:15 el rival pendientes de ese partido de la Roma y el Liverpool la Roma tiene que remontar un cinco dos de la ida dos posibles estrella tranquilo con su cuarta final en cinco años aunque ayer en el vestuario del Real Madrid tampoco crees que tenía una euforia desmedida Éste es el sonido que había en el vestuario del Madrid en el Bernabéu cuando los jugadores entraban después de haber celebrado con su público había casi más un sentimiento de alivio que de euforia

Voz 0919 01:07 ese madre mía de Modric suspirando IS joder macho de Sergio Ramos también resoplando era señal de que lo habían visto francamente mal pero estas cosas pasan y el Madrid está de nuevo en una final de la Champions mirando a ver qué pasa en el Olímpico de Roma ya tenemos alineaciones un ambientazo tremendo vamos a ver cómo sale la Roma y cómo sale el Liverpool de Jurgen Klopp el claro favorito para estar en esa final con el cinco dos de la ida José Antonio Duro novedades cómo salen los equipos buena hasta

Voz 1269 01:42 hola Gallego qué tal buenas será va a intentar otro milagro el conjunto romano sale la Roma que tiene que remontar tres tantos con Alison en la meta Florenci manolas Patxi Kolarov Pellegrini de Rossi el INAH en el centro del campo arriba el Sara huy Patrick sic el bosnio Edin Dzeko en el Liverpool para alcanzar la octava final continental con cambios en la portería Arnold logren Van Dyck y Robert son atrás Milner Henderson IPIC mal Doom que sustituye a Chamberlain en el centro del campo arriba sodio Mané sino Mohamed Salah que vuelve al Olímpico nada en apenas trece minutos comienza buscamos al segundo finalista en Kiev lo pita es conmina este Roma Liverpool recordemos que en la anterior eliminatoria en cuartos de final

Voz 0919 02:24 Roma fue capaz de ganar al Barça tres cero ese resultado le valdría los romanos para estar en la gran final así que seguro que va a haber emoción como siempre en el inicio del programa para todos pañal

Voz 0699 02:37 straw mensajes en el whatsapp Gallego ayer estuve viendo el partido y escuchando a vosotros dos penaltis en contra en la ida otros dos contra Juventus uno supongo que habréis guardado otro para la final no por lo menos a Madrid si hace falta si dejamos

Voz 0919 02:59 qué mensaje

Voz 6 03:01 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él los lo que quieras mandando tu nota de voz de Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 7 03:16 hombre el mérito a Keylor Navas vallados para datos que ha encima quién fichar a un nuevo portero pero también hay que decir mira hay que darle gracias a la advirtieron o no pitado penalti que era de esperar esto de los penaltis

Voz 3 03:35 es el de Hora veinticinco deporte

Voz 6 03:39 se hizo nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 03:54 y si la polémica con los arbitrajes siempre va a estar presente Quirce equivocó señalando la mano de Marcelo en el área del Real Madrid era penalti cada uno es libre de pensar lo que quiera ir de vender que la clasificación del Real Madrid fue gracias al árbitro turco pero yo creo que es el momento para mirar las cosas con perspectiva el Madrid ha llegado a cuatro finales en las últimas cinco temporadas en la que no llegó a la final fue eliminado en semifinales por la Juve el Madrid ha ganado tres Champions en cuatro años puede ganar la cuarta en cinco años que además sería la tercera consecutiva de verdad puede ser todo esto por los arbitrajes que pasa que hay una conspiración en la UEFA para robarse a sí misma y que gane siempre el Real Madrid en la Champions mirad cuando Mourinho hablaba de los árbitros que pitaban a favor del Barcelona aquella famosa lista obra llevó estar Busacca Mourinho no consiguió quitar valor a la trayectoria del equipo que dirigía Guardiola intentar ahora fundamentar la racha del Real Madrid simplemente los arbitrajes resulta igual de cómico en la trayectoria de un equipo en una temporada de Champions influyen muchos factores la suerte las lesiones el acierto de los delanteros de los porteros los fallos de los delanteros y de los porteros los arbitrajes por supuesto el juego la confianza el afán competitivo de una plantilla y además lo inexplicable porque también hay cosas inexplicables en el fútbol pensar que el Real Madrid ha conseguido todo lo que ha conseguido en los últimos cinco años por los arbitrajes es demasiado simplista yo prefiero pensar que estos resultados marcan una época admirable de un equipo y encima tenemos la suerte de que es un equipo español que ha competido en general mejor que los otros un año dos años tres años cuatro años algo habrá aunque a veces sea inexplicable cómo es el día después cómo se plantea el Real Madrid las siguientes semanas Javier Herráez buenas tardes hola qué tal Gallego muy buenas tardes es un día feliz para el madridismo iré

