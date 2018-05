Nicanor: "Mi hija lucha contra el cáncer cobrando 16.600 euros anuales"

Voz 1

00:00

mi nombre es mi amor hoy como siempre agua al despertar Emiratos las aficiones del día me ha sorprendido el requisito del Gobierno balear pidiendo catalán B2 para la contratación de un investigador pero ese titular encierra otra noticia que pasa de puntillas y que nos cuesta Vera me refiero al salario anual de miseria que sujeta un investigador que a nadie sorprende mi hija mayor está terminando el doctorado que va para cuarto año trabajando con ilusión adversario contra al cáncer es su pasión no lucha contra la maldición que directa o indirectamente Nos visita a diario y que no sacarla para la lucha contra él en España a sus investigadores poco más de diecisiete mil euros anuales con pagas extras no medidas llega a los mil euros cobra dieciséis mil cargo no es ahora la crisis es la ciencia que está como está triste no sólo para los investigadora CD como futuro para España porque competir con otros países a base de de de de palos en el salario pues es imposible apostar por el conocimiento que a mí me ovación pero esos en la salida Mi querida hija se me encoge el alma esto es el futuro que la España pues que existe ofrece para luchar sin dotarnos sin sorprendernos pero no desfallece siga adelante