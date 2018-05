Más memoria y más justicia

Voz 1389

00:00

Manuel Jabois buenos días qué tal Aimar buenos días trascendentes próximas horas Jabois trascendentes si estaba escuchando ahora hay sobre la entrevista a Íñigo Kurt cuyo de fracaso de ETA no es de dejar de matar matar puede matar cualquiera mañana del fracaso de ETA es que todo sigue exactamente igual que cuando cogieron las armas todos salvo los cementerios todo salvo las cárceles pero su fracaso es absoluto no no no no ha cambiado nada no se ha cedido absolutamente nada y esa victoria hay que ponérsela a la a la sociedad a la sociedad española y la relevancia que tenía esta era una relevancia