Voz 9 06:12 de relax para los jugadores que no paran de bueno de enviarse mensajes y de pues felicitarse por meterse en una nueva final de la Copa de Europa ayer fue un partido histórico agónico bueno pues lo tuvo todo la verdad es que fue un partido en el Bernabéu y que la gente vibró y lo paso francamente mal porque el Bayern la tuvo y Keylor fue el sábado de Real Madrid y el Real Madrid va a fichar este verano un portero incida en el banquillo que estuvo más fuera que en casa después de les frente al Leganés Zidane que suma y sigue lleva nueve eliminatorias ganadas todas en tres años recordemos que Zidane lleva ocho títulos lleva dos Champions veremos lo que pasa en la tercera en Kiev veinticinco días hay que reseñar evidentemente el fallo decisivo de Ullrich es una pena ver al portero ayer en el Bernabéu solito después de acabar el partido mirando con la mirada perdida pensando que es el culpable de que el Bayern cayera eliminado pero como tú decías hay muchos factores el Madrid está en la final Keylor es el protagonista Ramos el capitán el Mari sueña por qué no con la décimo tercera Copa de Europa

lo próximo del Madrid es ni más ni menos que la visita al Camp Nou el próximo domingo el clásico prácticamente sin nada en juego y la pregunta Javi es cómo va a ir en Madrid by con el equipo titular va a empezar a reservar jugadores pensando en que todos lleguen bien Hinault llegue una lesión que pueda afectar a los jugadores importantes del equipo eso le tiene que comer el coco ahora ciudad no

sí sí claro evidentemente pero es el Barça es un clásico y aconsejó que nada Madrid no va a ir con el equipo B aunque hay buenos futbolistas en el Real Madrid que podrían hacer un buen partido en el Nou Camp pero jugará Cristiano jugar a Keylor Navas Sergio Ramos Varane tiene problema nos dijo que en el gemelo aunque en el partido parecía que a la rodilla ya puede jugar Nacho que estaba ahí entre algodones pero él quería jugar al final lo reservó Zidane podrá jugar en la UCAM eh jugará como te digo Sergio Ramos en el centro del campo puede reserva Luka Modric pero estará Kroos Casemiro ayer fue suplente así que será un equipo muy reconocible pues de los que vayan a jugar la final de Kiev nueve o diez futbolistas estarán sobre el césped recordemos que tienen baja son baja Isco y Carvajal lo de Isco nada una semana estará ahí eh para poder jugar y lo de Carvajal más complicado llegar a la final de Kiev pero antes no podrá jugar Isco al que eh

ayer echo muchísimo de menos el Real Madrid gracias Javi son las ocho y treinta y ocho esto es Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0919 09:17 la vuelta de la semifinal de Europa League entre el Atlético de Madrid y el Arsenal empate a uno en la ida con Simeone expulsado no podrá estar en el banquillo con sus jugadores hoy ha dado rueda de prensa el Cholo en el Atlético de Madrid tiene además una buena noticia en la convocatoria Miguel Martín Talavera buenas tardes

Voz 1576 09:34 qué tal buenas tardes Gallego si acaba de comparecer Diego Pablo Simeone dieciocho futbolistas y entre ellos Filipe Luis que es el nombre propio del día pero tú lo decía al mañana para ese partido de vuelta uno uno en la ida no va a estar en la banda Diego Pablo Simeone en jugador un entrenador muy temperamental que transmite mucho tanto la grada como a la afición como lo va a vivir él así lo decía Simeone

Voz 0501 09:55 el Taher Germán capacitado para llevar adelante el equipo lo hará de la mejor manera tiene la misma pasión que yo la misma ilusión que yo chiquitos en la selección argentina sí que nos conocemos casi de memoria hace falta mirarnos para saber lo que queremos así que estoy totalmente tranquilo está claro de que estoy triste por esta situación yo bueno nada tendré que mejorar como lo dije bueno mejor me callo

