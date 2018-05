"No le demos a ETA la importancia que no tiene, ya se terminó en 2011"

me que hablan los oyentes Dani es lo que les preguntamos esta mañana porque es lo que vamos a comprobar a partir de las once de que hablan ustedes hoy por hoy en la calle en el bar

trabajo y la luz ha subido más de la cuenta cuando se les recuerda que todo esto son temas del Gobierno de San no no ni hablar el Gobierno solamente se preocupa de sus problemas de los ciudadanos

desgraciadamente sí ha servido para algo ha servido para ser parar el sufrimiento Si alguien en este país queda que no haya leído el libro de Patricia que lo lea Rivera desgraciadamente para lo que hacer vino o sea que ojalá sea cierto ojala me intento hemos hecho olvidar nuestro pasado

la impresión de que se va a hacer del tema este de ETA lo mismo que del proceso darle la importancia que no tiene ETA sea terminado en dos mil once Seat terminado la eliminado el pueblo Lajusticia ir al Estado democrático o sea que no hay que significar nada ETA se acabó no hagamos más propaganda de lo que ha sido una auténtica una auténtica dictadura un auténtico crimen matando gente por la espalda y niños con bombas y a María Encarnación de Torrejón Madrid Le cuesta perdonar

Voz 10

03:07

por lo menos no perdón no Ny daría concesiones ni privilegios de aceptar minutos pero para nada porque ellos son asesinos no están en la cárcel porque nadie decidiera que tenían que sino porque al igual dado ha quitado la vida a muchas personas que ya no van a volver a mí me ellos se acercan son lejos privilegios es como decir que a los violadores o asesinos que hay en la cárcel por el hecho de pedir perdón o que se arrepienten Six vaya a quitar la condena