Se compra un coche y una bolsa de pipas para superar el pago mínimo con tarjeta

Voz 3 00:42 hace tan sólo un año la señora Cifuentes vino aquí a decir que si acababa el tiempo de los corruptos en Madrid Joy ninguno de los cuatro ex presidentes de la Comunidad de Madrid

Voz 1981 00:52 nos puede venir a esta fiesta tenemos un problema

Voz 0470 01:00 esperemos muchos problemas pero hoy prácticamente solo una noticia no Toni con hay una noticia a todos y a todas

Voz 4 01:07 hola vienen que es hacerla veloces no

Voz 0230 01:10 este parecidas un poco grosero registraba no está dijo hoy es un día es verdad hoy es un día en el que hay una sola noticia estamos todos pendientes de esa noticia la disolución de ETA desde primera hora de la mañana estamos conociendo en la Cadena Ser una información interesantísima una información interesantísima que nos muestra cómo a veces la política es un juego de espejos en el que no siempre las cosas

Voz 5 01:37 son lo que parece que son

Voz 0230 01:45 sabes tú sabes tú en toda esta historia además Francino ya lo sé

Voz 6 01:51 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero informaba puntualmente a Mariano Rajoy entonces en la oposición sobre el diálogo con ETA

Voz 0230 02:01 vamos a escuchar como contaba esto Bretos esta mañana Zapatero ofreció a Rajoy dos posibilidades una

Voz 0027 02:09 el entonces presidente Zapatero le ofreció al entonces líder de la oposición Rajoy que el PP participara junto al Gobierno en esas negociaciones con ETA que el PP enviara a su propio representante a las reuniones

Voz 0230 02:21 o la posibilidad dos Zapatero tan

Voz 0027 02:24 quien ofreció a Rajoy otra opción

Voz 1981 02:25 ir informándole con todo detalle de lo que se iba negociando en Oslo y Ginebra

Voz 0230 02:30 Mariano Rajoy optó por esta segunda fórmula en público criticaba durísimamente al Gobierno

Voz 7 02:37 es usted quien se ha propuesto cambiar de dirección

Voz 1981 02:39 no traicionar a los muertos y permitir que ETA recupere las posiciones

Voz 0230 02:44 pero él sabía perfectamente lo que estaba tratándose lo sabía con detalle pero con mucho detalle

Voz 0027 02:52 pero es que le llega a contar si llegan a reunir para que le cuente el representante de Zapatero lo que Zapatero iba a decir el día siguiente en una entrevista aquí en la Cadena SER iba a venir hoy fueron con Francino

Voz 6 03:05 iba de NIDA Hoy por hoy con Francino vino

Voz 0230 03:08 le contaban a Mariano Rajoy hasta lo que iba a decirle Zapatero a Francino en Hoy por hoy de esto así hace casi cuántos años trece no anoche todo estaba haciendo estaba haciendo lo que

Voz 4 03:20 la comunión de Guardiola evito doce todo ahí decidimos lo que tuvimos

Voz 0230 03:27 Francino ha preguntado casi lo pregunta todavía

Voz 4 03:31 viento pobre chico el nombre por ejemplo han rebajado Navarro ha rebajado mucho la barba

Voz 0230 03:42 esto quiere decir que mientras había una escenificación y tal ustedes traición a los muertos cuando caía el telón de la representación parlamentaria se encuentran entre bastidores los guionistas de los líderes políticos hice cuenta en el capítulo del día siguiente oye que Zapatero va donde Francino y lo va a contar qué tal

Voz 0470 03:58 pero hoy este lunes con un invitado muy especial con el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero presidente buenos días buenos días

Voz 0230 04:05 luego por la tarde Mariano Rajoy decía admisible si lo han dicho sí al igual que traigo de este artefacto encima que me mato si esto sucedía con ETA nos podemos

Voz 6 04:16 lo que está sucediendo ahora con otro debate con Cataluña con Puigdemont con toda la pesca

Voz 0230 04:27 he dentro de diez o quince años tal vez nos enteraremos de que Cristóbal Montoro no encuentra pruebas de malversación que si encuentra la Guardia Civil

Voz 8 04:46 o no lo sabremos no podemos saber ahora lo que sabremos dentro de quince años pero sí sabemos que Ciudadanos lleva unos días insinuando las sospechas de negociaciones y acuerdos bajo mano

Voz 0230 04:56 del Gobierno de Mariano Rajoy con los independentistas catalanes que si no es así no lo entiendo que no quiero pensar que haya un acuerdo escuchamos por ejemplo Inés Arrimadas por que el Gobierno no hace nada lo dicen catalán hay alguna explicación de porqué el Gobierno de España no hace nada

