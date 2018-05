Hacer lo correcto

Voz 1910

la Comisión Europea presentó hace unos días una propuesta de directiva es decir de norma aplicable en todos los países de la Unión para que quienes denuncien actividades ilegales tengan garantizada su protección la existencia de personas que denuncien delitos o irregularidades que conocen en razón de su trabajo es fundamental para poder investigar y castigar determinadas fechorías que son muy difíciles de conocer por otros medios porque se cometen por ejemplo dentro de organizaciones poderosas que les dan cobertura sean empresas o bancos por ejemplo como dijo el vicepresidente de la Comisión Fran Timerman si protegemos mejor a los denuncia el podremos detectar y prevenir el daño que causan al interés público quiénes cometen fraudes actos de corrupción evasión de impuestos o que perjudican a la salud de la gente del medio ambiente no es justo que esas personas que actúan con valentía queden desprotegidas o arriesguen años de cárcel no debería haber castigo alguno para quién actúa correctamente por eso es tan importante que las autoridades españolas no concedan la extradición de Hervé Falciani el empleado del banco británico a que el BCE que proporcionó listas de evasores fiscales permitió que la Hacienda de varios países entre ellos España recuperará cientos de millones de euros Falciani que vive en España fue condenado en Suiza a cinco años de cárcel por el espionaje bancario pero como dice a la comisión no debería recibir castigo alguno por haber hecho lo correcto es lamentable que corra el riesgo de extradición justo ahora cuando la Unión entera estudia la manera de protegerle a él y a todos a quién está actúen como él y quede claro que en el caso de España todos deberíamos estar un poco agradecidos al señor Falciani