El Larguero (2ª parte / 02/05/2018): Nos visitan Feliciano López y Manolo Santana

Voz 3 00:00 sí han recibido al Atlético de Madrid en el hotel de concentración a los del Cholo que han tenido que salir un par de veces para para agradecer el el apoyo a los aficionados mañana se la juega mañana es el día en el que el Atlético

Voz 1375 00:39 sueña con ir a otra final europea levantar un título el de la Europa League sería el tercero en esta competición Miguel Martín Talavera que nos lo va a narrar mañana en Carrusel deportivo con Dani Garrido y con todo el equipo de La Ser hola Atala hora no queda hermano buenas noches pues víspera de día grande huele huele que mañana mañana no se puede fallar Dalla sí ha sido espectacular con ese recibimiento

Voz 1576 00:58 este que no es la primera vez que han ido a esperar al al equipo de Simeone los aficionados pero lo de hoy por número y sobre todo el rato que han estado allí de como tú has dicho han hecho salir más de una vez a los jugadores y al propio entrenador bueno pues ha sido una auténtica pasaba eso se nota en el ambiente no solo hoy sino en los últimos días que lo de mañana es un partido muy especial si está ante las puertas de una nueva final como tú dices no pueden fallar no va a poder estar Diego Pablo Simeone ya sabes que fue expulsado en el Emirates se hace justo una semana va a tener que cumplir sanción es evidente lo van a echar de menos por lo intenso que vive aunque él que lo va a pasar mal el primero que lo va a pasar mal va a ser el lo decía hoy en rueda de prensa

Voz 0501 01:36 está Germán capacitado para llevar adelante el equipo lo hará de la mejor manera tiene la misma pasión que yo la misma ilusión que yo he desde chiquitos en la selección argentina Nancy que nos conocemos casi de memoria hace falta mirarnos para saber lo que queremos así quien estoy totalmente tranquilo está claro de que estoy triste por esta situación llevaban una tendré que mejorar como lo dije bueno mejor me callo

Voz 1576 02:04 pues es es si se cantaba el el argentino respecto a lo que pasó respecto a su a su posible sanción en cualquier caso no sólo las cimiento en el hotel sino que esta mañana ha recibido un espaldarazo anímico importante el equipo Manu es que de locos se cuarenta y ocho días después de romperse el peroné ha entrado en la convocatoria y mañana podría jugarse si logro oportunos Simeone Filipe Luis parecía que se iba a perder el Mundial luego se habló de la recta final de temporada pues mira ya está recuperado esto como te digo anímico importante para el grupo lo decía hoy en rueda de prensa uno de los capitanes Diego Godín

Voz 0501 02:38 Nos alegramos muchísimo por Paul Filipe la verdad que metió uno huevos impresionante una adelante y una cabeza mentalidad positiva que es la asunto muchísimo recuperarse antes de lo de lo previsto y bueno eso no no suda como equipo hoy no da buena buenas energía para para lo que queda de temporada

Voz 1576 03:01 pues con Filipe ya entre los dieciocho recordemos que sólo van a faltar dos jugadores de la primera plantilla Juanfran que está lesionado oí sin beber salgo que fue expulsado en la ida y que está sancionado por lo tanto diecisiete que quedan más el chaval Olabe son los dieciocho que están convocados mañana para medirse al equipo de Arsène Berger como te decía ayer en no va a haber cambios respecto que ha trabajado en los últimos dos días bastar bien de carrileros y juega con con cinco atrás o cuatro Thomas Party por la derecha por la izquierda Vitolo y arriba como decía con todo con Antoine Griezmann y con Diego Costa

Voz 1375 03:33 estamos de Kiko Narváez Kiko

Voz 1266 03:35 qué pasa Cardeña como estamos bien Gustavo

Voz 1375 03:37 López hola muy buenas muy buenas Carreño e tenéis claro el once con las bajas de Juanfran de ver Sally como Thomas ahí en ese lateral derecho defensa de cuatro de cinco más o menos creéis lo que tiene el Cholo en la cabeza

Voz 0749 03:55 siendo más en lo que es el Atlético no echó conociéndolo el Cholo creo que él lo tiene claro en la cabeza lo tiene ella sumamente claro el y Germán pero a mí me genera dudas es el lateral derecho fue probó el otro día frente al Alavés ahí en esa banda derecha contó más eh el cambio de Berzal pues a central una línea prácticamente de tres pero bueno yo creo que al final se va a depender mucho de lo de lo que quiera él como interpreta el partido no hace falta ir a tan agresivo el resultado a priori ventajoso para el Atlético de Madrid no pueden salir a empatar por supuesto pero yo me imagino con con tomas en esa en esa banda derecha no me imagino un invento del Cholo Simeone en un partido tan

Voz 1375 04:37 parte ante un toma Tomás en banda derecha pero con defensa de cuatro se cuenta yo también no Kiko no sé cómo lo ves tú

Voz 1266 04:43 no hay día para para inventar sus aquí cuando mejore el Arsenal que podría jugar con con el popular mucha gente pues lo mismo echó no que lo aprobado pues podría sopesar los no yo de todo lo que hay me parece Thomas soy el que más se adaptarla a la banda derecha no ya puestos sí o sí porel hace ya un par de semana que de nuevo ha cogido el ritmo y la verdad que es de de los jugadores para mí más destacado es la gran sorpresa de esta temporada Thomas hice lo que hay yo cómo me extrañaría muchísimo que el Cholo hoy invente termine jugando Thomas la ex ahí la línea adecuar a la anotarme el tema de Vitolo Koke yo prefiero que la derecha luego la izquierda Vitolo acostumbrado Sevilla me gusta más jugando a a pierna cambiada hay que hay que intente meterse por dentro para esa conexión con Griezmann y arriba