Voz 9 05:10 sí algunas explicaciones que el España no

Voz 10 05:13 esa red

Voz 0230 05:14 Arrimadas lo dice en el sentido de sugerir algo oculto pero en esto es Arrimadas no tiene razón porque lo cierto es que el Gobierno no ha hecho nunca nada puede tener las sospechas que tenga pero no va necesariamente unido el que el Gobierno no haga nada con que hay acuerdos bajo mano el Gobierno no hace nada de su a esto de las natural ahora bien qué bonita imagen sugiere ciudadanos denunciando que el Gobierno no hace nada hay fuera de foco un emisario del Gobierno de Mariano Rajoy informando un emisario de ciudadanos de lo que realmente se está haciendo Si esta imagen es cierta o falsa no lo sabremos hasta que el señor cuarentón

Voz 4 05:48 no

Voz 0470 05:54 venga para todos twiterías

Voz 12 05:59 empezamos con el oscuro y precario

Voz 1610 06:00 mundo de los autónomos quiero refleja muy bien en este tuit

Voz 12 06:03 han Martínez lleve este filete a la jaula del león siempre recuerda que la última vez me arrancó el brazo y su buena baja de tres días que se PGOM

Voz 4 06:12 a mi amigo es la gente la gente

Voz 1610 06:14 enseguida te echa en cara sus logros aunque este logro y no sí

Voz 12 06:18 no quiero presumir pero he terminado mi dieta de catorce días en cuatro horas y treinta minutos y eso es un claro tuit para que investigue hombre gran Isaías tuiteo de Piura echáis las comas por las frases como si fueran confetis

Voz 1610 06:34 sí claro pero la gente se está volviendo muy desconfiada como por ejemplo el manjar de turno

Voz 12 06:39 rezamos antes de comer por qué que no ha cocinado

Voz 4 06:44 y el tuit de un padre Twitter Faro del de

Voz 12 06:48 hoy tuve la Reunión defiende trimestre con la tutora de mi hijo me dijo que era muy infantil que no prestaba atención y que no paraba de jugar del niño dijo que va muy bien

Voz 1981 07:03 qué viene después de las Twitter sabe no efectivamente de las noticias del Mundo Today la Audiencia Nacional obliga a TV3 a Pixel Alter ETA había amarillo al personaje infantil ha sido acusado de adoctrinar a los niños catalanes y hablar de presos políticos en su idioma autonómico no se descarta añadirle al muñeco dos franjas rojas para que represente la bandera de España los asturianos tendrán que llevar a sus cachorros atados con una correa cuando los saquen a pasear

Voz 14 07:35 los toros enormes trozos de carne rebosaba ya no podrán correr y saltar libremente como hasta ahora los cachorros aunque no hacen nada y sólo tienen jugar tienen tanta fuerza que pueden suponer un peligro para el resto de peatones

Voz 1981 07:49 un año más los padres españoles reclaman el estreno de supervivientes kits para mandar a sus hijos a una isla remota todo el verano

Voz 0230 07:57 ahora que ya saben cocinar gracias a Master Chef Junior y cantar gracias a la voz Kids los padres exigen un programa que les enseña lavar la ropa matemáticas hacer la declaración de la renta y sobretodo formar su propia familia hay ser independientes económicamente Movistar asegura que Agencia Tributaria kits ya está en fase de desarrollo

Voz 12 08:18 última hora Arman cuéntanos miles de asistentes a un festival de música electrónica se arremolinan en torno a una nevera vieja que hace ruido este año el cabeza de cartel del Sonar es un coche

Voz 1981 08:31 parábola alarma hacia ahora con algunos titulares breves una joyería decide reconvertirse en parking al quinto robo con alunizaje

Voz 4 08:42 nos propone a Kenny Weiss como candidato a la alcaldía de Atlanta

Voz 1981 08:46 hasta críticos de arte concluyen que el toro del Guernica no sufre Brown

Voz 14 08:52 coche y una bolsa de pipas para superar el pago mínimo con tarjeta

Voz 1981 08:56 Gato australiano cae siempre de espaldas

Voz 14 09:00 y un barcelonés visitando Barcelona pregunta qué es esa espuma repugnante que hay encima de la cerveza que el acaban de servir a próximo

Voz 4 09:10 eso sí pero bien

Voz 0230 09:50 sobre la importancia de vencer las rutinas y abrirnos a nuevas experiencias nos habla la siguiente noticia dejan a un ladrón en libertad y lo detienen al día siguiente por robar el mismo banco nos lo cuentan Nerea

Voz 1509 10:02 en nuestro protagonista se llama Mar Kiko tiene cuarenta años un robo en una pequeña sucursal de un banco de Cleveland en Ohio en dos mil dieciséis y le metieron en la cárcel con una condena de dos años en prisión y tres años de libertad condicional pues bien al día siguiente de recuperar su libertad fue otra vez detenido por robar prorrogar claro en el mismo en la misma pequeña sucursal de Cleveland

Voz 4 10:24 ahora en vez de

Voz 1509 10:29 dos años que ya había pasado pues enfrenta una pena de veinte años de prisión por robo con fuerza violencia e intimidación y eso que sus digo humildad

