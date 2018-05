El Larguero (1ª parte / 02/05/2018): El Liverpool será el rival del Real Madrid

Voz 1 00:00 la cantina sí

Voz 2 00:47 muy buenas noches pues si habrá

Voz 1375 00:50 el Madrid Liverpool el veintiséis de mayo ya tenemos la final de la Liga de Campeones de esta temporada el Real Madrid que además jugar la como local frente al Liverpool que será el visitante en esa a final se enfrentaron a los dos equipos en otra final de la Copa de Europa se enfrentaron hace treinta y siete años en mil novecientos ochenta y uno entonces ganó el Liverpool uno cero y fue la última final que han partido los blancos todo eso después de que anoche haya perdido el Liverpool cuatro dos contra la Roma pero se ha clasificado para la final un gol más de los italianos hubiera forzado la prórroga tremendo lo de la Roma que hasta el último minuto del descuento ha estado con opciones Evra que el cuatro ha llegado ya en el noventa y tres había dado tres D añadió el árbitro la marca plan de penalti ya no había tiempo literal pero si dura diez minutos mal es increíble que partido tan loco que el Liverpool tan distinto al que hemos visto esta noche del que vimos en el partido de ida hace hace una semana así que un gol le ha faltado a la Roma para meterse en la prórroga pero finalmente no le ha valido el cuatro dos marcaba mil leer en propia puerta checo dos de Nine Golán para el Liverpool el primero que abrió el partido lo hacía Mané el senegalés y luego un que hacía el segundo para los hijos es es que se clasifican para esa final de la Champions así que Salah que había estado muy discreto el principal peligro de este equipo se enfrentará a los de Zinedine Zidane en esa en esa fecha en el Olímpico de Kiev donde el Real Madrid va a disponer de diecisiete mil entradas luego os vamos a contar cómo de qué manera a partir de cuándo se pueden conseguir las entradas a qué precios para esa final de la de la Champions por hay Bruno Alemany hola Bruno muy buenas qué tal no buenas noches justo finalista el Liverpool pues bueno alambre porque

Voz 0301 02:39 la gente ha sufrido muchísimo y tú decías perfecto hay dos Liverpool uno el que vimos en el partido de ida un Liverpool cuando defiende en campo contrario cuando es capaz de jugar en campo rival de presionar de la salida de balón de del equipo rival como hizo contra el sida en la mayoría de la eliminatoria como hizo en el partido de ida en gran parte de de los minutos y otro en Liverpool que hemos visto metido atrás Si vemos un liberó al que le mete en centros al área como hemos visto durante todo el partido de la Roma qué tal es un equipo vulnerable realmente Hay cambia muchísimo de de ese el libro porque puede robar arriba al que le meten dentro si viven en su área sí que en hambre pero si al final visto lo visto sobre todo en el partido de ida a ser clasificado el libro

Voz 0076 03:22 chapó a la Roma e chapó a Liverpool que

Voz 1375 03:24 Nos da un espectáculo de goles en las semifinales ha habido siete goles en la semifinal del Madrid Bayern trece goles en la semifinal del Roma Liverpool así que veinte goles hemos visto en esos cuatro partidos ahora seguimos hablando con Bruno ahora saludamos a Michael Robinson yo me imagino que a pasar una noche también de ciertos nervios aunque como digo ese cuatro dos ha llegado ya muy al final y apenas tenía opciones la arroba operar hablamos con con Michael Robinson nuestro comentarista pero saludamos a un español con el que ya hablamos la semana pasada que acaba de salir del del vestuario del Liverpool donde me imagino que había no sé si mucha o poca fiesta por la clasificación para la final esta hay Rubén Pons es el fisio personal de Liverpool y especial ante de del egipcio Salah hola Rubén muy buenas

Voz 1546 04:04 eh

Voz 0930 04:05 hola buenas noches felicidades hombre muchísimas gracias a una final de Champions Rubén hola adiós debido a contento súper contento muy contento sí

Voz 0076 04:15 ya ha pasado qué ha pasado en ese vestuario banda pitado el árbitro

Voz 0930 04:20 pues imagínate celebrándolo

Voz 3 04:24 claro todo chillando todos cantando todos tu pero bueno

Voz 0930 04:29 la verdad es que viendo la trayectoria también era ha perecido quizás hoy hemos sufrido un poco más de lo esperado pero también era era de esperar el partido que han hecho ellos infantil que bueno

Voz 1375 04:39 es increíble lo de la Roma e eliminó al Barça haciéndole un tres cero y hoy si dura diez minutos

Voz 0076 04:44 las la prórroga estaba ahí a la vuelta la esquina eh

Voz 0930 04:47 sí sí la verdad es que sí que no yo estas cosas es lo que hace que mira

Voz 1672 04:50 el reloj no pasaba mucho pero bueno

Voz 0076 04:53 oye sabes ha pasado hoy estamos en es Salah como está como está el egipcio

Voz 0930 04:58 bien bien él está fenomenal la verdad aquí vamos a cuidarlo a él y a todos para la para la final y bueno a ver a ver qué partido tenemos allí hoy hemos visto la mejor versión

Voz 1375 05:10 Andy del Liverpool es que tampoco han dejado los italianos no

Voz 0930 05:14 esto es lo que es lo que comentaba pero esperamos un partido así ellos tenían que salir a marcar el el posible Si bueno nosotros sabíamos que marcando pues también les ponen las cosas difíciles

Voz 1672 05:27 entonces incluso con el dos dos también

Voz 0930 05:31 lo que te decía mirando el tiempo todo el rato para pero todos toco en cuatro voltearon afortunadamente ha sido muy al final noventa como decías tú sí bueno muy bien si ya te puedes imaginar cuando el árbitro

Voz 3 05:46 pues todo todo el está en todos los jugadores pues estamos podólogos

Voz 1375 05:49 oye la última Rubén que estás ahí que te hemos raptado de la fiesta que me imagino que continúa todavía por ahí ayer como ayer con quién iba

Voz 0076 05:56 este es el partido

Voz 0930 05:58 sí sí perfectamente teníamos tratamientos y pusimos el partido en la tele bueno había división de opiniones la verdad es que había gente que quiere al Madrid lo importante es que nosotros hemos llegado oí teníamos pero bueno el partido de la ida también es decir que que bueno