Voz 4 05:38 yo consta que a mí me parece

Voz 1266 05:41 qué es lo más importante en el partido de mañana cuando puedan asumir el hoy tiene su carencia defensiva filtrar balones tanto Koke Griezmann imaginario Costa ahí va a estar las claves

Voz 5 05:51 si os aquel once Talavera podría ser por lo que aprobado ayer oí antes de ayer

Voz 1576 05:58 va a ser Jan Oblak bajo palos con tomas de lateral derecho con Lucas lateral izquierdo los dos uruguayos

Voz 1501 06:04 Jiménez y Godín pareja de centrales

Voz 1576 06:07 Gabi de mediocentro por el medio también Koke como en los últimos partido la pone por la derecha Saúl por la izquierda Vitolo y arriba Griezmann y Diego Costa lo que pasa es que de cuatro cuatro dos pero en algunos momentos aprobado con esa posibilidad de que de que sean carrileros Vitolo y Thomas en vez de lateral

Voz 1375 06:26 en Bruno que esperas del Arsenal N

Voz 6 06:28 el en el Metropolitano mañana

está por ahí Bruno hola Bruno estoy Bruno pero no sé por dónde

Voz 7 06:35 no nota otras radios eh

está claro está en la Davis

Voz 4 06:40 el contacto Bruno ya estamos ahí hola Bruno Le estabas contando Ali cómo va a jugar el Arsenal mallorquina

me a mi mujer le explicaba la la táctica

Voz 7 06:49 pues está claro

está de acuerdo con lo que has dicho no está claro

Voz 8 06:56 está de acuerdo con lo que has dicho no está claro

la dormida aquí diré cuando hoy en una casa el fútbol es que se mama en todos los sentidos

Voz 4 07:03 la dormida aquí diré cuando hoy en una casa el fútbol es que se mama en todos los sentidos

Voz 6 07:09 pero es que que te decía que España estaba diciendo Talavera el once del Atlético que lo que estaba nominado

Voz 1375 07:14 Kiko y Woods que qué esperas del del Arsenal de ir mañana en el Metropolitano alguna sorpresa o están claras también las cartas del francés

Voz 0301 07:21 no es que al final es un equipo que tampoco sabe jugará a defender llega con ha entrenado en Italia en el equipo querido entrenar antes de viajar hoy a a Madrid han hecho en entendiendo antes y bueno yo no preveo en el once demasiada demasiados cambios

Voz 1501 07:36 de Italia

Voz 0301 07:37 Velvet si al final le le lastra mucho la la ausencia por ejemplo veían que es un futbolista lo que ya no son lo es lo que genera sino el gol que tiene y en una eliminatoria como la que tiene que afrontar el hacerlo contra Atlético jugadores así son absolutamente imprescindibles así que bueno pues entiende que que el único cambio podría ser alguien que llega algo tocado podría dentro de tipo golpes

Voz 4 07:58 y el Atlético te convence lo de Thomas ahí en la en la derecha

Voz 0301 08:02 bueno es verdad que es un futbolista que cuando llega en carrera cuando llegan desde atrás y eso en el lateral derecho no puede hacer un poquito más que desde el centro del campo puede sorprender con facilidad lo hemos visto bien lo lo más importante es que el Atlético ha ganado un activo tremendo con con Tomás esta temporada clarísimamente de la plantilla del Atlético e igual no es una solución de urgencia no me parece que vaya a ser el lateral del futuro del Atlético de Madrid pero para una eliminatoria así llegar por sorpresa a sorprender a al Arsenal hay defensas practicada le cuesta bastante más así que Thomas puede ser un arma importante para abrir la lata del equipo de Londres mañana

Voz 1375 08:36 el mañana es un día para no fallar y es verdad que enfrente hay un equipazo que es el Arsenal pero el Atlético quiere jugar una final europea de mañana no se puede fallar y están ahí los dos jugadores que llegaron en verano para que no pudieron jugar hasta enero Kiko qué te ha parecido el papel de Vitolo hasta mañana que es el partido más importante de la temporada y sobre todo Diego Costa porque me habla de Griezmann de la temporada se va se queda los goles tal parece que costar rendido nivel sensacional Vitolo les ha quedado un poco por debajo de lo que esperábamos no

Voz 1266 09:04 pues quizá no decepcionante porque se esperaba mucho más de la manera habitual la firmado para seis meses claro firmado para tres año más y son un jugador que con confianza que cuando se iba a la manera de trabajar del Cholo Simeone tiene que aportar si os si tal la parte me consta que hay muchas al currante yo yo no estoy al final lo conseguirá Vitolo fue a a las Palma intentar coger confianza no

Voz 6 09:32 hoy no perder

Voz 1266 09:33 pues en el fondo físico y al final lo que encontró allí fue dudas hay desconfianza porque con las lesiones tuvo problema hice lo olvidó entrecomilla un poco lo que había excavando en el Sevilla Diego Costa que ha salido beneficiado es el equipo hoy Griezmann y le ha faltado un pasito más para lo que yo creía que podía dar

