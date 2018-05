'Las gambas del Cartel de Carboneras'

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido de acuerdo

Voz 2 00:07 es imposible viajar al interior de la cabeza del presidente del Gobierno pero yo estoy convencido estoy seguro de que cuando Mariano Rajoy hace cálculos índice

Voz 3 00:17 España es una gran nación

Voz 2 00:20 no lo hace pensando en grandes datos macroeconómicos ni en ocurrencias fáciles ni en modas última hora lo hace pensando en la existencia de gente como Javier Gómez Santander

Voz 4 00:32 el COAT

Voz 3 00:33 España veo que cree

Voz 2 00:39 que España es un país maravilloso no no tiene Javier Gómez Santander muy buenos días buenos días si ya también creo que Mariano Rajoy lo dice porque si yo creo además que él se inspira bueno lo que dijo el otro día eso está inspirado en esta sección es que España es un frontón perpetuo no nos vamos inspirando unos a otros pim pam Mariano tuya mía pero antes de empezar convencernos lo hace a más de una forma en mi caso yo te digo funciona a ti te sigue doliendo España para una parte que sí me duele que yo porque tengo el tramado que si no aguantaría España ahora pues vamos sin paños calientes

Voz 5 01:17 es porque Javier cuál es

Voz 3 01:19 la hoja de ruta patriótica de esta semana bueno Toni esta semana vamos a romper un poco he tenido que hacer qué ha sucedido algo muy importante para la sección sí sí muy importante hoy vamos a hacer un hoy traigo un coche clásico has estado perdone por entendernos ha estado al rey set o al deleite All no no bueno no he del etanol porque se me quedaba muy corta la sección Rs ya sabe lo he dicho bueno vamos a ver porque y eso que era una una semana potente Mar a hablar de las cosas que nos gustan de España que se llama Mariano Rajoy Nos gusta Mariano Rajoy canta es la leche si es que además fuera no lo hay gente que viene de fuera haberlo primeros ministros y esto no lo hay no lo hay esto esto vas a Francia no lo no lo hay no ayer es ayer estuvo en Burgos en los lugares calientes de la geografía española siempre Mariano Rajoy estuvo pues a la altura que nos tiene acostumbra

Voz 1487 02:15 Nos un honor estar aquí creo que este es un acto eh muy bonito de los que reconfortan a uno personalmente Illes dan sentido también a dedicarse a la actividad pública donde como saben ustedes pues hay cosas más bonitas como ésta y otras que no lo son tanto y no me acuerdo de ninguna

Voz 3 02:35 muchas gracias por ahí diciendo el balón al suelo la pelota me dais juego pim pan es Mariano Rajoy Auster es que me estoy como cómo no vas a que virtud España es que yo quería hablar hoy de Mariano Rajoy pero no puedo porque hay algo más importante y fíjate sí pero es que es que Rajoy fue a más ayer no voy a hablar de él pero un par de la pitos es que retó a Einstein bueno que digo retó Tonys se cargó la teoría de la relatividad en Burgos en Burgos en Burgos con Juan Vicente Herrera allí por delante la Junta de Castilla y León que si hubiera comentado algo yo estoy muy pendiente de la información estáis pendientes ante ayer Rajoy desafió a Einstein algo si hubiera sabido hombre que que la gente no escucha cómo hay que escuchar pero jo dijo que lo del espacio tiempo vamos lo fulminó así de un plumazo lo que manda es la cultura común el pasado lo controla todo espacio tiempo y la materia fue nuestro pasado además nos conecta con el mundo

Voz 6 03:32 porque lo que la cultura une trasciende la distancia en kilómetros las fronteras entre países o incluso el propio tiempo como unidad de medida

Voz 3 03:42 hay esta vez sí sí sé que el la cultura la cultura trasciende el tiempo como unidad de medida ayer Mariano Rajoy en Burgos toma ya Einstein saca la lengua por llevar a un sopapo de esa cuando Uría ha entendido bien pero soy yo visto eres tú y por eso yo viene del mismo teórico que Llanos dijo que la vida transcurre en el futuro podríamos sacar pecho como bueno la verdad hay que seguir Adela ante también de que otra cosa podríamos hablar del eslabón perdido de los Cantores de Híspalis Sergio Ramos que nos ha deleitado esta semana

