La Script: Las mujeres toman el mando en 'Mi querida cofradía' (04/05/2018)

Voz 1457 00:21 hola qué tal bienvenidos a La Script bajo el dominio absoluto en las taquillas de Los Vengadores una semana después pues hay valientes que se atreven a estrenar películas como Roman J Israel la historia de un abogado y activista por los derechos civiles de los negros con Denzel Washington también llega el biopic del escritor de El guardián entre el centeno J de Salinger que además eh bueno pues es la última película protagonizada por Kevin Spacey veremos que que da de sí la carrera de este actor el cine español estrena la pelota la ganadora por el premio del Pool lo consiguió en Málaga la comedia feminista mi querida cofradía yen televisión vuelve la ciencia ficción más descarnada con Laia aporta

Voz 3 01:07 Eli y el análisis de Wes Wall y el cuento de la criada

Voz 4 01:18 que el clima

Voz 5 01:26 yo a ver si a ello

Voz 6 01:49 ya abrimos la trifulca de cine con Elio Castro y Pepa Blanes Oracle hola bañeros muy bien Osetia ha salido una voz un poco nunca yo a mi novia y yo creo que es que me acercó demasiado al micro y si pita si la euforia era por allá de juego que pena que nosotros no tengamos reacciones en Los Vengadores porque apena que no tengamos acciones general general pero bueno es que han conseguido setecientos veinticinco millones de dólares en

Voz 1457 02:21 esta bueno ya casi todas partes menos en China osea que ahora ya les falta la parte asiática

Voz 0544 02:26 por qué no hay un vengador chino

Voz 6 02:28 que es un fallo es verdad verdad vengador chino tiene que haberlo eh bueno pues se pongan

Voz 1463 02:34 mira fíjate Jessica inteligente ha sido porque va a hacer una película de espías en todo de todos los países del mundo todo mujeres Penélope Cruz por el mundo latino fan eh no sé pronunciar su nombre pero es la actrices así así por excelencia de Cannes eh y luego está Lupita en hongo llamado

Voz 6 02:52 más a que una década pero son tan guapas

Voz 1457 02:57 a mí me me han MacArthur prácticamente son todas guapas y flacas verdad pero casi nada ahorrar agua es raro pero en fin vamos a dejarlo y vamos a dejar a los súper héroes y a la súper heroínas en fuera porque ya se da en Nana o la pasta ya hemos hablado de ellos ahora vamos a hablar de perdedores llega a los cines una de las películas que olvidadas en los Oscar se titula Roman J en Israel está protagonizada por Denzel Washington que estuvo que fue candidato al premio de la Academia es la historia de un abogado idealista defensor de los derechos civiles que ve como una serie de acontecimientos pues ponen a prueba su activismo la película la dirige dan Gill Roy que fue el director de night club

Voz 7 03:46 mi cliente no estaba bajo arresto y se le prohibió usar el baño eso constituye una violación de los derechos civiles espere para abordarlo en el juicio a me gustaría ahora encima

Voz 8 03:54 señor Israel TCB por desacato siempre asiste con esto

Voz 7 03:57 Gemma me pide que obedezca a una decisión judicial errónea M con mina esperar la experiencia dice bien imputado por me uno

Voz 9 04:05 bueno pues según revela el aspecto físico gordo

Voz 6 04:11 con no como como una especie de Jasper personaje pero

Voz 0544 04:15 oscuro si escuchando continuamente con su hay pote ya sólo música afroamericana no a mí la premisa de la película me gusta elegir este luchador por los derechos civiles que está un poco en la parte de atrás del buffet presentando todas las de un bufete de abogados presentando todas las alegaciones así muy teórico muy combativo que ha renunciado a todo por seguir en la lucha no hay que tienen un momento de debilidad y que parece que puede echar por tierra pues toda esa trayectoria impoluta no que lleva en en su vida llena de moralidad Villena de principios muy sólidos no sin embargo luego lo creo que la película lo cuenta mal sea creo que la película es muy

