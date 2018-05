Sandra Gamboa: "Keylor es un grandísimo portero"

ah claro qué hago yo me siento muy orgullosa de ver que no tanto porque es un gran portero pero también porque es un gran ser humano

sí señor además estuvo aquí en El Larguero hace unos meses hicimos un Larguero con el espectacular Nos pareció un tipo Un tipo espectacular que siempre dice lo mismo un poco lo que nos está diciendo usted todo en manos de Dios mi trabajo lo hago yo el resto de cosas no dependen de mí no

pues ahora que no eh ojalá que no que lo queremos aquí en Madrid mucho tiempo

ojalá que permanezca ahí porque no sólo los madrileños luego lo lo aman todos vi que yo soy de los que casi todo el mundo donde tienen conocimiento quince lo lo tienen claro Costa Rica babor a todo el mundo no se claro quién diera después de los sucesos todo se habla de

que la verdad no me extraña y usted cuando oye hablar de que si De Gea que Courtois usted que piensa cuando usted oye hablar de que se iban a fichar a De Gea o a Courtois que le dice su hijo

Voz 1

04:35

no no no es eso no es no es comentario para mi conversación entre él yo ni mi entrenando eso es fondo emocional no es teoría