Voz 1576 10:22 no va a ser titular Filipe Luis pero ha vuelto cuarenta y ocho días después de romperse el peroné que es una auténtica locura siete semanas por eso ha dicho es todo hoy Diego Godín en rueda de prensa

Voz 0501 10:33 Nos alegramos muchísimo por Paul Filipe la verdad que no huevos Impresionante Una grande y una cabeza mentalidad positiva que es la sudó muchísimo a recuperarse antes de lo de lo previsto y bueno eso no no está suba como equipo ahí no dar buena bueno mencía para

Voz 0919 10:53 todo lo que queda de temporada mañana equipo ofensivo o ese resultado que favorece recordemos al Atlético de Madrid en la ida puede hacer que Simeone sea algo más conservador

Voz 1576 11:04 no no va a poner absolutamente todo va a jugar Thomas porque no estaba Juanfran está lesionado en banda derecha ya veremos si con sistema de carrilero o de lateral por la izquierda bastar Lucas los centrales Godín y Giménez escoltando a Jan Oblak en el centro del campo va a crear juego por el centro que es donde es más espectacular Koke al lado de Gabi por la derecha Saúl por la izquierda Vitolo que es la gran novedad ya arriba Antoine Griezmann y Diego

Voz 0919 11:32 gracias Talavera y el Arsenal de Benger ya en Madrid rueda de prensa previa al partido como se presentan Paco de buenas tardes

Voz 0699 11:39 qué tal Gallego buenas sale si el conjunto inglés ya está en la capital de España afronta la cita más importante de la temporada porque esta competición es la única vía que tiene las una para clasificarse para la Champions puede ser el último partido europeo para Benger con el Arsenal que volvía Le Benger volverá a confiar en la casa para intentar llevarse la eliminatoria para superar a Oblak el técnico francés ha dicho que espera que el guardameta rojiblanco no moleste además había Millán no puede jugar bien quitarían podía ser la gran novedad en el once en lugar de Houellebecq escuchamos al portero gunner a Ospina sobre el Atlético de Madrid y la semifinal

Voz 12 12:10 esa garra suramericana y yo creo que la sed título lo hace muy bien pero bueno nosotros venimos a hacer nuestro trabajo venimos haciendo buenos muy buenos partidos de esa gran competición y mañana espera nuevos así las cosas de de muy buena manera para sacaré pero el resultado que dos placas fijarán saber aquella

Voz 0699 12:31 el Arsenal busca una final europea después de doce años la última vez en dos mil seis jugó la final de la Champions contra el Fútbol Club Barcelona

Voz 0919 12:38 Nuestro objetivo a partir de ahora es que allá por el mes de agosto tengamos una final de la Supercopa de Europa entre Real Madrid y Atlético de Madrid vamos a Barcelona Barça también pendiente de ese clásico el próximo domingo Camp Nou los jugadores tienen una cita para celebrar el doblete Adriá Albets buenas

Voz 0017 12:57 de hola Gallego buenas tardes si mañana va a cenar toda la plantilla del Barça sobre las nueve de la noche en el hotel Princesa Sofía que es propiedad del vicepresidente deportivo del Barça de Jordi Mestre que les prometió hace tiempo a los jugadores y al cuerpo técnico que les iba a invitar a cenar y mañana lo va a cumplir para poder celebrar el doblete están invitados todos los jugadores del primer equipo y el está con sus parejas asistirá también el presidente del Barça Josep Maria Bartomeu el propio Jordi Mestre y Javier Bordas el director el directivo responsable del primer equipo mañana por cierto el Barça vuelve a trabajar después de tres días de descanso iba a empezar a preparar ya el clásico del domingo en el Camp Nou

Voz 0919 13:33 de esa jornada comienza el próximo viernes con un partidazo el que juega en el Sevilla y la Real Sociedad será el debut del nuevo entrenador del Sevilla Caparrós en un partido donde está en juego la séptima plaza que es por la que los el Getafe el Sevilla la Real Sociedad el Celta de Vigo bueno es que esa plaza da la posibilidad de jugar en Europa la próxima temporada así que es un partidazo para el debut de Caparrós impresionante como son los primeros días que novedades va a tener el Sevilla de Caparrós Manolo Aguilar buenas

Voz 13 14:05 qué tal Gallego buenas tardes va a tener algunas ha dicho que no demasiada en el once inicial pero alguna va a tener va a tener un cambio de motivación tiene ya jugadores jóvenes del filial entrenando con el primer equipo pero sobre todo ha dicho hoy Éver Banega los medios del club que Caparrós está aquí para cambiar la mentalidad

