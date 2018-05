Carmen: "Con seis años sufrí abusos sexuales por parte de un vecino. Lamentablemente los primeros que te juzgan son quienes te deben apoyar"

Voz 1363 00:00 hola Carmen buenas noches desde Alicante gracias por llamar

Voz 2 00:04 buenas noches Macarena

Voz 1 00:06 lucha estoy

Voz 2 00:09 a hacer lo mejor que pueda

Voz 3 00:17 yo

Voz 2 00:20 llamaba bueno como compañera

Voz 1 00:23 sí

Voz 2 00:25 bueno está bien un poco de acción de la que yo me alegro porque la revoluciones a poco que sean malas son buenos no

Voz 3 00:38 sí

Voz 2 00:40 con respecto a a esto que está pasando no con tras la mujer en todos los sentidos no pero bueno ya sabemos que los dos jueces

Voz 3 00:52 pues

Voz 2 00:55 dictaminan

Voz 3 00:57 juzgan que no

Voz 2 01:00 su potestad pero a veces interpreta muy mal las cosas pero bueno yo como le decía tu compañera no lo que es la gente que te rodea iban los primeros que te juzgan

Voz 1 01:21 es como una pirámide

Voz 2 01:22 no vamos a ver el ha apuntado el iceberg que me dan los jueces pero es que abajo hay

Voz 3 01:30 eh

Voz 2 01:31 un todo todo pues yo os voy a contar mi caso yo

Voz 3 01:36 yo era muy pequeña mucho demasiado pues no sé no recuerdo le da

Voz 2 01:48 pues porque no sé si pero yo he tenido recuerdos de muy pequeños

Voz 3 01:53 eh

Voz 2 01:55 de muy muy pequeña incluso dos años pero ahí me imagino que tendré a uno unos cuatro y cinco años yo era una niña muy extrovertida salí a la calle al mundo y bueno pues una niña un poco fuera de que en donde se vamos todos un poco así a sus hornos estábamos rodeados de nieve historias bueno bien

Voz 3 02:31 pues nada ocasionalmente puntualmente me ocurrió que un señor que era el padre de un vecino está parado y que igual no lo sacaban me imagino que sería un tiempo porque

Voz 2 02:56 los sacaban al sol

Voz 1 02:59 sí

Voz 3 03:01 bueno pues

Voz 2 03:03 yo me iba a hablar con él me imagino es que de lo único que tengo recuerdos son malos y tampoco los voy

Voz 3 03:13 pero no eran

Voz 2 03:16 ya se lo puedo imaginar al mundo no bueno yo cuando pasaba todo esto pues me iba corriendo a casa

Voz 3 03:27 no decía nada hasta que un día mi madre pues me

Voz 2 03:34 me preguntó

Voz 3 03:39 yo no me acuerdo muy

Voz 2 03:41 lo que le dije no lo de eso no tengo ningún recuerdo sólo sé que mi madre se enteró dejé que me de aquello hasta que soy bastante bastante mayor

Voz 3 04:01 ya con conmigo en un momento pues saqué el tema ese tema con mi madre vale que he hecho iba de evadir el tema evadió

Voz 2 04:33 cuando me presione

Voz 3 04:38 se defendió

Voz 2 04:39 no yo dije pero bueno vamos a ver es que yo solamente quiero saber que pasó hasta donde trascendió no no sé algo bueno a lo máximo que llegó mi madre cuando la veo un poco bueno yo tengo mi para hacer como todo el mundo me dijo que si no hubiera sido como yo era lo dijo con una palabra bueno no es que trastienda pero bueno madre es de origen andaluz dijo que si no hubiera sido tan certera como era

Voz 1 05:35 pues que no culpo a usted o a su personalidad de los abusos sexuales del vecino

Voz 2 05:48 yo la primera vez que lo hice yo

Voz 3 05:54 ahí ahí mi mi calle calle como quien cae de cada vez a un vacío que dices esto como lo relleno yo no me va rellenando con retablos de la propia evidencia de lo que te rodea y entonces

Voz 2 06:30 pues va subiendo va subiendo iba diciendo me tengo que basar

Voz 3 06:34 en lo que piso sino que esto pues tendré que dejar a otro sitio es penoso los primeros que te juzgan a veces son los que te tienen que apoyar en todo yo he tenido muchos problemas a lo largo de mi vida

Voz 1 07:12 cuando me pregunto si sus primeros años en los que usted ya empieza a tomar conciencia de que de que estaban abusando de usted tuvo ayuda psicológica al acompañarlo de manera profesional