Voz 0076 06:17 objetivo con dime la verdad ahora que hoy en había quien quería Sala

Voz 0930 06:25 a quince días a la vez sinceramente no no le pregunté no le pregunté pero no lo sé que no lo sé

Voz 1375 06:34 legales quien quería bueno que enhorabuena AENA y me imagino veremos ahí en la final de f6 veintiséis de mayo es el fisio del Liverpool el español Rubén

Voz 0076 06:43 Pons que es quien se encarga entre otras cosas de cuidar nada más y nada menos al egipcio Salah que es la estrella del equipo enhorabuena por la parte que te toca hay un abrazo

Voz 0930 06:52 muchísimas gracias a vosotros hasta luego Rubén

Voz 1375 06:56 lo desde Roma a las once treinta y seis el fisio español de ese equipo que hoy ha sufrido en la capital italiana pero que que se han clasificado lo que puede ser esa final Bruno e Madrid Liverpool con lo que vimos ayer en el Bernabéu lo que hemos visto hoy en Roma cualquier cosa puede ocurrir allí

Voz 0301 07:11 sí sí tal y como está defendiendo el Real Madrid y sobre todo como defiende durante toda la temporada en el Liverpool apunta ahora mismo una final de de goles en una final divertida prácticamente mano te diría como toda la Champions que que hemos visto porque la eliminatoria de hablabas de la eliminatoria de semifinales pero bueno la del Madrid con con la Juventus la del Barça con con la Roma al final está siendo una de las ediciones de la Champions más divertidas con más alternancias en en los marcadores que hemos visto en los últimos años yo creo que eso es bueno para para el espectáculo y la final pinta en ese camino también

Voz 1375 07:40 pues ahora avisó le preguntamos a Michael Robinson te recuerdo además que se van a enfrentar esos dos equipos que suman diecisiete Champions entre los dos doce del Madrid cinco del Liverpool con la resaca de ayer la noticia ha estado en Múnich donde el portero Sven Ullrich ha pedido perdón por ese error anoche en el Bernabéu nada más empezar la segunda parte regalando el gol a Benzema ha dicho sencillamente no puedo explicarlo no extraña a qué ha respondido Javi Martínez que muchas veces él es el que ha salvado el culo al equipo así lo ha dicho literalmente Javi Martínez echándole un capote al portero que me imagino que no habrá pasado una noche fácil después de lo de lo de there is además de esa resaca que nos ha dejado el día de hoy con la clasificación del Madrid para la final ahora estaremos también hablando de Keylor Navas vamos a hablar del portero del Real Madrid de lo que está preparando el club para este verano ahora contamos algún detalle de lo que piensan en el Real Madrid con respecto a la portería de vamos a preguntar a Santi Cañizares si él cree que el Madrid debería fichar un portero enseguida preguntamos a Cañete Keylor Navas por lo que él haría o cree que el Madrid debería hacer enseguida lo lo preguntamos Icon alguien muy cercano a Keylor Navas pero además han habido más cosas ya hay más cosas mañana le toca el turno al Atlético de Madrid que busca su primera final de Europa League desde dos mil doce ha ganado dos desde que el formato es Europa League dejó de llamarse Copa de la UEFA

Voz 4 09:06 y defiende

Voz 1375 09:08 el uno uno de la ida ante el Arsenal para intentar clasificarse para esa para esa final de Lyon vuelve cuarenta y ocho días después Filipe Luis es la novedad en la lista de los del Cholo Simeone que se han concentrado esta tarde saldrá con todos arriba con Griezmann y con Costa ahora estaremos también con Miguel Martín Talavera con Kiko Narváez Icon Gustavo López a ver qué sensaciones tienen antes de lo de lo de mañana ha habido cerca de mil aficionados del Atlético recibiendo a los suyos en la puerta del hotel de concentración dos de entrenadores en esta portada El Larguero también José Luis Mendilíbar que se renueva por una temporada más con el Eibar su contrato hasta dos mil diecinueve yp Paco López lo ha contado José Manuel Alemán en la SER va en Valencia será entrenador del Levante la temporada que viene ha hecho méritos no me extraña porque la revolución el cambio de la pegado Paco López desde su llegada al banquillo el debate ha sido espectacular ganado seguirla temporada que viene y fuera del fútbol ya hay horario para la semifinal de la Final Four de baloncesto entre el CSKA de Moscú y el Real Madrid será el viernes dieciocho a las nueve de la noche ya además estamos en la semana en la que arranca el madre el Mutua Madrid Open que se va a disputar en Madrid a partir del viernes que empiezan ya a los partidos Joy van a estar aquí en El Larguero El director del torneo Manolo Santana en su último año va a cumplir ochenta dentro de unos días ochenta años Manolo Santana y lo agradecemos doce en el Larguero junto a él va a estar Feliciano López que es el director adjunto y el que va a tomar el testigo a partir del año que viene para dirigir este torneo que es uno de los más importantes del circuito mundial que tiene contrato con el Ayuntamiento de Madrid hasta dos mil veintiuno todavía tenemos tiempo para disfrutarlo y ojalá sigamos disfrutando mucho tiempo más sea con la arcilla la de color tierra como Logista con lo estamos viendo o con la tierra azul o del color que quieran pero ojalá no dejemos caer este este torneo que como digo arranca el viernes con para Nadal por supuesto con Garbiñe Muguruza entre los grandes favoritos para ganar el cuadro masculino y femenino entre otros luego estaremos aquí con Manolo Santana Viciano López son las doce menos veinte una menos en Canarias arranca El Larguero con ese Madrid Liverpool como final de la Champions del veintiséis de mayo Si te preguntan por tu plato favorito no dudas el trabajo de

Voz 1546 11:27 Vida lo tienes claro el beso que volvería

Voz 0076 11:29 ya dar a cómo es

Voz 5 11:32 si te preguntan por el SUV de los ocho no hay una sino dos Bagle

Voz 6 11:38 luego tiró desde diecinueve mil seiscientos euros y Taiwan desde veinte

Voz 7 11:41 en mil ochocientos euros oferta Force va quien Finance válida hasta el treinta millones de mayo consulta condiciones en Volkswagen punto es falsa

Voz 1375 11:55 me imagino que ha sufrido lo suyo viendo el partido comentarista de la Cadena Ser en Carrusel en el Larguero Michael Robinson buenas noches Michael hola buenas noches Manuel Enhorabuena Robin

