Voz 2 00:06 hoy por hoy con todo muy buenos días siguen escuchando Hoy por Hoy en la Cadena Ser jueves tres de mayo

Voz 3 00:16 con sus flores verdes estamos a punto de terminar una semana casi casi no comenzó hoy estamos pendientes en lo concerniente no sólo de eso también estamos pendientes de lo concerniente a lo concerniente y no quiero parece ingenuo pero miran algo debemos estar haciendo bien en este país cuando uno tras otro en los sinvergüenzas que se arrimaron a la política para pagar sus propios vicios algo debemos estar haciendo bien cuando las mujeres españolas son las abanderadas en la lucha feminista europea y algo debemos estar haciendo bien cuando en un rato los desalmados de ETA dirán adiós en un vídeo y eso que es muy difícil darle agravar con las manos llenas de sangre muchas cosas que mejorar muchas injusticias sociales que reparar muchos retos por delante muchos costó hurones territoriales pero alguna vez digo deberíamos sentarnos mirarnos a la cara capaces de valorar lo que en conjunto somos capaces de hacer probablemente los libros de historia retraten esta época con un titular directo España el país que se sobrevivió así mismo y eso no me negarán tiene algún éxito en fin no perdamos y un segundo más tenemos mucha planchar

Voz 2 01:31 Raúl Del Bosque muy buenos días buenos días aplacar despacha para acotar necesitamos cinco motivos para seguir viviendo motivo número cinco

Voz 6 01:41 por qué por cosas como ésta quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza esta es una gran nación Ésta es

Voz 0697 01:49 es una gran nación

Voz 7 01:50 eh señor España es un país maravilloso como no lo soy periodista Javier Gómez de España es un país maravilloso oye pero

Voz 2 02:01 vamos a el motivo número cuatro por qué nuestro invitado de hoy

Voz 8 02:04 es un tío que escriben en el no se suicidaba

Voz 2 02:07 llama tuitero fichó

Voz 8 02:10 el libro se llama

Voz 0697 02:12 Ebro Antonio Muñoz Molina no presentará su último libro un andar solitario entre la gente y número tres por qué no mundo que nos tiene muy confusos

Voz 9 02:21 ya no se sabe ni ni ni quién estaría en que la verdad ni tiene teniendo en la mente

Voz 0697 02:25 es tiene señora en ese mundo de la transparencia es un valor en alza en oro explicará el autor de ese transparente y te llevarán clientes Pablo Herrero

Voz 2 02:32 el nombre que viene a hablar bien de la gente correcto nueve bonito es a hablar bien de las cosas

Voz 0697 02:38 bueno sabio por qué la autoridad de un padre presidente incluso cuando aprendes a conducir

Voz 10 02:45 no no no no no me entiende fue tu padre del padre de una primera vez cutre

Voz 2 02:58 cuantos más estarán pensando o bien que era el padre enseñando a tiras hijo va al revés así padre estropeó yo voy familiarmente no tienes Andrés nunca nunca se conocía piso no hacerlo nunca

Voz 0697 03:10 pues oye pero hemos de esa figura de autoridad moral tiene que son los padres sobre todo a la hora de pedir perdón lo haremos con Gerry patética

Voz 2 03:16 era lo que yo decía finalmente motivo número uno porque si te sientes reflejado en esta persona tiene dormí ya es hora de poner

Voz 0697 03:24 ya es hora de poner remedio mañana estaremos en directo desde las diez de la mañana en el Bioparc de Valencia celebrando su décimo aniversario e intentando que Tom calen vía los cocodrilos del Nilo

Voz 2 03:33 sí que se los coma si queréis venir a vernos ya no quedan entradas no lo dicho

Voz 0697 03:39 Soldado pero a la gente y mientras que que vaya viniendo prontito eh