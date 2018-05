Puntualizaciones

Voz 0099

00:00

el término populismo deriva de pueblo y del pueblo emana la soberanía en una democracia la separación de poderes debe efectuarse entre el poder ejecutivo el judicial no entre este último y el pueblo soberano por eso las declaraciones del ministro de Justicia sobre uno de los jueces de Pamplona constituyen un ejercicio de oportunismo populista tan obvio que no requiere explicación sin embargo las manifestaciones que han tomado las calles no tienen que ver con el populismo sino con el pueblo soberano que expresa legítimamente su desacuerdo un ministro de Justicia que no hable a título personal sino en nombre de la institución a la que representa no debería haber descalificado a cuecen público y mientras sea ministro tampoco en privado pero una ciudadana que hace una pancarta en su casa antes de echarse a la calle puede escribir en ella lo que quiera y ningún juez ningún fiscal ningún alto cargo del Tribunal Supremo posee autoridad para descalificar su indignación para considerarla excesiva violenta fruto de su ignorancia o de su incultura me permito señalar que estos dos últimos epítetos son más bien aplicables a quienes sean asombrado de orgías de estas protestas ya han invocado la doctrina al Supremo que establece la volatilidad de la opinión pública la reacción a la sentencia de la manada no tiene que ver con ninguna moda hace ya mucho tiempo que entre los eslóganes más coreados en las manifestaciones feministas están frases como la noche y las calles también son nuestras sola borracha quiere volver a casa sólo la incultura la ignorancia en materia feminista de personas que han intervenido en el debate en calidad autoridades justifica su estupor sin arrogan autoridad alguna quiero expresar el mío porque lo último que faltaba en este país de políticos corruptos e instituciones bajo sospecha es que sean las mujeres quienes estemos poniendo en riesgo el Estado de derecho eso sí que me parece un escándalo