Voz 0076 12:08 yo soy fan no claro pero no dan todos los que habéis jugado Davis forma parte

Voz 1375 12:13 seguí siendo parte de ese club hombre felicidades no Liverpool en otra final de la Copa Europa

Voz 1546 12:18 sí tengo un sabor en la boca agridulce más porque aduce que creo es que no me gustó nada que perdemos cuatro dos no es que perdemos cuatro con esos dos no está bien es decir que si eso hubiese sido la ida pues tienen que marcar dos Henin sin que marcaron Helios es que eso es lo que sucede con el dedo pulió estaba torpe como es habitual en mi caso he visto yo estaba con mi cuerda hablando con mi hijo antes que jugamos con sus existen el fin de semana el dedo pero nunca juega un patio cero cero y eso es imposible no

Voz 1375 12:59 casos de apuestas no se contempla no practicamos hacer pero

Voz 1546 13:04 eso sí el cero cero yo me imaginaba que me hicieron un partido que que es cero cero porque defendemos nada bien y atacamos muy bien pero muy bien no me produce una sensación de seguridad cuando estamos atacando cuando estamos iban del juego del equipo contrario cuando no tenemos el dominio es que no tengo nada seguro por lo tanto contemplar que un cero cero es que no lo contemplo nunca el sábado pasado empatamos a cero Stoke City pero yo más bien y estoy imaginando hace un momento que lo Fuchs el Real Madrid ya clasificados viendo la tele a ver quién va a ganar yo imaginaba que las defensas y el portero estaba esperando a la Roma para que no me apetece

Voz 1375 13:54 para enfrentar mi con esos tres palas

Voz 1546 13:57 va ETA no sé qué mentes tanto los futbolistas más creativos la plantilla están deseando jugar contra el lo que hace y esto yo hablamos a hacer que el patio de ida yo te dije humano es que no no descarto para nada en este mundo de que Roma marquen tres goles

Voz 0076 14:23 lo normal es verdad pero muy muy

Voz 1546 14:25 posible ahora marcas seguro aún no me ha gustado el hecho que perdemos cuatro goles

Voz 1375 14:31 se Esquire no me gusto tiene la sensación los aficionados que asistieron a ese Stoke Liverpool cero cero que estuvieron en un partido histórico que probablemente no vuelva a repetirse la final en la final

Voz 1546 14:45 al en Kiev puede acabar seis

Voz 1375 14:47 ay te iba ahora después de ese raro cero cero del otro día en la Premier lo normal es que el Liverpool eso es seguro y el Madrid también no son los dos equipos que se caracterizan por defender muy bien lo que puede ser la final de Kiev no

Voz 1546 15:00 sí es lo que pienso yo pero es que vamos a ver un montón de goles a Perú a esta hemos mejorado un poco atrás después B fichado y con el dinero de cautiverio pero eso hace que ahora sólo defiende mal antes defendimos horrorosamente

Voz 1375 15:22 sí sí sí

Voz 1546 15:25 si mejora hemos mejorado pero yo sí pienso todo con todo me espetos a al Real Madrid Club de Fútbol no yo pienso que lo que da goles contra el Real Madrid ha ahora también me imagino el Madrid marcando goles en nosotros va a ser un partido me me parece a mí muy muy atractivo no ha evidentemente me perdonarán los madridistas que evidentemente perdona pero poquito

Voz 1375 15:54 es verdad eh

Voz 1546 15:56 pero lo único que tenemos a favor en realidad al margen de un equipo atractivo un final bonito es que no me antes de Real Madrid final de Champions no hay antecedentes

Voz 1375 16:14 en este momento copas exactamente la última final entre nosotros fue Copa de Europa formato antiguo en el ochenta y uno como bien recordarás que ganó el Liverpool fue la última final que ha perdido el Real Madrid por cierto desde aquella del ochenta y uno el Madrid no ha vuelto a perder una Copa de Europa ni una Champions aquélla la perdió con el Liverpool son cinco Copas de Europa el del Liverpool frente a las doce de del Real Madrid sea el cartel es inmejorable el espectáculo futbolístico puede ser inmejorable pero para Haití es favorito el Madrid o no lo tienes tan claro en un partido de ida y vuelta con tantas con tanta locura ofensiva a priori

Voz 1546 16:53 sí yo pienso es favorito pero de tengo favorito ligeramente el mero lo que es curioso es que en Europa es el el el torneo por excelencia del fútbol europeo cuando en ligas europeas ganó la Liga en Navidad practicamente no les Bates del mismo él también veintiocho

Voz 0076 17:22 el Barça ha quedado con muchos

Voz 1546 17:24 modelo digamos no sin embargo los dos finalistas son los terceros países respectivos países segundo y el Barça de momento va segundo a lección Madrid Real Madrid es todo estos equipos que tiene un dominio espectacular en sus respectivos países no lo hemos visto en Champions League si alguien me hubiese dicho cuando empieza a sorteo que dos terceros puestos en sus correspondientes ligas Nos parece que algo raro habría pasado digamos no por lo tanto no no estamos viendo regularle vemos inclusive unos ciento ochenta de es que no lo han bordado sufrirá pasado pero ah no yo no vi un gran Real Madrid de digamos no tanto un aficionado y cuando seguramente la afición del Real Madrid está pensando bueno juega contra el tercero meter en poco respeto porque sea más leve pero vamos que no la Liga en veintiséis años

Voz 1375 18:35 es pronto pues esto claro

Voz 1546 18:38 es demasiado pronto a estemos convirtiendo en un hábito de la Liga han puede pensar que es favorito el Real Madrid pero en Madrid a lo largo de esta temporada tampoco me he quedado boquiabierto ante su brillantez eso sí la si me parecía una un auténtico equipazo

Voz 9 19:02 sí

Voz 1546 19:02 pero no veo un equipazo en unos ciento ochenta minutos de Múnich y seguramente seguramente una debería oye este noche no hemos visto un equipazo en el libro

Voz 1375 19:15 muy lejos de lo que vimos en la ida desde luego fue un torbellino pero hoy ha sido una imagen bastante discreta incluso la de la de sala habrá que estar atentos también al duelo de banquillos Jurgen Klopp que es un grandísimo entrenador contra Zidane que en su competición parece que todo le sale de cara no perdió una eliminatoria bueno partido muy atractivo este es el el análisis de Michael Robinson Estarás en Kiev Robin no no no sé si podrá

