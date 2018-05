Monchi: "El VAR está para estas jugadas polémicas"

Voz 0458 00:00 cinco minutos para las doce y rápidamente le saludamos a Monchi que es el director deportivo de la Roma también hay que felicitarle en una noche como hoy es más difícil decirle enhorabuena pero es que en un ha sido de escándalo hola Bochi muy buenas eh Monchi hola ahora es hora de hoy eh digo que enhorabuena por la temporada aunque hoy supongo que es más difícil asimilar eso de enhorabuena porque os habéis quedó tan cerca al menos de la prórroga no

Voz 0458 01:09 el Sevilla entonces el Sevilla se aprendía a jugar bien hacer buen fútbol ya competir que es también lo que he aprendido este año la Roma no yo creo que es la principal conclusión positiva a hacer buen fútbol hay que tener una idea hay que apostar por un estilo por unos jugadores pero también aprender a competir no

Voz 1795 01:24 si veo que hay mucha competición y el altísimo no de principio hemos tenido que echar contenidos muy complicado hacerlo somos Atlético de Madrid y Chelsea y luego bueno chárter observó nada lo Liverpool creo que equipo a la cara a competir León hasta el final me puedo ir muy montado un poco un túnel hemos tenido mala suerte en cuanto a los dos partidos bueno todo eso así que que ahora mismo estemos orgullosos de los jugadores haber conseguido decidir

Voz 0458 02:02 algún día habrá que poner el bar y usarlo ya también no en la Champions

Voz 1795 02:05 yo creo que me parece que es algo extraño no es decir aquí en Italia el Barça funciona pero añadió ya que es un virus muy mal no depende utilizara no yo pido que tiene beneficio de de seriedad el árbitro cuando ya las imágenes sufre ya no me une señor que no quería cometer siempre tenso el árbitro y que el bar al primero que ayuda es muy tenso según de la primera jugada veinte segundo a segundo no hubiera pasado nada penalti literalmente porque no los colegios juego sucio penalti ilusión porque era cuando mano no yo creo que son datos objetivos no no estén entrando en en Gerar letal ha sido peor lo mejor de los motivos que con pan son gente hostil bar porque dice no queremos que sea hacíamos pues no los países donde ya está dando Alemania Holanda Italia Alemania Italia en hacerme a Turia no así los afortunados Mi Fi darnos varios vídeos que ambas federaciones en la bandera parda en Xinjiang que con el Bayern no hay ningún problema no pasa absolutamente medios sin excesivo justo este es todo insisto los principales veintisiete Un serían los más dicen

Voz 0458 03:22 si esta noche hubiera habido crees que la Roma estaría en la final

Voz 1795 03:26 bueno eso es entrar en de un especulaciones entraré objetivamente si los dos penaltis hubiera sido se verdad

Voz 0458 03:36 por eso digo sí pero

Voz 1795 03:39 el portero también podrían ellos sí sí vamos tres dos cambiar muy difícil no yo no no no quiero decir que la Roma ha sabido eliminada por culpa de quiero decir que no estoy se siempre ha habido todo habido en ambas en los cuartos de final debe servir para que alguien te paras a pensar que en las tecnologías que habiendo países importantes donde se están actuando y que tiene un buen resultado puesto que no contrición una imponente con el mundo de que él es porque en este camino

Voz 0458 04:10 o sea que no estás indignado por el árbitro pero sí con que no haya bar

Voz 1795 04:14 sí yo era olvido si se equivoca como equívoco llevo con equivocado en Angola o como se puede equivocar y supo no existen pero una vez que ya tú tienes un mecanismo que insisto que ya se está aplicando en la Liga en Liga importante porque otra cosa es que no subidos ningún sitio una prueba no Alemania Holanda salio yo te digo aquí porcentaje de defender le ha bajado un montón el porcentaje de tarjetas amarillas por protestar porque a mi protesta porque hay un dato objetivo cuenta hoy con el bar de Elvira Suanzes tal porque claro no es decir no es decimos es que está para estas para estas jugadas no está estas jugadas que están entre

Voz 0458 05:06 esta era que en algunas ligas en el Mundial lo vamos a tener pero no pero no en la Champions de momento no yo evidentemente no le veía no le había venido mal al al partido con los errores del árbitro que en este caso perjudicado la Roma Monchi lo dicho enhorabuena en tu primera temporada creo que no se puede pedir más al frente del equipo italiano suerte para lo que queda estéis ahí luchando por la tercera plaza empatados a puntos con la Lazio para jugar en Champions el año que viene también

Voz 1795 05:30 es decir es un abrazo