Voz 0230 10:37 a ver si cuando salga dentro de veinte años han cambiado la sucursal de éxito se abre a una nueva experiencia bueno cuidado con las pensiones y sólo hay que decir esto el presidente de la Comisión Europea nuestro amigo hombre gran gran gran llanto Jean Claude Juncker ha estado examinando el presupuesto español que incluye un aumento de las pensiones ya ha emitido un comunicado en el que dice la Comisión Europea tiene vigilado el presupuesto español y de repente aparece una alegría de unos miles de millones de euros que sin entrar a valorar si es justo o no estos señores de negro no lo valoran no tienen este chip ellos los que vigilan nuestras cuentas dicen de dónde lo van a sacar ustedes

Voz 9 11:32 eh

Voz 0230 11:32 para el Gobierno español siempre ha hecho de más ni de menos con el presupuesto en los últimos años pero hace tres cuatro años el argumento ante las instancias europeas era deje no su margen porque está creciendo mucho Podemos os acordáis de está creciendo mucho podemos Si gana Podemos en España hay sí vistan Grecia los socialistas en Portugal acabó se oye estoy pierdo la salud

Voz 4 11:56 pero pero

Voz 6 11:59 ahora podemos está a la baja el Gobierno español dice cuidado

Voz 0230 12:06 que si no nos dejan un poco de margen con el presupuesto puede ganar ciudadano y le dicen bonito eh

Voz 12 12:10 allí le gusta Uni Pelle

Voz 16 12:13 mal lo dels Figuereo esto

Voz 0230 12:15 problema si la amenaza interna de Podemos el Gobierno de Mariano Rajoy ya no puede ir a Bruselas a decir dejen de manejar un poco el dinero mi aire porque la respuesta europea ya no es positiva hoy ni detraen a Axel esto traducido al castellano

Voz 10 12:37 estoy

Voz 0230 12:38 un par de notas tenemos el récord de España de repetición de consigna para Javier Maroto vicesecretario general del Partido Popular ayer en Televisión Española comienza con ilusión que transmitir lo que el puerto el Partido Popular tiene todavía muchísima ilusión que retransmite un proyecto de ilusión preparar un proyecto de ilusión no confundir los números con la ilusión

Voz 17 13:00 no pero eso al final son números tenemos que traducir ese mensaje en algo ilusionante en números y PP sí pero o los números han salido bien gracias al PP hay que dar ilusión con que tiene que ver ilusión ilusión tiene que ver con las emociones servicio de traducción

Voz 18 13:15 los hay que traducirlo que es lo que significa la palabra ilusión sin os lo puede aclarar ante la palabra ilusión significa quién es el que más te sonríe ya te digo yo que no la tienen ellas ellas firmeza dilución la tienen los pensionistas hay muchos pensionistas que ven con ilusión aquí por diez yo sólo tradujo como ilusión pues ilusión para ensayar Maroto

Voz 4 13:37 hablar

Voz 0230 13:42 aunque a veces en política la se confunde la ilusión con él emoción con el ilusionismo por cierto una última cosa si es verdad como dicen

Voz 1 13:52 que la estrategia del PSOE de su líder es verdad que su estrategia es pasar desapercibido

Voz 4 14:08 hay que felicitarse Valldosera usted lo cosa bien lo están haciendo súper bien

Voz 1981 14:25 estaba con la canción de Vilas tipo señor es Vilas tipo total viene hoy con la policía cerradura colgar fotos ahora voy acojonado venga Cáritas secundario

Voz 1610 14:38 bueno a estar en esa estrenan esta semana Infinity Ward la última de Los Vengadores bueno están arrasando en taquilla pero nosotros oportunistas como somos queremos hablar de superhéroes pero nuestro todos los españoles son modestos más de barrio pero sólo nuestros sólo se aquí y tengo un ejemplo sentaditos justo delante mío que se llama Lucent la trabajadora muy bien menos ventana eres de buena

Voz 12 15:00 de esta de Tordesillas vivía y crecía sin hacer mucho caso aparecía

Voz 4 15:05 bueno haciéndolo veis

Voz 12 15:11 me diga hasta pararse cuando me preguntan parece muy simple lo eh pero durante el día pues está sacando el grado escolar y especial pero por las noches atención por la verdad sin el graduado sí vale mañana no igual si mi por la mañana me convierto en quién m ochenta a m ochenta ochenta más si no lo muchísimo expresó toda mi sentimiento a va ser

Voz 19 15:39 qué te mazos de ayer hoy de ayer de ella

Voz 12 15:42 ya ahí de siempre de los que suenan en M ochenta y antes de empezar la entrevista quería agradecieron que me hayáis invitado porque sinceramente me gusta mucho el programa para mi sabéis

Voz 20 15:56 sí

Voz 4 16:05 m ochenta manda

Voz 1610 16:07 es que de repente sin venir mucho cuento escuela es un tema de ochenta no

Voz 12 16:12 bueno lado para explicar lo que siento el pensamiento porque sabría explicar bien tus emociones no de muchos que que qué haces estas estas estas sandeces y era de pequeño ya ya si no te gusta lo seguiré haciendo muy muy vamos vamos dos minutos de entrevista gracias acaba de empezar y te digo una cosa

