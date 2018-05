María Noel Baeza: "Sentencias como la de La Manada hacen mucho daño a las mujeres, la carga debe ponerse en los agresores y no en la víctima."

Voz 0194 00:00 las escucha Mariano El Baeza que es directora de campañas en ONU Mujeres muy buenas noches

Voz 1 00:06 muy buenas noches gracias por invitarme programa

Voz 0194 00:09 cuál es el daño que según la ONU provocan sentencias como estas en la lucha global contra las agresiones a mujeres

Voz 1 00:18 bueno el daño es mucho primero porque hay una gran esperanza porque los derechos de las mujeres se respeten porque la Justicia verle para que esos derechos sean respetados y para que cuando las mujeres son vulnerada esos derechos sean defendidas por ende este tipo de sentencias judiciales no vemos de condonar la actual le ponerla carga en los agresores estás dudando de la víctima por ende no se está aplicando el peso de la ley a los al me sobre los perpetradores por ende no de esa raza Villada la cultura de la violación con este tipo de actitudes no podemos continuar nuestra lucha nuestra lucha de ese respeto por los derechos de las mujeres nosotros creemos firmemente que hay dos hombres que si están de acuerdo con nosotros y que quieren apoyarnos en la defensa de los derechos de la mujer porque consideran las violaciones una vulnerabilidad rige lo que tenemos que lo grave en todo este entonces estamos haciendo las mujeres segundo está bien cambiar la cultura de los hombres

Voz 0194 01:37 la cultura

Voz 1 01:38 de los órganos judiciales

Voz 0194 01:41 fuera de los órganos judiciales ha habido mucho debate estos últimos días aquí en España sobre si falta o no formación entre los jueces para abordar este tipo de casos formación en materia de género qué opinión tiene usted

Voz 1 01:54 pues yo creo que es una mezcla no de formación y de reconocimiento de lo que son efectivamente los derechos de las mujeres hay falta de empatía te lo que sufre la víctima cuando hay cinco tío que las está violando evidentemente en los jueces no han tenido esa empatía para poder jugar al yo creo que la formación parte de lo que es la Convención de discriminación contra las mujeres parte de la ley de igualdad de las mujeres del Código Penal y yo creo que los jueces eres buena formación el tema es como verdaderamente entender esas formaciones en un caso específico tener ese prejuicio de que la víctima es culpable entonces la formación tiene que ser también en igualdad de género y entender al género como algo que involucra a hombres y mujeres

Voz 0194 02:54 ustedes desde Naciones Unidas han aplaudido iniciativas como el mi tú o el cuéntalo ahora en España iniciativas para que las mujeres cuenten los abusos o agresiones que han sufrido a lo largo de su vida que ha cambiado para que las mujeres ahora sí nos estemos movilizando contra esto

Voz 1 03:11 yo creo que las mujeres han tomado un coraje ya han tomado una acción de ramas a evitar dar han dicho bueno he que llegó el momento de hablar llegó el momento de quicio hablamos ahora yo sé vamos a quedar que ese Chivu seguir sufriéndolo en el juicio iba optó por una mujer empiece a hablar empiece a demandar empieza a contar lo que ha tenido en su sufrimiento en una industria como la industria cinematográfica como que empiece a darse una décima coraje una cadena de decir a mí también a mí también yo quiero hablar yo creo que es muy importante tener empatía con el deseo de hablar por qué hay tanta violencia que ocurre en el trabajo tantos acosos en la vida pública en el espacio público que la mujer está cansada y entonces como que ya no considera que tiene que hablar porque piensa que nadie escuchar pero cuando un habla entonces todas las mujeres se toman ese ese coraje que este es un momento de inflexión que está pasando también no se olvide de movimientos y una menos

Voz 0194 04:30 sí sí sí

Voz 1 04:32 me he pasado por respecto al feminicidio no es la fuerza digamos de los medios sociales de comunicación es muy importante también porque ayuda a digamos esa empatía en conjunto el día que la mujer tenga más coraje en diferido hablar

Voz 0194 04:51 pues Mariano del Baeza director de campañas en ONU Mujeres muchísimas gracias por atendernos

Voz 2 04:57 muy gracias a ustedes invitamos y por siempre estar detrás de las mujeres