Voz 3 04:54 herida muy espesa

Voz 0544 04:58 me gusta el personaje tal como lo interpreta Denzel Washington pero me parece también que tiene algo de caricaturesco no ese propio esa interpretación que da entonces qué pena no consigue a mi me parece claro

Voz 6 05:08 cada una idea tan bueno me parece que es una pena allí

Voz 0544 05:11 sí que se echa perdernos a buena intención de del del diré

Voz 1463 05:15 sí a mí es que me parece muy interesante como está reflejado el alguien que alguien tan comprometido con eh en luchar contra las ideas de un sistema del que forman parte del que no quiere salirse pero como es tan combativo con cada decisión con muchos de sus abogados contrincantes como entraban en la como defiende el activismo gay como es la desmoralización o la desilusión y la desesperanza también esa tentación no de de bueno yo estoy aquí de de tener el dinero cerca de poder cambiar de vida no entonces todo eso es muy interesante es muy interesante el personaje me gusta la ambientación me gusta muchísimo Denzel Washington pero sí que hay algún la película en que es poco farragosa de entender

Voz 6 05:58 sí no sé si por tanto caso legal

Voz 1463 06:01 Torre que nos como hay una especie de flash back al principio un poco extraño que quizá está como mal contada le faltaba muchísimo ritmo para una película que podía ser muchísimo muy muy interesante en un momento como en la gala

Voz 1457 06:13 verdad un poco a The Night of no que son esos es un abogados que están como en la parte más sucia y que que intentan mantener la pureza es otra cosa que que me parece interesante es que parecería un caso real Hinault es una es totalmente ficticio que está ambientado en la actualidad pero como decías tiene un una reminiscencias del pasado no el el director y el guionista Dundee Roy decía que que en efecto está ambientada en la actualidad pero está inspirada en en los años sesenta en su juventud

Voz 10 06:50 no me me excita Jabois Bloody

Voz 0544 06:54 los años sesenta fueron formativos para mi recuerdo que me impresionó ese sentimiento universal de cambio había gente implicada en los derechos civiles en el feminismo en el pacifismo yo tenía doce años y estaba emocionado por el rumbo que había tomado el mundo y una década después toda esa ilusión se había evaporado no culpo nadie por haber dejado el activismo pero hace unos cinco años me empecé a preguntar qué había sido de aquellos Se como Román que se mantuvieron en la lucha por el idealismo me preguntaba cómo sería esa bendición de seguir adelante pero también el peso que implica

Voz 1457 07:31 es muy interesante no lo del peso y la bendición no porque yo creo que eso también en en no sé qué me acordaba de la película de La guerra ha terminado no estos huy comunistas españoles que fueron Ike llega un momento en el que ya no podían seguir luchando no sé a esa idea de mantener hasta cuándo puedes mantener el idealismo au sucumbía

Voz 0544 07:53 y luego también me parece muy interesante en el papel que hace Colin Farrell de ese abogado triunfador de un bufete millonario que sin embargo ha sido educado por por no

Voz 6 08:04 de momento él mismo mentor que

Voz 0544 08:07 que el personaje que hace este Denzel Washington y sin embargo pues algo ha calado en el no no es ese hombre que se mueve por el dinero dice que los casos hay que ganar los hay que litigar los para ganar dinero pero sin embargo pues le queda un poso de esa de ese idealismo y lo va poniendo poco a poco a lo largo de la película en en marcha no entonces creo que sí es una oportunidad perdida de ver una buena película sobre un buen tema

Voz 1457 08:29 de hecho es una película que ha estado como intenta en la puerta del estreno desde antes de los robos de oro no parecía como que iba a convertirse en una película importante impávido una duda osea que que que que evidentemente no es una película que haya gustado

Voz 1463 08:44 hoy la verdad es que no hay Crowe leer que era tan sorprendente verá muchísimo te da un subidón cuando veías la película también por el tema de las persecución eso será mucho más dinámica en la manera en la que estaba dirigida como Ava saque me resulta curioso pensar que es el mismo director sí mismo