Voz 10 19:37 dado que aquel día se case el heredero no me no me lo creo sí sí sí si no hacemos Un tipo serio ayer

Voz 1375 19:44 no habrá paz habrá pantallas en la boda

Voz 1546 19:49 bueno no sé lo que dice mi nuera

Voz 5 19:51 a al aspecto espero

Voz 10 19:54 porque claro es que los invitados es el Liverpool Real Madrid claro claro ingleses españoles claro

Voz 1546 20:02 sí sí sí entonces bueno sí

Voz 0076 20:06 porque casarse casarse en Kiev no

Voz 5 20:11 no no creo que me hace daría

Voz 1375 20:16 oye no te extrañe que el Liverpool te invite a lo mejor es invita a algunas de las viejas glorias de allí dice no no que no puedo que tenía

Voz 5 20:23 yo creo que todo intentando olvidar

Voz 11 20:27 es un abrazo Robin gracias por estar en el Larguero

Voz 1546 20:30 no fue hasta luego

Voz 1375 20:32 Bin que se va a perder esa final de su Liverpool el veintiséis de mayo porque se casa su hijo son las cosas de de las bodas bueno es la cara de los finalistas hemos hablado con Rubén Pons el fisio de de Liverpool especialmente el fisio de

Voz 12 20:47 Salah está la otra cara la de la derrota la de la Roma

Voz 1375 20:52 aunque da la sensación Bruno

Voz 0076 20:55 estás de acuerdo que están cambiando algo las cosas

Voz 1375 20:58 en el en el fútbol italiano digo fíjate el Nápoles ahí peleando el título a la Juve la Roma llegando a semifinales después de unos años donde casi han desaparecido del mapa el Milan y el Inter o la Juve o no hay nada parece que está mejorando algo las cosas en el fútbol italiano hijo de un año en el que no va a estar Italia en el Mundial

Voz 0301 21:16 ah sí bueno es verdad que a nivel de materia prima de jugadores italianos la cosa así estancada y que al final nos fijamos mucho en el mal momento del Inter que ahora está un poquito mejor y sobre todo de del Milan no

Voz 1375 21:28 ponente para decir que en que no tienen y lo que está

Voz 0301 21:30 mucho peor que que años atrás y eso es es cierto pero se están haciendo cosas vienen en Italia nivel

Voz 1501 21:35 sobre todo de entrenadores ganadores italianos

Voz 0301 21:38 es que en el sobre todo en el plano de la táctica han dado un paso al frente muy evidente di Francesco me parece un ejemplo de de eso y creo que entre fichajes de jugadores de fuera como Edin Dzeko como en Golán que les hemos visto hacer una gran Champions Allison el portero cosas que se están haciendo bien desde los banquillos me da la sensación de que igual no va a volver a una hegemonía aclara de de Italia pero sí que vamos a ver con más frecuencia equipos italianos meterse en semifinales de de la Champions

Voz 1375 22:07 bueno pues el Liverpool Real Madrid final de la Liga de Campeones el veintiséis de mayo ahora enseguida Tito hablamos de el partido de mañana de ese Arsenal Atlético Madrid Bruno no vale a esta hora en seguida estamos ahí con Kiko Narváez y con Gustavo López analizando la semifinal la vuelta de la semifinal de mañana pero hay que hablar de la resaca que ha dejado la clasificación para la final en los blancos y sobre todo de un protagonista de Keylor Navas está por allá Santi Cañizares pausa íbamos con el Madrid Si buscas hipoteca te viene bien conocer sus comisiones

Voz 13 22:38 comisión de Ataturk la que te cobran banco formalizará hipoteca comisión de subrogación la que recobran banco cambiaré a otro comisión por cambio de condiciones la que te cobren Baco por ampliar

Voz 1375 22:45 lo importante era Estruch casi hipoteca de día

Voz 14 22:47 n todavía mejor conocer la hipoteca de un banco que no

Voz 1375 22:51 era en comisión y elige bien

Voz 15 22:53 Banja de ING elige entre variable mixta con el precio que buscas cero cero pero comisiones encuentra Levin NG punto es

Voz 7 23:10 hola soy Xavi Gómez de lunes a viernes a las ocho y media de la tarde os espero en el Telenoticias dos de Telemadrid nuestro objetivo contar la información entender la información por supuesto emocionar con la información Tele Madrid

Voz 2 23:28 madre mía cómo está regatea uno dos atenciones porque este penalti dos lleva directos al Mundial

Voz 16 23:38 Radio Madrid te invita a lanzar el penalti único un penalti virtual que te puede llevar al Mundial de Rusia dos mil dieciocho muy pronto en el centro comercial Azul más información en Radio Madrid punto es con el patrocinio de alquiler de mozos por minutos colabora Kuroda motor NAFTA

Voz 17 23:59 yo

Voz 2 24:01 vamos al Mundial

Voz 18 24:05 ocasión Plus busca competidores se requiere disponer de dos coches de ocasión posibilidad de ver informes de tráfico y historial desde su web al menos cuatro talleres propios alguien que compita con nosotros Bien Se piensa en comprar o vender tu coche ven al líder ocasión Plus el Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba tiene ocasión plus punto com

Voz 2 24:28 ah gracias a su público a estupendo gracias queréis otra

Voz 19 24:33 que que que si queréis más

Voz 0076 24:36 señor recoge que nos vamos

Voz 15 24:39 sí sí desfalco de otros para tener resultados diferentes cosas diferentes no esperes a que sea atarle cuenta les a todos tu publicidad siempre en la radio siempre

Voz 20 24:56 corren nuevos tiempos

Voz 16 25:00 vamos a escuchar

Voz 1375 25:16 a cinco minutos para las doce y rápidamente le saludamos también a Monchi que es el director deportivo de la Roma y también hay que felicitarle en una noche como hoy es más difícil decirle enhorabuena pero es que el temporal ha sido de escándalo hola Monchi muy buenas Monchi hola ahora son buenas noches de oímos eh digo que enhorabuena por la temporada aunque hoy supongo que es más difícil asimilar eso de enhorabuena porque os habéis quedado tan cerca al menos de la prórroga no

