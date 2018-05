Manu Carreño explica los planes de futuro del Real Madrid para este verano

Voz 0319 00:00 qué qué reacciones ahí los madridistas bueno pues

Voz 1 00:02 es lo que esperaban ellos no el Liverpool que es un equipo evidentemente el Madrid se vacían y mucho menos de un viejo conocido como es el Jürgen Klopp que con el Dortmund ya eliminó en semifinales hace unos cuantos años con Mourinho en el banquillo y aunque no sea un equipo que tengo una defensa maravillosa un portero que deja dudas Si bueno lo de arriba ya sabemos cómo es no Mané Filmin hoy Isaac que son buenísimos que tenga muchas bajas como la lana y hombres que que no pueden estar Se fue Coutinho pero es un equipo que seguro que se va se va agarrar al al encuentro y el Madrid no se va a fiar sin ir más lejos el Madrid la última vez bueno esto es historia y la estadística está para romper la última vez que el Madrid palmo perdió una final de Champions fue en el ochenta y uno en el Parque de los Príncipes de París precisamente frente al Liverpool gol de Kennedy con aquel fallo bueno del Real Madrid en en general no pero con Rafa García Cortés y con Agustín de portero y bueno pues en Madrid palmo aquella final de de la Copa de Europa de antaño pero bueno son cosas nuevas nuevos equipos nuevos objetivos y el Madrid piensa ya en la siguiente final que es la de Kiev dentro de veinticinco días

Voz 0319 01:03 piense ahora en eso piensan en el futuro hay que pensar en el futuro inmediato oí evidentemente después de dos años donde ha habido pocos retoques en la plantilla este verano toca toca movimiento lo saben en el Madrid lo saben los jugadores lo sabe Zidane que es quién está configurando esa plantilla junto con la directiva hasta ahora sea respetado de qué manera la decisión de Zidane que recordamos en qué momento llegó recordamos en qué momento tira a Florentino Pérez de Zidane cuando el Bernabéu pitaba florentino dimisión con Rafa Benítez un momento muy delicado en el club y lo que ha ocurrido desde que llega ciudadana al banquillo lo que ha ganado Zinedine Zidane en dos temporadas y media claro que esta ha sido una temporada donde han empezado las cosas muy torcidas la Liga descolgados muy pronto la Copa elimina es muy pronto pero ahí está otra vez Zinedine Zidane con el equipo en la final de la Champions y eso yo creo que nadie en el club ahora mismo duda del futuro del técnico francés vamos Ny Zidane duda de cuál va a ser su futuro lo estaba diciendo cada semana yo quiero seguir yo quiero seguir iniciar dice eso no lo dice como un brindis al sol porque todos conocemos un poco y conocen a Zidane Zidane no tuviera la más mínima intención de seguir no diría eso pero no sólo eso es que en el club tampoco piensan que Zidane no vaya a seguir que tenga que hacer un cambio en el banquillo es verdad que lo de la Liga y lo de la Copa provocó algún cabreo y algún disgusto importante en el club pero a estas alturas con el equipo a punto de ganar la décimo tercera como mínimo ya subcampeón de la Champions todo el mundo considera que Zidane es el hombre para seguir en el banquillo de la próxima temporada Zidane el primero que quiere seguir ahora hasta qué punto van a respetar las decisiones de Zidane este verano al cien por cien en la configuración de la plantilla porque hasta ahora ciudad ha dicho no no no os si hiciera ha hecho caso con como debe ser en gran parte pero también el club tiene que pensar en en reforzarse en una plantilla donde los dos últimos veranos no ha habido apenas refuerzos Asensio llegó Morata pero no ha habido grandes fichajes en las dos últimas temporadas y uno de los puntos donde siempre está la lupa puesta es en la portería otra vez en la portería es la misma cantinela de todos los años está por ahí Mario Torrejón hora amarillo

Voz 1501 03:06 hola buenas noches mano L voy a preguntar a Cañete Keylor

Voz 0319 03:09 pero es verdad que encima de la mesa siguen estando lo que siempre se ha dicho aquí en El Larguero los nombres que siempre he dicho en el número uno De Gea es el favorito del presidente y al que siempre ha querido fichar pero claro ya es el tercer año que pretenden fichara en el número dos siempre está Courtois puede venga uno de los dos puede que no tenga ninguno

Voz 1501 03:29 la sensación en el club es que al final habla demasiado demasiado tiempo debe demasiados jugadores sí con demasiados nombres al final ha habido a lo largo de la historia reciente del Real Madrid muchos nombres que se han ido repitiendo en el tiempo y que al final no han terminado por no venir casi casi por esa repetición Laporta ya está está pasa no lo mismo yo no digo que no vaya a venir ninguno de los porteros creo que va a venir un portero creo que lo importante y y también creo que pueden escuchado ayer que Keylor Navas a pelear no pero es verdad que el que afirma rotundamente y lo hace unos meses eso sí diciendo que afirme rotundamente un nombre concreto

