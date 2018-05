Los mensajes de Zapatero al PP en un entrevista con Carles Francino

Voz 1069 00:00 hoy por hoy

Voz 0313 00:06 son las nueve y seis minutos de la mañana las ocho y seis en Canarias estamos en el tiempo del abierto en Hoy por hoy saben que compartimos micrófono esta mañana con Josep Ramoneda Antonio Franco Daniel y Carlos Elordi Pedro Blanco como todas las mañanas pero hoy este lunes con un invitado muy especial con el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero presidente buenos días bueno

Voz 1069 00:23 días yo les decía a nuestros oyentes esta mañana que estas

Voz 0313 00:26 está convocada con anterioridad con motivo de la campaña electoral que hoy finaliza en Catalunya pero entre los muchos elementos de actualidad el primero por importancia pero gravedad es sin duda el proceso de paz en Euskadi así que le pregunto ese proceso está parado está congelado temporalmente está suspendido o sigue igual

Voz 1069 00:44 lo que tenemos que tener un poco de perspectiva ayer hizo cuatro meses que comparecía ante los españoles en el Parlamento para explicarles que me proponía e intentar un diálogo con ETA para ver el fin del terrorismo marcó una serie de principios que quiero recordar de reglas básicas ausencia de violencia legalidad voluntad democrática acuerdo de convivencia en Euskadi ayer hizo cuatro meses estamos es intentando poner fin al problema más grave de España que ha vivido durante cuarenta años pongamos un poco de perspectiva mi empeño y mi convicción de que la paz llegará es firme desde luego que ese camino para llegar a la paz ha de recorrerse con principios que voy a mantener con firmeza por tanto el proceso desde el alto el fuego al día de hoy plantea lógicamente datos positivos datos negativos pero mi horizonte es conseguir el fin de la violencia y la paz en Euskadi en conjunto de España o sea que el proceso

Voz 0313 01:57 o sea que el proceso continúa e se cumplen cuatro meses de su comparecencia se cumple una semana del robo de armas en Francia a día de hoy tienen confirmado que la dirección de ETA este detrás del Cerro

Voz 1069 02:11 el robo fue un hecho grave como ya expliqué ante la opinión pública no tenemos todavía cerrada la investigación plenamente pero es bastante probable bastante probable que haya sido ETA desde luego este tipo de actuaciones como ya afirme tendrían consecuencias la primera de ellas una muy evidente responderán por ello tienen lo hayan hecho y la segunda es que el Gobierno va a ser exigente al máximo con el máximo rigor para acreditar la voluntad de la banda ETA de poner fin a la violencia cuando Dir

Voz 0313 02:56 Z responsable de este robo de armas se refiere a ETA dirección a ETA en su conjunto tienen descartada la posibilidad de una escisión en la banda

Voz 1069 03:03 acabo de decirle que no tenemos completada la investigación ni la información por tanto quedémonos de momento en la probabilidad real de que sea ETA

Voz 0313 03:14 gente por quién les sorprende tanto a ustedes qué les ha sorprendido como a todos pero usted es también un episodio como éste había llegado a fiar de la buena voluntad de ETA y su mundo

Voz 1069 03:24 después de cuarenta años de acción violenta Hay tan dura después de lo que hemos sufrido las barbaridades que sean cometido por parte de la banda ETA creo que el Gobierno siempre está lógicamente en guardia desde luego no se compadecen nada absolutamente nada la acción del robo de las pistolas con la declaración del alto el fuego permanente el contenido de la misma y además quiero añadir que si esto Se ha intentado utilizar este hecho grave como una especie de de pulso o como una especie de elemento para forzar

Voz 0313 04:06 desafío no

Voz 1069 04:07 puedo asegurar desde aquí que se equivocan radicalmente Se equivocan radicalmente tengo tanta voluntad de llegar a alcanzar la paz y hacer el máximo esfuerzo político la misma voluntad ten no para mantener los principios que he expuesto ante los españoles legalidad voluntad de fin de la violencia acuerdo de convivencia en Euskadi

Voz 0313 04:34 el Gobierno además a día de hoy

Voz 1069 04:37 en edad se requiere una cuestión de esta naturaleza con la prudencia sin que el tiempo poco sea un elemento que nos agobia después de cuarenta años de violencia eso sí siendo plenamente consciente de que esta es una oportunidad real IMI de ver como presidente de Gobierno de España eh es intentar aprovechar esta oportunidad real para ver el fin de la violencia

Voz 0313 05:04 el Gobierno se ha sentado en algún momento directamente a dialogar con ETA hasta día de hoy

