El cara a cara entre Jordi Martí y Tomás Roncero

Voz 1 00:38 son nominativas con número ocho de coger las personalmente eh bueno después de esta semana donde Jordi ha celebrado y los azulgrana han celebrado que el Barça ha ganado la Liga y la Copa después de lo de anoche como está Jordi como está Tomás Roncero en la semana del clásico no se nos olvide que ya está la Liga decidida pero un clásico es un clásico siempre Jordi cómo se te queda el cuerpo con lo de anoche del Madrid Bayern e y la Liga y Copa

Voz 0985 01:02 yo a ver si yo diría que entre el barcelonismo es innegable que el hecho de que el Madrid se clasifique para no una nueva final de la Champions secta pero también el barcelonismo ha ido madurando y yo creo que la felicidad del Barcelona Manolo tiene vida propia es decir aquí en Barcelona se considera que la temporada el Barcelona es magnífica por el doblete histórico que se ha conseguido no se ha conseguido triplete bueno pues no es fácil conseguir los tripletes sino preguntas lo Tomás llevar sólo consiguió es verdad con Guardiola lo consiguió con Luis Enrique pero no es el triplete no es nada fácil te quiero decir con esto que afecta la clasificación de la Madrid pues sí porque el Barça de reojo sí pero que a la felicidad del Barça tiene vida propia también aquí en lo que se habla hoy en Barcelona es de una sensación que no sé si vosotros compartir algo que es la de que el Barça sólo gana Si juega bien y sin embargo en el Real Madrid no es necesario jugar bien para clasificarse no sé si me explico hemos visto esta eliminatoria con el Bayern en muchos momentos el Bayern nacido superior pero sin embargo el Real Madrid bueno pues por lo que sea por los factores que sean pues consigue al final clasificarse ya hay otro nombre propio que es verdad que circulan Barcelona que es el del señor Sakhir el nombre de Sakhir hoy en Barcelona

Voz 1 02:19 sólo se ha hablado del Price ya hablaba de él

Voz 0985 02:22 pero bueno es un nombre que es más conocido en Madrid de hecho Sakhir pues en las últimas tres ediciones de la Champions le ha arbitrado al Real Madrid un total de siete partidos está siempre en todas las semifinales del Madrid siempre estas aquí

Voz 1 02:35 el último año siete partidos al Madrid

Voz 0985 02:38 partidos tres esta temporada dos anterior siempre veis aquí en una de las semifinales alguien se preguntará bueno es normal es un árbitro de élite le corresponde bueno si lo comparas con otros árbitros de élite por ejemplo holandés Kuipers verás que su presencia en estas tres últimas temporadas de Champions no es exactamente la de Sakhir en vez de siete presencias tiene sólo dos eh

Voz 1 03:01 puede que Barcelona pida persona nombre persona non grata hombre yo te digo

Voz 0985 03:05 lo que el nombre de Sakhir está presentadora de Florentino también a Florentino le sale reconoce Mario a Florentino dos cosas se mueven en círculos políticos se mueven en círculos empresariales ya hay muchos maliciosos que se preguntan también se mueve bien en las salas no les de la UEFA