Voz 0319 04:02 Courtois DGA Oblak quién quieras

Voz 2 04:07 la lotería a ver si últimamente porque yo creo que eso tampoco ni en el Madrid no saben

Voz 1501 04:11 el Real Madrid no paran de trabajar nunca ha parado de trabajar en este aspecto y en muchos otros pero en este aspecto no ha parado de trabajar yo creo que decir un nombre ahora es es comprar papeletas para equivocarse ahora yo creo que lo dije ayer la firme intención del Real Madrid es reforzarse en la portería no porque eh pare mal hundía lo piensan de otra manera no porque para muy bien a otro como ayer lo lo pisa también otra era sólo añadir a lo que ha dicho de de Zinedine Zidane que efectivamente la sensación dentro del Real Madrid es que Zidane se quiere quedar que por eso lo expresó públicamente que recuerda una frase algo así como si hay que hacer todo lo posible para quedarme aquí estoy muy a gusto no seguir si eso lo que dice Zidane para que lo diga que Zidane no suele saber la mano izquierda lo que hace la derecha en el caso de Zinedine Zidane que no lo sé pero es una buena acogida

Voz 1 04:53 Zidane rosa amarillo Manu Zidane que ya quedarse incluso después de Leganés osea después de la cosa estaba complicadísima antes del TS llega cuando había curvas que la cosa estaba muy difícil Zidane dijo que se quería quedar claro eso dijo algún jugador importante del Real Madrid porque él es verdad que cerró filas señalaba Mario de De Gea ahí de de Courtois con uno de ellos el pasado año había un precontrato entre las partes firmado no con los clubes entre los entre las partes entre Madrid jugador Courtois y otro de gira siempre ha sido el deseo del del Real Madrid hizo Zidane tenía que Pay dijo que no a veinte millones de euros que para mí era un operación maravillosa para el Real Madrid fichará que pavor veinte millones irán dijo que no pues a que eso fue una realidad Zidane lo hizo porque quiere seguir en el club

Voz 1501 05:40 eh hace poco tras una verdad dijo hace poco te dije mano cuando se hace aunque para que el Real Madrid están manejando una lista y elaborando una lista ya tienen bien elaborada de porteros con poco relumbrón eh mundial por así decirlo pero muy jóvenes con mucha proyección y que no descartan incorporar a uno como ya te dije cuando no funcionó Kepa que esto por supuesto va a seguir dependiendo decidan si en el banquillo pero que hay cosas que trascienden a veces al entrenador de turno que a lo mejor entrado de turno duró veintidós años claro difícil dificilísima pero que trascienden que es una decisión de club y la decisión de clubes es reforzar

Voz 1 06:13 que mira Keylor Navas sacaba en el año dos mil veinte correcto y Keylor Navas en el mes de octubre los hombres que llevan a Keylor Navas se reúnen con José Ángel Sánchez y bueno Le hablan con el club de cola a ser un poco el futuro de de Keylor en el Madrid porque saben que que el club quiere fichar a un portero no al poco tiempo ya sale el tema de Kepa ir allí eh quiere forzar la situación y fichar a un portero con futuro como Kepa para que esté con Keylor que haga Porter día que lo siga en el Real Madrid Keylor quería ampliar quería ampliar su contrato con el Real Madrid le dijeron que no sea Keylor quiso que se ampliara su contrato con el Real Madrid que como digo acaba el año dos mil veinte bueno yo creo que que los hemos estado bien rodeado bien asesorado por Ricardo Cabañas porro por hombres que han llevado muy bien su su futuro ahora verdad que abierto bastante la abanico en cuanto a representación y hay más gente en torno a Keylor Navas por ejemplo René Ramos pero bueno creo que ha sido un hombre que ha dado dos Champions a al Madrid

Voz 0319 07:15 es todo lo que estamos haciendo una contamos lo que está pasando ahora mismo en el Madrid no contaba las siguientes de Larguero que a ver está viendo iba a haber iba a seguir habiendo una defensa a ultranza del Vestuario alineados junto a su entrenador Zidane diciendo nuestro portero es Keylor Navas ese es el mensaje desde los desde el vestuario de los pesos pesados y de los capitanes entre ellos Sergio Ramos hermano también Zidane piensan lo mismo solamente bella frase es decir que

Voz 1501 07:44 eh añadiera todo esto de la del cásting entre comía de porteros de lo que es ha hablado de uno del desgaste del los nombres de De Gea de Courtois etcétera etcétera que este año hay Mundial de fútbol

Voz 2 07:54 puede haber muchas actuaciones que calle figura haber exacta