Voz 1069 05:09 cuando se produzca un diálogo que tenga una expectativa de contenido el Gobierno lo que hará en primer lugar será informar a los grupos políticos Ése es el compromiso que adquirí en el propio Parlamento ese es el compromiso que posteriormente adquirió el ministro del interior con el resto de grupos parlamentarios y desde luego en cuanto tengamos algo relevante en torno al proceso de paz volveremos a informar a los grupos políticos porque creo que ese es el camino fíjese se dicen muchas cosas estos días desde el alto el fuego permanente de ETA el Gobierno sólo ha dado un paso sólo uno que es ir al Parlamento y compartir con los grupos políticos y la opinión pública con los ciudadanos los principios de un posible proceso de paz dar luz verde a un posible diálogo con ETA sólo ese paso en otras circunstancias de treguas de nueve días o de treguas indefinida las gobiernos anteriores en concreto el Gobierno del Partido Popular dio bastantes pasos en una tregua de nueve días en el noventa y seis acercó XXXVI presos en la tregua del noventa hecho acercó ciento treinta presos yo sólo ha dado un paso explicárselo a los ciudadanos y compartirlo con los grupos políticos lo que puede ser un proceso de diálogo para el fin de la violencia

Voz 0313 06:36 Mariano Rajoy nos dijo el otro día en estos micrófonos que no se fía de usted usted se fía del presidente del Partido Popular

Voz 1069 06:42 simplemente me remito a los hechos de lo que ha sido la transición democrática todas la democracia y de manera singular de manera singular mis cuatro años de tapan la oposición on que fueron de apoyo incondicional en la lucha contra el terrorismo en la búsqueda la del final de la violencia yo di un cheque en blanco pero no por José María Aznar ni por Mariano Rajoy dio un cheque en blanco por mi país es por la libertad por la defensa del Estado de derecho por la vida y en ningún momento estuvo presente en mí cualquier interés coyuntural tacticismo ETA de corto plazo porque nadie tiene un proyecto para España así sólo piensa en el corto plazo mucho más en la lucha contra el terrorismo sería mucho pedir como presidente de Gobierno que el Partido Popular tuviera conmigo el mismo trato que yo tuve con ellos parece justo tienen algún elemento que les pueda permitir no comportarse como yo lo hice apoyo pleno incondicional en cada momento en cada instante con muchos muertos que sufrimos con mucho sufrimiento con mucho horror y ahora que llevamos más de tres años sin víctimas mortales que este es el Gobierno afortunadamente que no ha tenido que responder a una acción criminal de ETA el Partido Popular niega su comprensión y su apoyo esta es una política de corto plazo política pactista donde solo prima el interés del partido quizá porque a lo mejor no tienen la imaginación ni la fuerza como proyecto para hacer oposición en los temas naturales de oposición democracia no se puede hacer oposición con el terrorismo nunca la hice nunca la hizo el Partido Socialista es servir mal a España es servir mal a los principios democráticos déjeme que le recuerde

Voz 0313 08:48 la frase que igual algunos oyentes la conocen pero si no será se se refresco ahora mismo usted en el año noventa y tres vuelvo al origen de la pregunta es si si a ustedes Rajoy que no me lo ha dicho lo hará entender pero no lo dicho concretamente en el año noventa y tres cuando se entrevista con Aznar por primera vez usted le dice al entonces presidente del Gobierno prefiero que tú acabe con ETA aunque eso deje al PSOE muchos años en la oposición usted cree que Mariano Rajoy en estos momentos podría pensar piensa lo mismo

Voz 1069 09:14 sí matiza la frase la frase que le transmitió al presidente Aznar fue nada me haría más feliz que ver el fin del terrorismo siendo tú presidente de gobierno yo líder de la oposición por tanto en esta materia sólo en esta tía es el apoyo incondicional a la dirección que Marques como presidente del Gobierno yo no he escuchado eso en ningún momento es más le voy a decir lo que escuchar en mayo del dos mil cinco en el debate del Estado la nación el señor Rajoy dijo en la tribuna que yo estaba traiciona dando a los muertos eso es lo que he escuchado y lo que escucho el PP cuando estaba en el Gobierno yo era el líder de la oposición fue apoyo incondicional sufrir juntos luchar juntos creo que esto es lo que quieren los ciudadanos objetivamente ahora bien si el Partido Popular pretende como ahora dice que separa el proceso lo cual que rompa el Gobierno lo cual no sé qué quiere decir porque el proceso iniciado por un alto el fuego permanente de ETA imagino que todos deseamos el alto el fuego permanente de ETA entonces solamente puedo llegar a una conclusión está minando a muy corto plazo que se está intentando hacer oposición con esta cuestión de la lucha antiterrorista de un proceso que todo el mundo sabe que no es un proceso sencillo que es un proceso que va a costar trabajo esfuerzo firmeza ir flexibilidad al mismo tiempo que nos debe de permitir mirar más allá de lo que estamos viviendo cuando tenemos afortunadamente un escenario en donde hay un alto el fuego permanente donde llevamos más de tres años sin víctimas mortales es dicho esto deseo que el Partido Popular recapaciten deseo que el Partido Popular que es un partido de gran importancia para la vida política española tenga una actitud distinta ir por mi parte aunque he hecho muchos esfuerzos

Voz 0313 11:22 eso le iba a preguntar lo lo va a intentar otra vez para esa como

Voz 1069 11:24 educación siempre estaré dispuesto a intentarlo es además es creíble

Voz 0313 11:31 Prodi dijo sube Rajoy que no hablan desde antes del verano yo suelo y francamente no sentían

