El ballet como herramienta

Voz 1913 00:00 con acento Robinson Jesús Fernández patinar ritmo de la malagueña interpretada por Paco de Lucía la coreografía la firma Antonio Najarro la alianza entre el Ballet Nacional de España y el campeón del mundo de patinaje artístico nos deja una de las piezas más expresivas y mejor interpretadas de cuantas se han podido ver en una pista de hielo

Voz 1 00:24 el Prado Javier Fernández Bravo Jesús seguridad que bueno los saltos que dominio cuádruple triple todo señales aquí tienen al doble campeón del mundo

Voz 2 00:36 es la suma del vale levanten el pie levantan no hasta la rodilla y desde la rodilla de la pierna vamos vamos vamos y el deporte

Voz 3 00:52 hasta

Voz 4 00:56 sí placaje tremendo placaje a destiempo no para

Voz 2 00:59 ahí ahí no tiene sequía fraccionado aguanta aguanta Olga noches los hombros hacia atrás mantengan la quinta posición dejen lavar Rey revisan su posición uno Se trata de una unión

Voz 1913 01:12 evidente en algunos casos en natación sincronizada es para muchos una especie de ballet acuático es que unión dentro de la piscina gimnasia rítmica va de la mano de giros piruetas puntas relieves menos conocidos son los beneficios del ballet en otros deportes más duros aparentemente deportes donde la fragilidad pasa a un segundo plano y en los que se conoce sobre todo la potencia o la fuerza pues en esos también el ballet es un plus cada día más reconocido una clase de ballet en Sudáfrica fuera de lo normal

Voz 2 01:58 aquí todos son aspirantes a futbolistas profesionales entrenan duro

Voz 5 02:04 dicen que el ballet es el camino para pulir sus habilidades en la cancha de Xavi comienzan a ser más velocidad comienzan a entender que el control del cuerpo es importante están viendo que les sirve para tener los pies más rápidos saltan mejor tiene las piernas más fuertes mejores

Voz 1913 02:22 resistencia flexibilidad fuerza y equilibrio son las grandes aportaciones del ballet es que esta disciplina se basa en el dominio total y absoluto del cuerpo para conseguirlo hay que entrenar muy duro cuerpo y mente porque la concentración es fundamental hoy hasta el fútbol americano lo está incorporando en sus entrenamientos nos asomamos a la clase de uno de estos jugadores Ro

Voz 2 02:45 bronco

Voz 6 02:49 el gran caos que desmayos

Voz 7 02:53 desestabilizar da hoy en The Walking henchido Alzheimer judío muy bien avisa

Voz 2 03:03 también hay equipo inglés que lo practica

Voz 3 03:12 no hay él

Voz 1913 03:17 para acabar volvemos a la pista de hielo donde Javier Fernández sigue deslizándose al ritmo de la malagueña coreografiada por Antonio Najarro

Voz 8 03:29 ahí está

Voz 10 03:37 no Carlos

Voz 11 03:54 no

Voz 10 03:55 hola

Voz 13 04:47 bueno he estado hablando Antonio muchísimas gracias por participar con nosotros antes nada como como ley dicho Javid pues como ha quedado

Voz 1546 04:56 ese en un Stubb pues este recibimos sistema a sus pies a cómo cómo encontraste es a través de un espectáculo de flamenco o cómo era

Voz 14 05:08 no bueno el a ver yo he tenido la gran suerte de de comenzar mi trabajo como coreógrafo para el patinaje artístico sobre hielo en el año dos mil ya a partir de entonces desde bueno mi primer trabajo que consiguió una medalla de oro olímpica en los Juegos Olímpicos de francesa Marie a partir de ahí pues he tenido la suerte de ser demandado por las figuras más importantes del mundo del patinaje artístico sobre hielo Javier Fernández sabía es todavía visto ya trabajos míos con con grandes patinadores Si bueno pues me contactó porque quería hacer un programa flamenco sobre hielo en la pasada temporada

Voz 1913 05:49 y bueno pues yo encantadísima de que sea un

Voz 1882 05:53 darán por porque además soy una persona que me encanta llevar la nota española y el flamenco a todas las vertientes posibles artísticas y sobretodo a ir por supuesto al deporte pues encantado de de aunar en un mismo programa mi coreografía la música de Ernesto Lecuona a la guitarra de Paco de Lucía la voz de Plácido Domingo y el extraordinario patinador Javier Fernández