Voz 1457 09:01 el director que además también es la parte esa oscura no porque hay clases

Voz 0544 09:04 te creo los freelance las televisivo y siempre estaban a buscar pues Naza noticias sensacionalistas de ser los primeros no bueno pues vamos con otro estreno

Voz 1457 09:15 y que también llega de Estados Unidos pero también desde esta parte más más más más oscura no rebelde entre el centeno es la biografía del escritor J D Salinger este autor de culto que saltó a la fama mundial en el año cincuenta y uno con su novela El guardián entre el centeno es un biopic convencional tiene el morbo de que está protagonizado bueno bueno con protagonizado porque es común y Kevin Spacey hace de del profesor y Kevin Spacey trabajó en esta película antes de que se destapara el escándalo de sus abusos sexuales el protagonista el que hace de Salinger es Nicolas Hold It Sarah Paulson su agente que opinas de dicho sector ha dicho

Voz 11 09:58 durante el transcurso de mi fascinante mente aburrida vida siempre considerado la ficción mucho más veraz que la realidad relatos cortos

Voz 6 10:05 ha publicado ya no es el primer listín

Voz 12 10:08 el que en seis años no soporto Américas y farsantes ahora que hago ese escrito usted qué cree usted escribir otra historia después ves otras desde cuándo escribir es una profesión después de esa otra

Voz 1457 10:19 desde cuándo escribir es una profesión la verdad es que es que difícil

Voz 0544 10:23 si no hay hombre el personaje la verdad la obra El guardián entre el centeno que ha sido muy inspiradora que ha gustado que a algunos les ha como es mi caso les ha mantenido un poco en expectativa muchos años después porque no acabas de verla comprenderla no sé si te queda como un un poso en de un libro que que eso que abarca generación tras generación no

Voz 1457 10:46 de hecho yo a mí me me me la ley de joven pero

Voz 0544 10:49 me ha gustado más de mayo sí pero claro más ahora sí pero eso se refleja también en la película tampoco me parece que viendo la película ves ese de Arco de opiniones que hay muchos que no acaban de ver el personaje lo que significa lo interpretan y es una peli pero como dices tú pues un biopic están bastante convencional pero a mí es que me gusta ver este tipo

Voz 13 11:09 lo de biografías así filmadas de de saber qué se esconde detrás o la interpretación de los directores del guionista sobre esta figura no conocerle un poco más osea que a mí me ha gustado siendo convencional como es no a mí

Voz 1463 11:24 es verdad que es interesante saber que yo no conocía mucho la biografía de Salinger Salinger antes es un poco verde donde viene que estuvo en la guerra en la vuelta todos shock postraumático que él también sintió cómo se relacionaba con el agente las ventas esa personalidad esa familia no de carniceros que eran de todo eso es curioso lo que pasa es que me hablen sensación con este biopic que ya sabes cómo va a acabar saques como que no no cuando conforme avanza la historia no tiene nada de emoción parece que ya sabes que va a publicar la novela que se va a deprimir me me fallan un poco esos Ford flashback de futuro que bueno te los imaginas pero es muy bueno ya está así se va a publicarse va todo el éxito le va a fastidiar muchísimo Se va a recluir quizá todo eso le falta como más emoción a la

Voz 0544 12:13 sí o quizá un análisis más profundamente psicológico del personaje pero hay una cosa que me me gustó en la película saber qué es lo de su romance con con una O'Neal ni luego una Chaplin que es la baja fue mujer de Chaplin Illes bueno pues es la abuela de

Voz 1457 12:29 qué le sacaría el de quicio porque Salinger que vivió retirado en una en una casa de Campo de ese divorcio ya es su hija escribió una biografía la demandó o sea que a él le hubiera sacado de quicio a mi me parece que que la película es si es muy convencional pero me me parece que está muy bien el tándem de el joven escritor y el el el profesor osea porque hay el profesor también tiene ese grado de patetismo de esos profesores que que son muy buenos detectando el talento y tienen la tristeza de que ellos no lo tienen de esa relación así un poco patética conflictiva sea me parece que Kevin Spacey hace un papelón aparte fina a los hay una escena que dices bueno si él será Cebú pero desde luego