Voz 1069 11:34 dice yo hablaré con una Rajoy cuando esté en disposición de hablar es hablaré no tengo ningún inconveniente de hecho desde que usted como presidente gobierna el líder de la oposición los cinco seis veces cosa que fue absolutamente infrecuente en la etapa anterior pero simplemente como elemento de credibilidad si cuando era líder de la oposición que es más difícil llegar a acuerdos en principio siempre es la estabilidad o la tranquilidad en un gran tema se dice que beneficia al Gobierno sirio lo hice sin preguntar a quién beneficiaba sin plantearme lo siquiera le diera apoyo y firme el Pacto por las libertades y contra el Terrorismo que propuse pues parece muy evidente que estoy estado como presidente del Gobierno más dispuesto a llegar a un acuerdo con el Partido Popular que nunca porque evidentemente al Gobierno y a España le conviene y mi obligación es hacer todo aquello que pueda con venirle a España a la democracia el Estado de Derecho llevamos dos años y medio donde no ha sido posible deseo intentarlo creo en la buena fe del Partido Popular y tengo confianza para ello en Mariano Rajoy y creo al mismo tiempo que la estrategia que han seguido hasta ahora en la lucha antiterrorista es profundamente equivocada para los intereses del fin de la violencia

Voz 0313 13:00 será bueno para España que Batasuna o la marca que sea esté en las próximas elecciones municipales sino dar algún paso que hasta el momento mandado

Voz 1069 13:08 es bueno para la democracia lo cual es lo mismo que decir que es bueno para España porque la democracia la tenemos hoy dentro de lo que es el el ámbito del Estado español de España que Batasuna acepte las reglas del juego lo que afirmen la declaración será bueno que desde esa aceptación de las reglas el juego logremos avanzar en un acuerdo de convivencia en Euskadi de un acuerdo de convivencia de la pluralidad de lo que representa Euskadi de las distintas sensibilidades que Euskadi tiene que implique a las fuerzas políticas a las fuerzas sociales etc etc eso sería positivo desde aquí les animo además pero no para

Voz 0313 13:46 en esta tierra abertzale que acepten

Voz 1069 13:49 las reglas del juego que acepten las reglas del juego pero no entenderán entenderán que sólo desde la democracia sólo desde la libertad sólo desde la palabra se pueden defender las ideas todas las ideas esa es la grandeza de un marco de convivencia tal entenderán que tanto el Gobierno como el Partido Socialista tiene la máxima voluntad la máxima voluntad de que representen un espacio que tienen sin duda alguna en la sociedad vasca y que ese espacio pueda contribuir a lo que desea la inmensa mayoría de los vascos que es paz disfrutar de un gran país como sus Cádiz con un gran potencial con una gran historia con una identidad robusta que puede crecer crece no sólo en democracia porque las cosas sólo crecen en la democracia en la libertad cuando no hay libertad ni ser respeta la democracia en la libertad no crece nada se habla casi todo claro porque estaba pensado

Voz 0313 14:55 lo que ETA dio no sé con exactitud el tiempo que tiene por delante pero igual no es tan concreto a Batasuna si quiere estar en las municipales con el nombre con las siglas que sea si se le está acabando el tiempo sea esperan ustedes no se antes de fin de año en enero algún tipo de gesto tienen

Voz 1069 15:11 datos para todos o todos sabemos cuál es el tiempo político que hay hasta las próximas elecciones municipales lo sabe la Izquierda Abertzale y por supuesto tiene que tomar una decisión espero que la tome y espero que sea positiva

Voz 0313 15:27 presidente está usted improvisando en el proceso de paz

Voz 1069 15:31 acabo de de recordar seguramente ya no os olvidamos todos no ve que ayer hizo cuatro meses de una declaración donde estaba absolutamente los principios la hoja de ruta y los compromisos con los ciudadanos es recuerdo que semanas antes del alto el fuego permanente de ETA hice una declaración hablando del posible principio del fin de la violencia en nuestro país y recibí muchas críticas los días después sobre todo a alguna acción violenta Se decía bueno al Gobierno está fuera de bolos no sabe lo que dice semanas después llegó el alto fuego al alto el fuego permanente de ETA sabíamos lo que decíamos hoy sabemos lo que sucede sabemos lo que queremos sabemos cómo hacerlo dije en su momento a los ciudadanos que se había hoja de ruta que el camino va a ser largo duro difícil pero lo importante es que estemos en el camino