Voz 4 09:53 Costa ha realizado buenos partido

Voz 1266 09:56 dos pero todavía no los veo como el Diego Costa que fue irse

Voz 4 10:01 fíjate evitó lo que tenía que era uno de los fijos intocables para Julen Lopetegui también en fíjate cómo cómo está ahora mismo no de cara al Mundial digo gusto como les has visto yo

Voz 0749 10:10 yo vivía a costa de más a menos creo que empezó muy bien marcando goles y sobre todo contagiando que eso es lo que tiene Diego Costa Diego Costa para lo bueno para luego malo te contagia contagia al público simétrico al árbitro con el adversario y cuando leí el equipo está plano cuando el equipo está como triste dentro del campo del parece que levanta toda esa pasión que que contagia el Cholo desde afuera y el desde adentro no el Gabi Godín son jugadores que son un poco el termómetro del Atlético de Madrid y creo que fue de más a menos la expulsión también esa expulsión que tuvo le costó un poco también entrar coincido con Kiko en el en el que favorecido fue Griezmann en ese sentido porque juega más entre línea tiene más compañero fija más a los centrales se siente más acompañado en el caso de Vitolo creo que un poco esperaba más todos tenemos en la retina el Vitolo del Sevilla Yves le está costando entrar en los automatismos que tiene el Cholo Simeone no le costó mucho le costará pero con una buena pretemporada ahí la predisposición que tienen chaval a lo que quiere el Cholo yo creo que va a rendir en el Atlético de Madrid

Voz 4 11:10 mañana titulares los dos con Germán El Mono Burgos como decía Talavera ahora de Cholo en la banda no da más más pero no va a llegar no se mueve como el Cholo Kiko para adelgazar un poquito no

Voz 9 11:24 de momento olvidado el Mono Burgos pone la pausa la tranquilidad cuando el se les puede bloquear hileras pero a lo que es el mérito haber nada a mi me parece un Valori imprescindible al igual que va a ser mañana en metropolitanos porque creo que va a ser el primer gran evento y me parece que puede ser la primera gran noche de Metropolitano pues un ambientazo lo que va a ser el mejor de

Voz 6 11:49 claro que ha vivido periodos lo contaremos

Voz 4 11:51 Carrusel no señala el primer gran examen mañana para el Metropolitano y os escucharemos en Carrusel claro que sí a Gustavo a Kiko a Talavera Fullana ya toda la banda con Dani abriendo también la mujer de Bruno también estará mañana durante

Voz 0749 12:03 bueno a pasito no

Voz 8 12:06 mando un abrazo hasta luego hasta la hasta hoy a Gustavo hubiera verdad hubieran debían adiós Talavera

Voz 6 12:18 luego en treinta segundos Bruno te moja sobre quien va a ser el vamos a decirlo así el rival del Atlético en la final el verano

Voz 0301 12:24 mientras el Marsella eh porque llegan payés Tito en un gran momento llegan además con el dos a cero de la ida creo que puede ser un partido con bastantes goles pero veo un escenario en lo que va a marcar también el más así que creo que los franceses favoritos para meterse en la zona

Voz 6 12:38 hasta mañana Bruno un abrazo un abrazo bueno mismo

Voz 5 12:41 entonces ponerse de pie de escuchar

Voz 1375 12:44 atentamente a los dos protagonistas que vienen a continuación está entrando Álvaro Benito y para ponernos en situación ante lo que nos viene esta semana arranca el torneo de tenis en Madrid están aquí Manolo Santana que va a cumplir ochenta años en unos días director del torneo Feliciano López que es el rey el relevo el director adjunto que este año va a competir el año que viene será ella director de ese torneo el Mutua Open Master de Madrid Bausa íbamos con ellos dos con Santana y con Feli

Voz 11 14:31 sí el sexo funciona todo funciona soy Carlos Sobera ir para disfrutan más del sexo toma energía Seal vigor con energía Il triunfará si repetirá en vigor de forma OTC

Voz 4 14:47 bueno tiempo en El Larguero para el tenis tenemos una gran suerte de contar en nuestro país con uno de los torneos más prestigiosos del circuito que empieza ya empieza este viernes ya el mucho más T D

Voz 1560 14:59 Open de Madrid con un cuadro masculino donde Rafa Nadal es el principal favorito y donde tenemos a nuestra Garbiñe entre las favoritas también al a la victoria en el cuadro femenino pero además muchos más Álvaro Benito la muy buena qué tal como está mano muy buenas ganas de tenis y de que arranque otra vez la Caja Mágica

Voz 0935 15:14 lo que sí pues eh fíjate desde el año dos mil dos que se lleva celebrando aquí en la capital de España ese torneo son ya diecisiete ediciones con esta todas ellas con Manolo Santana al frente es que está tiene algo de especial la primera siempre fue especial después en dos mil el nueve cuando pasa a la Caja Mágica también la de la pista zulo recuerda todo el mundo y las cantidad de veces que han ganado Rafa Nadal también pero esta es muy especial porque tienes derecho asentada Manolo Santana que es leyenda viva del tenis español que decir del de todo lo que ha conseguido lo que ha generado director durante las diecisiete ediciones del torneo que tienes el Izquierda logró uno de los hombres más carismáticos del tenis español y que encima es director adjunto en este año va a ser como la transición

Voz 4 15:52 a ganarlo también también porque no hola Manolo Santana buenas noches buenas noches cómo estás hombre

Voz 19 15:58 con ganas de hacer esto visto como nosotros y sobre todo estar con este hombre tiene verdad es un buena

