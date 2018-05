Santi Cazorla: "El Atlético es el gran favorito para la final, ya lo era cuando cayeron eliminados de la Champions"

Voz 1 00:00 está por ahí Pedro Fullana en el Wanda Metropolità

Voz 2 00:02 con un protagonista de lujo hola Pedro muy buenas

Voz 3 00:05 hola mano muy buenas en no desde el Atlético de Madrid pero yo verle vestido de etiqueta en un campo de fútbol aunque sea fuera viéndolo en Londres el otro día entrenando de verdad que que que se nos hace una alegría tremenda ver a Santi Cazorla al menos sonriendo en en un campo de fútbol ya llegar a lo de jugar Santi muy buenas hola buenas noches por fin se está viendo la luz al final del túnel es menos mal

Voz 4 00:26 bueno aunque de nuevo pero bueno es un poco más optimista no empezando a hacer cosas en el campo oí un poco en el ámbito no que siempre ha sido así que ojalá pueda conseguirlo aún queda mucho por delante y hay que trabajar muy duro todavía no te escucha ya tiene el larguero la alegría hombre escucharte hola Santi ahora Manu qué tal como estas son bregó esa lesión bueno la lesión poco a poco no voy con el palo de hoy pues un poco peor no pero pero bueno ojalá podemos salir adelante tanto el equipo como como yo en el tema de las

Voz 5 00:55 pues ojalá que tengamos pronto jugando al fútbol es fútbol por delante seguro pero lo de hoy estabas en el Wanda estaba en Oviedo unos días ahí machacando entrenando hoy quería estar en el partido viendo tu compañero

Voz 1 01:05 los si has sufrido hasta el final pero que difíciles hacerle un gol a este Atlético Santín

Voz 4 01:10 sí sí la verdad que somos puede hacerle un gol

Voz 6 01:12 en en dos partidos

Voz 4 01:15 sí hoy hemos tenido mucho control del Vall del partido hemos llegado a cierto peligro para el Atlético de Madrid cuartas partes pero sí es verdad que no lo hemos tirado mucho aportarían hoy y esa es la diferencia en el fútbol no

Voz 1 01:26 de todas formas e otra final europea del Atlético es la cuarta desde que está el Cholo La Sexta nueve temporadas eso tampoco es casualidad

Voz 4 01:33 no no no ni mucho menos no Atlético yo creo que es el gran favorito en la final liguera gran candidato cuando cuando queda eliminado de la Champions no es muchísimo mérito lo que tiene este equipo encima lo que está consiguiendo oí y está claro que tanto el Cholo como los jugadores y hay que darles enhorabuena por el trabajo que están haciendo no

Voz 1 01:51 subirá son Aste no una vez sino dos gotas para Athletic de mirar que suena a veces por unidad Atleti buena ya sabes que los rumores siempre en el fútbol no te vas a hacer cuando acaba de contrato

Voz 4 02:02 ah pues ya ahora esta temporada no junio si se lo anotaba ya ahí

Voz 1 02:06 algún tipo de ofrecimiento por parte del Arsenal algo sobre tu futuro

Voz 4 02:10 no no nadie nada ha dicho nada no como es normal al final llevo mucho tiempo fuera de practicamente no podía entrenar y eso es lo que me planteo ahora no poder estar entrenando poco a poco que que me vean qué pero yo sensación sensaciones que voy teniendo hoy el día de mañana puesto todo soberano oye cómo estás

Voz 1 02:26 el ni por cierto se lesionó también eh pero no sabemos exactamente lo que tiene que esperar a mañana que repasa al francés bueno pues tiene mala pinta no parece que sea el Aquiles es también era que eso quiero decir no el tendón de Aquiles

Voz 7 02:36 se está hablando ahora con él hay que me ha dicho que si cree que ser Aquiles así que pues adiós adiós al Mundial va sí sí sí probablemente fuera del Mundial y estará de baja bastante tiempo así

Voz 4 02:47 que un día un poco duro en todos los sentidos no porque es una pérdida importante un jugador pues es muy importante para dársenas para la selección que se va a perder el Mundial tanto con

Voz 1 02:57 según Molas retrasó la derrota pues eh nos vamos un poco o pastillas de aquí que te apareció el Metropolitano hubiese está alguna vez ahí no no no no la hubiera parecido hablar no