Voz 0313 16:34 porque estamos si estamos en

Voz 1069 16:35 camino ni opiniones que estamos el horizonte sabemos cuál es el fin de la violencia el fin de la violencia después de lo que hemos sufrido durante casi cuarenta años en Estepa es después de cuarenta años llevamos cuatro meses cuatro meses que el Gobierno dio el punto de arranque a un posible proceso de diálogo su disposición al diálogo con ETA para lograr ese fin dialogado aprobado por el Parlamento que es el primer eslabón de la hoja de ruta donde están muy claras las condiciones los principios y los pasos por tanto el Gobierno sabe dónde venimos sabe a dónde vamos y lo ha explicado una y otra vez a los ciudadanos españoles en cuanto a los principios y en cuanto a un proceso todos los ciudadanos saben comprenden perfectamente que no va a ser de un día para otro después de lo que ha pasado en Euskadi va a ser un proceso que exige su tiempo y que además cada paso que da hemos cada paso que voy a dar en torno al proceso de paz será un paso seguro y quiero recordar sólo ha dado un paso ir ante los españoles en la sede parlamentaria a explicar que estaba dispuesto al diálogo con ETA para llegar al fin de la violencia informar a los grupos parlamentarios ese es el único paso que dado y además si hemos hecho alertar alentar expectativas de paz porque creo que eso es lo que quiere la ciudadanía vasca y el conjunto de los ciudadanos españoles tenemos que mantener yo mantengo un prudente entre otras cosas porque para lograr una tarea tan difícil el empeño la la la necesidad de conseguirlo porque es tan necesario para la vida y la libertad de la gente es una fuerza muy muy poderosa

Voz 0313 18:46 cree que su mensaje en ese terreno ha quedado meridianamente claro así que si le parece vamos con el motivo inicial de de esta entrevista concertada insisto hace semanas que es la campaña electoral en Cataluña campaña que hoy finaliza por cierto a usted la Nocilla Le gusta mucho poco o nada

Voz 1069 19:05 bueno hace dos años que no era bueno nocilla pero sí tengo la sensación de que a mis hijas y le gustaba bastante tiro de Monti

Voz 0313 19:13 ya qué maravilla qué le parece como eslogan quiere decir

Voz 1069 19:16 bueno creo que no es un eslogan del partido creo que se han hecho unos jóvenes a ahí Montilla me gusta mucho

Voz 0313 19:22 ya pero más mermelada que chocolate no lo digo porque el chocolate es como un sabor más rotundo más fuerte una mermelada te envuelve un poquito más

Voz 1069 19:29 Montilla es un candidato serio sobre todo es un candidato que se parece creo que a lo que debe ser un gobernante democrático en el siglo XXI en esta España y en esta Cataluña abierta y moderna es un candidato que se siente igual que los ciudadanos que no va a mirar a nadie por encima y que tiene una enorme tenacidad para conseguir resultados en el ámbito que creo que más importa la ciudadanía que es el progreso económico el bienestar social además la capacidad para sentirse presidente de todos los catalanes sobre todo de los hijos de los que compiten por situar un elemento generacional A la Generalitat de Cataluña a un mitin después de haber oído Artur Mas sobre que Montilla era un candidato que podía ser candidato porque se había hecho una política de integración lo cual es desde el punto de vista democrático es una declaración integrista es decir recordemos quiero recordar al señor Mas que en democracia es candidato quiénes ciudadano tenga el origen que tenga los apellidos que tengan en Cataluña en cualquier rincón de España y en todas las democracias del mundo yo decía la diferencia me ha hecho gracia porque esa frase de Artur Mas ha venido a confirmar lo que decía el otro día en un mitin decía para algún candidato Catalunya es solo la tierra de sus padres pero para Montilla ante todo Cataluña es la tierra de sus hijos es decir de todos hayan venido donde hayan venido iba mirando al futuro quién ha integrado Artur Mas fin con todo el respeto no es ni Convergència i Unió no tiene integrados la democracia es la libertad es lo que integra no una u otra ideología no una u otra identidad es la democracia que es la ideología de todos afortunadamente

Voz 0313 21:41 mirando al futuro Si usted a partir del día dos de noviembre le dicen y vamos a reeditar un tripartito cómo reacciona odios aparte de mí ese cáliz Pepe no me hagas esto o supongo que habrán aprendido

Voz 1069 21:55 es verdad que una buena parte de la campaña dado el sistema tan plural de partidos y de representación parlamentaria que existe en Cataluña buena parte de la campaña de las últimas campañas están destinadas a ver qué pasa el día después y esto es un elemento que condiciona la participación electoral sin duda alguna

Voz 2 22:17 por

Voz 1069 22:17 yo creo que hay que ser lo más claro posible a la hora de establecer lo que pueden ser acuerdo pos electorales ir a lo que es la esencia de la democracia los acuerdos no pueden ser por simples simpatías personales o coyunturas los acuerdos tienen que ser en función de principios y de programas a realizar a llevar adelante hay entorno a lo que pase el día dos quién tiene el liderazgo la responsabilidad es Montilla es el Partido Socialista de Cataluña desde luego siempre estaré dispuesto a compartir lo que puedan ser decisiones pero primero escuchemos al pueblo estamos cerca del momento del pueblo cerca del momento de los ciudadanos de Cataluña a los que invito a participar no no no ir a votar es también elegir eh es elegir que decidan otros por todos dar votando hemos conseguido muchas cosas y que tiene que

Voz 0313 23:21 Bernard a su juicio el que obtenga más diputados el que obtenga más escaños o el que pueda conformar una mayoría Parlamento

