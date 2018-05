Las voces de #cuéntalo se alzan contra el estigma de la mujer agredida

Voz 1 00:00 el seguimiento sin precedentes de la huelga feminista y la manifestación del ocho de marzo la indignación social tras la sentencia de la manada el casi millón y medio de personas que han firmado la petición de Change punto RG para inhabilitar a los magistrados que la dictaron la inminente salida de prisión sin rehabilitar del violador de la Verneda tras veinte años privado de libertad y la masiva reacción internacional al hashtag cuéntalo en las redes sociales parecen motivos más que suficientes para que no se tengamos unos minutos a analizar cuál es la realidad que viven las mujeres víctimas de la violencia sexual del machismo imperante

Voz 2 00:33 a escala hasta aquí sí

Voz 1 01:06 hace apenas una semana la periodista Cristina falleras inició una conversación en Twitter bajo el hashtag cuéntalo y lo hizo tras leer el artículo de la codirectora de Público Virginia Pérez en el que relataba públicamente la agresión sexual que sufrió cuando tenía trece años fue tal la repercusión de este mensaje que miles de mujeres han querido sumarse a la iniciativa romper los silencios y compartir en redes sus experiencias o las de aquellas que no han podido hacerlo con ello han llegado a traspasar fronteras ser tendencia mundial escuchen

Voz 3 01:37 hay un hombre que cada día que pasa por delante de un bar donde siempre se encuentra fuera fumando me explica que me haría hace unas semanas les ya llorando que me dejaran Paz Ahora cada vez que me ve se mete dentro del bar no todo son malas noticias

Voz 4 01:51 ir sola por la noche y escuchar que se acerca Alien sentirme nerviosa y mirar disimuladamente para verse su nombre una mujer sentir alivio cuando es una mujer sentir miedo y ganas de correr cuando su nombre

Voz 5 02:02 vuelvo del trabajo a casa voy en autobús a mi lado sesenta Un tipo coloca la chaqueta de cuero sobre sus piernas yo apoyo mi cabeza en la ventanilla hicieron los ojos tengo sueño de repente el mete su mano bajo y falda sube hasta arriba

Voz 6 02:15 qué haces digo apenas sin voz dieciocho años de malos tratos sienten grabada una frase que no lo olvidaré nunca tu siguiente casa va a ser una caja de madera tres metros debajo de tierra de no veré a mi hijo nunca durante unos años pero una verás jamás cuéntalo ser una de las chicas

Voz 7 02:32 desde cuéntalo contaron a una anécdota en la cual un profesor de la ESO hizo comentarios a una menor yo estaba presente sólo ya ello sobre cómo lo hubiera gustado desveló Garlan solía hacer muchos comentarios sobre lo grande que la tenía cómo disfrutaban las chicas la cama con él

Voz 8 02:56 camina por calles vacías lo pides fuego una esquina

Voz 1 03:04 Timanfaya Hernández psicóloga forense especializada en víctimas de abusos no se ha explicado cuál es la realidad de estas mujeres

Voz 9 03:11 normalmente cuando una es una mujer que ha sido víctima de violencia sexual de acude a la consulta de psicología lo que nos encontramos es con un problema en muchos ocasiones de identificación con lo que con la ha pasado con un con un sentimiento de cierta culpabilidad con miedo a cómo va a ser eso juzgado por parte de de las personas que están alrededor por parte de la sociedad procedimiento judicial en el caso

Voz 1 03:41 y además cargan con un cuestionamiento en sus mochilas que limita su libertad

Voz 10 03:46 poco infrecuente eh pues que la víctima

Voz 11 03:51 en ocasiones sea sea cuestionada os si no es cuestionada que desde el ámbito muchas veces más cercanos sí que se hagan preguntas no de tipo pero tú estás segura que eso ha pasado cómo va a ser eso eh no habrás provocado es a esa situación de alguna forma no se confunde iría no sea eso en los casos que digamos que son los más más light no que podemos que podemos ver cuanto a estos comentarios

Voz 1 04:19 los motivos que se encuentran detrás del silencio testimonial son varios primero porque la mayoría de los casos detrás de los abusos están personas del entorno más cercano

Voz 9 04:29 identificar y poder contar poder expresar lo que uno siente lo que uno ha pasado e la situación traumática con lo que ha pasado es el primer paso para para poder evolucionar en en la terapia psicológica no de de estos de estos casos porque efectivamente contarlo no es sencillo en muchos casos

Voz 10 04:50 eh no olvidemos que el gran porcentaje yo me atrevería a decir que cerca de de El ochenta por ciento de de de

Voz 9 04:59 de los casos suelen ser eh cometidos por personas muy cercanas familiares amigos y esto parada para contar esto supone una ruptura pues con una unidad familiar en muchos casos eh cuanto mayor vínculo emocional hay con con una persona que te agrede es más difícil de contarlo identificarlo

Voz 1 05:20 segundo porque los cimientos del Patriarcado siguen teniendo gran protagonismo

Voz 9 05:25 en otras ocasiones en las que el entorno que esto es una de las de los motivos porque esto se se produce es porque bueno porque la sociedad en la que vivimos sigue teniendo unos estereotipos claramente machistas unos valores

Voz 11 05:38 eh de base en las que la la sexualidad de la mujer ha quedado relegada a un segundo plano bueno y el cuestionamiento del cómo cómo se suceden estos actos es criticado con muchísima más con muchísima más dureza

Voz 1 05:57 y por último debido a la posición que ocupa la mujer cuando el delito sexual sucede en el entorno laboral

Voz 9 06:02 al final un sometimiento no es es una posición absolutamente desigual es una utilización una cosa eficacia de de la mujer

Voz 10 06:11 en ese en ese ámbito y un y una utilización del poder no la quedaron mal que hemos visto en las las personas estrellas del cine que se han atrevido a hablar de estos casos

Voz 12 06:25 qué pasa con voz

Voz 1 06:28 cine

Voz 13 06:30 lo diría

Voz 14 06:33 no

Voz 1 06:35 lo que está claro es que han más información y reflexión las situaciones van cambiando

Voz 10 06:40 a raíz de que estamos tomando más conciencia no de de todo esto que estamos hablando de ese sistema patriarcal de ese de ese sistema en el que estamos metido mucho en pequeños machismo no que muchas veces no son ni siquiera visibilizando se todas esas situaciones de de violencia social que se produce contra contra la mujer bueno pues se en un momento dado eh ha llegado un punto social de la mujer dice basta el caso más claro ese pues hace hace pocas semanas no el día ocho de marzo las movilizaciones que que han dado lugar en el que la mujer

Voz 11 07:19 como tal no no simplemente como como víctima no sino como eh como a mitad de la sociedad

Voz 10 07:26 eh reclama hay pide

Voz 9 07:28 eh pues esa parte igualitaria no oí reclama los derechos no

Voz 1 07:34 y esto es precisamente lo que ha permitido a muchas mujeres alzar la voz sentirse arropadas libres de estigmas

Voz 10 07:41 el sentirse amparado el no sentirse el poder sentirse

Voz 11 07:46 vamos protegido o no por la por la sociedad hace pensar que hay una plataforma en este caso

Voz 9 07:51 no en el que distintas personas te te están escuchando te están creyendo que están orientando te están dando pautas desde luego es un un inicio en el en el en el desarrollo no de emocional de la persona aparte de que me suceda algo tan dramático como es el caso de ser víctima de un de cualquier tipo de delito sexual

Voz 14 08:29 no le vi sí no haremos no