Voz 20 16:41 hablar

Voz 1610 16:47 estáis aquí en la mesa la gente que lo está escuchando pues compartirán conmigo la rabia no

Voz 12 16:56 una cosa tienes enemigos si encima Némesis la kryptonita no vale no principalmente Mi kryptonita que me partan la cara en la primera canción Tordesillas mismo Milán partió tan Tordesillas cuidado que si va

Voz 20 17:11 cuenta con Miguel

Voz 1610 17:15 pero es que además la mete un cazador adquiere te sabes lo que quieras me da igual vilipendiar ya más que yo eh yo no voy a dejar aquí porque en la piel del mundo

Voz 10 17:31 ah sí sí sí sí

Voz 4 17:37 no

Voz 12 17:39 vibrato ya larga pasando confirmaron mira aquí van a haber más que palabras prepárate prepárate para un

Voz 4 17:55 es yo creo que podemos desaparecer pues esto siempre será nadie machetas

Voz 0470 18:18 animará a Ruiz en Todo por la radio vale pues va a ser un como especialistas han hecho la propaganda de estas de los superhéroes por favor ITA ver todos Isla de perros rabiosos una obra maestra

Voz 4 18:33 sí lo dejó en catalán es obra maestra no se hable más por el tema de Bengala muy abrió la Berlinale no decir decía abrió la boca no le cuento lo venga a Boyero me pareció un poco tu pero este chico ese bastante escándalo era venga

Voz 10 19:10 es un ratón nunca un conejo nunca un hombre Cristina Cifuentes esto es un chino sí

Voz 4 19:29 había leído

Voz 9 19:34 bueno son Capuchinos una especie de primate Sudamérica

Voz 23 19:39 se quejan tremendamente inteligentes

Voz 9 19:42 ya saben de economía según ha podido demostrar un grupo de científicos de la Universidad

Voz 4 19:47 no puchero en la declaración de la renta

Voz 1 19:53 es ahí a sus carrozas escuchen a ver esta fin dijo

Voz 9 19:59 esto con seis monos capuchinos en una isla cerca de Puerto Rico los investigadores los entrenaron para que intercambiaran pequeñas fichas de metal como si fueran monedas por comida vale les pusieron un pequeño mercadillo les ofrecían diferentes alimentos

Voz 4 20:12 quinientos precio porque cuando los animales

Voz 9 20:15 sí tuvieron claro el concepto transacción económica tú me das comida yo te pago introdujeron algunas variantes para ver si ellos eran conscientes del precio que pagaban por la algunos vendedores ofrecían más comida por el mismo precio que otro

Voz 12 20:30 los

Voz 9 20:30 osea que había vendedores que a cambio de una ficha les daban una pieza de fruta pero había otros que a cambio de una misma ficha les daban dos una vez detectada la diferencia todos los monos iban hacia los vendedores donde les daban el roble de comida primera conclusión los monos como nosotros prefieren comprar barato e nosotros sí

Voz 23 20:48 me a los lomos también igual que nosotros se mostraban

Voz 9 20:52 por turistas cuando uno de los vendedores de extraído les sí Sabas las monedas segunda conclusión habían entendido que las fichas fueron objetos valiosos y cuantas más tengas mejor porque eso lo he visto así político por equipos los investigadores también compara el último ya es para bueno los investigadores introdujeron un elemento de elección los monos podían comerciar con dos tipos de personas cremas nacimiento un dos piezas la comida a cambio de una ficha una opción segura es en pérdidas siempre dos una una Jicha dos coma pero había otra persona que a cambio de una hucha les daba una dos o tres piezas de forma aleatoria esto implicaba un riesgo porque a veces obtenidas tres veces una casi siempre los monos optaron por la elección más segura la que no implican y los conservadores conclusión los monos también como nosotros sienten aversión a la pérdida

Voz 10 21:47 pésimo

Voz 22 21:49 somos

Voz 10 21:50 exacto

Voz 9 21:52 los acallado

Voz 4 22:00 qué tal cortes en La Ventana

Voz 1 22:07 Carles Francino

Voz 2 22:11 que me encantan

Voz 0470 22:20 faltan veintitrés minutos para las seis de la tarde a las cinco en Canarias seguimos en La Ventana en Todo por la radio no sé si lo sabéis pero hoy tenemos clase de música de la Torre si extiende sus papeles si expedido trece canciones sí sí tres cuatro hasta trece ver cortando ya los demás no no no no no no no digo cosa vamos a ser Champions el Real Madrid venga pero antes Lucía Taboada buenas tardes buenas qué se cuece en la red que podamos y queramos contar a ver cuánto tiempo me en la que tú

Voz 1322 22:58 creo que quieras pues mira hoy quiero hablarles de deporte femenino bien concretamente de rugby un deporte que pasa bastante desapercibido en los medios de comunicación en concreto se voy a hablar de la selección gallega de Rubí femenino que el pasado fin de semana ganó el Campeonato de España que se celebra desde hace dos años