Voz 0544 13:17 menos mal que no la han borrado de de esta película aunque retrasaron el estreno de su película

Voz 1463 13:21 la estrenar antes de los Oscar sí

Voz 1457 13:24 me parece que hay unas escenas en las que él tiene un grado de patetismo sobretodo Spacey que que me que me encanta el director es su opera prima es un actor y el actor Danny Strong ir decía que lo que él quería osea no era tanto el Cotillo sino asistir a ese proceso creativo del de la gran novela de El guardián entre el centeno

Voz 3 13:48 Word Excel

Voz 0544 13:50 es alguien que fue a la guerra ahí quedó traumatizado durante ocho años antes de publicar El guardián entre el centeno ya había empezado a escribirlo llevaba seis capítulos en su macuto de Soldado durante el desembarco de Normandía por un lado es una historia muy dura

Voz 3 14:05 Atica por otro habla del proceso creativo del viaje del escritor

Voz 1457 14:11 pues sí osea también sí que sí que habla de ese proceso que no podía haberse hallado más en el cotilleo IS las escenas de de la clase

Voz 1463 14:22 lo que podían haber sido hiper sacadas engloba lo no me salen bueno sí demasiado sin embargo son escenas que son muy curiosas no cuando ésta recitando William Faulkner o la relación con el profesor me parece que que es bastante realista sonó número

Voz 6 14:41 así ha recordado poco ha colado al autor

Voz 1457 14:44 no en esta escena que hay Going

Voz 6 14:47 Antonio Antonio de la Torre que es un profesor de

Voz 1457 14:49 se crea de fíjate lo que a mí me esto después de esa película sentí terror porque en algún momento poder asistir a una clase en la que alguien te ponga tan verde y me me me recordó pero es verdad que era como muy muy preciso en lo que decía

Voz 1463 15:04 ya Kevin Spacey no sí no

Voz 0544 15:06 y además tiene eso lo que decías tú una una frase muy significativa que dice hice yo sé detectar el talento los e impulsar lo sé modelar pero yo no puedo ser un gran escritor toda mi frustración es no ser un gran un gran escritor lo que decía también es curioso que hubiera pensado el propio Sunny sí

Voz 6 15:24 yo su propia

Voz 0544 15:26 que la hayan hecho una película sobre todo sí

Voz 1457 15:28 se estaba sintiendo un pudor horroroso porque también creo que el que el actor que además es ese Nicolas es el que hace de psicópata del conductor psicópata de Mad Max está muy contenidos están muy contenido en esa timidez destila esa timidez patológica de alguien que no quiere que ni siquiera se hacer que sea que no puede soportar una comida no puede soportar ni si entonces a veces pienso menos mal que está muerto este señor Le daría un auténtico pata todos un auténtico pata tus yo también considero que es para una película para quien le interese la figura es sí sí

Voz 0544 16:04 no pero yo creo que es un libro que sigue dándole y se sigue leyendo se sigue analizando sigue teniendo muchos fans

Voz 1457 16:11 bueno en Estados Unidos doscientos cincuenta mil bueno en inglés doscientos cincuenta mil nuevas compras al año lo cual es una pasada Jacqui ya en fin quisieran mucho no ya quisieran muchos claro si son una cosa tan muy mágica no

Voz 0544 16:26 sí y luego está ese beso el el escritor que hace una obra maestra al día siguiente que escribo no sé qué puedo hacer no el miedo ante el folio en blanco pero también al al no poder mejorar

Voz 3 16:38 lo que ya ha escrito pues hasta los noventa y un años estuvo ahí en su en su caseta

