Iñaki Gabilondo: “Estoy lleno de sensaciones cruzadas”

Voz 1 00:00 hemos escuchado en las últimas horas aquí en la SER un montón de voces e expertos juristas y políticos periodistas e de todo

Voz 0313 00:10 a mí sin embargo a esta hora ya en un momento en un día tan especiales sólo falta una voz una voz de alguien que muy a su pesar yo creo que pasará a la historia pues un poco como como como el cronista oficial o el referente periodístico por excelencia de esta página tan tan tan triste que estamos a punto de cerrar Iñaki Gabilondo buenas tardes hola Carlos como estás el cómo estás no es de no no no ese oficio eh como estas pues estoy lleno de sensaciones cruzadas oyendo los testimonios que la canción

Voz 2 00:43 pues yendo el la frialdad el comunicado pues no podemos por menos de de de evitar recordar tantas mañanas tantas tantos alambres tantos latigazos tremendos tanto espanto como ha circulado por ahí el otro resulta tan tan brutal que nos encontramos ahora con un comunicado que parece más bien el de un partido político que ha decidido cambiar de táctica y que por una razón puramente técnica pues ha modificado su estrategia o táctica sin que hubiera ni una sola mención a esto yo no podía por menos de olvidar de recordar que Josu Ternera que era quien hablaba era el jefe de ETA el día que se produjo el atentado de Hipercor por ejemplo no yo recuerdo cuando contamos la noticia del atentado de Hipercor veintiuno muertos cuarenta y cinco heridos hay en la Meridiana unos meses después suele Zaragoza Josu Ternera la voz que hoy tan fríamente ha contado el plan el nuevo plan es una táctica de de esa de ese grupo pues era el jefe el que autorizó el que bendijo esas cosas no te parece imposible imaginar no soy capaz de entender cómo se pueden de humanizar las cosas hasta ese punto no aunque entiendo que una organización como esa no iba a hoy a vecina reclama a reconocer abiertamente su la rotan y todas estas cosas no pero parece tan tan tremendo que no se escape ni siquiera sin querer en unas líneas de de de recuerdo para hablar tanto horror como se han producido por fin contento en el sentido de que ha pasado algo que ha hecho sufrir tanto esperanzado porque se abre un camino en el que yo creo que todos van a Ana jugar y hay que jugar con con ellos pero al mismo tiempo pues imposible de evitar el esa solidaridad tremenda con con las víctimas el en fin la rabia tan dos días acumulada que ahora no puede por menos de andar Bailando por ahí no hay que tratar de evitar que se imponga uno pegando a Bailando por ahí Josu Ternera y francamente no para o de recordar Hipercor por ponen Undiano como no se escapará sin querer aunque sea una frase de de de de conmiseración no de cariño de afecto de algo o no pero en fin es un día importante y vamos a apostar por el futuro

Voz 0313 02:51 lo que hasta ahora es que lo más interesante después de todo el torrente de análisis que hemos escuchado aquí en la SER importa mucho la la piel la transmisión de lo que uno Lluna personalmente puede estar sintiendo ahora saluda Montserrat Domínguez o la Mons

Voz 3 03:06 la Roberto Sánchez y a Jon Sistiaga Olga Jon buenas

Voz 0313 03:09 ha encontrado a una cosa entrando al estudio que tiene que ver con Iñaki Gabilondo y que creo que debería reproducir de verdad en este por cierto cómo estás

Voz 2 03:17 sí

Voz 4 03:18 eh estoy con la misma sensación que Iñaki fíjate seguramente

Voz 0313 03:22 esta mañana Fernando Aramburu el autor de patria ha colgado un tuit buenísimo decía hoy por fin se disuelven por la tarde irían a nadar yo creo que es un resumen magnífico el sentimiento de haber pasado página hace ya algún tiempo aunque Hoy Ester refiriéndose todo no tú cómo está

Voz 4 03:38 pero yo sí yo subrayando que ha dicho que frialdad es necesario esta frialdad Bono

Voz 3 03:44 es necesario

Voz 4 03:47 que que que que te cuesta Josu Ternera decir que lo sientes lo que toda tu vida salido la mierda que tienes casi setenta años que llevas sesenta o cincuenta y cinco fuera de tu pueblo qué has ordenado matar que has conseguido que mataran a muchos de tus de tu gente que te cuesta es decir todos Humala lo hemos hecho mal hemos perdido como organización hemos fracasado como proyecto hemos causado tanto daño tanto pesar de verdad lo sentimos no sé no sé que más decir que que cuesta decirlo que cuesta que miren a sus amigos del IRA que lo quiero de verdad sí que hubo un ejercicio de introspección de decir qué mal lo hemos hecho no queremos este futuro para nuestros hijos

Voz 0313 04:41 cuenta esa historia que te conecta con Iñaki que yo creo que tiene incluso un punto de lo me resisto a utilizar la palabra divertida pero dándome como cuando menos curioso