Voz 1069 23:26 es que tengo una mayoría parlamentaria y el que sea capaz ante todo de forjar un programa compartido es decir volvamos un poco a lo que me parece más serio ante la ciudadanía que los acuerdos políticos los acuerdos parlamentarios se tienen que producir entorno a programas a interpretación de las necesidades que tienen Cataluña a lo que puede ser el desarrollo del autogobierno los programas han de estar por encima de lo que puede ser una coyuntura pero insisto eso corresponde a las fuerzas políticas catalanas entonces yo tengo una posición de respeto a todas

Voz 3 24:05 de

Voz 1069 24:07 narra una actitud positiva se ha hablado mucho se ha criticado mucho a a los representantes políticos de Cataluña yo creo que habla igual

Voz 0313 24:17 algo de razón no a veces a veces

Voz 1069 24:19 en exageraciones notables porque no puede ser que una representación política de Cataluña sea tan criticada cuando tenemos una sociedad catalana que tiene tantas virtudes que Cataluña discurre por un momento de crecimiento económico impresionante de fortaleza industrial que recupera de estar liderando lo que representa la la apuesta por la investigación por el desarrollo de los mejores proyectos los mejores centros tecnológicos los mejores investigadores quieren hice desarrollan en Cataluña con unas políticas sociales muy activas como ha hecho el gobierno de Pasqual Maragall en materia de educación en materia de sanidad tiene un nivel de renta per cápita que está muy por encima de la media europea no creo que esto fuera posible si tuviera Nos una representación política unos partidos políticos en Cataluña a los que algunos critican quizá llevados por la tentación que ha tenido una parte de la derecha de este país de en Cataluña el talón de Aquiles de la crítica al Gobierno de nuestro país en lo que puede ser la reforma de la de la estructura del Estado con los estatutos pero qué curioso que curioso es lo que estamos viendo que el proyecto de reformas estatutarias que el Gobierno ha impulsado y que van a mejorar la vida de los ciudadanos esto que digo hoy lo podremos comprobar dentro de cuatro años la capacidad de comunidades autónomas para gestionar servicios públicos esa reforma de los estatutos prácticamente se han hecho por consenso en todos los sitios hay está Andalucía eh ahí está Baleares hay está Aragón ahí está la Comunidad Valenciana salvo en Cataluña donde el PP no ha querido jugar porque jugó otra cosa jugó a poner al conjunto de la ciudadanía de este país contra Cataluña ya a Cataluña a verse muy distante del conjunto de la ciudadanía de este país fue un juego táctico de corto plazo donde no pusieron la mirada del Estado ni la mirada del futuro ni de cómo hay que gobernar la cohesión y la integración de este país por ello el Partido Popular está en mi opinión muy muy limitado no sólo por los pocos votos que tiene iba a tener en Cataluña sino muy limitado para hacer una política integradora de una realidad de pueblos identidades como la que tiene España hace rica y diversa y a la vez que la exige un esfuerzo de gobernabilidad donde hay que a acompañar comprensión e integración

Voz 0313 27:05 pues déjeme que vuelva al día después de las elecciones en Cataluña con un con un dato que a veces la aritmética ayuda ayuda Un poquito a hacer política las fuerzas del actual Gobierno bueno del actual no del Gobierno de los tres últimos años casi han sumado sumaban setenta y cuatro diputados porque luego está la aritmética la legitimidad a la que algunos hacen referencia para formar gobiernos después por debajo de su umbral de los setenta y cuatro diputados es decir un retroceso de las fuerzas del tripartito usted cree que invalida la reedición de esa fórmula de gobierno o no diga Messi o no yo comprendo que le interese mucho

Voz 1069 27:38 alquimia la alquimia numérica después de las elecciones que ahora le toca al pueblo le toca a los centros de Cataluña el día dos hablaremos de todos los de acuerdo y hablará sobre todo en nombre del par de los socialistas Montilla lo que importa ahora es que la ciudadanía acuda a votar que en los últimos mensajes permítame que entre otras cosas he venido aquí para esto en los últimos mensajes podamos decir podamos decir quién garantiza una Cataluña de todos una Cataluña con avances económicos y sociales y una Cataluña bien integrada en una positiva relación con el conjunto de España de Europa mi opinión el Partido Socialista de Cataluña que es quién puede llevar adelante esa tarea

Voz 0313 28:27 me pregunto por la sociovergencia entonces pero como última referencia relativa a la campaña electoral catalana igual tengo la mañana de las marcas y si me ha ido un poquito la Oña pero su visita de hoy la última visita estar todo el día con Montilla es es esa ayuda de compañero es el primo de Zumosol

Voz 1069 28:43 no de compañero y lo hago lo hago todos los sitios donde me piden claman no puedo dejar de llevar adelante la tarea a la que me debo que es en primer lugar por supuesto presidente del Gobierno y en segundo lugar secretario general del Partido Socialista y además todo el mundo sabe que hombre esta legislatura para mí ha estado muy influida por todo lo que hemos vivido en el proceso de Cataluña es eso cuando estábamos en todo el debate tan intenso sobre la reforma del Estatuto más o menos es decía que iba a ser la antesala de la de la división de la ruptura de la cohesión bueno ya entrar en vigor el Estatuto hay unas elecciones en Cataluña más allá de que unos hayan acertado más o menos en los mensajes pero las elecciones en Cataluña se están desarrollando con absoluta normalidad habrá un Parlamento habrá un Gobierno de Cataluña Cataluña seguirá hacia adelante en lo económico en lo político en lo social cómo sigue el conjunto de España dando en fin unos unas cifras de éxito Ésta es la realidad de nuestra sociedad que mejora en todos los parámetros económicos sociales culturales es que mejora como pocas sociedades del mundo Ésta es la son los datos objetivos y que por tanto no puedo más que ratificar que me estoy absolutamente orgulloso de poder seguir al frente del Partido Socialista llevando esta campaña Mi también como presiente bueno en España