Voz 22 25:44 sí la verdad es que un partido año donde

Voz 23 25:50 el tiempo creo que no es equivocado donde no teníamos que hicimos caso

Voz 22 25:56 te hace mucho daño

Voz 23 25:58 si esto es cierto el altísimo son falsas

Voz 1795 26:02 yo creo que existen métodos menos metidas en las que ha admitido ya con mucha pude y bueno no ha podido ser hay que afrontando son

Voz 22 26:16 derecha e intentar seguir trabajando estará

Voz 1795 26:21 esto que hemos vivido este año incluso Simmons

Voz 1375 26:25 Sevilla entonces el Sevilla se aprendía a jugar bien hacer buen fútbol

Voz 0076 26:29 competir que es también lo que ha aprendido este año

Voz 1375 26:31 Roma no yo creo que es la principal conclusión positiva hay que hacer buen fútbol hay que tener una idea hay que apostar por un estilo por unos jugadores

Voz 0076 26:37 pero también aprender a competir no

Voz 1795 26:40 sí yo creo que ha sido competiciones altísima de principio te ellos que no echar contenidos muy complicado la fase somos Atlético de Madrid Chelsea y luego Charlton se virtud yo que el equipo tiene previsto

Voz 22 26:55 la cara a la competición

Voz 1795 27:01 hasta el final unos todo y no me voy me has faltado un poco de su una hemos tenido mala suerte en cuanto a los dos partidos muy buen todo eso hace que que ahora mismo estoy orgulloso de los jugadores pero con pena por haber conseguido

Voz 1375 27:17 algún día habrá que poner el bar y usarlo ya también no en la Champions

Voz 1795 27:21 yo creo que me parece que es algo que no es decir aquí en Italia el bar funciona de añadió ya que es un virus muy mal no cambió Kitano yo creo que tiene beneficio de derivar seriedad es cuando ya las imágenes sufre ya no es un error que no quiere cometer Siento pienso en un alrededor béticos y que el bar al creo que ayuda es muy secundó la primera jugada veinte segundo a segundo no hubiera pasado nada porque no lo de fuego son de penalti expulsión porque era con la mano yo digo que son desastrosos aquí no no esté entrando en en valorar si ha sido peor a lo mejor digo que con pan son esos los que el bar corrige no que es momento decíamos pues no los países donde ya está está dando Alemania Holanda Italia Alemania Italia en la eliminatoria no ha sido muy afortunado Mi muy darnos Mari yo creo que ambas federaciones en la bandera parda enseñar es que con el bar no hay ningún problema no pasa absolutamente medios sin excesivo hablemos sobre todo hecho los principales beneficios serían los más dicen

Voz 1375 28:38 eh si esta noche hubiera habido crees que la Roma estaría en la final

Voz 1795 28:42 bueno ya he suelen entrar en en en la especulación es entrar en objetivamente sin los dos penaltis

Voz 0076 28:52 por eso digo sí pero bueno

Voz 1795 28:54 ya era portero también podían ellos sí sí vamos tres dos cambiarlas comprar sino yo no no no quiero decir que la Roma ha sabido eliminada por culpa de ahí te quiero decir que estoy dieciséis mil muertes en espiral sin duda así que ha habido todo habido en ambas en los cuartos de final debe servir para que alguien te paras a pensar que habiendo llenas tecnología que habiendo países importante donde se están estudiando sí que tiene un buen resultado puesto que no es una imponente en el ninguno de clubes

Voz 1375 29:26 o sea que no estás indignado por el árbitro pero sí eh

Voz 1795 29:30 sí yo era olvido se se equivoca como equivoco llevo como equivocado en Angola o como se puede que bares y supo no placeres existen pero una vez que ya tú tienes un mecanismo que insisto que ya se está aplicando en Liga importante porque otra cosa es que no estuvieron sitio fuera una prueba no

Voz 22 29:54 Alemania Holanda

Voz 1795 29:56 Italia yo te digo aquí el porcentaje de sobres de vendedores habituales ha bajado un montón el porcentaje de tarjetas amarillas de tarjetas por protestar porque mi impotencia porque hay un dato objetivo decir voy con el bar Cuno Ponce es tal porque es claro no es decir no decimos que está para estas para estas para estas jugadas no está para esta jugada exactamente

Voz 1375 30:22 esta era que en algunas ligas en el Mundial lo vamos a tener pero no pero no en la Champions de momento no Joy evidentemente no le veía no le había venido mal al al partido con los errores del árbitro que en este caso perjudicado la Roma Monchi lo dicho enhorabuena ahí en tu primera temporada creo que no se puede pedir más al frente del equipo italiano suerte para lo que queda es usar Zapata ha hecho para jugar en Champions el año que viene también

Voz 1795 30:46 muchas gracias un abrazo muy fuerte

Voz 1375 30:48 luego en directo Monchi desde Roma a las doce en punto director deportivo del equipo italiano que ha quedado esta noche mirado dejamos lo que ha pasado hoy en ese Roma Liverpool y está ahí Javi Herráez hola Javi muy buenas hola qué tal buenas noches pues en busca de la décimo tercera ya saben contra quién el Liverpool será el rival con todo lo que eso puede influir en un partido absolutamente loco al menos en el guión todo apunta que será un partido con goles como decía también Robin hace hace un momento que que reacciones ahí los madridistas

Voz 24 31:17 bueno pues lo que esperaban ellos no el Liverpool que es un equipo evidentemente el Madrid no se fían ni mucho menos de un viejo conocido como es el Jürgen Klopp que con el Dortmund ya eliminó en semifinales hace unos cuantos años con Mourinho en el banquillo y aunque no sea un equipo que tengo una defensa maravillosa un portero que deja dudas Si bueno lo de arriba el sabemos cómo es no Mané Filmin hoy Isaac que son buenísimos y que tenga muchas bajas como la lana y hombres que que no pueden estar Ése fue Coutinho pero es un equipo que seguro