Voz 4 04:50 bueno yo en las dos máster grandes treguas de ETA ha intentado pese al clima que había en este país periodístico para hablar de del tema vasco ha intentado conseguir entrevistas con la cúpula de ETA y he estado muy cerca tan cerca que ha llegado la cúpula aunque en las dos ocasiones han dicho que no en la segunda de las ocasiones fue yo estaba trabajando para la cadena Cuatro y conseguí llegar a la cúpula conseguí una respuesta por escrito con tres marcas de agua la yo era realmente el vehículo yo quería la entrevista para la cadena Cuatro y la La

Voz 2 05:24 el viendo

Voz 4 05:26 que en la carta ellos decían que no se daban en esta cadena Nickon este señor las condiciones necesarias para dar una una entrevista a a esta cadena no así que yo me la la entregué a mi jefe de informativos entonces a José María Izquierdo que a su sube le entregó el original al señor Gavela que todavía no me lo ha devuelto que esto la jugoso Puyol en definitiva que consideran aunque que Iñaki no era la persona la más adecuada no para para para hacer una entrevista la cúpula de ETA en este momento

Voz 0313 05:57 tú sabías esos ya que supongo no

Voz 2 06:01 bueno tampoco tampoco se hizo la petición esperando que iban a concede la entrevista por el afecto la simpatía

Voz 0313 06:07 la primera por eso en la vida se hubiera hecho está este esto porque cierto John como se hace llegas ahí que dejas una tarjeta o cómo va eso es muy malo eh

Voz 4 06:19 este encuentro en esta ocasión con con con la petición para Iñaki lo visto de otra manera pero yo creo que un poquito más profesional pero es que en la primera ocasión en el año noventa y nueve cuando durante la tregua en el del noventa y ocho sí que fue un poco más de película hubo que ir a París hubo que hacer varios tránsitos por diferentes metros de París citas hasta llegar a un sitio donde había un personaje al que había que ante la petición nunca nos contestaron no salimos por hecho que nunca que no iban a darnos la entrevista y entonces trabajaba para Telecinco pero tres años después fundó en Francia entregan los que entonces se conocían como los papeles de sus

Voz 0313 06:53 a ver si se se permitió su despacho del

Voz 4 06:56 el juzgado número cinco Baltasar Garzón para hablar conmigo entonces yo pasé por el resto de periodistas y de colegas estaban allí que pensaron que jode pues

Voz 3 07:03 de Tello era uno se pues se pelota yo era un no sea

Voz 4 07:08 alguien porque porque me citaba a mí al final me siento su despacho y me saco la documentación de Susper donde venían se preguntaban entre varios miembros de ETA y preguntaban a la entonces cúpula de Batasuna la idoneidad de dar una entrevista a Jon Sistiaga para Telecinco como cúpula de ETA no ha sabido entonces Baltasar que esto lo hemos comentado varias veces merced a ver gilipollas es que has dejado tu tarjeta de presentar jeta acabó en Informativos Telecinco yo existe el teléfono y todo creo bajo de Baltasar estoy imputado no idiota pero no no vuelvas a dijera una tarjeta de entablar ante un etarra sabes ante ante un terrorista

Voz 3 07:46 no pero bueno que que nosotros la entrevista

Voz 4 07:51 aprendí cómo hacer las cosas a diez años después

Voz 0313 07:54 a ti te seguiría interesando y aquí hablar hoy con Josu Ternera

Voz 2 07:58 sí sí sí me fui interesando claro bueno ETA la verdad es que durante bastante tiempo estuvimos muchos intentando una conversación con ETA o Pedro J Ramírez ha conseguido justo cuando la consiguió esa entrevista se produjo un revuelo de los típicos no de no se debe hacer si se debe hacer agresión a idioteces un periodista que había hecho una petición había salido yo hubiera querido que ha haberla podido hacer sí claro claro que me interesaría porque es un misterio para para mí como periodista ahí para mí como vasco además muy profundo qué tipo de de de depravación interna corro y solamente de de unas personas yo ideario podría llegar a entender digamos no fui ideario cuyo sueño podría llegan a entender pero que pudieran llegar a Alba donde llegado provocando el estropicio formidable que han producido vidas en fin tantos miles de ochocientos veinte tantos muertos no sé cuantos miles de heridos familias destrozadas hacer eso pensando que estaban actuando como redentores del pueblo vasco o de matar me parece un fenómeno tan interesante y tan chocan y tan tan espectacular espeluznante que sí que me interesaría por supuesto

Voz 3 09:09 pero presentado como bueno semilla del pueblo vasco como si fuera el árbol de Gernika practicamente no la verdad es que se que conviene recordar en estas fechas no yo creo que hay una mitad de la sociedad que ya hace años que habíamos pasado página ya hay otra mitad que afortunadamente no David no habían abierto esta página porque no tenían uso de razón prácticamente cuando ETA ya cometido el último crimen no ya a estos chavales y chavalas a estos niños de España hoy hay que recordarles que cuando escuchan en la radio oigan por televisión a este señor diciendo que ETA da por concluida su actividad política eso es un eufemismo de mala madre es decir que su actividad política consentido sencillamente en matar en extorsionar en asesinar y además en crear un clima en donde todos enrarecida todos encarecía soy amigo no