Voz 0313 30:17 elecciones anticipadas en Cataluña el próximo miércoles elecciones autonómicas y municipales el próximo mes de mayo en en toda España mire hemos que lo de Miguel Sebastián ha sido un proceso digamos poco afortunado y así vamos directamente al grano o no o no pacta eso

Voz 1069 30:33 se pueden hacer mejor las cosas siempre pero permítame que dedicados dos cuestiones una es verdad que la alcaldía Madrid tiene mucha importancia por sí mismo y eso quizá motive que se hayan planteado diversos nombres se habían barajado diversas posibilidades todas ellas yo creo que con fortaleza política y electoral pero yo que conozco muy bien a Miguel Sebastián se que es un magnífico candidato que es una persona competente extraordinariamente competente il va a ser un rival muy sólido que va a abrir enormes expectativas desde luego quién le conoce certifica lo que estoy diciendo quién le vaya conociendo va a ir comprobando que lo que hoy les digo a los ciudadanos Madrid es absolutamente digo yo a Gallardón decir que he oído Gallardón sí que yo era el que enfrentaba qué tal yo nunca me gusta dar consejos y menos al alcalde de la ciudad donde donde trabajo dónde estoy dónde Vigo Alberto que le tengo mucho respeto pero sí le diría Alberto que se preocupara más de su rival es un consejo seguramente no le conoce por eso de repente ha hecho de las afirmaciones que ha hecho pero yo como le conozco muy bien a Miguel Sebastián Le diría Alberto preocupa temas de Miguel Sebastián y algo menos de Zapatero que a lo mejor a Rajoy también le tranquiliza

Voz 0313 32:04 de todas formas que cambie no hemos pasado de de procesos de primarias a que el máximo dirigente de un partido el presidente del Gobierno se implique tan personalmente como en este caso hecho usted

Voz 1069 32:15 primarias hay donde se producen los mecanismos que contemplan los estatutos donde no hay ningún proceso en el que haya un número personas para proponerse funciona lo que es la propuesta de la ejecutiva regional y en este caso no Rafa Simancas ha tenido a bien creo que es lógico que tratándose de la alcaldía de Madrid compartirá conmigo las posibilidades de las propuestas haríamos a los compañeros ha pasado en algún otro sitio evidentemente a veces me consultan a veces me piden esfuerzos para convencer quién de que sea candidato unos son más conocidos otro menos conocido pero esto es normalmente así nuestro partido quiero recordarlo en fin permítame que yo pueda hablar de esto con un poco de legitimidad pero es un partido que sólo conoce una regla de funcionamiento de la democracia yo soy el mejor ejemplo de eso porque fui elegido secretario general del partido de en un proceso democrático ante mil delegados y evidentemente no era la persona de entrada con más posibilidades sí es curioso era era muy poco conocido ahora que se está hablando también de Miguel Sebastián era muy poco conocido estos días lo decía Miguel digo no es un mal dato sea poco conocido mi experiencia es que eso te da una enorme recorrido por delante y desde luego en el caso de Miguel Sebastián como tiene esas cualidades que van a ser visibles para todo el mundo quiero que en la medida en que se vaya conociendo ir arrastrando mucho apoyo

Voz 0313 33:52 además marinero necesita Madrid

Voz 1069 33:54 esta un cambio

Voz 0313 33:56 Le hago dos preguntas del tema de Madrid a ver si es capaz de responder me con un sí o con un no yo se lo planteo es verdad que Miguel Sebastián renunció a ser ministro de Economía

Voz 1069 34:04 no

Voz 0313 34:06 en algún momento pensó en María Teresa Fernández de la Vega como candidata

Voz 1069 34:10 en algún momento pensé porque había muchas personas que me lo trasladaban pero no estuve nunca inclinado firmemente porque María Teresa Fernández de la Vega desarrolla una magnífica tarea como vicepresidenta del Gobierno el que mejor lo sabe es lógico es el presidente de Gobierno desde luego es el sitio adecuado donde está habido otros nombres creo que todo el mundo lo sabemos afortunadamente no tanto fortuna sí pero más allá de eso es verdad que el debate ha sido un poco en fin mucha transparencia cuando hay mucha transparencia

