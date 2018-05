Voz 2

00:00

se acabo así de corto y así de sencillo Se acabó ETA se acabó ya hace veinte de octubre de dos mil once cuando la banda terrorista anunció el abandono de la lucha armada el comunicado de hoy no es más que el final de un guión que ETA escrito para ella y para los suyos porque el resto ya sabíamos que la disolución de ETA no es el resultado de ninguna negociación miden ningún acuerdo con nadie la disolución de ETA es la victoria de los demócratas que acabamos con ella con las herramientas de de Estado de derecho cuando se vio asfixiada anunció el cese de la violencia y ahí acabó todo la gente de Euskadi respiró ETA intentó mal tener su relato pero ya nadie les escucha sólo los suyos hoy un comunicado más Un gesto más con esa parafernalia que tanto les gusta comunicados vídeos a televisiones extranjeras como si España siguiera viviendo en el siglo pasado porque ETA es casi ya del siglo pasado hoy estamos en San Sebastián desde aquí los oyentes lo recordarán les contamos en octubre de dos mil once el fin de la banda terrorista fue una noche de emociones una noche de piel de sentimientos hoy tenemos la sensación de que esta sociedad ha pasado página que no quiere alimentar el relato de la banda derrotada pero es importante repetir que esto se ha acabado que ETA ya no existe que que en causó tanto dolor desaparece sabiendo que el sufrimiento provocado no ha servido para nada porque lo saben desde hoy aunque muchos empezaron a hacerlo en octubre de dos mil once sólo hay que hablar de reconstrucción dieta dejó de ser relevante en cuanto dejó las pistolas su fuerza era la sangre de los otros ellos desaparecen pero hay que seguir contando quiénes eran y qué hicieron es importante no olvidar en un país que tiene serios problemas con la memoria