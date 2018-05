"El escuchar conversaciones ajenas no es cotilleo, es señal que te interesas por las personas"

Voz 1 00:00 la Cadena SER

Voz 3 00:09 por ahí viene ya hay de Antonio bosnio con el coche hombre que vamos a hablar de libro de Antonio Muñoz Molina en solitario entre la gente y hemos quedado en la calle este nuevo callejero los ambulantes no

Voz 4 00:26 Antonio Muñoz Molina fíjate cuando tiempo eh

Voz 5 00:29 la semana que hace dos semanas a sumar parece que en fin afirma que hacía tiempo que no veía si hace ya bastantes mira hay mira ese músico esta tocándose música

Voz 3 00:45 veremos en la calle pero que eh

Voz 4 00:47 se me iré busca las calles de Madrid esta canción me viene bien para

Voz 5 00:52 a decirle al mundo que ayer fue anteayer anteayer Fes enhorabuena muchas gracias muchas gracias me voy acostumbrando ahí pues puedo saludar

Voz 4 01:05 pre breve saludo mira aquí abuelo ya es perfecto antiguamente cuando éramos niños salúdenos saludar desde aquí a

Voz 0234 01:14 a las pequeñas Leonor que miento a su madre violento y a su padre Antonio que son responsables de su venida es

Voz 5 01:25 puedes parar de sonreír Antonio no no lleva estos días feliz no obstante así como abuela ahora notas una responsabilidad mayor vas a tener no sólo bueno no el que da responsabilidad la responsabilidad de los padres no pues un beso enorme a los padres a Leonor eso siempre esa alegría felicidad así que qué buen músico hemos justo en este momento iba por la calle andan impresionante tú tienes la sensación de que pasear es sí que el deporte de élite como lo vamos a hace algunas semanas debería concentrarse en grandes paseantes una olimpiada solamente de gente que vaya andando y que ande bien porque

Voz 0234 02:06 segundo puesto de élite que que élite la que puede participar todo el mundo no que es la perfección de élite que sea accesible a todo el mundo entonces la estaba muy estudiado para para para el cerebro para el bienestar para el corazón para todo el mundo de las cosas fundamentales para para estar bien en la vida es caminar a buen ritmo moderadamente es una cosa que es bueno acera a cualquier edad lo puedo hacer prácticamente todo el mundo mamá entre Tenerife y sin por dentro y por fuera por dentro porque más pensando en cosas por fuera porque va a ser cuando agentes vas viendo una cantidad yo acabo de ver una señora que se estaba haciendo un selfie delante de una de esas excavadoras terribles que hay en la de esas que provocan como un terremoto no estaba en la manga estaba el tiempo y con la máquina

Voz 5 03:00 entonces cuando como como Montero Dati

Voz 0234 03:02 sólo había una buena señora delante con algo de selfie con el selfie

Voz 5 03:08 con detrás con la excavadora es que eso las personas son enigmas tras mes debemos cuando cuando uno va por la calle sino quiere caer obsesivo yo no tengo claro si tú no lo has hecho de nuestro celebró elige qué cosas le hemos qué cosas no leemos que cosas escuchamos Siria no volveríamos loco seguramente en la calle pues hemos a prestando atención a todos los estilos

Voz 0234 03:32 hombre claro hay una es un problema es una imposibilidad cognitivas y prestar atención es seleccionar no tú no puede prestar atención a todo no entonces muchas cosas que tú percibe sin prestarle atención pero eso no quiere decir que no hay una cosa que yo he observado que que se presta mucha menos atención de la que de la que parecería normal y lo que cobramos tú mira pero cuando tú pues oye en una grabación que ha hecho en la calle todo eso lo que lo que no recuerdas es el volumen enorme ruido que había orquesta

Voz 5 04:12 Antonio venido agrabando si no se asuste pero es probable que vayan para una ciudad normal cualquiera Madrid Lisboa pero no descarten que ocurra en cualquier otra ciudad Barcelona Ciudad Real si bien aún señor graba es Antonio Muñoz Molina grabando escuchado las conversaciones de la gente no puedo fingir que estoy hablando por teléfono está agravando que camino de tu casa la radio que has encontrado qué cosas te han llamado atención porque has venido andando verdad dado