Voz 1375 31:45 que se va se va a agarrar al al encuentro

Voz 24 31:48 el Madrid no es a fiar sin ir más lejos el Madrid la última vez bueno esta historia noise la estadística está para romper la última vez que el Madrid palmo y perdió una final de Champions fue en el ochenta y uno en el Parque de los Príncipes de París precisamente frente al Liverpool gol de Kennedy con aquel fallo bueno del Real Madrid en en general no pero con Rafa García Cortés sí con Agustín de portero y bueno pues en Madrid Palma aquella final de de la Copa de Europa de antaño pero bueno son cosas nuevas nuevos equipos nuevos objetivos y el Madrid piensa ya en la siguiente final que es la de Kiev dentro de veinticinco días

Voz 1375 32:19 piense árabe eso piensan en el futuro hay que pensar en el futuro inmediato y que evidentemente después de dos años donde ha habido pocos retoques en la plantilla este verano toca toca movimiento lo saben en el Madrid lo saben los jugadores lo sabe Zidane que es quién está configurando esa plantilla junto con la directiva hasta ahora sea respetado qué manera la decisión de Zidane que recordamos en qué momento llegó recordamos en qué momento tira a Florentino Pérez de Zidane cuando el Bernabéu pitaba florentino dimisión con Rafa Benítez un momento muy delicado en el club lo que ha ocurrido desde que llega ciudadana al banquillo lo que ha ganado Zinedine Zidane en dos temporadas y media claro una temporada donde han empezado las cosas muy torcidas la Liga descolgados muy pronto la Copa elimina es muy pronto pero ahí está otra vez Zinedine Zidane con el equipo en la final de la Champions y eso yo creo que nadie en el club ahora mismo duda del futuro del técnico francés vamos Ny Zidane duda de cuál va a ser su futuro lo está diciendo cada semana yo quiero seguir yo quiero seguir iniciar dice eso no lo dice como un brindis al sol porque todos conocemos un poco y conocen a Zidane Zidane no tuviera la más mínima intención de seguir no diría eso pero no sólo eso es que en el club tampoco piensan que Zidane no vaya a seguir que tenga que hacer un cambio en el banquillo es verdad que lo de la Liga y lo de la Copa provocó algún cabreo y algún disgusto importante en el club pero a estas alturas con el equipo a punto de ganar la décimo tercera como mini Moyà subcampeón de la Champions todo el mundo considera Zidane es el hombre para seguir en el banquillo la próxima temporada Zidane el primero que quiere seguir ahora hasta qué punto van a respetar las decisiones de Zidane este verano al cien por cien en la configuración de la plantilla porque hasta ahora ciudad ha dicho no no no os si hiciera ha hecho caso com como debe ser en gran parte pero también el club tiene que pensar en

Voz 9 34:03 sí

Voz 1375 34:03 en reforzarse en una plantilla donde en los dos últimos veranos no ha habido apenas refuerzos Diego Asensio llegó Morata pero no ha habido grandes fichajes en las dos últimas temporadas y uno de los puntos don de siempre está la lupa puesta es en la portería otra vez en la portería es la misma cantinela de todos los años estaba ahí Mario Torrejón hola Mario

Voz 1501 34:22 hola buenas noches mano le voy a preguntar a Cañete Keylor

Voz 1375 34:25 pero es verdad que encima de la mesa siguen estando lo que siempre se ha dicho aquí en el Larguero los nombres siempre he dicho en el número uno De Gea es el favorito del presidente y al que siempre ha querido fichar pero claro ya es el tercer año el que pretenden Fiz fichaba y en el número dos siempre está Courtois puede que venga uno de los dos puede que no tenga ninguno

Voz 1501 34:45 la sensación en el club es que al final hablaba demasiado demasiado tiempo además el jugadores si con demasiados nombres al final ha habido a lo largo de la historia reciente del Real Madrid muchos nombres que se han ido repitiendo en el tiempo y que al final no han terminado por no venir casi casi por por esa repetición en la portería estaba estaba cuando lo mismo yo no digo que no vaya a ninguno de los porteros creo que va a venir un portero creo que un portero importante y y también creo que después escuchado ayer que a Keylor Navas a pelear no pero es verdad que el que afirme rotundamente y lo dije hace unos meses y lo sigue diciendo que afirme rotundamente un nombre con

Voz 1375 35:17 careto Courtois De Egea Oblak eh quién quieras es echar la lotería a ver exclusivamente porque yo creo que eso tampoco ni en el Madrid no sabe nada

Voz 1501 35:27 el Real Madrid no paran de trabajar nunca ha parado de trabajar en este aspecto y en muchos otros pero en este aspecto no ha parado de trabajar yo creo que decir un nombre ahora es es compraba Aveledo equivocarse ahora yo creo que lo dije ayer la firme intención del Real Madrid es reforzarse en la portería no porque eh pare mal hundía lo piensan de otra manera no porque pare muy bien a otro como ayer lo lo pisa también otra manera añadir a lo que ha dicho de Zinedine Zidane que efectivamente la sensación dentro del Real Madrid es que ciudad se quiere quedar que por eso lo expresó públicamente que recuerda una frase algo así como si hay que hacer todo lo posible para quedarme aquí estoy muy a gusto no quiero seguir si eso lo dice Zidane para que lo diga que decían no suele saber la mano izquierda lo que hace la derecha en el caso de Zinedine Zidane que no lo sea pero una buena dosis

Voz 24 36:09 tan amarillo Manu Zidane quería quedarse incluso después de Leganés osea después de que otra cosa estaba complicadísima ante el TS llega cuando había curvas que la cosa estaba muy difícil Zidane dijo que se quería quedar claro eso dijo algún jugador importante del Real Madrid porque él es verdad que cerró filas y hablaba Mario de De Gea ahí de

Voz 4 36:30 de Courtois con uno de

Voz 24 36:32 ya el pasado año había un precontrato entre las partes firmado no con los clubes entre los

Voz 4 36:36 entre las partes entre Madrid

Voz 24 36:39 jugador Courtois y otro de gira siempre ha sido el deseo del del Real Madrid If Zidane tenía que Pay dijo que no a veinte millones de euros que para mí era un operación maravillosa para el Real Madrid fichará que pavor veinte millones irán dijo que no pues a que eso fue una realidad Zidane lo hizo porque quiere seguir en el club

