Àngels Barceló: "Soy una enferma del reciclaje"

Voz 1 00:00 en SER Consumidor sin mala uva lo menos evangélica la mano

Voz 2 00:05 cree que repita el juramento juro ante Dios Todopoderoso que el testimonio que voy a prestar es la

Voz 3 00:11 toda la

Voz 4 00:13 y nada más que su nombre

Voz 3 00:18 Barcelona

Voz 4 00:20 buenos días hola qué tal buenos días gracias por estar en SER Consumidor aunque la cantaba en captaba me me me faltaba pasar por este programa que no había nunca es tarde nunca es tarde dispuesta a nuestro test preparada empezamos me cuántas veces has pedido Loja reclamaciones un huevo talla L pesa entre cuarenta y cincuenta gramos

Voz 5 00:41 entre cincuenta y sesenta o entre sesenta y setenta ni idea

Voz 4 00:45 cuando te llama algún comercial por teléfono cuelgas directamente atiende aguantas poco mucho aguanto nada atiendo cojo el teléfono y a la que empieza a hablarle digo no me interesa lo que me vas a vender algo que miran más de los alimentos la grasa la sal o el azúcar el azúcar Si no te han cobrado un plato en la factura de un restaurante que haces lo digo coges la fruta en la tienda con sus sin ellos sin ellas de todas formas voy al mercado déjame que te diga y Pedro mi frutero es el que me pone la fruta muy te comen los yogures aunque estén caducados sin ropa de Marco low cost las dos cosas fondo de armario con algo de marca mayoritariamente o cost compras productos falsificados imitaciones no el pecado gastronómico que te das de vez en cuando Los torreznos compartimos cuando compra ropa mira si es de tinte O'Shea la vas a poder lavar en casa si miro si la puedo lavar en casa porque luego nunca tengo tiempo para el tinte de quién te fijas más del Banco del seguro de la compañía eléctrico de la compañía de telefonía los cuatro padres sabes la comisión que te cobra el banco por esas tarjetas que llevas en la cartera cuando te piden el DNI al pagar con tarjeta te alegra me alegro es más intento sacarlo siempre sin que me lo pidan Colacao unas Kuyt ninguna de las dos cosas no están chocolate gazpacho salmorejo gazpacho comiendo con tu pareja Whatsapp y ovejas el teléfono le dejó el teléfono lejos cuánto hace que no Rede negocias con tu compañía la tarifa de el teléfono móvil tengo cincuenta y cuatro años pues cincuenta y cuatro años recicla es botes bolsas papel vidrio todo todo soy una enferma del reciclaje

Voz 5 02:26 te dan un café frío en un restaurante una cafetería qué haces

Voz 4 02:29 devuelves o permites que te lo calientan en el microondas no lo devuelvo o me lo tomo frío a veces después de hora25 cena recelo relax

Voz 6 02:37 es un mini cena