Voz 0234 04:42 paseo

Voz 5 04:43 además este paseo extraordinario que hay en Madrid

Voz 0234 04:45 eh que atraviesa estaba vaguada magnífica que viene de la calle Alcalá verdad llega a Cibeles y sube así es como como una cosa de de Surfing no porque si llega a Cibeles y toma impulso su esto de la Gran Vía no he grabado varias cosas como un anuncio en medio del ruido trabajando había un anuncio que decía pulsa aquí y aprende a descubrir el secreto de un mundo en sí sí había un down gana desde porque aún como un timbre no para pulsar decía

Voz 4 05:23 no porque venía para acá venía un poco tarde ya entonces tenía no me descubrió el secreto

Voz 5 05:27 sí

Voz 4 05:27 sí yo creo que será comprarse un iPhone si es que realmente la problemas estos iPhone

Voz 3 05:34 hombre si hay obstáculos no como como cómo cómo se puede evitar esos

Voz 0234 05:41 bueno es un aprendizaje no tú tienes que todo el mundo lo haces tienes que estar alerta tienes que apartar te tienes que ver venir el el obstáculo y a veces no puedes no porque hay gente que va tan ensimismada en el teléfono que te dan tope Tasso no y además sí sí choca se enfada no tuvimos estando tú qué hacía en el camino de mí

Voz 4 06:02 también en mi teléfono tranquilamente pero bueno

Voz 3 06:09 en la anterior narrativas de Muñoz Molina ya veíamos la felicidad

Voz 5 06:14 de de un andar solitario entre la gente en unos segundos Antonio va a contar como en un aeropuerto en Estados Unidos llevaba muchos recortes porque no solamente andar sino recortar información en periódicos y además como a la pregunta de un señor policía de que hacen estas dijera que usted recorta anuncios de la noticia sobre terrorismo en unos segundos vamos a conocer su respuesta que estuvo a la altura eh

Voz 3 06:42 hoy por hoy Toni Garrido lo vemos en la calle con Antonio Muñoz Molina nos hemos encontrado con una manifestación de de pensionista luego probablemente habrá una manifestación de las calles todo el pulsiones y cuando los momentos enajenación

Voz 5 07:07 tal se hacía muchos serán siempre nuestras las calles eran siempre nuestra uno preguntaba Antonio Bueno entonces a cambio de la calle esas filmaciones

Voz 0234 07:19 que que suenan poética no a mi parecer escalofriante no siempre no estoy las calles eran siempre nuestro bien

Voz 4 07:27 quiénes somos nosotros mismos

Voz 0234 07:31 porque aparece dice que parece que que que como una cosa de Corea Norte no me entre las calles eran siempre vuestro aclaro ese ese nosotros saber eso es apropiación de lenguaje publicitario y poético para la política siempre tiene resultado escalofriantes no porque esa esa metáfora es decir no no a mí metáforas no vine dime qué es lo que dice aquí quiero no quiero malentendidos de disfrutó

Voz 5 07:59 desde el mío yo que voy de Goya cuáles son los metros de calle que me parece bueno el definitiva ese definiría también el nacionalismo los metros de tierra que me pertenecen y que a los más sobre todo los que lo que no le pertenece

Voz 0234 08:13 es eso no sí sí yo lo que lo importante es porque no pertenece a otra no

Voz 5 08:19 la Muñoz Molina hecho un libro bárbaros se llama un andar sanitario entre la gente es un ejercicio de prosa pero ese estilo es casi musical hay mucho de lo que en lo que plantea Antonio es un libro que es es andar en la calle hecho casi una invitación a escribir demostraría que con todos los respetos cualquiera puede hacerlo básicamente consiste en prestar atención salir a la calle y ser conscientes del entorno no hay mucho más