Voz 9 23:16 en ningún media regional gallego se hizo eco de esta victoria

Voz 1322 23:19 así que una de las jugadoras Jessica Martín decidió hacer su propia portada de La Voz de Galicia hizo un colas con letras del periódico que compartís subió a sus redes sociales paralizado un monto

Voz 24 23:30 cuando llegamos de Valencia los directamente como todas tenemos trabajo por ello hemos ido cada una en su trabajo estoy de haber cogido el vuelo a las cinco de la mañana en condiciones de es un deporte que no tiene pues tanto dinero como si fuera el fútbol no llegamos aquí vemos los periódicos y nada no sale noticia dije yo voy a imprimir en la universidad es una foto hice la mandé al grupo para que los hubo las redes le voy a puede hacerlo un poquito más llamativo

Voz 4 23:58 bueno está muy llamativo

Voz 1322 24:00 ya habéis escuchado que todas las chicas que insisto son campeonas de España tiene otros trabajos pero es que además no cobran y tienen que entrenar en un campo de fútbol a partir de las diez de la noche cuando el campo si cuando el campo se queda libre

Voz 24 24:12 la mayoría que nosotras somos del crack que es un equipo femenino caí en Coruña que lleva muchos años jugando muchas de ellas también pertenecen a la selección española de de rugby no se cobra y lo tenemos un campo a las diez de la noche porque no tenemos ningún campo para nosotras de Rossi entonces tenemos que esperar a que todos los futboleros acaben sus entrenamientos y a las diez de la noche nos toca los otras entre las

Voz 1322 24:39 entran a trabajar a las ocho de la mañana sí sí porque le he preguntado que por qué es importante visibilizar el deporte femenino en concreto el rugby femenino

Voz 24 24:46 qué piensa que este es un deporte de de bestias y que una mujer no corrió jugón y efectivamente estamos estamos ganando mucho muchas competiciones y entrenamos duro fuerte tiene que verse

Voz 1322 24:59 pues sí tienen que verse y hablarse de totalmente

Voz 0470 25:03 le ayudaremos no les aquí pues claro hoy

Voz 1322 25:05 yo no jugo de El Rubio alguna vez yo no

Voz 4 25:08 pero no son por Dios no no no y espero estar pronto Francino graves casi todo lo pensé pero eso eso unos pero España es minoritario una vez de jóvenes Nunca Más Nunca Máis

Voz 0230 25:20 el deporte fantástico que sí que sí que sí ven bueno venga a ver cinco naciones

Voz 0470 25:24 no nos gusta uno pero más que el jugador no pero tú has jugado Rubén no

Voz 6 25:30 no no ajedrez como mucho vivido muy de rugby

Voz 4 25:41 no no no

Voz 10 25:47 muy buenos amigos bien

Voz 4 25:50 baja vamos a abrir nuestros

Voz 0470 25:52 con todo la sintonía lo bonita que somos

Voz 1610 25:56 sí pero es que tenemos un montón de gente de de aliens al teléfono porque esto es la selección más internacional de hechos interplanetaria porque este espacio sabéis lo dedicamos a los extraterrestres que viven o están de visita nuestro pero bueno yo yo considero que te reste es todo aquel que vive y trabaja en la tierra y así lo hacemos con total normalidad siempre suena alguien o una Alien llámanos y cuéntanos cómo te va aquí por la tierra ahí tenemos al teléfono hola buenas tardes

Voz 26 26:22 para mí también claro estás aquí gracias gracias por darnos voz

Voz 1610 26:28 de nada de nada aquí creemos firmemente en la inclusión somos sin discriminar raza sexo religión u origen planetario cómo te llamas amigo o amiga que el planeta eres

Voz 27 26:37 a mí me llamo calma tensa si ya me me taxi Morón

Voz 12 26:41 símbolo

Voz 4 26:44 qué literario no me cuentas

Voz 27 26:47 que lleva el planeta Tierra apenas dos años bien ahí a la vez Limia a la vendimia se porque me planeta las cosa

Voz 26 26:54 el fatal es un jornalero alguien tras cómo lo lleváis Burdeos Burdeos

Voz 27 27:00 recogiendo vale para la recogida de uva

Voz 1610 27:03 la temporada cuando no es temporada de recogida de que que que cuenta es que haces

Voz 27 27:07 no cuando no estén para recogida de uva hago de modelo para Iker Jiménez mira en la postura que me digáis el me dibuja como el Titanic

Voz 1610 27:16 como como su chica francés

Voz 27 27:20 cortar una queja para comunicarme con mi familia Morán Gómez Planeta en general utilizan aparatos radio como el de los camiones que se me meten meten medio siempre narrar la está la palmera así que intento sintonizar come caer Aeroport Areola Di Palma de conclusión en Mi planeta sean aficionados reggaetón Simon que siempre hemos sido del a se articula además el meterles veneno el reggaeton la gente va por la calle dos quemaron diciendo tan duro papi tú sal lo que me gusta