Voz 2 09:59 perdona yo más bien me impresiona bueno además de eso me impresiona mis la autoridad el ennegrecimiento como esta mañana con acuerdos se autoricen en intérpretes de el pensamiento de la sociedad vasca y también en digamos en portavoces analistas de los momentos históricos y de sus tiempos no entonces ellos han tomado la decisión de terminar porque San derrotado han vestido eso de una especie de de filigrana escenifica ahora se siguen colocando de la posición de los intérpretes de los tiempos históricos para explicar qué le pasa al nuevo tiempo histórico el nuevo tiempo histórico se producirá o no en la medida en que el pueblo vasco decida que empieza un nuevo puente de tiempo histórico pero ellos no son quiero pero sin embargo siguen como siempre dictando las normas definiendo calificando todo lo que ocurre en el País Vasco a mí ese esa insolencia me ha parecido siempre una cosa fin irritante y inexplicable

Voz 1603 10:49 pues eso es importante hoy apostando hacia el futuro por mirar hacia el futuro como tú decías Iñaki en recomendar solamente en la lectura de la primera línea del comunicado cuando dicen que informan del final de la trayectoria punto hasta ahí nos podemos quedar porque esto es moralmente repugnante e insufrible por lo tanto nos quedamos con la primera línea volviendo a casa lo que al al titular que iba bien en en la Cadena SER mira yo no siento deseos de venga danza Ny ni siento odio tampoco y que no puedo hablar de perdón porque el perdón es algo personal que compete única y exclusivamente a las víctimas directas de toda esta locura ahora ni olvido ni olvidaré nunca el el lo que me mano esté intentaré que nadie olvide tampoco y una vez eso a mirar hacia el futuro

Voz 2 11:42 si decía que veces futuro sí porque hay que recordar al pueblo vasco es un pueblo muy pequeño es muy difícil encontrar en el pueblo vasco una familia o un grupo de familias que no tengan problemas graves en un lado o en otro de este drama extraordinario entonces la voluntad que tiene que superar esto es extraordinario es una pregunta tan extraordinaria que mucha gente en España no la entiende y le parece que están eh perfil cerrando los ojos a las cosas no hay que entenderlo también se quiere avanzar y quiero Mazar nazarí deba hacerlo es necesario que se mantenga encendida la la la la finca la la llama crítica mínima como para que estés tanto que han producido no se vaya así de rositas no no se vaya de rositas a menos en la memoria de la sociedad y el mensaje que la sociedad tenga que recibir esa hayan año aquí

Voz 4 12:26 yo creo que es verdad ni olvido ni perdón ni odio ni venganza pero se llama hay que mantenerla también sumando eso ni indiferencia en el País Vasco durante treinta años nos hemos acostumbrado muchos a tener que agachar la cabeza o bajar los ojos porque entraba a alguien que de desde esta superioridad de la que estaba hablando ahora mismo Iñaki te miraban por encima del hombro o te miraban casi como si fuera una pieza a a cazar no eso se ha acabado importante hay que recordarles a todos aquellos que que que creían que la calle que los bares que las sociedades que las fiestas populares era su eran suyas no lo son ya no lo son y no lo van a volver a ser nunca hay que mirarles con esa indiferencia que demuestre que lo que hicieron estuvo muy mal y hasta que no demuestren que de verdad hay arrepentimiento más allá de sacar pecho cuando se agarran un pelo en las fiestas populares van a seguir siendo esas personas a las que nos vamos a hacer ni caso

Voz 2 13:20 me impresiona mucho a mí cuando hace un par de meses se dio a conocer resultado de una encuesta en el no sé si fue el no sé quién lo hizo en el País Vasco un una organización sociológica muy destacada eh el líder pronto resulta que en primero de universidad en la Universidad del País es verdad ha sido eso es tan extremadamente sensible casi siempre vamos una vanguardia

Voz 5 13:41 eh

Voz 2 13:42 de resulta que el el porcentaje altísimo no sabía de quién hablaban cuando preguntaban por nombres históricos de Robinho pasó siete ocho años chicos que ahora tienen dieciocho a analizar por si les parecían estaban hablando de de de del pleistoceno entonces están impresionante observar hasta qué punto es también la sociedad crece ese renueva se refresca permanentemente tienen necesidad de recibir algunos mensajes telegramas cortos pero claros respeto lo que ha ocurrido porque es que no se han enterado prácticamente de nada para su fortuna y es muy peligroso que lo que vayan a la sabiendo sean lo que no deben ser jamás y no sepa lo que tiene la obligación de eso