Voz 1 03:22 pues no Tomás algo que decir es que

Voz 2 03:26 que creía perillas porque yo creo que ellos deberían ahí olvidar

Voz 0985 03:29 pero si te lo he dicho Tomás y se celebran

Voz 2 03:31 mucha asiste a escuchar muy atentamente eh cada año escucho la Historia y cada año eso Ramón levantado la Champions entonces yo cambiaría el sitio sufra culé día vamos a cambiar el sí porque estos son más listos que nosotros evidentemente porque otros lloramos levantar la copa todos vamos a ver el Barcelona se está especializando en ganar los torneos nacionales que esté mucho medite de verdad Garay la Liga la Copa normalmente la Liga la Copa España Press que iba más allá de los Pirineos Icann años sistemáticamente salvo milagro acaba ganando la Champions en el mundo en dos mil comenta Alicia te lo que sales de la Champions los pactos que paralizan el mundo son como el de ayer once no la final de Copa y el Deportivo Barcelona Tomás que te bese entonces el Madrid está esta sin que no hubiera nunca a vosotros que vamos a repetir que es tres años seguido de la Copa esos templete no la Liga la Copa español acepta o no el triplete es tres Champions seguidas Isabel que estamos a noventa minutos de conseguirlo lo sabeis Isabel como pasó con el doblete van al famoso con la Golden Meyer que si de pronto la Champions este verano analice acuerda el doblete que a mejores hijos podría sanción pero es normal porque la Champions es la más de todas las competiciones y el Madrid de cinco años lleva cuatro cuatro Champions eso es tan incontestable que buscar en cuestiones arbitrales eh que si porteros que hacen entre tan tan infantil también Courtois se tragó Dogo les educa no el problema es que el Barça cuando juega mal o mes de trece a la Roma o tercer la Juve el año pasado cuando juega mal gana

Voz 1 04:58 pues porque lo más pronto Tomás para

Voz 0985 05:03 yo tengo argumentos vale pero yo mis argumentos Tomás fíjate que lo sedado por orden de dicho oye la primera cosa que me digo es que la felicidad del Barça tiene vida propia la segunda cosa que te digo es que el Barça tiene que hacer una reflexión y una revisión de que le pasan las tres últimas temporadas para el desplome en la en la debacle que ha sufrido en la Champions ahora tengo que ser honesto decirte que en Barcelona hoy también se hablaba de Sakhir irse habla de los del encadenamiento de errores arbitrales que tienden a beneficiar el Madrid te quiero decir que una cosa añadiendo

Voz 2 05:34 que cómo es Barcelona pero Jordi de lo que pasó el año pasado Pekín o lo que pasa con los bregó con unos arbitrales si ofertas es más escandaloso porque una cosa es un error pero cuando tiene cinco si no partido son para mayores y eso que el Madrid nunca lo habrás visto ahora un error poderes oye la el la el penalti de Marcelo claros no para evitar pero en una acción aislada en todo el partido porque en ambas facciones y encima no era fácil de ver porque la vitola de esos poderes ya es por un error que digas que es que claro al María pasaba porque el árbitro pitó penalti a Marcelo

Voz 0985 06:05 el guión

Voz 2 06:05 tiene que haber unos antes que a toda la segunda parte

Voz 1 06:08 oye ve de quedan dos minutos que os pregunto por el partido el clásico del domingo Tomás qué crees que debería hacer Zidane no que va a hacer ir con los suplentes es decir mira a mí sólo me importa la final de la Champions o hay que ir al Camp Nou a ganar aunque el campeón de Liga sea el Barça

Voz 2 06:22 Mas no llegaría con toda la artillería con el equipo de Super Galán intentarán hacer otra es te lo digo así porque queda mucho para la final de la semana que viene y no me parece necesario reservar nada que no se un golpe de efecto para todavía la moral del Barça a pesar de eso

Voz 1 06:38 eh Jordi se iba a tomar el partido del Barça cree una vez que ya la Liga se ha ganado da igual ganar en Madrid o es como el tercer triunfo importante de la temporada después de haber ganado en el Bernabéu

Voz 0985 06:47 no no el clásico tiene vida propia y en el clásico lo que está en juego es el escudo y está en juego la historia la trayectoria es un partido que Andrés Iniesta también tiene marcado en rojo es un partido que el Barça tiene marcado en rojo el Barça quiere completar al campeonato sin conocer la derrota y ganar al Real Madrid pasa por este récord no de ganar el campeonato por lo tanto va a ser un partido con todas las de la ley yo no no al no pues no podría tolerar ningún tipo de relajación en el en el Barcelona y estoy seguro que no lo habrá