Voz 0234 08:44 no no es mucho yo creo que es lo que hay que lo fundamental para para aprender algo sobre sobre la realidad y sufren fijarse en lo concreto a lo concreto de la gente que va por la calle de lo que la gente habla de lo que los mensajes que te encuentra escritos por todas partes no hay una sobreabundancia de colza ni una cosa que me gusta mucho la leerla las pizarras las puertas de los bares a mediodía con cuando tienen todos los menús de de de cada día no parece como a mí me recuerda son bodegones es flamenco que hay en el paro a y opulentos no los dos españoles que son todo de una pobreza extrema no sino los bodegones flamencos que reúna la cantidad de comida de pájaros de ABC veces de alimentos de jamones de esto entonces esa esa sobreabundancia de de de lo real no que están que además es un un gran antiguo contra yo creo encontrados toda esta palabrería contra las abstracciones esto es súper la gente la gente real en la vida real es complicado ahí bien mestiza hay mezclaba impura hay entonces eso eso yo creo que te que te que te pones mucho en tu sitio a la hora de a la hora de ver el mundo no te te cura te puede curar de la tendencia a verlas eso en blanco y negro a ver únicamente a ver a la gente en bloques no a mí es una cosa que me que me molesta mucho sí

Voz 6 10:17 he tenido que las minas ministro estima que allá

Voz 5 10:19 a ver qué dicen estos chicos

Voz 7 10:22 tiene a mí la universidad me cambió la vida en mi caso sería el primer licenciado en familia al primero que hagan

Voz 3 10:28 aprobado máster están hablando estos chicos

Voz 6 10:33 Cifuentes escuchar las conversaciones de la gente que dice bueno

Voz 0234 10:35 educación entonces bueno depender tipo de conversaciones que estén que estén teniendo pero yo creo que es muy es una señal se interesa por las personas no

Voz 5 10:46 se figura una Uziz y no sé si es una buena señal pero sí la conversación en la calle pública

Voz 0234 10:53 no

Voz 8 10:55 siempre es interesante Gerome entre la gente no te dices cosas que son interesante que son primas de escuchar no pueden ser chocantes o misteriosas la importancia de escucha escuchamos eficiente

Voz 0234 11:13 bueno yo creo que que que que que cada uno es muy fácil vivir encerrados en la es la propia Obsesión los propio o en los propios lugares comunes no la hay una cosa que yo leí de Fernando Pessoa que me llamó mucho la atención que dice una frase suya desde todas nuestras opiniones son de otros

Voz 9 11:33 sí es quizás el PSOE defiende

Voz 0234 11:37 lo que es nuestro que cada uno son las sensaciones dice toda nuestra fuerza es de cuánta opiniones tienes que hice dice algo así como muy rotundo dice esta opinión es tuya de otro estamos por ahí no son propias alquilados

Voz 5 11:53 pero prestadas Antonio aprendió a conducir relativamente poco nosotros debe saber que nosotros hacemos siempre este programa con un coche en marcha la puerta siempre dejamos ahí nunca sabemos cómo cómo va a desarrollarse en un coche en marcha te importa que no se va porque después viajar pero todo modelos hombre

Voz 3 12:13 no te importa arranca venga entramos primero claro vale lo de ahora son aire acondicionado deleitó un poquito

Voz 10 12:28 venga donde está ahí que tuvo la radio día de las españoles cree que está o ha estado de no más de la mitad cincuenta y siete por ciento

Voz 4 12:42 esto es una cosa de la Organización de Consumidores y Usuarios

Voz 5 12:49 presente en el libro Las de esa depresión porque es verdad que caminar es un ejercicio solitario y en ocasiones así

Voz 0234 12:57 pero lo más depresivo quedarse en casa cuando cuando acabe nada no hay mucha energía para para salir a la calle no entonces además Isabel que echarle sale a la calle sigue sigue dentro de cómo cómo ya una campana la campaña de silencio en la que sólo se oye la tu propia voz por dentro diciendo ante hicieron te cosas hable dolorosa o sombrías no

Voz 5 13:27 no somos conscientes por más que hablemos por más que sea público y hagan programas especiales la depresión sigue siendo un enemigo sordos oscuro instalado en lo peor de nosotros no no somos capaces de deseo de salir adelante Mike que tenga en una sociedad como la nuestra el calado que debía

Voz 0234 13:44 no siempre es que es muy difícil ser primero en primer lugar todo lo que tenga que ver con con con la salud mental y daba más compleja avergüenzo en una sociedad como a nuestro no se en una sociedad escandinavos pero pero en una sociedad como la española eso da más es decir tú dices con con naturalidad que que te ha roto una pierna pero lo dice con naturalidad que que que que estás deprimido que está yendo a terapia o que estás tomando una educación eso eso da mucho que decir los no por qué pues porque parece que quiere como que te te falta algo que era una persona incapaz o que bueno que una persona sombrías no esto son cosas objetivas como como un dolor de estómago e así igual no se trata de era a salir y a convivir con esa con esa posibilidad porque porque desgraciadamente son cosas que no no tienen una una cura radical ni definitiva pero me libro