Voz 20 16:07 es un fenómeno Hola Feliciano López muy buenas

Voz 0617 16:09 qué tal pues muy bien y Duff pues muy contento de estar aquí charlando un rato con vosotros Si nada de este torneo tan increíble que empieza ya el el viernes y con muchas ganas de de que empiece y de que todo el mundo de Madrid pueda disfrutar esta semana del tenis yo tengo

Voz 1560 16:26 de que de que arranque bueno me pierdo nunca

Voz 4 16:28 la siempre hay un par de días que si puedo ir allí me voy a ver tenis y siempre que podemos y nos lo permite el trabajo allí estaremos viendo algún partido pero lo primero

Voz 1375 16:35 a Manolo cumple ochenta años el próximo diez de mayo esto último torneo como como director en qué punto

Voz 1560 16:42 está el Open Master de Madrid

Voz 1375 16:44 Tomás Ter en el máximo que se puede quién eres

Voz 19 16:49 es un torneo con mis características tan extraordinaria que ofrecieron un artista y sobre todo este año son año especial para mí porque confía leyó hace muchísimo tiempo Henry dijo a ver qué suerte tienes tu sitio a conseguir lo ha conseguido ha llegado a jugar increíblemente bien y sobre todo el dinero eso poca vanidad

Voz 20 17:15 lo que jugamos en llega a ver si vas a cambiar la tierra de Madrid por la hierba

Voz 21 17:23 lo dijo de también el diario

Voz 20 17:26 poner a pista azul podía ser

Voz 4 17:30 en la pista central verde hierba ese para hacer y hubiera sido bueno ya te vas a pasar el testigo a Feliciano

Voz 19 17:38 no no hace falta bastante estimo esta mentira bien yo follar integro posible porque no solamente porque sea mi obligación por un acuerdo que tengo con el torneo bien sino porque lo que he dicho anteriormente es ese tío que merece la pena estar asegurado la verdad es que Egipto orgulloso de lo que te enseñe hace tantos años se ha hecho realidad

Voz 4 18:04 no vas a echar de menos luego eh bueno luego al año siguiente las requiera Feliciano Si no te importa vuelvo un añito más a Davis cero Torrejón

Voz 19 18:14 que yo he algo que muchos sueñas y vez cumplido mucho pero lo más importante para mí es la amistad que generado alrededor de tener

Voz 1560 18:23 oye Feliciano en la cabeza de un tenista como tú está el ganar y a la vez organizar el torneo porque no es fácil o estás en la pista para ganar conocer tu rival el cuadro vamos a ver por dónde va porque parte voy a quién evito aquí me enfrento pero a la vez ya preparando en que vas a esta va a asumir la responsabilidad de dirigir torneo más importante que hay en en nuestro país

Voz 0617 18:43 bueno a ver este año todavía si Manolo está dirigiendo todo está al tanto de todo yo obviamente estoy pendiente de algunas cosas Manolo oí pues Messi me escribe o me dice Feli qué te parece esto y tal y hablamos Si con otra gente de la organización pues estoy pendiente sobre todas las cosas más relacionadas con los jugadores sí pero este año estoy más centrado en jugar ya el año que viene estaré ha dedicado al cien por cien a

Voz 4 19:08 ya no jugadoras

Voz 0617 19:09 no el año que viene no juego el torneo de Madrid por qué en la ATP una norma que sí

Voz 4 19:14 si no puedes no puedes

Voz 0617 19:17 Petit eso es pero como te digo para mí es una responsabilidad grandísima sobre todo pero el legado que deja aquí esta esta figura que tienes a tu derecha yo creo que tengo mucha suerte porque llegó al torneo en un momento en que está arriba del todo asentada en la ciudad a todo el mundo está deseando que llegue el mes de mayo para ir al tenis y eso gracias a Manolo un grupo de trabajo que ha estado durante diecisiete años trabajando extra conseguido no entonces yo la gente me pregunta y tú qué objetivos tiene sí que puedes hacer diferente que vas a cambiar de ojo es claro

Voz 4 19:49 cómo vas a mejorar lo de Manuel pero muy complicado

Voz 0617 19:52 lo mejorar lo que ha hecho es imposible porque así es muy importante su labor yo siempre lo digo para que el torneo se asienten en la ciudad al final los torneos llegan es un boom al principio pero cuesta mucho que un torneo de verdad forme parte de una ciudad ahí son Madrid ha conseguido en parte gracias a Manolo

Voz 4 20:09 no sé si fueras directivo y jugará pues igual valdrían éste va a manejar el cuadro afrontó formada por el sorteo ninguno fácil lo difícil es electoral

Voz 0935 20:16 junto siendo director adjunto sabe cuándo va a debutar de oro

Voz 4 20:18 sobre ese hombre tú tienes acceso

Voz 17 20:21 el alambre diera jugar a la hora

Voz 4 20:24 que ir en la pista que quisiera Rosa que no ni siquiera eso no que va oye Si por ejemplo mañana hay una reunión a las ocho vayan a quién va a Feli o Manolo

Voz 20 20:33 yo yo creo que ninguno de los perdón nueva ni el director del director adjunto tapón debate que vayan los dos quema mañana a las ocho Manolo

Voz 19 20:48 a lo porque no hay que olvidar que Cd este año está

Voz 4 20:52 cuando está jugando sin esto no hay nadie

Voz 19 20:54 sí yo lo muchísimo porque voy a verle jugar ideó que tiene muchas posibilidades esto añade que hacerlo lo mejor posible