Voz 0313 34:49 verlo no si es verdad porque

Voz 1069 34:50 porque podía haber sido que determinadas diálogos que hemos tenido no trascendiera para proponer a uno para barajar la posibilidad en fin un café que yo he tomado con con alguna persona atrás vendido ha sido transparente transparente se critica pues me parece lógico no sé que que a veces cuando las cosas se hacen así por sorpresa pues esta sensación de solidez este proceso ha sido transparente es criticable pero que pone de manifiesto hemos tenido varios nombres ahora tanto el Gobierno Miguel Sebastián Escassi de Gobierno al ser Secretario de Estado que el Partido Socialista afortunadamente tiene el banquillo fuerte afortunadamente he podido estar en la decisión a la hora de de respaldar las propuestas de Rafa Simancas es bueno los intereses que podían acompañar a la acción de gobierno o no para decidir una persona tengo que reconocer a pesar de que resulte digamos un poco más llamativo pero tengo que reconocer que es una fortuna poder contar con un equipo de gentes de esta valía como María Teresa de la Vega Miguel Sebastián en fin Pepe Bono los que han estado en la en la palestra pública como posibles candidatos el presidente con la mirada puesta en las autonómicas

Voz 0313 36:11 es del del próximo año en plantear dos cuestiones que esta mañana ha recordado que se han convertido en elementos no sólo ya de la de la brega política que eso es normal elementos de inquietud para la opinión pública además lo dicen las las encuestas son el urbanismo o los escándalos de corrupción en el terreno de urbanismo y la inmigración veamos por partes el primero tienen ustedes en estudio algún tipo de fórmula de medida de conjunto de medidas novedoso para atajar lo que está suponiendo sobre todo un descrédito de las instituciones e incluso de los políticos

Voz 1069 36:43 no deberíamos Urbanismo en sí de pero deberíamos de acotar la cuestión y verla con perspectiva hay ocho mil ayuntamientos en España miles y miles de concejales de Ciudadanos que dedican una parte de su tiempo a veces mucho a la tarea de desarrollar sus pueblos ciudades y la regla es la honestidad la regla es verdad que en el ámbito del desarrollo urbanístico como hemos conocido hay un número de casos significativo eso pero hablo de ocho mil ayuntamientos de comportamientos inasumibles para ello tenemos desde el Gobierno del Estado tres instrumentos que hemos puesto en marcha uno queda por aprobar primero una fiscalía especial segundo unidades especiales de la Guardia Civil en determinadas zonas para la investigación y la persecución de los delitos y tercer la reforma de la Ley del Suelo que como muy bien dice hoy el fiscal general en una entrevista va a ser decisiva cambiando la filosofía de cómo se obtienen las plusvalías por tanto poniendo orden y limitación a un desarrollo que tiene el país en su conjunto lo espectral hablar especialmente algunas zonas y que no hay que frenarlo pero hay que ordenarlo es absolutamente posible permitir el desarrollo y ordenarlo al mismo tiempo Timo simplemente hago una reflexión la cuestión no es que haya uno cinco siete ocho diez casos de posible corrupción en el ámbito del urbanismo idea actitudes absolutamente intolerables es si hay impunidad y le puedo asegurar está demostrando ser que al menos en la responsabilidad de la Fiscalía General del Estado está actuando con contundencia el ejemplo mejor lo hemos tenido en Marbella después de décadas de que aquello fuera el Ayuntamiento ejemplo de la corrupción del desastre de la falta de respeto a la ley de la malversación fondos pues ha sido este Gobierno este gobierno después de un proceso de investigación muy serio de la Fiscalía quién ha tomado la decisión de cortar por lo sano de raíz disolviendo una corporación por tanto respuesta contundente e inmediata eso sí tengamos la perspectiva de que son afortunadamente casos singulares significativos pero singulares dentro de un conjunto de ayuntamientos de concejales de alcaldes que funcionan bien y honestamente que sirven al progreso de cada uno de sus pueblos

Voz 0313 39:26 el otro tema que le comentaba la inmigración va a estar seguro en la próxima campaña electoral lo ha estado ya en esta de de Catalunya ya aparece como el primer motivo de inquietud dentro los españoles en la última encuesta del del

Voz 1069 39:37 hasta qué punto las políticas

Voz 0313 39:39 por activa o por pasiva del Gobierno cree usted que tiene una cierta responsabilidad en ese estado de ánimo

Voz 1069 39:45 conviene decir a la ciudadanía española dos la primera el fenómeno en de inmigración que hemos tenido y que estamos teniendo es fruto evidentemente de el progreso económico y de la desigualdad que existe en determinadas zonas del planeta especialmente en el África subsahariana pero no sólo ahí sino en Latinoamérica en países del Este por tanto en la perspectiva de futuro o hacemos que las sociedades donde no hay ninguna expectativa tengan expectativas o invertimos en trabajo y en riqueza allí o la presión migratoria de una u otra manera será fuerte al mundo rico al mundo desarrollado II en la inmigración tienen que jugar tres principios básicos uno dos integración IB3 cohesión ciudadana eso en qué se traduce se traduce esencialmente en tener una política social comprometida y activa lo que permitiera la convivencia de los legales y fíjese yo estoy sobretodo en contra de la inmigración ilegal porque es un foco de generación de trabajo ilegal de del trabajo ilegal Se va la inmigración ilegal Se va la desintegración social Se va la fractura se va la dificultad de la convivencia por tanto tenemos que hacer sucede que en este caso muchas de las responsabilidades son de las comunidades autónomas más inversión en educación más inversión en becas más inversión en sanidad para que ese cambio demográfico que supone la inmigración no afecte a lo que ha de ser la mejor manera de integrar y de convivir idea aceptar la pluralidad cultural de origen de nuestros inmigrantes que es sin duda alguna tener derechos ciudadanos tener derechos sociales sí