Voz 7 04:24 Europa es una monarquía hay ahí de encima de todo está el Real Madrid si estos tipos cantan así se cargan al Liverpool

Voz 3 04:31 ya ha Liverpool al mundo de la web Calonge sexo con como no te voy a querer León pues se está a la altura poco vamos a hablar del Real Madrid venga siga a él Catalá que mira la aliados pero sabes cuál es el mayor fallo de Rafael Catalá esta semana cuando no es tanto la frase cómo decirla durante un puente jamás lo hagas en España porque no la vas GAR nadie en cuatro días y te ibas a estar recibiendo tú en España en día laborable puede decir eso en seis horas va a salir otros que te vas a superar pero en Puente puesto que ordenó Rafael no es decir algo así en Puente no se puede lo que yo quiero es reflexionar Nacho ponme musicales reflexiona amigas reflexionamos con Simply Red es que que viene España corazón mío eres maravillosa acaso no te ves en el espejo tienes que creer en tiro por qué necesitan que te lo digan los de fuera no te lo decimos nosotros cosita aquí ton ton yo todos los días estamos tan enganchados a que nos lo digan extranjeros porque ya no lo es que esta semana se ha aliado la de Dios con un mensaje que viene de Colombia y no es para menos escucha

Voz 7 05:46 hola dinero Pascual el hermoso pueblo Carboneras Almería España yo soy tu amigo yo novelas que el pastel Popeye confianza he Pablo Emilio Escobar de la mafia

Voz 3 05:57 venga una de narcos como idea así hombre vamos ahí sobre el papel no puedo ser yo qué sé Anne Igartiburu te hizo un marcador por bien estupendo pero de Pablo Escobar claro es que Pascual vamos a ir puntualizando Pascual al que se refiere el guerrero Pascual es un concejal del PP de Carboneras sito en Almería junto al cabo de Gata el que habla es Popeye como él mismo ha dicho asesino de Pablo Escobar sino desconfianza de confiar diario no el que mató a palos sino de es asesino que trabajaba para Pablo Escobar y además por el Tour y luego pues esto es un vídeo que ha subido el concejal en su Facebook pues para promocionar un poco Carboneras si la cosa sigue

Voz 7 06:40 vengo a saludar a mí Guerrero Pascual saludar al que activista guerreros de lo de Almería en España un pueblo al sur de Andalucía un pueblo de fiesta vuelo hermosas playas You pueblo exquisita gastronomía mejoran campas de toda España tenía todo Pachón hacia Almería gambas de pero y Andalucía son una cosa que jóvenes no te lo más viable

Voz 3 07:01 es lo que ambas eh ves que al final pero te lo dice tu has ido de conciertos todas esas quiero dar confianza y Carboneras eso es el cártel de las gambas de Carboneras gamba puras cinco cortar pues ya son muchas que es tan cortas con Camarón coge Alice pero claro te lo promociona este hombre que sacara a trescientos se ha formado revuelo Igor Pascual el que menos te preguntas por qué por qué será lo mejor ha sido la explicación quedado del guerrero Pascual concejal del Partido Popular que ha dicho no conocía el paro voz de Popeye pero el vídeo ha llegado a ciento ochenta y seis mil personas y acaso no es lo importante declaró impactar administra administradas si será asesino pero influencer eso ya te he dicho

Voz 2 07:43 las trescientas personas a las que asesino ha sido un verdadero influencer influido mucho ya que tengáis tanto

Voz 3 07:51 y luego peleado mucho la atención la exquisita de Pascual currado porque recordemos la primera fase de Popeye

Voz 7 07:57 hola dinero Pascual yo soy tu amigo John Jairo Velásquez pases Popeye el se sigue confianza he Pablo Emilio Escobar

Voz 3 08:04 a decir con asesinos de confianza en la cosa quedaba claro es confía es difícil luego hemos hecho otra búsqueda que podía haber hecho Pascual que su nombre en Google y lo primero que sales John Jairo Velásquez Vázquez también conocido como alias Popeye Essex sicario que formó parte de la estructura del cartel de Medellín la esté a su entrega en el noventa dos bueno pues este hombre va más allá e hoy en día se dedica saludar yo lo he visto saludando a gente por todo el mundo pero es que en España no sólo ha saludado a Carboneras es un hombre que también ex del Murcia Toni del Murcia del Murcia Si bueno concretamente de los ultras del Murcia