Voz 1560 21:05 se siente más responsabilidad jugando en casa o no jugando en Madrid cuando cuando hay torneos en tuve o o eso mola más te te motiva más o mejor aquí en casa me cago en la leche es como más presión

Voz 0617 21:15 bueno depende a principio de la más joven siguen afecta a un poco tuviera tanta gente pendiente de mí Mis padres mis amigos etcétera es quieres hacerlo bien para demostrarles au que estén al menos contento si ahora ya no los últimos años me lo tomo con más tranquilidad Hay sobre todo me gusta jugar en casa y jugar en Madrid y me encantan las condiciones son favorables la gente me apoya montó al final cuando jugamos la aquí todos los españoles en casa nos sentimos yo creo que al final no deja de ser una pequeña ventaja

Voz 1560 21:43 hoy novedades en el cuadro masculino hemos conocido a última hora a primera hora de esta tarde que Wawrinka no viene está él está el circuito masculino están todos muy tocados Murray Djokovic Wawrinka

Voz 0617 21:54 si no está pasando Félix el pues está pasando que los últimos años el circuito ha sido muy exigente que muchos de sus jugadores también tienen más de treinta años ya en muchos años arriba compiten al máximo nivel pero sí que es verdad que en los últimos dos años hay una plaga de lesiones terrible sobre todo que está afectando a jugadores

Voz 1375 22:13 entre el top diez ciento veinte que que

Voz 0617 22:17 tiene mucha más repercusión si seleccionada brinca en historia Raonic Djokovic Murray claro al final son los que están ahí que yo he dicho Murray lo vio porque algunos

Voz 4 22:28 quiénes son dos diferentes que te está bien pronunciados paleto echó ocurra ella como siempre llorando más ahí que es una gran fan de Feliciano así sí sí sí sí sí

Voz 22 22:40 pues eso que que no

Voz 0617 22:42 es una pena porque porque en donde como el de Madrid no poder contar con todos pero es que al final las lesiones están impidiendo muchos jugadores por competir

Voz 1560 22:50 pues es un cuadro un poco descafeinado el masculino extradición pero no por culpa de nada por culpa de las lesiones Manolo esas cosas pasan

Voz 19 22:56 sí obviamente porque como bien ha dicho quiero que tenis esto cada día más duro unos jugadores a los dieciocho diecinueve año en Juan increíble ejemplo el chico joven que juega contra grabara con ébola

Voz 4 23:14 sí el griego número uno júnior hace dos años no número uno del mundo hace dos temporadas no ha cumplido

Voz 0617 23:20 veinte años según fíjate ya está estoy dale que te pego

Voz 4 23:24 en el cuadro femenino tenemos a nuestra Garbiñe

Voz 1560 23:27 en prácticamente todas menos Serena Williams también es baja de última hora practicantes tan

Voz 0935 23:30 las sigue dando Radwanska están todas eh eh

Voz 0617 23:33 no falta ninguna de las diez mejores Si voy que bueno que valga

Voz 1375 23:36 sí sí sí espectacular que es lo que más has aprendido de Manolo

Voz 1560 23:43 espera que este último año como tenista que todavía estas con la cabeza puesta en la pista pero que es lo que te ha transmitido Manolo para llevar algo tan importante como esto qué es un torneo de primerísimo nivel mundial en en Madrid el apoyo de los patrocinadores las instituciones que no pueden olvidarse de apoyar a este torneo Manolo no se puede olvidar de apoyar este torneo

Voz 19 24:02 todo no hay que olvidar que está muy bien Madrid iba dice merece que la gente oyen ya sé a quién juegue la final es un lujo

Voz 1375 24:11 tener un torneo como éste de Manolo que es lo que hemos aprendido de los lado de la gestión

Voz 0617 24:17 pues que es es es difícil no son tantas cosas final Manolo yo siempre se iba a todo el mundo ha estado siempre súper pendiente de mí desde que era un niño oí en comunicación siempre con mi padre aconsejando le porque llamado pues la hacía ilusión que hubiera tenistas también de Madrid porque el tenis siempre sus mejores jugadores salían de Barcelona y desde que me vine para acá con con doce años Manolo siempre ha estado súper pendiente de mi hija bueno gracias a él pude jugar el primer torneo de Madrid y aquí el primero que se una invitación que bueno siempre he sentido mucho el apoyo de Eli ya está muy pendiente de mí

Voz 4 24:52 cómo se te digo el primero te acuerdas primero gané dos partidos me dio una invitada

Voz 0617 24:57 en dos partidos hay a Arnaud Clement muy a la Nau y creo Jo y luego algo con Agassi era el favorito y El juego del torneo

Voz 20 25:08 si te veo te dijo no por favor no me toque las narices Melide

Voz 4 25:13 has bien al final el tercero

Voz 0617 25:15 está ahí acabó ganando el torneo da así el primer año que que se quejó

Voz 0935 25:19 yo quiero que encima el primer año creo que hubo final porque es el no es posible conseguir y no aquí

Voz 0617 25:25 ya da síganos Martí lo que lo que para

Voz 0935 25:27 Juno exhibirse una exhibición en el centro de la Casa de de Campo cuántas veces llamaste a Manolo para que te diese esa invitación estamos hablando el año dos mil dos

Voz 4 25:35 es alguna que otra porque además fue muy gracioso la la manera en que

