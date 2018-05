¿Encontró realmente Elena de Constantinopla la Veracruz?

en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

de hoy es sólo cuestión de fe porque de hecho histórico tiene lo mismo que Rajoy de maestro orador así que a partir de ahora todo presunto el tres de mayo del año trescientos veintiséis Elena la madre de Constantino el primer emperador romano cristiano encontró la cruz de Cristo y los clavos y la Corona también encontró las otras dos cruces de los ladrones y localizó el Santo Sepulcro hilos cráneos de los Reyes Magos porque dejó de buscar sino acaba encontrando hasta Jesucristo como no la iban a hacer santa patrona de los arqueólogos sino encontró todo

están Tino Pla encontrara la Vera Cruz todos los navíos de la Crucifixión es un relato que salió de la pluma de Rufino de Aquilea autor de la novela Historia de la Iglesia ahí es donde aparece por primera vez el relato de todos los descubrimientos por supuesto que Elena no encontró nada ni sepulcro ni Cruz ni clavos ni corona de espinas Se trataba sólo de una maniobra propagandística escrita muchos años después de los supuestos hallazgos referidos porque había que reforzar contextos documentales El reciente Imperio romano cristiano que acababa de inaugurar Constantino el Grande la primera duda razonable que se planteo respecto al hallazgo de la Cruz es si Santa Elena encontró tres cómo pudo saber cuál era la buena como pudo identificar la Vera Cruz pues muy fácil era la que hacía los milagros buscaron un enfermo lo arrimaron a las cruces y la que lo curó era la buena y ya está

la Lacruz una vez clasificada e identificada siempre según Rufino fue dividirlo en tres partes que envió a Jerusalén a Constantinopla y arroz y a partir de aquí la verdad ya no es culpa suya pero no está claro si se les fue la mano dividiendo los trozos en tropel cientas mil astillas O'Shea en realidad con el comercio de reliquias de la Vera Cruz comenzó la deforestación del planeta por eso llegó en el siglo XVI el teólogo reformador Juan Calvino preguntó él sí Lacruz la cargó un solo hombre como hay fragmentos de madera que trescientos hombres no podrían transportar Illa respuesta es manzanas traigo