Voz 1457 16:44 bueno pues vamos ahora con una comedia española que fue una de las sorpresas del pasado Festival de Málaga ganó el premio del público y también el de actriz secundaria para carne Flores se titula Mi querida cofradía la día y es el debut de esta directora malagueña Marta Díaz de Lope que la realizado justo después de graduarse en la ESCAC en la Escuela de Cine de Cataluña es una comedia costumbrista feminista y que retrata la odisea de una mujer de sesenta años la actriz Gloria Núñez qué quiere ser presidenta de su cofradía a pesar de la oposición de los hombres

Voz 14 17:21 lo que pasa aquí es que por mucha experiencia que tú tengas por mucho que te esfuerce es por más talento tiempo y ganas que dediques a esta hermandad tú eres una mujer yo soy un hombre y mientras haya un solo hombre en este puñetero pueblo dispuesto a llevar el bastón dorado tú en tu vida presididas esta cofradía

Voz 6 17:48 ojalá ojalá sea ya está todo dicho

Voz 0544 17:52 así no vamos yo creo que va a funcionar en la taquilla muy bien es una comedia costumbrista pues de las muchas que hay en España y que además lo hace muy bien pero lo hacemos muy bien es un género que hacemos muy bien y que tiene impacto entre el público es la comedia costumbrista yo he leído a la directora decir que tiene mucho de de berlanguiano la la película puede ser verdad es cierto aseguró que es cierto porque la impronta de Berlanga es está en muchos muchos cineastas pero yo creo que tiene más de Almodóvar Illana Almodóvar también tiene mucho de Berlanga o de Berlanga no sea pero hay muchas escenas que recuerdan a Mujeres al borde de un ataque de nervios

Voz 1463 18:27 ese gazpacho

Voz 0544 18:29 muchos tu viejas se medicamentos tal

Voz 1457 18:33 hombre también ella te podría decir que es que las mujeres españolas son así que no hay no hay madre o abuela sin poderío sin sus y su teoría sobre el gazpacho los las torrijas Il los tranquilizantes antes eran los que es verdad a mi me parece que le falta un le falta gol colmillo saques que quizá también sea inteligente que le falte colmillo para no no no hacerse antipática porque es que ahora es verdad que el feminismo Ximo frontal pues a lo mejor hace huir a la gente y esta es una película que que esa falta de de acidez puede ser más accesible pues el mensaje cala

Voz 1463 19:15 mejor sí la verdad es que sí que había una cierta preocupación que se notaba antes de su estreno Málaga porque claro trata un tema que puede suscitar molestias entre los cofrades no el hay escenas que es verdad que todos lo de la Semana Santa da una liturgia en cuanto pues ahí hay una escena maravillosa de ella en el plano de la Virgen que es es tremenda no

Voz 0544 19:39 es un cartel para que no fuera os venís demasiado ofensivo

Voz 1463 19:41 eso que tenía como este miedo y la verdad es que la película es de todo menos ofensiva sí que hay cierta crítica pues eso porque una mujer de sesenta y pico años que ha estado toda la vida trabajando por la cofradía no puede dirigirla sí sabe más que cualquiera que llegue nuevo no es un poco donde donde las mujeres no han llegado todavía al poder pues ver qué pasaría si una mujer luego una cosa que dijiste tú él que es verdad que es muy interesante

Voz 6 20:06 cómo ejercer el poder claro claro como lo hace un hombre sí

Voz 0544 20:10 sí exactamente no es que una mujer llegue al poder por ser mujer sino porque va a cambiar cosas no que eso es lo interesante yo creo que es la idea que que se desliza en la película que a mí sí que me parece eso no que son una mujer que quiere presidir una cofradía pero

Voz 6 20:25 que va que va todo hago sí que es verdad que le falta

Voz 1463 20:29 me hubiera gustado aún más acidez pues aún nazi DC

Voz 0544 20:31 si hay que que podría jugar con todos los elementos que rodean a la Semana Santa las figuras de otra manera y lo hace quizá de una forma demasiado utópica