Voz 4 14:24 enfermo cambiar la mentalidad sobre todo oí volver a ganar pero lo también un poco de alegría viene bien estuario oí a no lo conocía muy de cerca pero ahora teniendo no la verdad que muy motivado mucho fútbol muy muy Services

Voz 13 14:38 mañana a primera lista de convocados de Caparrós Hypo la tarde de nuevos rueda de prensa del nuevo técnico del serio

Voz 0919 14:44 Sevilla fueran dos opciones europeas lo tiene ya hecho el Betis y el Betis está pensando Fran Rome Quillo en la próxima temporada el trabajo de Lorenzo Serra Ferrer que ya se ha visto esta temporada desde la dirección deportiva sigue pensando en que el Betis siga creciendo el año que viene

Voz 0700 15:02 sí sí sí la hoja de ruta gallego pasa por cuatro refuerzos de momento dos ya cerrados pensando en Europa Pau López portero del Espanyol inuit el japonés el Eibar atención con Sergio Canales de la Real porque también le gusta mucho a Quique Setién y tiene fijación con Tana el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas a quien también el Betis va a intentar traer para la próxima campaña

Voz 14 15:25 pero el gran objetivo es repescar a Dani Ceballos ir retener a Fabián el hombre de moda en ese centro del campo tanto que le puede costar hay pocos zurdos con la calidad

Voz 0919 15:36 el potencial físico que tiene ese chaval Fabián noticia en Eibar ha tardado en llegar pero como no podía ser de otra manera después del pedazo de trabajo que está haciendo Mendilíbar allí Roberto Ramajo Mendilibar renovado buenas tardes

Voz 1825 15:51 hola qué tal Gallego buenas tardes ya avisó en febrero hasta mayo no iba a haber noticias sobre su futuro es cabezón el técnico de Zaldívar ex primer día hábil del mes de mayo dos de mayo hoy llega la renovación firma irse anuncia por una temporada más hasta dos mil diecinueve junto a él todo su cuerpo técnico Mendilibar dice que evidentemente no podía estar mejor que en otro sitio que no fuera Éibar sensaciones

Voz 15 16:14 bueno no creo que la relación que hubo son buenas las relaciones con el club con jugadores cuerpo médico también son buenas por eso nos quedamos también porque creemos que será todo para para poder

Voz 0919 16:28 está bien y lo está haciendo muy bien más de futuro les falta un punto al Valencia para asegurarse la Champions y hay que pensar en lo del año que viene Pedro Morata buenas tardes

Voz 1716 16:37 ahora llego buenas tardes y un punto que el Betis simplemente empate pierda alguno de los partidos que le quedan para el año que viene el Valencia en breve se va a reunir con los agentes de José Luis Gayá le quedan dos temporadas de contrato el Valencia quiere hacerle dos más y subirle la cláusula de treinta a ochenta millones de euros con Parejo lo mismo le quedan otros dos años de contrato pero lo quiere hacer un año más ampliarlo un año más el contrato por otra parte el Inter de Milán se ha dirigido al Valencia para que les rebajen los treinta y nueve millones de euros de la opción de compra para ello le propone al Valencia eliminar la cláusula por la que si el Valencia ejerce la opción de compra sobre con dos vía pagando veinticinco millones el Inter en el caso de una futura venta tendría un veinticinco por ciento de la plusvalía el Inter propone eliminar esa cláusula y que les rebaje el Valencia los XXXIX difícil lo veo

Voz 0919 17:26 eh

Voz 1704 17:27 y en el Levante una vez pie Paco López ha salvado el equipo se va a quedar José Manuel Alemán buenas tardes buenas tardes y se va a quedar porque elevan a presentar una oferta para que seleccionador de la próxima temporada la entrenador tenía un año más de contrato pero con el filial en Tercera División la magnífica trayectoria con esas seis victorias en ocho partidos la imagen del equipo va a provocar que a partir de mañana cuando se reúna el consejo de administración negocien su continuidad por una temporada con opción a una segunda en caso de permanencia y ojo porque es el que se puede marchar es el secretario técnico Carmelo del Pozo ha recibido una oferta para ser el director deportivo del Deportivo de la Coruña su salida sólo depende del acuerdo económico entre presidentes porque tiene un año más de contrato cláusula de medio millón de euros y Quico Catalán no está dispuesto a dejarle marchar gratis