Voz 26 27:50 a el Cuco andar es capaz de Garza coja mierda joder pues nada muchas te dije que vaya bien lo vendimia estamos algo venga va tenemos tiempo para sí sí para los que quieren venga va hola buenas tardes hola hola

Voz 27 28:10 salud capital hasta buena sopa Leko fija

Voz 12 28:15 todavía te falta darle un poquito de sentido nuestros dichos típicos pero bueno estás estaba sabe está progresando adecuadamente bueno cómo te llamas y dónde eres

Voz 27 28:23 me llamo yo subo corta variar Harris arruga sillas del planeta cursi

Voz 12 28:29 qué tal simplemente bueno bueno yo su cuéntanos

Voz 27 28:33 vine a la Tierra por trabajo yo trabajo si demandará a ser un estudio para averiguar de Kerry lleva los seres humanos rollito no podía instalar aquí formar pequeñas colonias sí hemos ido al azar pero al analizarlo cuando llega a la conclusión de que mejor con esa pues el sol creo que me con los pies salir descalzos así

Voz 12 28:54 vías de paralizar periodista Zaire

Voz 27 28:57 es perfecta a la paridad si eso es lo que te digo que en sí sí bueno yo como una cosa

Voz 26 29:04 Mar en tu idioma si a todos los habitantes de la Tierra señaló venga va saluda

Voz 4 29:13 hola bebé

Voz 28 29:17 eh

Voz 16 29:31 ah

Voz 12 29:33 puede estar lucir en tu idioma que has dicho

Voz 27 29:35 un saludo con el saludo

Voz 12 29:38 muchísimas gracias a los generales que eso era un saludo vale vale nosotros

Voz 4 29:45 la alienígena apresurado

Voz 0470 29:48 con prisas hombre

Voz 4 29:52 mil cien lo que vendiéndose MacCain digo que cuentas

Voz 0470 29:57 pues hoy de volar se llama alienígenas no tocáis los millennials en conversación bueno bueno bueno

Voz 7 30:03 la tierra plan advierten que sí sí contactos hay muchas mucho milenio locos también también lo queremos

Voz 4 30:11 a ver

Voz 7 30:13 fue una hablar de declive Babe de cómo identificarlo para no perder el tiempo y cómo hacerlo si queréis ganar mucho dinero y ha pues por ejemplo mira eh vamos a primero a hablar para la gente que esté perdida en el mundo que no sepa lo que es el Bate

Voz 0470 30:25 haré lo que es lo que empate en otro escondite

Voz 4 30:29 pero realmente es el

Voz 7 30:31 Evo para los clicks ese ese gusanillo que es para que todo el mundo y que ese titular caprichoso esa al año

Voz 0470 30:38 estoy en el clip Baby el acuñada en el mil novecientos noventa y nueve por el

Voz 7 30:42 por mes rían western una a una editorial estadounidense murió hasta el dos mil catorce dos mil doce por ahí no empezó a popularizar se ahora podía dar unos cuantos titulares de estos que que que llenan este nuestra Internet te por ejemplo vamos vamos primero el primer es X cosas que te devolverán la fe en la localidad les siempre lo es

Voz 0230 31:08 cinco No diez los que sean

Voz 7 31:11 Beckham Pi cosas que te verán la la fe en la humanidad luego esto las cosas siempre son aleatoria porque pero luego por ejemplo en Buffy nunca se pone porque son más idiotas mueren doce más uno y luego se lo que hacen es coger una noticia de trece cosas que suele entender un verdadero fan de X y luego coges trece cosas roban tres seguís de autores de Internet no pone su fuentes ya tienes un articulo ronda por ejemplo tiene por ejemplo tienes tu Perry

Voz 0470 31:39 es un poco la lista de Pedro Aznar no eso vuelvas claro espíritu lista pero no a parte del plan la supera los dos

Voz 7 31:49 eres un un señor que tiene un periódico de poco éxito te estaba muy jodido porque tienes un perro se lo único que tienen poco honesto te voy a enseñar a hacer un titular que lo va a petate no actúas con el perro vas por la calle de repente tú perros agacha ingresarán lo que pasó a continuación ahí está ya luego es una foto de la caquita bonita con ojito

Voz 26 32:14 pues bien ya puesto es titular de más fácil para antes mira por ejemplo otro otro otro titular

Voz 10 32:20 es así la diez cosas más del mundo

Voz 7 32:24 más lo que sea más bonita más sucio más grande más placas más gordas más lo que lo que más te gusta lo pueden mete ahí en un titular que seguida luego por ejemplo

Voz 0230 32:32 el Deportivo esto lo hace mucho el último

Voz 7 32:34 es el último viral que está triunfando en la Red el primer vídeo que robe te Redick es que el que está triunfando gracias hasta luego el Marca pero otra cosa muy guay veis tú entras en la web de marca el primer vídeo que hay ahí no clic es es una mierda siempre vine inventada por ellos diciendo Nadal se está quedando calvo que es verdad pero tampoco