Voz 0313 41:49 el presidente en los últimos minutos mientras desde que hemos iniciado esta conversación Luis del Val está tomando notas para transmitir a nuestros oyentes esos habituales retratos sonoros que que les hace algunos personajes que entrevistamos yo lo dice la otra vez que hablamos en la radio con usted le quiero preguntar por una cosita muy muy concreta en el terreno personal el viernes me encontré a un ministro suyo en el circo a Jesús Caldera no sé estaba aprendiendo alguna cabriolas para que la gente encuentre empleo estable no lo sé pero me pregunte qué tiempo tiemblen

Voz 1069 42:17 me imagino que estaríamos lo mismo que usted

Voz 0313 42:20 ya ya lo sé ya lo sé estaba estaba estaba estaba en no sé a usted le queda mucho tiempo para vivir se que estuvo viendo Divinas palabras hace poco pero no sé si mucho más bueno algo sí

Voz 1069 42:30 no yo creo que sería además negativo para el propia ejercicio de la función que uno no tuviera sus espacios de ocio de hacer algo de deporte de estar con la familia de compartir amigos de leer en fin no es mucho pero para mí el suficiente si uno se organiza es un poco disciplinado para poder realizar además tú función con adecuadamente cuidarse

Voz 0313 42:51 ha cambiado la Moncloa

Voz 1069 42:53 no soy yo el que debo decirlo en lo que hace también a mis principios desde luego si se me permite al revés afirme afirmo mucho más después de conocer más el mundo y las cosas me afirmo mucho más en ser una persona progresista defensora radical de los derechos democráticos de la igualdad del concepto de ciudadanía de estar siempre un poco más cerca de los que menos tienen en eso me afirmo con más profundidad después de estar dos años y medio largos ya como presidente de Gobierno

Voz 0313 43:25 de usted sabe que si mañana pierde el Barça con el Chelsea habrá menos participación en Catalunya eso está medido no no se lo digo en broma

Voz 1069 43:32 bueno sé que he oído cosas de los que hacen encuestas y las empresas de opinión pero eso no lo sabía en todo caso creo que es conocido que tengo es que el Barça venza al Chelsea para cada vez que pierde el Barça además tengo que confesar que aquí en La Moncloa bastantes seguidores del Madrid los pasillos por los jardines en fin a la gente que trabaja aquí con educación como todo el mundo imagina pero siempre hay algún comentario que todo el mundo sabe cuáles son mis colores

Voz 0313 44:01 José Luis Rodríguez Zapatero desde el Palacio de la Moncloa con este retrato con esta fotos sonora de Luis del Val

Voz 1334 44:08 el comedor de prensa convertido en estudio ocasional ha cambiado en la cabecera siguen las banderas de España y de la Unión Europea pero en el paño de la izquierda frente a los cuatro ventanales ocultos por lo neta blanca hay cuatro fotografías la primera es un icono de la Transición Felipe González da fuego Adolfo Suárez en el primer encuentro en Moncloa la segunda tiene que

Voz 0313 44:26 con motivo a José María Aznar pedaleando sobre una bici

Voz 1334 44:28 Letta volvemos a ver en la tercera aún Suárez atado tocando la pandereta con mucho entusiasmo y en la última Felipe González sentado en el invernadero

Voz 0313 44:37 puedan Bonsái para ver a Leopoldo Calvo Sotelo

Voz 1334 44:39 lo hay que salir al pasillo el actual inquilino de la Moncloa lleva un traje gris oscuro pero no en demasía camisa azul claro y corbata color burdeos con un pequeño cuadro adicto de líneas azul cielo y calza zapatos negros atados con cordones la primera impresión es que está muy delgado debe ser el deporte pero insiste más en lo podrían rechazar en la Pasarela Cibeles pelo corto flequillo un poco más largo en la parte central sin llegar a las dimensiones estilo Francino el primer atisbo leve pero atisbo de unas poquísimas canas al principio muy sosegado en el gesto muy sobrio se limita a cruzar las manos encima de la mesa formando con los dos índices una especie de flecha que apunta hacia adelante o al esbozo de cruzar los brazos como si quiere a tomarse los codos después habló ya con los brazos y echó a volar las manos vista de cerca la barbilla es más firme más enérgica de lo que parece a primera vista la sonrisa salvo cuando se refiere al terrorismo

Voz 1069 45:35 es

Voz 1334 45:36 Gil y hasta que se borra parece insinuar que volverá a manifestarse

Voz 1069 45:40 a poco que las circunstancias lo permitan

Voz 0313 45:44 José Luis Rodríguez Zapatero muchísimas gracias por acogernos esta mañana aquí en La Moncloa

Voz 1069 45:47 muchísimas gracias los suerte que será la de todos