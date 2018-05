"La mejor noticia" según Baltasar Garzón

Voz 1372

00:33

bueno es la mejor noticia es que se ha disuelto desaparece pero volviendo ahora en un comunicado de su ternera destilaba una clara soberbia Se mantienen todos y cada uno de los puntos no en el de la práctica de la violencia el término de acumulación de fuerzas me trae a la memoria muchas causas provinciales muchas investigaciones ni mucho dolor destila este comunicado final del soluciona Parque de la justificación el autobombo para justificar el fracaso donde se ponen como actualmente el cambio político cuando todos Musaví Biden sabemos que precisamente no han contribuido en modo alguno a ese cambio pero no es la parafernalia de lo que se dice en un comunicado que es justificar como la historia de un fracaso lo mejor de todo es que ha terminado siquiera dedicarse a la reivindicación política me parece muy bien pero lo que deberían realmente hacer en este momento es contribuir a veces el derecho de todas y cada una de las víctimas desde todos los ciudadanos que es a la verdad a la justicia a la reparación de esa serie las garantías de no repetición hay más que en dos casos sin resolver qué le pediría yo a la organización ahora no que haga política que hagan lo que le de la gana cada uno de ellos en un sistema democrático pero lo que tienen que hacer es contribuir a esa verdad por ejemplo facilitando todos y cada uno de los casos sin resolver ese sería una muesca no sólo de valentía porque de momento parece que siguen manteniendo Salines una posición frente al Estado jacobino frente al Estado opresor español ese mismo discurso me parece parece no se me ha defraudado absolutamente Bétera va mucho de suspender de ninguno de ellos termina defraudando de contenido on podían haber hecho al como grande siquiera para compensar lo que han realizado durante tantos años perdidos pero es lo que tenemos buena noticia es que ya ha dejado de existir pero las consecuencias van a seguir yendo al para garantizar un proceso de futuro tendrán que hacer mucho no sólo algo mucho más simple cómodo