Voz 4 32:54 no hace falta invitan a implantar a luchando contra esta pero luego no quedarse Calvo nunca es malo no es más que nada porque bueno es lo que

Voz 7 33:06 pero bueno al final lo que es el Climate es el ven que no te voy a pegar de tu madre asuman el ven que no te va a doler de tu dentista el toma que te va a gustar el regaliz de tu quiosquero así que

Voz 0470 33:20 a es muy Barlow Moraleja ahora aleja de era

Voz 7 33:24 esa e intentar esquivarlo si intentado usarlo para ganar todo el dinero que podáis engañada a la gente que bueno

Voz 4 33:30 a abuela

Voz 21 34:02 hay que De la Torre ha venido hoy como el día eh bueno alegre no

Voz 22 34:08 los acallar exactamente de ese señor que estés

Voz 21 34:10 ha estado haciendo un poquito de imitación de

Voz 22 34:13 los Led Zeppelin que por cierto empiezo por ahí fijados en vez de empezar por donde pensaba que haciendo imitación por el sonido sobre todo porque porque utiliza una guitarra una Gibson Les Paul no sé habéis visto en las noticias en incluso en la televisión salió ayer que la fábrica famosísima de guitarras Gibson pobres está ahí sufriendo por ver si Serres nota porque parece que la bancarrota de mal quebrar pero fíjate tú sabes de qué va a quebrar es que en estos tiempos fíjate que lo lo va a entender mucho mejor

Voz 12 34:40 entonces descargar las guitarras no

Voz 22 34:43 qué ocurre no pero claro eso es parecido efectivamente es parecido porque el hecho de que la música se puede hacer de modo digital llega hace que tú te puedas bajar un plug in que una guitarra asquerosa suena como una guitarra maravillosa eso por un lado y por otro lado que se está perdiendo el gusto por el rock por lo tanto los chavales ya no compran guitarras eléctricas segundo motivo

Voz 12 35:01 sí en general sí sí

Voz 22 35:04 en un tercer motivo que es otra cosa que va en contra de los tiempos se está estropeando el negocio porque son unas guitarras muy buenas por lo tanto gran muchísimos años y tú tardará mucho en volver a comprar a Gibson Les Paul y de hecho cuanto más dinero y tú pagas por ella en realidad luego más años dura porque es mejor porque es mejor una guitarra buena da igual una Gibson una Fender o la que sea fundamentalmente porque se comporta como un mueble de anticuario porque cuanto más se casta la madera cuantos más años lleva en la posición correcta más se va secando mejor va estando en por lo tanto no pierde afinación no pierde sus propiedades con lo cual tú copas una guitarra que encima va ganando valor con el tiempo no la va perdiendo los hasta muriendo de éxito son tan buena sus guitarras que la gente no reciclando tienen que hacer las peores macho tienen que las P buenos los chinos lo están haciendo así las copian exactamente pero solamente Duran en esa misma calidad tres años

Voz 1981 35:54 bueno como todo obras camisetas no eso

Voz 22 35:57 la pena eh porque esto eleva a esta persona un montón de tipos de de cosas bueno quería contra la historia de de de esta marca y luego ver quién toca esas guitarras a simple oreja no lo pillamos la primera Gibson que yo recuerda haber oído no es porque yo estuvieran allí pero fue en los años treinta un bluesman que se llamaba John Walker

Voz 2 36:24 eh

Voz 22 36:29 treinta él empezó en los treinta esta hacen que de los cincuenta si esto es un Chapel famoso pero efectivo algo que fue uno de los pioneros del blues del blues eléctrico además fue uno de los primeros ahí entramos en materia que cogió impidió que a una guitarra que eran antiguamente acústicas osea era como una española con cuerdas de acero en vez de con cuerdas de nailon le pusieron una pastilla a toda pastilla ya hay dos o tres tipos nuevos tiempos explicó pero la electrificación y era el que utilizaba este sonido eléctrico y utilizaba una banda de fondo como hizo todos pero él utilizaba eso que he dicho si os a la idea el que esté en casa de una guitarra acústica o españolas una guitarra con Caja a una guitarra gordo para que os ha de ser y que es la que utilizaban al principio porque eran las únicas que había copiado una acústica y le metían una pastilla otra doce bueno Jaume Matas podrá pastillas también llegó en aquel momento si el caso es que él tocaba una guitarra electrificada pero de Caja Idi de repente los defender que la otra gran marca agarra inventan la Fender estrato Caster que ya no es de cajas sino que es sólida o sea no es hueca por dentro vale es como sabéis y buscar una foto rivales el autor de La Bamba original encontraréis tocando una guitarra ya sólida que es una Fender estrato Caster que no son las que están ahora en peligro advierto bueno el caso es que esa guitarra les hizo tienen envidia a los de Gibson y dijeron oye pues efectivamente una guitarra sólida suena bien no hace falta que tenga caja porque si la eléctrica digamos de cierto modo nos da igual que tenga caja aunque no tenga resonancia y entonces llamaron a un tipo que unos años antes les había dicho oye que es que estoy inventando una guitarra pero ya no hace falta que sea de Caja puede ser sólida que sebadales Paul que era un guitarrista que además sabía mucho de fabricación de guitarras unos años antes había hecho una chorrada ardieron de él echaron pero cuando vieron que llegaba a las trató Caster de Ángeles Paul era uno de esos guitarristas virtuosos como veis de los años también en los cuarenta sino recuerdo mal y fue cuando le dijeron venga vamos a hacer juntos una guitarra Él también ayudó bueno la versión entre la marca isla del distan poco porque él dice