Voz 1546 06:16 bueno tú ves el artístico como una especie de Valencia sobre el el bien él me dice que no es más bien una danza no han es si si algo creativo y no entiende exactamente con vale pero tú lo escogido este un poco porque claro deslizan en ese ese es el gran dificultad del hecho que cuando empezaba dos mil coreografiado a gente que utilizan

Voz 1882 06:48 claro es que tú piensa Michael que nosotros como bailarines de danza española lo que hacemos es todo muy a tierra sentimos el suelo sentimos el la fuerza del suelo cuando Zapatero Amos cuando saltamos cuando toda nuestra inercias al suelo y Eli la inercia del patinaje es todo lo contrario es salto es es etéreo es deslizarse entonces eso es algo que claro cuando yo empecé a fiar lo es lo que más me costó inculcar a los patinadores porque ya los patinadores los trató como verdaderos bailarines de hecho mi primer mi primer contacto con ellos se hace en un estudio no se hace sobrevivir hielo es estar tras

Voz 14 07:25 jugando con ellos las miradas las expresiones

Voz 1882 07:28 las posiciones todo totalmente como si fueran de verdaderos bailarines para que sea eso lo que reflejen en el hielo porque estamos hablando de patinaje artístico el la palabra artístico

Voz 14 07:41 es arte es arte es danza en este caso es danza es un la coreografía que tiene que estar en perfecta conjunción con la música que tiene que tener expresividad tiene que tener una sincronización entonces cuando yo trato para con patinaje artístico lo que quiero creer en principal objetivo es ver arte sobre hielo

Voz 1546 08:01 el el proceso creativo Antonio es que yo he termina termina con alguien expresándose sobre hielo en este caso no pero donde nace donde nace ese proceso creativo y cómo se desarrolla Elio

Voz 14 08:18 pues mira al proceso creativo primero nace en saber qué es lo que un patinador en este caso hablando de patinaje artístico quiere reflejar en el hielo que que que es lo principal si quiere una sensación si quiere una una una pieza más estética en base a eso hay que elegir una música en este caso Javier Fernández quería una representación de la danza española que no sólo es flamenco es la danza española con todos sus estilos es elegir una música una música clásica una composición de Ernesto Lecuona la malagueña de Ernesto Lecuona y en base a esa música sacar el máximo potencial a Javier Fernández como embajador del deporte pero también del arte español entonces y en este caso era concebir una coreografía actual sobre un tema clásico que expresara la palabra de Pla de la voz de Plácido Domingo que estuviera perfectamente encajada con cuatro todas las notas de la guitarra de Paco de Lucía una ecografía fuerte expresiva que sea totalmente ex en un exponente perfecto de la cultura española y todo eso ya tiene que quede que quedar englobado en un programa de de tres minutos entonces en este caso en concreto ese ese era el objetivo

Voz 1546 09:36 pues Antonio tú eres un especie supongo que tu estudio es una especie de laboratorio emocional no es cada comprende todo Pallola un poco eso para sacar pecho un poco esto un poco añado

Voz 14 09:54 pero es que si no hay emoción no haya arte es que puedes tener la técnica más maravillosa del mundo que sino transmites el público no va a recordar lo que has hecho en un escenario en una pista de paz

Voz 1546 10:04 pues yo tengo un pequeño problema pues ayuda con la Historia ha es como si compite en el arte que no es extraño competirá entiendo que hay premios como los Oscar Grammy miles de pero realmente no estén compitiendo están haciendo una película está haciendo al luego a toro pasado alguien es acredita uno Un premio pero competir con el arte es cómo se hace esto

Voz 14 10:36 es que yo creo que el arte no hay que concebir lo nunca como una competición que concebir lo

Voz 15 10:42 cómo dar

Voz 14 10:44 todo lo que tienes dentro en mi caso como coreógrafo es es mostrar tuyo más interno a través de un y una herramienta un instrumento Chemical

Voz 1882 10:53 eso es la danza en el caso de Javier Fernández es el patinaje es mostrar nuestro interior como personas luego es el público pues son los jueces o los que deciden como puntuar eso cómo catalogar eso nosotros el el el juicio que podemos tener es el público que pueda estar de pie ovacionando T durante veinte minutos en un teatro ese puede ser nuestro juicio por así decirlo eh pero en en mi carrera como artística nunca concibo mis obras como obras que tienen que competir junto a otras sino claro lo lo lo que planteo siempre es que mi lenguaje mi producto por así decirlo son producto que emocione que perdure en el tiempo por la emoción que ha causado