Voz 1457 20:39 yo creo que le falta ritmo sea yo creo que viniendo también de la ESCAC que él le falta ritmo porque a mí me parece una cosa muy interesante las K que es ese cine comercial que han hecho muchos muchos hombres iría yo considero que esta película le falta velocidad osea algo tan claro como la velocidad pero sí que me interesa mucho todos esos sus subtexto no que que hay muchas muchos diálogos que son perfectamente entendibles como bien soluciona no la la gran gestora tú vete a la tintorería de no sé quién y dile que vas de mi parte y que te por detrás te pase no sé qué que yo ya lo arreglo sea esa esa resolución esa mujer resolutiva y lo cómo está su casa me gusta mucho lo que dice la película quizá le faltan espinas pero yo creo que es una gran noticia que haya también comedias más sutiles no porque en Málaga hemos visto muchas Debra brocha muy gorda y a mí ya me cabrea la verdad

Voz 1463 21:34 pero ese protagonista para Gloria Muñoz tres pérdidas has Núñez Núñez Núñez su primer su primer protagonista en cine no de esta actriz que ha hecho tanto teatro tantos papeles secundarios no ven que hace poco comentamos lo es verdad difícil que es para las actrices que cumple una cierta edad tener papeles con poderío y con muchos matices y está comedia aparte que hay muchos personajes femeninos pero es que el protagonista es que es persona Jaso pues mira lo tiene

Voz 1457 22:01 luego está su vecina la vecina de de de las de las torrijas que es la actriz y Carmen Flores qué es la típica actriz de también muy muy solvente formal teatro muy buen mozo que la hemos visto en muchas en muchos lugares en Málaga decía la directora Marta Díaz hablaba de las ESCAC no de esta escuela catalana decía lo que lo que aportaba la ESCAC

Voz 15 22:25 tengo que es lo que tiene de bueno esta escuela desde el primer día te dan una cámara sale a rodar allí hay un bueno un lema que el cine S se aprende haciendo la escuela te da la posibilidad de hacerlo primero momento de yo creo que eso esa el la el el secreto de la escuela

Voz 1457 22:42 bueno pues esta es una parte de de sus declaraciones luego hablaba también de que era una comedia feminista al cien por cien con sus mensajes

Voz 15 22:51 la película está completamente protagonizada por mujeres en el tema que trata en lo que lo que ya he dicho todo sobre todo ya no es sólo el tema sino que tanto los conflicto la comedia la emoción emociones todo bien desde el punto de vista de la mujer y eso independientemente de la trama yo creo que hoy en día no puede considerarse feminista y yo creo que tienes un razón su razón de ser y además es una mujer que quiere algo que históricamente ha estado en manos de los hombre por lo cual yo creo que hay ahí el mensaje es

Voz 0544 23:20 claro Elio que no que que que tenemos que rectificar

Voz 6 23:24 Muñoz Gloria Muñoz pues es que estáis que pasa que bueno lo voy a Núñez era nuestra nuestra compañera utilidades dado ya hemos dado

Voz 1457 23:34 protagónico quitado el nombre a Gloria Muñoz

Voz 0544 23:37 no tenemos gente pero es Gloria Muñoz

Voz 1457 23:39 yo vengo a quitarlo del guión increpa me miraba como diciendo que lo comprobado pero pero bueno por eso hay que que hay que imponerse íbamos a terminar también con una película bueno esto es una película es una comedia es una comedia y también hay reivindicativa pero es muy de autor se titula La aquí es la comedia drama es ópera prima del actor John Carolyn la historia de un hombre de noventa años ateo que inicia un viaje de descubrimiento personal en los últimos años de su vida y está protagonizada por Harry Dean Stanton el actor que interpretaba al viejo encargado del recinto de tráilers de Twin Peaks así para qué tal Ike murió a los noventa y un años justo un año después de terminar esta película

Voz 16 24:26 el realismo es la práctica aceptar una situación tal como es quieres define lo que es es lo que hay