Voz 0617 25:39 se concedían antes alguna una de las invitaciones eran una encuesta a través de Si marca de un periódico entonces la gente votaba si bien se merece la invitación del Mutua no antes mi nombre estaba entre cuatro más éramos creo que el cuadro estábamos algo al CAR de la encuesta llamaba a Manolo esto

Voz 17 25:57 o sea me tienes que meter ahí

Voz 0617 26:01 qué pasa hice tú tranquilo no te preocupes que que que tú vas a tener la invitación

Voz 4 26:07 por su parte yo empiezo déjame que hago una pausa que aquí tenemos que aquí también tenemos sponsor Manolo sabes que tenemos sponsor tenemos que darle al patrocinadores

Voz 19 26:15 los tenéis hombre por favor cómo lo sabes mira

Voz 4 26:17 algunos de ellos son estos

Voz 0617 31:55 el desplazamiento no se pues mira que te van a recoger al aeropuerto porque en algunas zonas a veces se olvidan

Voz 4 32:02 aquí damos alguna vez tras una pasado me pasaba

Voz 0617 32:05 la novia de recogerme me sienta así hasta coges un taxi hasta cero cero buenos jugadores como estamos acostumbrados a que nos traten tan bien siempre lo hemos un poco exigentes eso es verdad Madrid no tiene problema porque Madrid un torneo que hace desvío de jugador tenemos la mejor comida del mundo

Voz 0935 32:24 el y una flota de coches que vamos bien cuando hay

Voz 0617 32:26 si tienes un coche disponible prácticamente veinticuatro horas al día para Haití nunca tienes que esperar que es la mejor comida que hay en ningún torneo del mundo tienes un montón de pistas en la caja casi no la tienes que ir fuera para entrenar a ver es un torneo que el jugador la verdad es que

Voz 1375 32:42 sí tienen que dejarse tiene tiene difícil

Voz 0935 32:45 el poder quejarse cuántas pistas de tierra batida hay mejores

Voz 1375 32:48 es que las de Madrid pues mira Manolo Manolo creo que está de acuerdo conmigo desde que cambiaron las pistas aquí en Madrid hace cuatro años no Manolo así eh

Voz 0617 33:00 hay dos tipos de tierra batida para que la gente que no que no entiende la tierra aquí es más parecida a la tierra de Roland Garros de Montecarlo que es un poco más roja de lo que la que se juega por ejemplo en Barcelona en el Conde de Godó la semana pasada ahí yo creo que es la mejor tierra que hay en el mundo además aquí durante todo el año hay operarios están trabajando para que cuando llegue el turno de las pistas estén perfectas yo injustamente está entrenando con Pablo Cuevas en Uruguay y me he dicho es increíble que no vota una sola pelota mala aquí en Madrid

Voz 4 33:28 el nivelazo no tiene nada que ver con lo de hace unos años

Voz 0935 33:31 claro una pregunta que tengo yo para Feliciano es si aquello de la pista azul que fue hace ya unos cuantos años Si está en tu calidad de director ya el año que viene absolutamente descartado para ese corto medio plazo

Voz 0617 33:45 yo sinceramente a mano lo dirá lo que piensa a mí la idea de la pista azul me gustaba no se pudo llevar a cabo porque hubo un problema con el tiempo en el mes de mayo que estábamos hubo una ola de calor brutal las pistas aprobaron durante una semana y media dos antes del torneo Istán perfectas y lo al cinco días antes del torneo hubo tres días de muchísimo calor en Madrid que hicieron que la pista se quedara muy dura por debajo entonces la pista se convirtió en bueno era de patinaje más que de tenis pero fue un problema del tiempo la pista se probó con tiempo porque aquí en Madrid no sea no sé por una pista azul sin estar completamente seguros de que las cosas iban a salir bien y los jugadores que decían pues yo abro verde Carlos Moyá que estaba en ese momento ayudando Manolo también la aprobó el gusto esa hubo mucha gente que la aprobó

Voz 1375 34:31 Le gustó

Voz 19 34:36 obviamente el tiempo no acompañó a ese cambio de la tierra roja la azul que cambiar y bueno pues lo hemos hecho oí adelante

Voz 1375 34:46 o sea que no descarta que se volviera a ocurrir

Voz 0617 34:49 no porque la la tierra batida en la televisión tiene un problema de visibilidad ahí eso no sea eso no se no se puede negar cuando las cámaras no está muy bien situadas la y la pista seca con el calor la bola ni se ve sí y con la pista azul es verdad que la visibilidad era muchísimo mejor final en el fondo del cambio era ese el objetivo era ése no lo que pasa es que bueno no salió bien a veces las cosas se hacen lo mejor posible y con un con un objetivo verá positivo pero no salió bien que no era directora

Voz 0935 35:16 bueno salieron ya te digo tenía

Voz 4 35:18 con una una cuestión que te cambiar cosas porque ya te digo yo

Voz 0935 35:22 lo importante no nos están escuchando los oyentes que que la Caja Mágica durante estos próximos días la concesión es hasta el año dos mil veintiuno tengo entendido y se escuchaba el consejero delegado a hace unos cuantos días decir que se debía llegar en breve a un acuerdo a ver qué se puede hacer a partir del año dos mil veintiuno Si se va a renovar esa concesión con el Ayuntamiento de Madrid el acuerdo dura es optimista en relación a que Madrid va a seguir teniendo tenis a partir de dos mil veinte