Voz 0919 18:07 en el Celta Paula Montes qué pasa con en rematador buenas tardes

Voz 1694 18:11 qué tal buenas cosas de poco más de un mes gallego ya había sido apartado del equipo y tras zulos ciento no vuelve a ocurrir la historia se repite y aunque el turco está lesionado el trasfondo es que vuelve a reincidir otra falta disciplina con su entrenador y un problema en El Vestuario con un compañero no pintan bien las para el furgón al Celta por cierto en la directiva también tienen problemas tras la dimisión del consejero Antonio Rosendo por alega falta de confianza en la línea marcada por Carlos Mouriño

Voz 0919 18:34 son las ocho y cuarenta y ocho hoy estamos pendientes del Roma Liverpool por ahora empate a cero

Voz 0919 19:16 se colabora

Voz 0919 20:36 primeros minutos de Roma Liverpool quién aprieta

Voz 1269 20:39 con ambientazo en el Olímpico de blanco parte del Liverpool Delclaux colores habituales en la Roma lo ha intentado el conjunto local la puso Kolarov desde el córner el balón que se perdió estamos en el minuto cinco Primer Acto de momento se mantiene el Roma cero Liverpool cero

Voz 0919 20:56 motociclismo este fin de semana se disputa un nuevo Gran Premio en Jerez después de que en el último en Austin Márquez ganara sin problemas vamos a ver si se calienta de nuevo el Mundial tras lo de la prueba en Argentina aunque las carreras desde el viernes en los primeros entrenamientos hasta el domingo van a tener un nombre propio ese nombre es el de Ángel Nieto porque este Gran Premio sirve de homenaje al campeonísimo a la leyenda del motociclismo español Mela Chércoles buenas tardes

Voz 1 21:32 desde mañana mismo Gran Premio de España la minería Ángel Nieto porque mañana a partir de las doce el trazado jerezano será rebautizado con el nombre de Jerez Ángel Nieto que Vidau justo del maestro en la huerta circuito durante todo el fin de semana habrá diversos actos que conmemoran la memoria es el más grande de todos los tiempos consiguió español hace que el domingo ya no es tanto disfrutar del maestro ellos recordemos que la ficción ha propuesto sin cada acceder a partir de la vuelta doce más uno se ponga todo público de pie para dedicar una ovación en homenaje al maestro ya sabemos el andaluz sí que tenía superstición este número y yo no pienso decir que la manera la afición quiere homenajear al mal

Voz 0919 22:14 sería conveniente que con algo tan importante como un homenaje a uno de los más grandes de la historia no tuviéramos una carrera polémica o o sea calmado después de lo de Austin los sucedió en Argentina o más tarde o más temprano vamos a tener de nuevo Rozas en carrera

Voz 1 22:32 la tensión en toda la temporada y en el ciclismo es un deporte de contacto hay contactos por lo tanto seguros del año recordemos que a partir de Austin tabla Rasa los árbitros muchísimo más duros en Austin sancionaron a Marquis ella for molestar en la calificación amable eso no fue óbice voy a dar ni cortapisa en carrera hacía como siempre que a mí lo que me preocuparía es que el domingo cuando subió al típico Ciudad Victoria pitos también su es lo que queda de temporada eso eso fue inevitable después de el último capítulo del rifirrafe entre Valentino Rossi Marga

Voz 0919 23:10 que reine la deportividad gracias Mela y el próximo viernes comienza el Giro de Italia con una edición especial porque comienza en tierras israelíes quedan dos días como llegan los favoritos quiénes son los favoritos tenemos opciones entre los ciclistas españoles Borja Cuadrado buenas tardes

Voz 0298 23:29 qué tal Gallego muy bueno si esa es la gran novedad el arranque en Jerusalén tres etapas en Israel es la primera vez fue una gran vuelta parte desde fuera de Europa y el gran protagonista es Chris Froome es el favorito pero es verdad que de alguna forma pues es de una unas elecciones extrañas no porque va a tomar la salida al no haberse todavía resuelto su caso por positivo la vuelta España del año pasado es decir desde septiembre hasta ahora no ha resuelto el caso así que vamos a ver qué es lo que sucede por lo demás participa Tom Di Mullen el holandés es el actual campeón que es uno de los grandes favoritos también junto a Pinault junto Fabio Haro y en cuanto a los españoles Movistar va con un equipo de serie B porque ve reserva a Valverde a Mikel Landa ya Nairo Quintana para el Tour de Francia bueno pues hay que destacar yo a Luis León Sánchez Bilbao corredores del Astana que lo pueden hacer bien a David de la Cruz pero este chico un problema que es que corren Sky y ahí va a tener que trabajar seguramente para azul

