Alfredo Pérez Rubalcaba: "No podemos permitir que ETA construya la historia de que ellos han traído la paz al País Vasco"

Voz 1018 00:00 Alfredo Pérez Rubalcaba como Estado buenas tardes buenas tardes ex ministro del Interior que tuvo un papel determinante en los gobiernos de Zapatero para buscar el final de la banda terrorista entonces no se consiguió hoy se ha logrado la política ha sido decisiva determinante para que ETA reconozca que no tiene más remedio que desmantelar su estructura

Voz 1 00:21 la política ha sido uno de los factores sin duda pero sería imposible de explicar este final sin la actuación de la Policía y la Guardia Civil el CNIO contó a la policía francesa ETA el veinte de octubre del dos mil once abandonó la violencia reconoce su derrota reconoce la victoria de la democracia es porque sencillamente había perecido policialmente estaba acosada policialmente estaba aislada socialmente y aislada políticamente pero en fin si la política contribuido todo ha contribuido pero qué duda cabe que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha sido claro

Voz 1018 00:58 la última fase de el proceso negociador de aquellos años entre el dos mil diez y dos mil once fue muy efectiva aunque discreta todo el mundo subraya que usted jugó un papel muy relevante como ministro del Interior ese papel que usted jugó lo conoceremos en todo su alcance algún día

Voz 1 01:15 yo yo yo estoy pues ser satisfecho porque como ha destacado usted hace un minuto podemos decir por fin ETA Se acabó del todo para siempre es verdad insisto que está este este final está disolución de ETA esta autodisolución porque han sido ellos los que no han tenido más remedio que disolverse es la consecuencia lógica de de lo que pasó como le decía el veinte de octubre de dos mil once que a su vez porque el reconocimiento de que no podía más sencillamente de que tenían que dejar de matar porque no podían más porque es que estaban absolutamente debilitado como estas la sucesión de hechos yo me gustaría quedarme con ese tiempo habrá en su momento de escribir la Historia lo que sí es importante destacar hoy es que lo que no podemos es permitir que ETA reescribir la historia esto sí lo que no podemos permitir es que ETA cuente que nació porque había un conflicto cuando en realidad el único conflicto que ha sufrido el País Vasco y el resto de España es justamente la existencia de la propia ETA que mataba chantajeado va y amenazaba y lo que no podemos es permitir que ETA diga día esto así ha dedicado estos siete años que han pasado desde que dejaron la violencia definitivamente hasta la disolución de hoy está dedicado a construir una historia según la cual es ETA la que ha traído la paz al País Vasco la que contribuye a la paz en el País Vasco con sus decisiones cuando en realidad no es así ETA no tiene más remedio que dejar la violencia porque no podía más ni Batasuna no tiene más remedio que romper con ETA porque sabía que tales conducía directamente a prisión esta es la realidad de lo que ha pasado en este relato que se dice ahora es decir que tenemos que defender por las víctimas del terrorismo y por las nuevas generaciones que tienen que saber que realmente un como unos señores unos asesinos que intentaron imponer sus ideas y que no consiguieron poner absolutamente nada tradicional

Voz 1018 03:14 usted cree señor Rubalcaba que es el momento para que el Gobierno modifique la política penitenciaria para que haya un acercamiento de presos como ha dicho esta mañana Patxi López

Voz 1 03:22 yo prefiero no entrar en ese salón este defendí con uñas y dientes durante los tiempos de ministro del Interior lo que dicen los pactos que se han firmado entre las fuerzas políticas democráticas que no es otra cosa que la política antiterrorista la dirige el Gobierno hemos de decir que lo defendí con un éxito relativo como usted recordará porque si no un me llovían las críticas mañana si mañana y tarde pero en fin este estoy ya está basado en o no voy a hacer contra él por tanto no me corresponde a mí decirlo lo tiene que hacer el Gobierno no es su competencia es su obligación lo único que espero es que que acierten que me salga bien es lo único que el Exeo sí queda un recuerdo amargo pues sus palabras

Voz 1018 04:03 los tiempos no no no no

Voz 1 04:05 usted que los recuerdos del tiempo los y uno va haciendo tendrá una memoria muy selectiva no

Voz 1018 04:12 afortunadamente va quedando lo lo bueno

Voz 1 04:14 lo malo es verdad que que eran los atentados han quedado los rostros las familias las caras de los fallecidos hasta los olores de los funeral visto todo esto no esto ya te lo llevas esa sensación que tenías después de cada atentado que a tu responsabilidad yo ya sé que lo era yo ya sé que era los atentados son responsabilidad de quién de quién los comete lo luego cuando el exministro del Interior inevitablemente tienes una sensación de responsabilidad frente a cualquier atentado queda llevo todavía dentro otro tanto sine Tyson día dulce pues sí como le decía se acabó para siempre del todo ya nunca más volveremos a leer un comunicado de ETA nunca más volveremos a saber de ETA fantástico pero queda aquí en la sede de cuánta gente murió Dios mío para nada porque al final lo consiguieron absolutamente ninguno