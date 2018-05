Amanda Romero nos cuenta el acoso que sufrió en Forocoches

Voz 2 00:00 hoy hace una semana a esta hora además estábamos estamos impactados por la sentencia judicial sobre el caso de la manada una vergüenza una pena una afrenta se han dicho

Voz 0313 00:16 tantas cosas con razón e incluso se ha internacionalizado el tema que está muy bien yo estoy convencido de que marcaron antes y después ya lo comenté en su día insisto en que las reacciones a todo eso tiene un significado clarísimo de que de que las cosas están cambiando pero hay amigo y sobre todo hay amiga lo que falta por hacer y la cantidad de mierda ahí de podredumbre machista que sigue circulando no sólo por la calle por ejemplo también por las redes lo último lo últimos de traca lo últimos de traca y cuidado ya veremos si es delito porque en las últimas veinticuatro treinta y seis horas dos de los foros más grandes España se han difundido datos personales como el nombre y los apellidos fotografías de la adictiva de la manada de la víctima bueno de hecho el Cuerpo Nacional de Policía publicado en en Twitter un informe de la Unidad de ciber delincuencia alertando de que esta publicación de datos puede ser constitutiva de delito que que ya veremos no terminan de además con una frase en la red en el mundo real no todo vale bueno leyendo todo esto nos hemos acordado del caso de Amanda Romero que sufrió hace dos años acoso a través de de foro coches hilo compartió a través de la de la etiqueta cuéntalo y la hemos invitado a asomarse hoy a La Ventana Amanda buenas tardes hola qué tal amantes activista por la justicia social por los derechos animales es consultora actualmente en en en izada hoy me gustaría que recordar es lo que te pasó hace hace dos años tú también ha denunciado este acoso a la víctima de la manada porque una cosa hay absolutamente vergonzosa pero me gustaría que seguramente delictiva que contarles lo que ocurrió a ti por favor

Voz 3 01:51 sí pues bueno lo que me ocurrió para mí hace dos años para la más algo más de dos años en dos mil quince y que ahora digamos ha resurgido porque lo compartí en el en el cuenta no donde miles de mujeres hemos estado denunciando situaciones de abuso de acoso de violencia machista en los últimos días es Paul que bueno pues a través de un amigos en este caso fui afortunada descubrí que se habían tenido fotos mías ningún consentimiento a un hilo dentro de foro coches a un tipo de y lo que es habitual dentro del Foro que es lo que llaman os o de os vais a hay en este tipo de hilos pues se sube fotos de mujeres otros cogidas de sus redes sociales fotos que se les hace en por la calle y ahí pues bueno todo tipo de comentarios misógino machistas en mi caso particular había varios comentarios en los que detallaban dónde cómo y cuánto me dio la harían bueno pues a partir de de es todo lo denunció públicamente conseguir localizar a la persona que había iniciado el hilo el hilo se dio de baja en el por personal lo lo borró en el foro y ahora bueno pues al volver a denunciar esta situación que como digo yo tuve la suerte de de enterarme pero lo cierto es que esto sigue pasando y ahora mismo sigue habiendo cientos de hilos D2 o el foro coches sin ningún tipo de moderación y en el que miles de mujeres pues están sufriendo que es su imagen esté utilizando para para todo ese tipo de comentarios machistas y Gines en mi caso además se han lanzado a directamente en redes sociales con lo cual pues durante días estuve recibiendo mensajes estuve recibiendo solicitudes en el metro de socialismo dijo de mensajes si una Kosovo es que que realmente pasé

Voz 0313 03:43 ella banda que has comentado has comentado conseguido localizar a la persona que que que empezó todo eso y que se general y hijo algo te digo alguna explicación intentó algún algo que se pareciera a pedir disculpas So o no se o a reparar de alguna forma eso