Voz 1501 36:56 me hace poco Sasuna verdad dijo hace poco te dije malo cuando se aunque para que el Real Madrid están manejando una lista y elaborando una lista ya tienen bien elaborada de porteros con poco relumbrón mundial por así decirlo pero muy jóvenes con mucha proyección y que no descartan incorporar a uno como ya te dije cuando no funciona va y que esto por supuesto va a seguir dependiendo decidan si en el banquillo pero que hay cosas que trascienden a veces al entrenador de turno que a lo mejor dado de turno Drago Benger veintidós años claro difícil difícil Madrid pero que trascienden que es una decisión de club de clubes es reforzarse

Voz 24 37:29 es que mira Keylor Navas acaba en el año dos mil veinte correcto y Keylor Navas en el mes de octubre los hombres que llevan a Keylor Navas se reúnen con José Ángel Sánchez y bueno Le hablan con el club de Kohl va a ser un poco el futuro de de Keylor en el Madrid porque saben que que el club quiere fichar a un portero no al poco tiempo ya sale el tema de Kepa ir allí quiere forzar la la situación y fichar a un portero con futuro como Kepa para que éste con Keylor y que haga portería y que lo siga en el Real Madrid Keylor quería ampliar quería ampliar su contrato con el Real Madrid le dijeron que no saqué el or quiso que se ampliara su contrato con el Real Madrid que como digo acaba el año dos mil veinte bueno yo creo que que los he estado bien rodeado bien asesorado por Ricardo Cabañas por por hombres que han llegado muy bien su futuro ahora es verdad que abierto bastante el abanico en cuanto a representación hay más gente en torno a Keylor Navas por ejemplo René Ramos pero bueno creo que Cairo ha sido un hombre que ha dado dos Champions a al

Voz 1375 38:31 pues todo eso lo votamos una llamada contamos lo que está pasando ahora mismo en ese vestuario el Madrid no contaba los oyentes del Larguero que haber está viendo iba a haber iba a seguir habiendo una defensa a ultranza del Vestuario alineados junto a su entrenador Zidane diciendo nuestro portero es Keylor Navas ese es el mensaje desde los desde el vestuario de los pesos pesados y de los capitanes entre ellos Sergio Ramos hermano de René

Voz 1501 38:57 no piensa lo mismo solamente media frase decir que añadir a todo esto de la del cásting entre comillas reporteros de lo que se ha hablado de uno del desgaste del los nombres de De Gea de Courtois etcétera etcétera que este año hay Mundial de fútbol

Voz 25 39:09 ahí puede haber muchas actuaciones que calle figura de verdad

Voz 1375 39:13 que aquí también hay mundial y tenemos una figura por ahí que además ha sido portero de la selección y en el momento en el Mundial del Madrid es comentarista

Voz 0076 39:20 en la Ser hola Santi Cañizares muy buenas

Voz 1672 39:22 qué tal Manu buenas noches qué difícil es ser portero del mal

Voz 0076 39:25 quería estar en el Bernabéu si es que no hay manera ni Casillas ni Cañizares ni César no no le gusta nunca siempre hay un defecto que partidazo Keylor lo primero anoche

Voz 1672 39:35 sí hay hay dos posiciones calientes dentro de un equipo caliente como es el Real Madrid que es la deportes la de delantero centro también en la selección prepara un poco esto en los mejores equipos siempre sucede esto yo sinceramente bueno hemos hablado mucho de que ya sabéis cuál es mi opinión mi opinión global global de las situaciones que yo sé que hay porteros más glamurosos más altos más guapo sí que juegan en selecciones mejores que las de Costa Rica pero que no paran más que Keylor o que no van a parar más que Keylor en la portería del Real Madrid porque a lo mejor en otra portería sí que pueden hacerlo de otra forma pero una portería como es la del Real Madrid donde cada jugada es vértigo donde el estrés es permanente ya lo vimos en el partido de ayer yo creo que ahora mismo el Madrid no tiene mejor portero del mercado que el que tiene ahora mismo en la portería que ayer lo volvió a demostrar no lo necesitaría demostrar si no fuera pues la desconfianza general un poco que te entiendo que hay desde el grupo lo que contáis pero también es cierto que el Real Madrid siempre tienes que estar siempre el último partido es el más importante no es no lo tiene memoria sea posición no tiene memoria ayer insisto a mí no me sorprendió Keylor me pareció que estuvo al nivel de los grandes partidos de siempre siempre es un portero que cuando hay que ascender a a los puertos de primera categoría el siempre está en los grandes partidos siempre salva mucho más de lo que parece que hay cosas que ya se da casi por hecha y que solamente él o muy pocos porteros serían capaz de hacer y sinceramente no lo entiendo estamos hablando desde el Real Madrid eh delito histórico que supone haber ganado dos Champions y estar con la posibilidad de ganar una tercera consecutiva obviamente nadie discute que la figura de Zinedine Zidane en todo esto tiene ido muchísimo muchísima ascendencia no que es el realmente que el técnico que lo ha conseguido es que no Alonso nos olvidamos que que el Real Madrid tres años que son estos tres años que se puede acabar la temporada Keylor con tres años como titular en el Real Madrid tres Champions

Voz 0076 41:34 yo ya venga a ver quién viene y lo supera pero es verdad que todos lo sabemos y lo hemos contado Si no estuviera Zidane Keylor hace tiempo que no es portero del Real Madrid sólo sabe que el primero que le debe mucho de su carrera deportiva a Zidane igual que Zidane le debe también bastante a Keylor que ha estado espectacular en partidos clave como como el de ayer y esa esa comunión esa relación sea reforzaba ese tipo de decisiones de Zidane defender a capa y espada Keylor y Keylor creer en la defensa de su de su entrenador pero el Madrid siempre buscan al mejor del mundo al mejor lateral derecho del mundo a los dos mejores centrales del mundo al mejor medio centro defensivo al mejor mediapunta al mejor nueve para ti Keylor está entre los tres mejores porteros del mundo ahora mismo

Voz 1672 42:13 vamos a ver yo no hay que hay más de tres grandes porteros en el mundo vamos a sumar res cinco seis que yo creo que son los importantes lo que pasa es que la Madrid muy excitados Oblak es un magnífico portero y está entre los mejores porteros del mundo pero puedo con un con un sistema de juego con una idea de juego con una defensa que le hace sentirse muy cómodo en el Atlético de Madrid no les Keylor juega de otra forma que lo necesita pues acciones ya digo conté mucho vértigo de mucho reflejo de de mucha velocidad de mucha concentración y es es muy difícil la portería el Real Madrid yo creo que es la más complicada de todas un poco pues porque lo que vimos ayer no