Voz 17 24:35 que tú ves no es lo que yo veo a mi me llaman Lucky presidente Roosevelt se ha escapado como se puede escapar un galápago de cien años y espero que vuelva pronto el bien dejó claro me dio un ataque de ansiedad

Voz 3 24:51 bueno

Voz 6 24:53 aquí teoría ochenta y nueve años cuando hizo esta peli

Voz 1457 24:55 hola que decía el director que estaba basada en su propia personalidad que habían escrito el guión como unos amigos pues realidad aparece también David Lynch amigo me parece el capítulo de Twin Peaks en Arizona

Voz 0544 25:09 pues sí es un capítulo de Twin Peaks yo lo entiendo

Voz 6 25:13 a mí la película me aquí la parte onírica una parte Nietzsche la parte del galápago Rus a pagar

Voz 0544 25:20 o Roosevelt es un poco la mano sí pero bueno a mí la película me me ha gustado la verdad es que es muy pequeñita reflexiones sobre la vida sobre la muerte lo que me sorprende es un precio y noventa llegan que después de sufrir de repente un mareo pues empieza a pensar oye que me voy a morir no tiene noventa años Pío es maravilloso es así me parece que que está que está bien la la la película que es muy pequeñita pero eso tiene mucho que ver con la propia vida de Harry Dean Stanton no sea que que yo creo que se han basado Enel en su personalidad en sus vivencias y también entronca un poco con París Texas porque es un casi como ambiente no la película

Voz 1457 26:01 Sahin de estos actores que eh

Voz 14 26:04 es un poco como un como Salgado no que tú es el cuando el

Voz 1457 26:07 la vejez es bellísima entonces como empieza la película como se está lavando como

Voz 9 26:13 si el perro invertido bien yo

Voz 1457 26:17 a ver a un hombre mayor en calzoncillos y mostrar su cuerpo me a mí eso me

Voz 0544 26:23 me encantaba tiene un momento maravilloso que es cuando canta volver volver volver

Voz 6 26:30 es que dice muchas frases

Voz 1463 26:31 en castellano y de repente no tiene mucha relación

Voz 1457 26:34 con con con una mexicana que atiende un un garito decía el director que también es única película su opera prima decía que que bueno que sí que el actor jardín decía que él no estaba interpretando

Voz 16 26:49 aún está

Voz 0544 26:50 el insistía en que sólo iba a interpretar a Harry Dean Stanton cosa con la que yo no estaba de acuerdo pero eso da igual porque lo hizo y funcionó la historia está inspirada en él seguía sus pasos El desafío estaba en crear un contexto porque hay muchas historias y anécdotas autobiográficas pero no es tan usadas de forma literal están integradas en una ficción tía

Voz 1457 27:16 Pepa que parecía es que a mí estoy que me parece que tiene un aire un aire limpiando porque

Voz 6 27:22 daba a la película de Lin si la de la historia de los hermanos de la historia verdadera

Voz 1463 27:27 o sea que este señor podría salir del tractor en cualquier momento

Voz 1457 27:30 la edad se lo permitiese pero a mi me gusta es la manera de dotarle de contenido al al al a un viejo sencillamente osea hay una idea en la en la en el muy pocas veces se le dice mira al

Voz 0544 27:43 el anciano al viejo con toda la profundidad que en este caso que el personaje tiene mantiene toda su red el día sus ideas el que quiere fumar en espacios públicos en los sesenta yo fumaba aquí porque no voy a seguir fumando ahora sigue teniendo su ideología cita al Che Guevara en fin bueno pero eso es un personaje bastante bien escrito bien no sé si se basará absolutamente en jardines tanto pero parece

Voz 1457 28:07 la apuesta es como capítulo si Peix

Voz 0544 28:10 bien de muy bien y muy tierno ABC bueno pues lo dejamos

Voz 1457 28:13 eh aquí compañeros y ahora luego Pepa seguiré con la tele porque yo me voy adiós adiós adiós no preguntes

Voz 6 28:20 sí