Voz 7 08:40 hola Brown que Herreros de ultra Murcia yo soy su amigo John Jairo en las que el pastel Popeye en la confianza de Paul

Voz 3 08:47 a la mafia siempre repite tenía una fórmula saluda cómodo hace quién hace churros pero es un tío que bueno ahí de estamos escuchando el himno juego que el himno del Murcia por qué que esto gentío pues es que joder que es que los los pensadores que se junta nombre que escrutinios

Voz 7 09:09 veremos si un equipo el Real Murcia es una cosa de locos siguen luchando en las calles contra nuestro gran enemigo los comunistas como el apoyo de todos ustedes el club volverá a su sitio no arriba esa es la cursi

Voz 3 09:23 no te imaginabas este furor por Almogía el Murcia los comunistas no me lo esperaba no es verdad es que Popeye Popeye está muy metido en muchas hablamos de comprarle de Pablo Emilio Escobar Gaviria general de la mafia bueno creéis que termina aquí el idilio de Popeye con las causas más nobles de España hay más tenemos al concejal del PP de Carboneras se Lemos a los ultras al mejor si aquí en falta en esta ecuación de privilegiados foro Coches el lobby decir Vox pero claro pues podría ser el siguiente pero no es este foro Coches cordobeses el lobby más importante de España que ya no es si los coches

Voz 7 10:03 hola guerreras

Voz 3 10:07 no

Voz 7 10:09 veía igual en casa repetirlo pelado ustedes hablar del Bolero Tour nata Prats Shurna Ataun

Voz 3 10:18 saludos gracias por llevar foro coches a Medellín era lo que estábamos necesitando bueno coches que además se está en una polémica bastante bastante fea foro coches tiene luces y tiene sombras pero que piensa este hombre nuestro protagonista vendía Popeye de foro coches de esto que estamos exportando pues os va a sorprender

Voz 7 10:36 usted también te importantísimo necesitaba de pensamiento inmensamente disparando pues importantísimo llegaron al pensamiento como el de todas y todos ustedes

Voz 3 10:48 el ágora foro Coches Tony La Sorbona de España se ha caído el prestigio de la Rey Juan Carlos pero hay coches IMAS de Maxi foro coches necesitamos más foro coches y menos armas dice Popeye en su punto de vista del mundo a la o las dos Coreas foro coches cual que de la ONU para que la sede de la ONU está solo coches y esto lo dice el señor que mató a trescientos se lo repite a todo el mundo pero fijaos hasta dónde llega la autoría de Foro coches que es el único sitio al que Popeye Le quiere mostrar una cara amable a todos le dice soy un asesino confeso coches el discurso cambia

Voz 7 11:23 actualmente a los estafadores fallo mal la sal para mí es pedir un batido actualmente cursó la suya El Mundo

Voz 2 11:36 con coche propio y carné de conducir de servicio militar parece ser que cumplido eh bueno

Voz 3 11:41 es por la por los costados pero sí sí armas que más controla Tony qué quiero decir con todo esto empezó con unas gambas no sé si recordáis pues no nos olvidemos vale que los ultras del Murcia que foro coches pero tú Carboneras no necesita a sicarios para promocionar te vamos con el coche va Carboneras tú ya eres maravillosa yo me bañado en tu playa este verano incluso te vía Tin muy cerca de veras este verano somos muy cerca del día que fuimos a salteados por medusas hay pero bueno ya me ha gustado hasta el Mercadona de Carboneras que odie Mercadona yo soy de Lidl pues Mercadona cree en Til creen creo que estamos llevando esto un poco demasiado lejos de que lo dejamos aquí Carbonero el convencimiento de que España

Voz 2 12:22 no sé si hoy con esta demostraciones sería suficiente

Voz 3 12:25 no no pero seguiré mira dentro maravillosa gracias

Voz 2 12:28 Ascó h España cuando sacas pues aporta te recordaremos gracias míster