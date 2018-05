José Antonio Reyes: "Es un mito. Sabe mucho de fútbol"

Voz 0699 00:00 hay un jugador español que ha jugado los dos equipos ahora ha vuelto a jugar en España seguir haciendo lo que más le mola que jugar al fútbol y tiene dos UEFA con el Atlético de Madrid José Antonio Reyes muy buenas

Voz 1 00:11 hola muy buenas tardes cómo te da la vida por Córdoba

Voz 1323 00:15 bueno la verdad que bien no me puedo quejar de nada cuando qué es lo que quiero que contento

Voz 0699 00:21 oye sobre lo de esta noche un jugador como tú que ha jugado en el Arsenal que ha jugado en el Atleti sinceramente tiene el corazón partío o no

Voz 1323 00:29 se partido por supuesto es verdad que jugaba un equipo algo así porque tengo cariño mucho respeto pero bueno un partido para para vivirlo voy yo lo dije me veía que gane el mejor pero que haya buen querer

Voz 0699 00:44 ganado dos UEFA con el Atleti Si te nombro eso qué imagen bien a tu mente de aquellos tiempos con el con el Atlético de Madrid José Antonio

Voz 1323 00:51 imagen es buena puesto alguna también me quedo con el gol que metió en la final contra ni la verdad que tengo buenos recuerdos de el Atlético de Madrid los dos título he de la UEFA larga tiene muy bien la vida muy bien no me puedo quejar de mi madre

Voz 0699 01:09 por ejemplo la Premier con el Arsenal que significó para José Antonio Reyes porque también a Nastun apremios tú

Voz 1323 01:15 si ganó una premier a un equipo de las increíble era madre muchísimo a lo mejor un joven nunca había salido de casa cuando sale de casa tan joven la verdad que madurar muy pronto contento tiene una presencia que viví que me gustó sí la verdad que no

Voz 0699 01:37 tiene buenos recuerdos de los dos sitios pero de donde mejores de Madrid

Voz 2 01:40 eh Londres donde

Voz 0699 01:43 te visten mejor

Voz 1323 01:45 el otro se sintieron ente aquí pero que lo que que no y la verdad que me encontré bien en otros lugares a lo mejor como vida personal vivir mejor en Madrid pero a la hora de jugar la cómo trataba a la gente todo también en qué

Voz 0699 02:04 al lío venga Jose como ves lo de esta noche que partidos de intuyes en el Metropolitano tú

Voz 1323 02:11 bueno él no intento que a lo mejor yo creo que va a llevar un poquito más el control del balón y Larsen hay un poquito mal a Xfera salir a la contra pero bueno nunca sabes lo que puede pasar y espera que el Atleti de momento te puedo hacer un voy yo para el atletismo Julio

Voz 0699 02:32 qué tal lo mejor

Voz 1323 02:33 pero que disfrutemos podemos estarán muy poquito

Voz 0699 02:36 de la despedida bueno de hecho lo estamos de Benger de del Arsenal a tiene entrenó Benger qué recuerdos tienes de del entrenador bueno del mito del Arsenal en el banquillo

Voz 1323 02:46 así que yo pero que todos jugando pasado que te hablo por mí yo no soy con veinte añitos que que el muchísimo Burgo entrenando duro y la verdad es que aprendió muchísimo de mí pero no tengo palabras de agradecimiento porque me trató enseñar en todo momento desde que llegue hasta que fue la verdad es que uno verá bastante no

Voz 0699 03:14 en el Athletic como jugador

Voz 1323 03:17 coincidí hace dos semanas porque y ahora cuando me quería que me quedara pero me tiraba más cuando me llevamos Sevilla que sea otra cosa que lo incluir con él la verdad es que

Voz 1 03:30 un espectáculo te dijo que te as

Voz 1323 03:32 se me dijo que me quedara pero ella lo tenía casi todo con atrás

Voz 2 03:39 estaría bien que

Voz 0699 03:41 hoy Fernando Torres también hicieron buen partido en el Metropolitano porque puede ser su último partido en en competición europea en casa

Voz 1323 03:48 tamén en el último partido Leti como jugador pero bueno ya es lo que estrenando todo reparar Atleti para para España para todo que salga un buen partido eso es lo mejor porque se lo merece

Voz 0699 04:04 imaginad cómo será esta noche el ambiente del Metropolitano esos como el Calderón pero pero a lo bestia

Voz 1323 04:10 pues ambiente entre todos los partidos salvo Verón en hacen estimaron partido importante acertar pero era muy amigos mintiendo para lo contrario inseguro que cuando algo hacen lo mismo

Voz 0699 04:25 a saber el partido y te pondrás nervioso como R diez de espectador no de no de jugador

Voz 1323 04:31 bueno ahora me tocaba me dijo cuando voy a disfrutar de los dos

Voz 0699 04:41 pero si te pido una porra para para lo de hoy que resulta no te digo el que quieras eh el que quieres que pase sino el que crees que va a pasar vale que diferente

Voz 1323 04:50 noche muy complicado a nuestros partidos todo yo creo que aquí hay una base un empate según

Voz 0699 04:58 pero al cuantos que depende de se pasa o sea que no osea sufrimiento esto de de de de de fundir corazón es usted muy mal es bueno pues nada me la punto quiero finalizar preguntando T qué recuerdo de la UEFA Europa League te mola más de todas las que tienes porque tienes unas cuantas

Voz 1323 05:20 llegaron a alguna me quedo con las que el Levante como capitán veía como sevillista como que estoy Balbás que bueno me quedo con esta supuesta

Voz 0699 05:30 mira además eso se neutral no no puedan ir decantando hacia el Arsenal ni decantando el Atlético de Madrid no yo yo creo que tiene el corazón partío no voy a ser yo el que te diga si pesa más la parte española parte inglesa pues voy a decir que disfrutemos del encuentro tú me lo pones con mucho sufrimiento esperamos sufrirlo justo y que nada ver qué voy a decir yo que pase el Atlético de Madrid tú lo ya estaba vale