Voz 31 39:01 así que la inventó la Gibson Les Paul que le pusieron ese nombre pero ellos dicen que no que casi todo lo hicieron ellos

Voz 22 39:07 hacia el eslogan de aquellos momentos de la Gibson Les

Voz 31 39:09 Elena que tenía muchos sus Thein no que el sonido de una sola

Voz 22 39:12 no duraba mucho tiempo Tanguy decían usted le da a la cuerda se va a comer y cuando vuelve la cuerda hasta sonando todavía ese era el eslogan del momento de la Gibson Les Paul que le pusieron el nombre de este guitarrista a un mítico modelo de guitarra que es el fundamental el que más vende la marca Gibson que está a punto de desaparecer si es que no lo remedian Ike luego tardó todavía en tener un poco de predicamento hasta que en los años sesenta ya gente como estos

Voz 21 39:52 ya sabes que sólo les pelín Ike

Voz 22 39:55 de repente dicen no esta guitarra aparte cien otra cosa diferente de las guitarras por ejemplo las la Fender estadios que es que tiene es bestia porque el sonido está distorsionando la amplificador porque la guitarra ya sale con un poco de potencia más que una guitarra normal tienen lo que llaman una doble bobina las pastillas por lo tanto es como si mandaran más energía al amplificador por entendernos entonces dieron un sonido mucho más macarra que no se llevaban los cincuenta y en los sesenta pero al final ya de los sesenta empezaron a hacer estas cosas que más tocaba por ejemplo Lita raras que fueran Gibson Les Paul pues los Alman Brothers y un montón de gente más de sesenta los conocisteis Ana Se los Rolling Stones por supuesto

Voz 31 40:49 pero donde años sensible

Voz 22 40:52 tenían por supuesto y siguen teniendo muchísimos más modelos de de guitarra los de Gibson la famosa sales por ejemplo está el modelo tres tres cinco que utilizaba mucho Keith Richards por ejemplo au sino Chuck Berry

Voz 32 41:05 pues no

Voz 22 41:15 pero él no empleaba la tres tres cinco con tanta caña sino que la dejaba Un poco más limpia que no era como Keith Richards de los Rolling Stones hay Vince Stephanie que es una canción tremenda esta no se usa muchísimo Keith Richards aguirristas a veces Levi's con una guitarra a la que le ha quitado una cuerda que es para tocarla en afinación de sol pero para es utilizado una Fender sea el señores un poco caprichoso pero para hacer el digamos el macarras macarra

Voz 31 41:52 más de los Stones están hechas con una con una tres tres cinco o con una Les Paul de la que hablábamos

Voz 22 41:58 dos antes y luego llega también hay otros modelos en los años cuarenta antes cuando todavía había de caja y no habían hecho las sólidas que era la de vikingo alguien compra una L treinta una Gibson el el treinta ir al final acaba llamando Lucille liquiden pues ya sabes como son a sus amigos

Voz 2 42:15 porque

Voz 35 42:18 T

Voz 22 42:24 el Deportivo fue utilizando ese modelo luego una ese cinco una es de cincuenta y cinco en fin luego ya pusieron el nombre directamente de Lucille a un modelo que vendían y hay gente que lo utiliza también ahora porque no me gusta la música más antigua pero es verdad que abraza sigue utilizando mucho estos modelos como por ejemplo los Foo Fighters otro modelo mítico que hay que habéis oído alguna vez nombrar es el de Angus Jones que es lo que utiliza una Gibson SG porque son mucho más salvajes mucho más agudas y luego los dueños de esta marca de Gibson tienen también otra marca que es la marca tifón que es como la segunda marca bueno pues la Sepi falso por ejemplo unas de las guitarras que utilizaba John Lennon cuando la habéis visto en el Rus top en la azotea hacia un concierto una tele Caster pero luego empiezan

Voz 1 43:20 hola y luego

Voz 22 43:25 también son los dueños es una pelea que se perdiesen de otra marca más que era de unos piano muy famosos con los que han grabado cientos de discos de rock

Voz 12 43:42 así que esperemos que sobrevivan hacerlo

Voz 22 43:43 la de comprados en mil quinientos a dos mil pavos siglos al vamos

Voz 4 43:47 por qué