Voz 1546 12:52 porque puedes perder Titus propios principios no porque las cuestiones que tú hacías tú laboratorios entrenamientos queda y claro si tú estás haciéndolo adrede para que alguien te dice que eres tú mejor que el otro no inscrito cuando se hace la grafía para un show un espectáculo digamos sobrelleva varios de los qué supongo que eso es mucho mucho más libertad que tener que pensar qué tipo de sonido con música le va a gustar unos cuantos jueces

Voz 14 13:29 claro Si bueno haber desgraciadamente en en el patinaje artístico sobre hielo cada vez están

Voz 15 13:36 se está poniendo tan

Voz 17 13:40 se está imponiendo tanto las reglas que muchas veces ves programas que sólo están cortados por el mismo patrón todos para mí lo lo que hace bonito el patinaje artístico es que cada pareja o cada cada patinador en solitario en tenga un sello y tengo una personalidad y sea lo que al público le atrae yo pienso que eso es lo bonito por eso en muchísimas ocasiones ves piezas mucho más interesantes y más bonitas cuando no están cuando es cuando se presentan en galas nuestras conviviendo es presentan

Voz 14 14:10 entonces y yo esos yo eso sinceramente es mi mayor reto y el trabajo más importante que que hago lo que más en lo que más esfuerzo pongo en en en transmitir en mis coreografías y en cuando cuando trató con un patinador es romper sus reglas romper completamente sus reglas iba a crear arte y como te he dicho eso es lo que llega al público

Voz 1546 14:35 lo comenté a Javi m hay momento entendí demente en sensible y además en sincero debería es cuando enfocan a los patinadores mientras dan las nota la puntuación todos parecieron poco felices pero no en todo lo demuestran realmente su ira por la mala puntuación pero no he llegado a pensar cuando tú ves esa puntuación será el francés el ruso que la gracia me claro los jueces son internacionales y qué pasa si cogemos uno que Nole no le mola un un

Voz 14 15:18 expresión que es todo su objetivo no es todo muy subjetivo yo pienso que haber el patinador de élite sabe perfectamente cuando lo que ha hecho es está bien hecho o cuando ha fallado eso eso es el va el patinador inteligente lo sabe el juez sabe perfectamente a expensas desde de que le pueda gustar más o menos un estilo cuando un trabajo está bien hecha es indiscutible cuando un trabajo está cuidado al más mínimo detalló detalle cuando hay una ejecución técnica hay una propuesta artística potente y cuidada elaborada desde el vestuario hasta la puesta en esto Aena hasta el el argumento si tienen un pequeño argumentó que la obra hasta la elección de la música la sincronización de la coreografía con la música cuando eso está cuidado yo de Redondo es indiscutible te puede gustar más o menos el estilo pero es es indiscutible y cuando un jurado la falla de una manera negativa a ese a ese producto que todo el público las once mil personas de de un pabellón ha visto que es un trabajo redondo y bien hecho que queda en evidencia

Voz 1546 16:35 ese trance nutrió aquel que

Voz 1882 16:39 no el arte el arte lo principal es que de cabo es yo no paro de repetirlo pero es cuando el arte llegas porque está viene

Voz 1546 16:46 por cierto una vez Antonio yo decía que yo cuando Bages quién es que sí que estoy preocupado porque a veces me siento como insisto estoy yo encerrado en la fábrica dictó Isaías Isaí do la seguridad jugando las cochecitos los toboganes y supongo siendo director del Ballet Nacional es algo muy parecido no

Voz 14 17:11 mira a ver a ser director del Ballet Nacional en este séptimo año me ha consumido es cien por cien mi vida porque lo he dado todo por por cambiar esto por dar una vuelta por ampliarlo por dar

Voz 1882 17:26 la visibilidad pues llevarle a los niños por bueno portó todo lo que estamos haciendo y sobre todo en este cuarenta aniversario pero nunca dejaré de decir que me siento un grandísimo privilegiado por poder dedicarme a mi pasión que es la danza e muy poca gente tiene esa esa grandísima posibilidad y entonces nunca me verás quejarme de de lo mucho que pueda trabajar o de o de lo de

Voz 14 17:50 bueno de de todo lo que pueda disponer física se lamente por por el Ballet Nacional de España porque siempre eh ante pondré el hecho de que me estoy dedicando a mi pasión y a medida que que es la edad

y a todo esto ocupado listas sin acento Robben por supuesto y con mucha agua Antonio Najarro ha sido un placer charlar contigo