Voz 3 04:00 bueno lo cierto es que contacto conmigo porque estaba atemorizado con quien le denunciara claro porque al final pues yo compartía esto es muy redes sociales y compañeras feministas pues estuvieron también denunciando los en su momento entonces pues llegó la información a estas personas entero por el miedo a que le denunciara por se puso en contacto conmigo dio de baja se disculpo me suplicó que no le denunciara que tenía una situación económica muy precaria y que no podría asumirlo que estaba muy arrepentido y demás bueno pues al final pues hablamos le pedí que hiciera lo que hiciera cierto constituirá unas disculpas públicas hace en el foro y una reflexión sobre esta cuestión de los os hoy una petición de moderación a los padres del Foro y también bueno aprovechando porque obviamente yo estaba asustada cuando no saber quién había realizado Tegui yo le pedí que que que me dijera Quimera no que que se identificara y bueno pues lo hizo no me dijo quién era Hay hizo un una disculpa una recesión en foros coches que bueno por supuesto fue el eje humillado se rieron de mí recibió todo tipo de de los insultos típicos de Foro costes deberes son sagradas en Pagafantas y y bueno pues esa es la respuesta que obtuvo en coches lejos de ser operado pues fue lo que suelen obtener quiénes denuncian que son pocos pero hay personas que internamente denuncian este tipo de cosas bloqueados au eliminados vaya

Voz 4 05:30 el creador de foro coches acaba de publicar un libro sí sí bueno está concediendo entrevistas porque además aquí con Toni Garrido en Hoy por hoy se él lleva lleva bueno hasta hace poco llevaba prácticamente él solo la supuesta moderación pero que no es legal si no no hay moderación e hizo lo que decía es que claro en el noventa y cinco por ciento de los usuarios de foro coches son nombres entonces claro claro bueno y eso da lugar a que alguno que sí que le entienda que puedan acusar el hombre no pues si con todo y a pesar de que es una red cerrada porque solamente pueden entrar por invitación y tal es claro es que no no es una red cerrada en la que hablen de ellos es que hablan eso sí los que son conversaciones para que lo entienda la gente en que cada uno aporta un mayor yo es que no hablan de coche es que hablan de cualquier cosa y además hablan de mujeres en un tono con un estilo que es claramente en algunas ocasiones constitutivo eh

Voz 0313 06:30 sí señores el veinte por ciento son hombres que a veces vistas misógino claro a las tertulias del Café Gijón yo creo que aquí

Voz 5 06:36 yo no les sirve también para cinco

Voz 4 06:39 no igual es el cinco por ciento pero son los que arman jaleo y en cualquier caso ese cinco por ciento lo tienes que extirpar porque sino acaba contaminando todo un foro que se dedica millones de cosas no exclusivamente pero esto ha ocurrido en reedita en Estados Unidos exactamente el mismo modelo y hay una preocupación cada cada vez mayor en esta especie de el año de pus en los que se convierten lo que algunos

Voz 6 07:06 sí eran libertad de expresión y otros dicen hombre no señor tuviera en vez de una red como esta en un bar y un cinco por ciento de sus clientes cada noche le rompieron todos los cristales si el mobiliario seguro que acabaría con ellos inmediatamente yo no creo que sea muy difícil expulsar a la gente y mucho más tratándose de un círculo cerrado ahora hay que ponerse a ello claro

Voz 7 07:27 amante alguna cosa más perdí parte porque en fin

Voz 3 07:31 no como comentabais decir que si hace poco además se publicó una entrevista el propietario de coches en que ya que bueno que es que no fuera del Foro no nos entendía el humor después los coches

Voz 4 07:42 no bueno pues creo

Voz 3 07:44 yo digo que se tome como humor algo que son discursos de odio en los que se está diciendo que SPD a las mujeres que se viole a las mujeres no sólo las mujeres también existen otros discursos no sólo es también profundamente

Voz 7 07:58 claro que

Voz 3 08:00 es la tónica general del por otro hay una seguramente una minoría que cometen ese tipo de de de hilo presumiblemente delictivos pero sí hay una amplia mayoría que lo aplaude que no tolera que no lo de no hay desde luego desde sus responsables que de ningún modo lo modera

Voz 8 08:20 Ana a nada que las cosas

Voz 0313 08:22 están cambiando porque están cambiando pero queda muchísimo camino por recorrer Amanda Romero muchísimas gracias