Voz 2 07:24 no no para nada

Voz 3 07:26 para nada a ver esto pasaría cada una idea

Voz 2 07:34 en el año setenta setenta

Voz 3 07:38 pues se lo he pasado muy bueno yo no yo no tuve ese era una niña muy

Voz 2 07:53 con selectiva para algunos pero resuelta para otros porque he pensado mucho yo creo que ahora se ve ya fuerza de pensar en cosas me sentirme tan sola he pensado canto que he recopilado cosas que nadie

Voz 3 08:16 pues como por ejemplo que nadie

Voz 2 08:24 muchos muchas décadas que yo recorrer esto que fue cuando me di cuenta de mi madre

Voz 3 08:34 porque yo en el recuerdo

Voz 2 08:39 la tenía ella como que ella me había instigado a preguntarme cosas vale os ha era era un cúmulo de de cúmulos Rado creo que yo llegué a decir bueno pues sabía esto porque lo que más me primaba era un señor que me da mucho asco con con barba para afeitar tiene Baby Ava

Voz 3 09:10 me entonces

Voz 2 09:15 yo salía huyendo del recuerdo

Voz 1 09:20 yo no sé si me recuerdan lo que yo lo conté a mi madre

Voz 2 09:25 lo que sí que sé es que mi madre indagó poco y que el resultado me lo encontré pues de no esconde cuando yo recuerdo lo tenía ahí ahí ahí fue fui haciendo encaje de bolillos que digo yo no que Valls cruzando unas cosas cuando tras y al final parece que me bueno ya la última vez que se lo pregunten ya fue nefasto ya

Voz 3 10:03 mezclo cómo estás

Voz 2 10:06 cosas sí

Voz 3 10:08 y al final a ver si son generaciones y que cruzaban la conclusión que yo vengo a la que le doy

Voz 1 10:26 sí

Voz 3 10:29 a toda la gente que me estoy mejorando que nos pongamos que

Voz 2 10:38 que nos pongamos a el lugar del otro la empatía que no no es que estamos a la vez que iba a todo

Voz 3 10:47 qué

Voz 2 10:48 sé que no que cuando alguien nos empiece a decir algo a contar algo

Voz 3 10:56 que que les escuchemos

Voz 2 10:59 que que no nos pongamos a pensar en lo que debemos contestar sino a pensar ya sean pie lo que la otra persona pues Paco

Voz 1 11:14 bien hablarlo Carmen el reflexionar mientras una habla y mientras va soltando todo esto que le duele lo sí cuando se lo cuentas a tu madre te contesta lo que me contestó no

Voz 2 11:32 no

Voz 3 11:36 por eso

Voz 2 11:37 a ver que son dos cosas que tienes que superar no muy tenga también un poco a las personas yo creo que con el tiempo

Voz 3 11:51 yo

Voz 2 11:52 vamos siendo no se tenemos suspicacia no intuición que nos va dando el dolor que hemos sufrido para para saber para seleccionar no

Voz 1 12:13 a las personas cansadas coste para protegerse Carmen uno selecciona una selecciona para protegerse

Voz 2 12:22 se vean bien para protegerse para curar no más bien para protegerse porque creo que ejerce ya uno cuando te han atacado mucho me tenso una protección que no siempre vas buscando con quién de esta parte y eso no es protegerse esos oscuras como a vosotras casé pagar

Voz 3 12:59 sí yo he estado llamada buscase sabes qué pasa que que pienso que tengo tanto dolor que siempre digo no yo quiero dar algo más

Voz 1 13:30 sí

Voz 3 13:31 quiero dar mi dolor

Voz 1363 13:40 claro pero el compartir su dolor también está usted entregando fortaleza vamos a intentar recuperarla la llamada de Carmen y muy yo quiero darle las gracias con total sinceridad como siempre trato de transmitirle sin con muchísima admiración recordarles tanto a Carmen como a usted que cuando comparten un testimonio que es muy es muy profundo y que forma parte de lo más íntimo de lo más privado pues están fortaleciendo a otras personas que a lo mejor han pasado por algo parecido o qué a veces piensan cómo pueden ayudar a alguien que está pasando por algo que puede parecerse porque al final las cosas que nos pasan todas de alguna manera se parece Carmen

Voz 1 14:45 perdóneme le estaba dando las gracias por llamar ya no siento se ha cortado como estas cosas pasan verdad Carmen de fallo conmigo con humildad y con agradecimiento que me ha gustado muchísimo hablar con usted un abrazo muy cariñoso ya seguir fortaleciéndose

Voz 2 15:10 así tenemos que se les no como lo sabe