Voz 1375 35:50 bueno yo creo que sí Manolo tú qué piensa

Voz 19 35:54 seguro seguro que sí negó que ocurre mencía era una serie de gente que no esté muy de acuerdo pero eso es una labor que tenemos que hacer nosotros y sobre todo

Voz 20 36:09 me detuvo

Voz 0617 36:12 quien quiera quiero decir una cosa que Manolo está completamente de acuerdo el otro día lo hablamos y es que el torneo de Madrid es de los madrileños no es de ningún partido político en concreto es decir nos encantaría que el que los partidos políticos del ayuntamiento llegarán a un acuerdo dijeran este torneo lo vamos a apoyar gobierne quien gobierne obviamente los partidos políticos no se ponen nunca de acuerdo en nada

Voz 4 36:35 eso es mucho decir lo vendía hoy en día porque sabemos que es complicado

Voz 0617 36:40 Nos gustaría que fuera si no porque el torneo en Madrid ahora estamos en el XVIII hasta el XXI está firmado pero con dos años y medio tres Si el torneo por lo que fueran no siguiera aquí hice tiene que otra ciudad necesita un montón de tiempo para

Voz 4 36:58 sí para replantearse

Voz 0617 37:00 la otra ciudad pues imagínate construir estadios e lo que significa un torneo de esta magnitud en otra ciudad donde necesitamos el apoyo del Ayuntamiento para poder seguir en Madrid yo creo que al final será conseguir ojalá ojalá

Voz 1560 37:13 hasta que Dios quiera que sigamos teniendo un torneo como éste en en nuestra ciudad Manolo eres consciente de que este es tu último que vas a estar en la grada como director

Voz 4 37:22 no sé si hay uno también se da cuenta del cariño

Voz 1560 37:24 la tiene el público de Madrid que Torá demuestra siempre me da que en este

Voz 1375 37:29 te vas un poco no

Voz 19 37:31 nada de entrada yo no tengo ningún deber de ir a las pistas a ver cómo están entrenando pero me gusta tanto yo lo van a llegar a la Caja Mágica ponerme charlan llevó oiga las pistas entrenar a ver cómo entrena un jugador y sobre todo me encanta que haya gente común en este caso una lección no estoy metida esto

Voz 1560 37:58 seguro que vamos a ver al público de Madrid rendirle el homenaje más bonita a Manolo Santana Álvaro la última para para hacer

Voz 4 38:04 Ibar a Ibar a Manolo fue esa Fer y cuántas entrar

Voz 0935 38:06 hasta han pedido este año

Voz 4 38:10 eso decirlo porque la gente va a ser igual a Manolo en estos diecisiete años ahora me lo dijo no abundó hicimos la presentación

Voz 36 38:19 de de que yo es el director adjunto de ahí que en el futuro el director me

Voz 0617 38:24 cuando le tocó hablar dijo prepárate estábamos a Manolo Gerar yo dirijo preparación

Voz 20 38:31 sí

Voz 4 38:34 eso es lo primero lo primero que va a votar es director adjunto o director del torneo

Voz 1560 38:38 Manolo que no paras has estado en el Conde Godó de Barcelona a todos los torneos que puedas no te vas a ir a Roma te vas a todos

Voz 19 38:46 Roland Garros por supuesto tras dos semanas Wimbledon también ni después de Wimbledon ya veremos a ver lo del duque no porque lo hago primero porque me encanta mi mujer estoy encantada de estar a mi lado realmente porque tengo que aprovechar las ocasiones tan estupendas que siempre echas alrededor de gira

Voz 4 39:05 Manolo muchas gracias por está en El Larguero por todo lo que has hecho por el tenis sobre todo por lo que tienes que hacer todavía que tienen que echar una mano aquí al nuevo jefe

Voz 19 39:12 en lo que queda ya sabes es lo que quiera

Voz 4 39:16 ahí están a Manolo aunque sea a las ocho La mañana en la reunión deberé la pista este torneo también por allí nos veremos

Voz 19 39:21 sí sí eso es sobretodo sobre todo en hacemos una una cosa muy importante es Acciari reality Payá que mañana lo hacemos con una ilusión tremenda de gente va a colaborar yo creo que son muy importante también para la gente que no solamente los jugadores estas el dinero que ganan sino que también aportan lo que Sabri moría

Voz 0617 39:45 a qué hora empieza mañana Servimedia medias si luego el torneo va donar también un dinero que bueno importante para una fundación contra la violencia de género ya sabéis que el torneo apoyan mucho esas causa hay todos los años hacemos un hay un un anuncio de participó muchísimos jugadores a las siete y media está todo el mundo mitad a que llenen mañana en la pista

Voz 4 40:05 hay que llenarla de vasca para Félix sin preguntarle cuándo se va a retirar esperemos que sea dentro de mucho tiempo allí sea ya sabemos que al menos esta arriendo hay Manolo que hacemos parece que viene no vas a poder disputar torneos interino compite pero no lo he pensado la verdad cuando Manolo me diga yo me retiré ellos tienes treinta y seis no comprende siete el futuro director mucha suerte en este torneo todos muchas gracias que el tema

Voz 1560 40:28 en Madrid está en buenas manos en Manolo y cuando esté en manos del día a partir de el año que viene que disfrutes de él

Voz 15 40:34 bueno no sufran en el tenis como si fuiste ayer que se que ayer sufrió en el Bernabéu