Voz 0919 24:18 desde el viernes lo contamos gracias Borja y ahora NBA playoff Javi Blanco buenas tardes Gallego muy buenas Lebron Carrie por dónde empezamos la jornada de la pasada madrugada

Voz 24 24:28 pues aquí es que me está enamorando en Le Bron entonces tengo que empezar por Le Bron James Whale partido de la semifinal de conferencia y primera victoria para los Cavaliers de Le Bron fue un partidazo gallego que tuvo que resolverse en la prórroga además los Raptors tuvieron posesión para ganar en una jugada en la que tuvieron hasta tres lanzamientos porque fueron capaces de capturar dos rebotes ofensivos pero nada se llevó a la prórroga y en la prórroga fueron bastante mejor los Cavaliers de nuevo partidazo del Rey trienal eso

Voz 0919 24:55 que está cansado pésimo dice estar cansado

Voz 24 24:58 que está jugando hay golf

Voz 0919 25:00 hay bodegas que acababa de marcar el Liverpool en Roma ahí esto casi sentencia la semifinal José no es gol

Voz 1269 25:08 Liverpool en el Olímpico de Roma mira que lo intentaba el conjunto italiano pero en el nueve de partido la contra del conjunto inglés llega sabio mares iba te por primera vez al portero del ahorro Madison por tanto se adelanta el conjunto inglés en el Olímpico no marca el Liverpool Roma cero Liverpool uno fue estadio Mané

Voz 0919 25:28 le hacen falta cuatro goles a la Roma con el cuatro uno pasaría pero lo tiene francamente complicado cero uno gana el Liverpool en el nueve de la primera parte estábamos hablando de Le Bron que está cansada y Ximo pero aún así decisivo

Voz 24 25:40 sí decisivo porque fue autor de un triple doble veintiséis puntos once rebotes sencillas

Voz 0919 25:46 vete con todo el otro día Gallego que prácticamente no la habían acompañado el resto del equipo en la eliminatoria contra Indiana

Voz 24 25:51 pues anoche si veinte puntos de Smith diecinueve de Cort B diecisiete min catorce Tristan Thompson la mala noticia es que Calderón sigue sin jugar desde que se recuperó George Hill no está contando con minutos y tampoco fue el mejor partido Serge Ibaka nueve puntos anotó para Toronto en el otro partido de la noche los Warriors siguen demostrando que van directos a por el anillo pusieron el dos cero contra los peniques y celebraron el regreso el esperado regreso de Stephen Carrick que a los once segundos de estar sobre la pista ya enchufó su primer triple veintiocho puntos anotó en total Carrie por veintinueve de Kevin Durant en Nueva Orleans buen encuentro de Nikola Mirotic dieciocho puntos

Voz 0919 26:27 nueve rebotes para esta noche sólo

Voz 24 26:29 partido las dos Jutta Houston de momento uno cero para los Rockets recordar que sigue lesionado Ricky Rubio y Juan esta noche

Voz 23 26:37 esta semana cerramos el programa con Greta Van Fleet unos jóvenes norteamericanos a los que llaman los nuevos Led Zeppelin bueno no tenemos algún titular

Voz 24 27:10 en la Copa con menos juvenil que se está disputando en Ciudad Real el Sporting eliminado al Barça al campeón de Europa en semifinales dos uno en el descanso están Atlético de Madrid cero Tenerife cero Sporting el ganador de esta semifinal Se verán en la gran final pues el campeón de categoría juvenil de baloncesto además de la NBA mañana partido de liga entre Real Madrid y Baskonia alas en adaptar

Voz 23 27:27 de juega el primero contra segundo en Madrid quiere cerrar ya el primer puesto de la fase regular once minutos en Roma Roma cero Liverpool uno esto parece

Voz 0919 27:34 de casi sentenciado lo que pase lo contaremos a las once y media en El Larguero con Manu Carreño ahora sigue hora25 con Ángels Barceló un saludo de Gallego adiós