Voz 5 14:53 todas la propia fragilidad y eso paradójicamente es una muestra de fortaleza bueno luces si es fortaleza es bueno hay que tener valor o ausencia de pudor o una consciencia total que creo sí

Voz 0234 15:08 cuando quiere escribir un libro que que que cuente algo es decir el que eh eres tú el que está el que está ahí ERE un libro que en el que quiere quieres contar algo fundamental sobre sobre tu propia condición tú tienes que hacerlo con cierta integridad no no puede tú no puede hacer una cosa que que muchas veces se hacen entre nosotros que elegir un buen perfil tuyo para ofrecer ver una una confesión a una en el fondo lavadora no decía mira que él que defectos tengo entrañables son en el fondo que buen que persona más extraordinarias hoy no yo creo que hay el el el aunque evidentemente sí la verdad es la verdad pues ese exceso el cuando tiene que haber una verdad lo que se escribe tiene que haber una verdad y hay una verdad ese dice la ficción que se escribe sí dice escribiendo novelas y hay otra verdad que se dice la no ficción y yo creo que sí ha además cuando vas en un lector y tiene ya cierto hábito de cierta llega un momento en que en que ya no soporta es que no te digan la verdad no sé yo creo que cuando tú ves la está leyendo algo estar viendo una película también viendo que hay una impostura es decir tú estás viendo que hay como una distancia entre las palabras que te dicen lo que lo que te están diciendo entonces entonces Patricio te produce un efecto de incredulidad no yo creo que el el el escritor el escritor no sé cómo llamarlo el escritor auténtico no sé si si esa palabra el escritor serio responsable lo entregado era una persona que tiene que poner mucho que tiene que poner mucho en lo que escribe porque también va a pedir mucho el lector no

Voz 4 16:50 pero yo estoy muy social por la radio todo esto

Voz 5 16:54 el otro

Voz 11 16:56 la radio de Qatar

Voz 0234 16:59 a estas mejores canciones

Voz 4 17:04 la búsqueda se escucha también en lo que se oye muy bien nos contar otro día Niña Pastori que que ella

Voz 5 17:11 Coixet iba con el coche a dar vueltas para ver si nadie con su marido con el chavalín pero decía es una cosa y la verdad es que nos mentimos sería muy difícil mentir ahora mismo lo hacemos constantemente

Voz 0234 17:22 sí bueno eran talento humano no puede el porque no es que realidad ver las la realidad es muy difícil te te requiere un esfuerzo muy grande no tuve cuado como las personas tienen la la la realidad delante de los ojos no quieren verlo como muchas veces nosotros mismos nuestra propia vida hemos vivido en una en una mentira hemos convivido con ella en instalados en en en esa mentira no entonces de aceptar la votamos eh

Voz 5 17:52 ahora la votamos cabalgando

Voz 9 17:56 entonces yo que sí

Voz 0234 17:58 el humano la mente humana no está muy dotada no está muy adoptadas para para aceptar las cosas como son

Voz 5 18:05 una andar solitario entre la gente y portería dejarnos aquí de monje volver al igual a la radio a no sé dónde nos has traído Antonio pero nosotros deberíamos volver al estudio

Voz 0234 18:15 sí que llevo yo llevo yo personalizada

Voz 5 18:19 no es que no no es que desconfíe de tu forma de conducir porque conduces madre mía

Voz 4 18:23 tenemos aquí estamos medio camina Burgos pero bueno usted no es que esté seguro pero

Voz 5 18:28 no lo había dicho un coche sin conductor han visto ustedes la película Mad Max pues Antonio conducía así más o menos a que se haga una idea es el estilo de conducción de Antonio Muñoz Molina vamos saliendo Don sino de importa

Voz 3 18:44 Antonio Llanos vemos adiós adiós hombre hay vacío dice yo yo creo que me María

Voz 11 19:06 a todos porque aquí eh

Voz 12 19:33 eh