Voz 1560 40:37 ante la fase dejan

Voz 19 40:39 tardo porque era una una eliminatoria para el Madrid este año necesitamos ganar partidos importantes estáis de acuerdo conmigo que los últimos tres minutos fueron

Voz 20 40:50 sí fue una tortura ahora yo al último noventa yo al portero del Bayern lo hubiera invitado a este torneo de tenis

Voz 4 41:02 pero gratis el cuadro que quiera jugar que invitarlo

Voz 0617 41:08 pero gracias Manolo tú David sufrir pero tú es mucho muchísimo yo me quede en casa ayer porque estos partidos a veces me gusta verlos en casa tranquilo hoy y la verdad que fue increíble yo pensaba que el Madrid cuando falló el portero iba a controlar un poco más el partido tenía dos goles de margen que es muchísimo este Bayern no se rinden pero me encanta me encanta los equipos como el Bayern que siempre bajan hasta el final pelean en actitud increíble aún perdiendo y siguen atacando la verdad que me encantó el partido yo creo que fue un partido espectacular

Voz 4 41:36 aquí dime aquí a la final de Roland Garros creo no me perdí el XXVII empieza la Champions que podido ir al Real Madrid no podía nunca lo he visto siempre desde París Deborah ha ganado

Voz 20 41:50 Madrid así que si lo Palmar a Kiev irás Manolo o no

Voz 4 41:54 al final de este periodo

Voz 19 41:57 pero porque durante mucho tiempo yo pude fuera Real Madrid nuevas importante en mi carrera deportiva con el escudo del Madrid echaré

Voz 4 42:07 te parece que te parece no no sabía el Madrid jugó con una camiseta blanca del Madrid qué te parece pues ahí estar aquí es con ochenta años está hecho un chaval gracias Manolo gracias Feli nada seguimos en El Larguero

Voz 6 43:13 y ahora nos cuadra Amos porque viene de boca en pie como todos los miércoles la noche hola afrontaremos Epic ya era hora que hiciera algo interesante en todo no si Coque dice que menos mal que bien a levantar esto aunque al final porque llevábamos una noche que paquete voy a cocinar pues bien Maestre como Santana otros está el robo o qué grande qué grande es muy grande exactamente y Feliciano también que grandes famoso pues vosotros diréis que se cuecen ya empezamos con malas noticias son noticias chunga porque además a muchos de los chavales que habían jugado en el Jai Alai en en Miami sabes que eran que era muy importante que que venían muy muchos chavales desde Euskadi a jugar ahí había un montón de apuestas con los cuando bueno pues trama detenido que les va a dar los visados para la tía Margarita que es lo que tiene que hacer es te lo prometo han puesto a jugar americanos que tiene el amarre puñetera idea les voy entrenando ahí cómo pueden a meter pelotazos y en fin van a intentar salvar algo que ya ha entrado en una etapa bastante decadente en los últimos tiempos la verdad es que lo mismo pero es que no les da los visados dice que lo que tienen que en vez de jugar vascos que juegue en americano

Voz 1501 44:27 ahora se va pelotaris vascos a jugar ahí toda la vida toda la vida los integrantes de gran esplendor verdad Florida en Miami a los ochenta y de hecho tengo un dato por ahí los noventa y que había dieciséis frontones abiertos en en Florida entonces un montón de pelota es que iban allí a jugar pero entre la escisión de la Federación Vasca de de la Federación Española que hace que que el nivel de cara a Estados Unidos a menos la política de Donald Trump de inmigración pues no queda ni un frontón

Voz 6 44:58 momento del dos si cada dos pero están muy dejados de la mano de diez pero fíjate cómo cómo era que a principios de dos mil recuerdo haber puesto en en entrevistas en directo desde Miami a pelotaris dos coma para La Ventana

Voz 0617 45:15 eh

Voz 6 45:16 osea que se dice rápido que es que era un mundo será un mundo era un mundo pero ya no era otro mundo

Voz 4 45:21 está cargando otro modo que acaba aquí

Voz 6 45:24 el señor de la peluca pero bueno es el Señor

Voz 1501 45:26 vaya a resultar super curioso saber que había tantos pero es que no lo sabía yo tampoco me estoy entrenando súper popular si si bien no

Voz 6 45:37 que los cubanos les encantaba les encantaba apostar

Voz 38 45:40 apoya que plantea

Voz 6 45:43 y cómo es que Miami Miami se Euskadi donde el hijo de calmados como usted Sam Houston Texas gran equipo bueno vamos a ver qué tal el año que viene pero gran equipo en la NFL a divertirnos hombre otro más con nombre y apellido

Voz 1375 46:01 o sea que no les salía baloncestista elijo a calmar los ánimos

Voz 6 46:03 no parece que no que repartir será que Malone no repartía también juega pasa de hecho le llamaban el cartero se marcharon canciller el cartero Malú es verdad es verdad

Voz 1501 46:17 sólo pero al fin y la que ha sí porque lo que pasa porque a ver ahora concedió esa entrevista sabes que hay un poco de duda que Tom baby en mítico cuarto de los gran estrella de de los Patriots que lleva ya casi veinte años trabajando al lado de su entrenador el otro día cuando lo vi le preguntaron en la televisión si se sentía poco querido poco valorado por su entrenador de toda la vida Bill bélico

Voz 1576 46:45 y dijo que es acogía la

Voz 1501 46:47 Quinta Enmienda en una broma diciendo que no respondía a esa quinta