Voz 0076 42:51 es que no sería igual jugando en el sur

Voz 1672 42:54 eso habría que verlo habría que ver lo sea yo no puedo decir que Oblak no lo hiciera bien porque es un portero brutal pero pero pero hay que demostrarlo y lo que ha demostrado Keylor le va a ser muy difícil al que venga después e incluso te digo es es muy mal momento para llegar a la portería del Real Madrid imaginaros que lleva este verano un portero tipo De Gea Oblak hurtó a lo que estás comentando desplazan a Keylor en el mes de de agosto oí bueno Keylor obviamente pues se marcharía porque no puede estar un portero esa categoría en el banquillo no es buen momento tampoco para llegar para ellos porque está al nivel de Keylor muy alto

Voz 0930 43:28 no no porque los partidos no es lo mismo

Voz 1672 43:30 lo repito jugar con con la defensa que tiene el Manchester United con la que tiene el Chelsea con la que tienen el Atlético de Madrid a jugar con un equipo que solamente piensa en atacar que solamente piensa que pierde inmediatamente la situación defensiva la táctica defensiva no es su fuerte y que todo el mundo ha de alguna forma pelea con sus armas pero no en grupo sino casi de forma individual incluido el portero es que es muy complicado jugar en esas

Voz 0076 43:54 claro pues esto esto y que se va a Keylor después de tres años

Voz 1375 43:57 lo que tú dices tres Champions viene una estrella al que se haga

Voz 0076 44:00 cada uno elige al que más les gusta primera jornada te mete uno por debajo las piernas

Voz 1672 44:03 es es es el peor momento es ese es algo parecido como no sé cómo cuando se marche Cholo Simeone a ver quién coges equipo no

Voz 0930 44:10 el Atlético de Madrid pues esto es poco de los mismo

Voz 1672 44:12 como sea con el momento que se marche Keylor vamos a querer que por tendrá Madrid haga paradas increíbles como hace dos y eso es muy complicado y eso es muy Copei repito no hay nadie ahora mismo no hay ningún equipo ahora mismo acostumbrado a jugar como el Real Madrid ya exponer tanto a su portero Iker ha sabido de alguna forma pues competir en ese en en esas circunstancias cosa que no han hecho los demás que insisto por suerte para ellos pues tienen otro tipo de sistemas y juegan muchísimo más cómodos

Voz 0076 44:39 el Madrid lo que era el portero de la selección al portero titular de la selección española decirme la dejé nuestro portero pero para Cañizares no hace falta tú crees que el Madrid no debería fichar a un portero para quitar a Keylor

Voz 1672 44:52 la ahora mismo no estamos a ver es que es que es que el que mejor conoce las situaciones de ciudad yo creo que hay que respetar de alguna forma se a todas las opiniones que nosotros podemos hacer pues son orientativas pero al final hay un entrenador que es el que me entrenara Taylor el que sabe de alguna forma la capacidad que tiene Keylor y el que junta a todos los días con que hiciese te está diciendo dejaros de porteros nos volvemos locos no sé si hay alguna opinión más autorizadas decidan en este caso autorizada y además eh sinceras no porque sabemos que no tiene ningún interés representante de nadie eso es evidente no se da por hecho porque la figura de Zidane es imposible que sea dentro de otra manera no ya de paro el fichaje de que para prevenir que a jugar bajo Keylor qué hacemos con un portero que está en proyección y que algún día será mejor que Keylor porque la edad lo situará un sitio y otro en otro pero sí va a estar en el banquillo qué más da que valga veinte millones que cero millones que es que cuando su portero para estar en el banquillo

Voz 0076 45:52 algo totalmente jugar en fin así está la portería del Real Madrid y así la ve el que ha sido portero del Madrid de la selección Santi Cañizares un abrazo Cañete

Voz 0930 46:01 buenas noches hasta luego eh

Voz 1375 46:05 habrá que ver pero la situación es esta Keylor es el portero de Zidane y eso es innegociable para Zidane pero Zidane tendrá que aceptar también evidentemente si el Madrid al final a la tercera le dice pues mira vamos a traer a éste y a día de hoy el número uno es David De Gea y el número Courtois De Gea le gusta más al presidente Courtois le gusta más a José Ángel Sánchez esto es así es muy difícil fichar a alguno de los dos como ya demostraron los últimos veranos esto es la realidad luego en función de quién es amigo de uno o de otro o a medio del representante de uno de otro o de amigo del amigo de no sé quién pues eh filtraron unas cosas que van mal frío transportaban por allá pero esta es la realidad De Gea es el elegido hurtó al segundo lo cual no quiere decir que lo vayan a fichar seguro porque hay que preparar ochenta o noventa millones para atraerse a uno de los dos eso es lo que le van a pedir seguro o el United o el Chelsea doce y diecisiete antes de cerrar y más información del Real Madrid con respecto a la final que están los madridistas estáis muy pendientes los madridistas de que hay que hacer como se consiguen las entradas cuánto valen como puedo viajar hay aviones hay hoteles tenemos más datos quedarnos van a contar Mario Torrejón hay alguien que está muy puesto también en Kiev pero quiero saludar a la madre de Keylor Navas ahora mismo hasta ahora está en San José en Costa Rica lo que ayer vio a su hijo a hacer un partidazo en el Bernabéu está por ahí Sandra Gamboa la madre de Keylor Navas hola Sandra buenas no

Voz 26 47:38 buenas noches felicidades eh muchísimas gracias Jose qué partido dicen suizo su hijo e increíble que paradones que paradones que lo vio usted allí en en San José Costa Rica donde está ahora

Voz 27 47:53 si lo hubiera aquí en Costa Rica yo llegue de Madrid logré ver el partido aquí lo vio cuando la familia vieja aquí con mi hija Kimberly

Voz 0076 48:05 da ideando botes ahí en el sofá no

Voz 26 48:10 es que es que es difícil

Voz 0076 48:13 puede partidos cuando llegan tanto los rivales no pero pero hizo uno de los mejores partidos Keylor

Voz 27 48:19 aquí uno lo mejor es bueno se sabía que no iba a ser yo hacer un buen partido pero gracias a Dios yo lo escucho se escuchó dos operaciones de familia del mismo muy o una vez más demostró que desangran porte