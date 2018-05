Nieves: "Mi vecino intentó violarme y la justicia me condenó por defenderme"

Voz 1 00:00 buenas noches Nieves buenas noches Macarena desde Valencia hacia delante

Voz 2 00:06 mira yo te llamo que contáramos vida esa que hay de Puente

Voz 3 00:11 no

Voz 2 00:12 yo tenía un vecino que era bastante

Voz 3 00:17 el cante sinvergüenza

Voz 2 00:20 se quedó viudo Illes Balears de que decidió que yo

Voz 3 00:23 tenía que

Voz 2 00:25 que aguantarlo

Voz 3 00:28 si un día la cuñada me dijo ten cuidado de que salga a la calle no existen mucho

Voz 2 00:35 por la calle porque éste

Voz 3 00:38 en el escopeta carga detrás de la ventana de que tendré

Voz 2 00:42 pues está dando

Voz 3 00:44 algún día tenga ocasión de tírate tema tirar porque como no lo hacen caso lo algún día llegó ella allí salimos y nos ponemos a hablar en la calle cuando me al que que por la ventana estaba alguna en sus plenos pasamos

Voz 2 01:00 llamé a la Guardia Civil divino la Guardia Civil ilícito

Voz 3 01:05 yo Larsen al que tenía porque tenía de todas tenía pistolas tenía escopetas allí encima de una mesa pero

Voz 1 01:11 la estaba apuntando usted desde una ventana con una escopeta

Voz 2 01:17 sí es que es muy malo muy malo todo lo que se dijera de él era poco

Voz 3 01:24 malo no palabra malo por más de malo in vino Idle citó todas las armas que tenía allí es que eran un videojuego de el ejército era un viejo de los de antes estaba acostumbra a hacer muchas cosas malas cuando yo te digo que era malo malo sí ahora antes de entrar en lo que me contó la pobre mujer una

Voz 2 01:50 sí

Voz 3 01:53 esto es es que si ya los Ander sólo dos meses pos algo de mi casa para derribar para ir a mi casa en esto que sale el de la fluya Isa tira a mí dice que me iba a dar por el culo y que me iba a hacer de París tres ya entonces don al tiempo de agarrarse a mí yo me agarré a él no resbala vamos yo pero la suerte que yo tuve que él bajó vivió casi diecinueve con la rodilla en el balón brazos

Voz 2 02:25 en la verdad sea dicha me defendí no te voy a decir yo no manejo Dundee me defendí

Voz 3 02:30 bueno pues yo ya me a los guardias puse la denuncia tenía al panadero cabida llevarme el pan allí de testigo tenía gente él me denunció porque lo había le había pegado que lo había pegado sí sí ver ellos cogido un abogado tan bueno tan bueno que ver de defenderme porque me había violado pues no me defendió y entonces me él me condenaron a un mes de arresto menor

Voz 4 03:03 diez mil pesetas diarias no dejan ahora estos señores que la gente salga el tapado es sale a la calle

Voz 3 03:12 ya decir que esto no es justicia que es una mierda lo media España está tocada

Voz 1 03:21 pues por eso hay que salir para que se empiecen a reconocer las violaciones

Voz 3 03:27 yo tengo un nudo en el estómago que digo función voy a contar a ver si se deshace nudos

Voz 4 03:33 la señora si no puede ser ciertos abogados

Voz 3 03:39 de qué se quejan de que la justicia es una mierda nos han viola los anal trataban Lozán nos ha dicho de todo ir a ensayar que los jueces eran dioses ni ellos son tan dioses ni las demás sean malas pero yo os ahora estoy ficha de que le pegó a la gente yo no soy una mujer que me quiso violar el vecino soy una mujer que me pegó al vecino así que si les pega te defiende eres mala te condenan si te violan dejó de

Voz 2 04:12 así que que traemos a vender

Voz 4 04:15 cómo está la Justicia tiene que cambiar

Voz 3 04:19 en España estos jueces maravillosos de qué se quejan Ponsa aquellos polvos estos lodos que la gente sea tiran allí ya posee elevar la lengua como se me da bien

Voz 2 04:30 sí sí

Voz 3 04:31 sí señores jueces no son ustedes hijos es no no las demás tenemos el nudo en el estómago yo tuve la suerte de que de que me defendí pero cuántas no han defendido cuántas han callado cuantas

Voz 4 04:49 a ver señores jueces cuantas con lo pueden contar sí señora sí señor

Voz 2 04:54 las cuántas señores jueces señores dioses te vi un abogado un poco machista ni un juez más machista ir ya tienen un trapo un trapo

Voz 3 05:11 pues sí señora me condenaron porque lo había pegado al señor que me quería violar cómo se le queda el cuerpo aquí en meses oyendo que sea el señor juez hice aquel señor juez me está oyendo qué clase de señor juez era

Voz 2 05:28 señores jueces así que que nos enseñan la justicia hasta que te pasa eso yo tengo más muchos de esos se lo debía

Voz 3 05:41 la acción sino de problemas que tenía con la Justicia llegue a acudir a la justicia y me han condenado a mí no sé si sería ya a raíz de aquello porque las otras cosas Sancio después no le sería a raíz de aquello

Voz 4 05:53 he tenido más juicio sí

Voz 3 05:56 yo ardido que que no me puedo defender que no puedo decir que ese señor juez me condenó por pegarle algún a un sinvergüenza yo te voy a decir diera sinvergüenza les ruego a la pobre vieja a las suegras la tenía unos meses ID que era joven le quería a la suegra la sería pero de que era vieja ya no la quería hice la bajó el el puñado a la casa para que la cuidara un mes Illes según Panizo V la dejó no Alija entonces viviendo dábamos bien iba a mi dice levantar aquellas dos que están en el suelo que si pongo la mano encima de ella otra vez la término de matar y me fui allí estaba la madre en el suelo tira ahí allí estaba la hija llorando y la hija le decía a la madre ves lo que ha pasado hoy ves lo que ha pasado hoy por extensión me he llevado muchas de estas deseo me he llevado muchas

Voz 2 07:01 Benita que te pasa qué te pasa ya las levantó

Voz 3 07:05 la ex hija que conducía el coche de mi hija les vamos a urgencias se quedan las dos ingresadas News el ratillo subíamos las dos en el del en el ascensor ellas no se tenía en pie entre el disgusto de lo que hubiera pasado se agarra a mí se pone a a él sabe quién le iba a decir a tu madre que que cuando fuera yo vieja y tú fueras mayor mi vida cuando lo sumar estaba embarazada de Di no cuando tu madre había dado aludes yo fui a verla embarazada también ella lloraba porque estaba enferma de iba a morir que quién iba a cuidar yo le decía que no llores no llores que verás cómo vive sirve no yo hago mi hija te va a cuidar a ti porque yo no voy a vivir Libby tu hija que mi hija mi hija el el sinvergüenza este me puso una pistola en la sien me dijo que tenía que abortar porque yo tenía que ser es la de paseas

Voz 4 08:14 en la otra la de París así que la mujer era para pasear

Voz 5 08:22 era era para parir nos hacemos una idea le agradezco mucho que haya llamado y que se haya desahogado diciendo

Voz 4 08:30 cuenta es que me cuentas que se me cuentas bosques

Voz 3 08:36 pues puede ser que tenían mando mandaba hijo día alguien mataba el de al lado se callaba Villar dando encallar tanto cayera pues es donde nunca explotar

Voz 4 08:49 tenía que flotar y qué me dicen cosas ahora respuesta

Voz 6 08:52 la nieve es lo vamos a dejar aquí muchísimas gracias de verdad por su testimonio